Ajker Patrika
জাতীয়

পেট্রলের লাইন আর নাই, লোডশেডিংও কমে গেছে: সংসদে জ্বালানিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩০ এপ্রিল ২০২৬, ১৭: ১৫
পেট্রলের লাইন আর নাই, লোডশেডিংও কমে গেছে: সংসদে জ্বালানিমন্ত্রী
জাতীয় সংসদে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

পেট্রলপাম্পে লাইন ও বিদ্যুতের লোডশেডিং পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে দাবি করে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, পেট্রলের লাইন এখন নেই, লোডশেডিংও কমে গেছে।

আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর ধন্যবাদ প্রস্তাবের আলোচনায় তিনি এ কথা বলেন।

জ্বালানি সংকট সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে কমিটি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রীজ্বালানি সংকট সমাধানে সরকার ও বিরোধী দলের সমন্বয়ে কমিটি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

ফ্যাসিস্ট এসে সব ধ্বংস করে দিয়েছে মন্তব্য করে মন্ত্রী বলেন, ‘কোনো সিস্টেম রেখে দিয়ে যায়নি। আমরা যে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব করি, ২০ বছরের ভূত প্রতিটা মন্ত্রণালয়ে বসে আছে। সেগুলোকে পার করে আমাদের চলতে হয়।’

জ্বালানি সংকট এখন আর নেই জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ‘কিছুদিন আগে আমাদের বিরোধীদলীয় নেতা উদ্‌গ্রীব হয়ে গিয়েছিলেন যে—পেট্রলের সমস্যা, বিদ্যুতের লোডশেডিং। উনি আমাদের বলেছিলেন–একসঙ্গে কাজ করি, আমরা কমিটি করেছিলাম। আগামী রোববার এ কমিটি বসবে। কিন্তু আল্লাহর রহমতে পেট্রলের লাইন আর নাই, বিদ্যুতের লোডশেডিংও কমে গেছে।’

পাঠকের আগ্রহ

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

ইরান এমন অস্ত্র বের করবে, যা দেখে ‘শত্রু হার্ট অ্যাটাক’ করতে পারে

সম্পর্কিত

হজ পালনে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৩৯,৩৯৮ বাংলাদেশি

হজ পালনে সৌদি আরবে পৌঁছেছেন ৩৯,৩৯৮ বাংলাদেশি

পেট্রলের লাইন আর নাই, লোডশেডিংও কমে গেছে: সংসদে জ্বালানিমন্ত্রী

পেট্রলের লাইন আর নাই, লোডশেডিংও কমে গেছে: সংসদে জ্বালানিমন্ত্রী

বিএমইটির নতুন মহাপরিচালক জামিল আহমেদ

বিএমইটির নতুন মহাপরিচালক জামিল আহমেদ

জাতিসংঘে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিস্তারিত তুলে ধরলেন পার্বত্যসচিব

জাতিসংঘে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের বিস্তারিত তুলে ধরলেন পার্বত্যসচিব