বিএনপি-জামায়াত পিঁপড়ার বলের মতো থাকতে চায়: সংসদে চিফ হুইপ

বর্তমান সংসদকে মজলুমের সংসদ আখ্যা দিয়ে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি বলেছেন, ‘আমরা বিএনপি-জামায়াত জাতীয় সংসদে পিঁপড়ার বলের মতো (দলা পাকিয়ে) থাকতে চাই। আমরা সবাই মিলে দেশটাকে নিয়ে বাঁচতে চাই। সেই দায়িত্ব নিয়ে এখানে বসেছি।’ আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
বিএনপি-জামায়াতের দীর্ঘদিনের ঐক্যের কথা তুলে ধরেন চিফ হুইপ। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে সংসদের কার্যক্রমের উল্লেখ করে চিফ হুইপ বলেন, ‘এই সংসদে বলা হতো জামায়াত-বিএনপি। এই কথা বলেই আমাদের আক্রমণ করা হতো। শুরুই হতো জামায়াত-বিএনপি। তারপর আমাদের বিরুদ্ধে স্লোগান তৈরি করল—“৭১-এর রাজাকার, এই মুহূর্তে বাংলা ছাড়”। এটা টেলিভিশন-রেডিওতে বলা হতো। “তুই রাজাকার, তুই রাজাকার” এটা পত্রিকার একটা হেডলাইন ছিল। আমরা দীর্ঘদিন এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছি। আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি।’
নূরুল ইসলাম মনি বলেন, ‘বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ঐক্যবদ্ধ থাকার চেষ্টা করেছি। যখন পানি আসে, তখন পিঁপড়ারা একত্র হয়। একটা বল আকারে হয়। আপনারা দেখেছেন কি না জানি না, আমি দেখেছি, একটা বল হয়ে যায়। নিচে যে পিঁপড়াটা পড়ে, সেটা আবার ওপরে ওঠে, ওপরের পিঁপড়াটা নিচে যায়। এ রকম করে বেঁচে থাকে, একটা বলের মতন করে। তারা কেউই মারা যায় না। সবাই বেঁচে থাকে।’
চিফ হুইপ বলেন, ‘আমি মনে করি, আজকের জাতীয় সংসদ এইখানে দাঁড়িয়ে এই পিঁপড়ার বলের মতনই। আমরা কেউ মরতে চাই না। আমরা বাঁচতে চাই সবাই মিলে। আমরা বাঁচতে চাই দেশটাকে নিয়ে। দেশটাকে বাঁচিয়ে তারপর আমরা বাঁচতে চাই। সেই দায়িত্ব নিয়ে এখানে বসেছি।’
