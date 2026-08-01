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জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ই-টিকিটিং সিস্টেম চালু, রোগীদের ভোগান্তি কমার আশা

ঢামেক প্রতিবেদক
আপডেট : ০১ আগস্ট ২০২৬, ১৩: ০৪
জাতীয় বার্ন ইনস্টিটিউটে ই-টিকিটিং সিস্টেম চালু, রোগীদের ভোগান্তি কমার আশা
ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আজ শনিবার থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে ই-টিকিটিং সিস্টেম।

আজ সকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী সরদার সাখাওয়াত হোসেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারির (এনআইবিপিএস) বহির্বিভাগে ই-টিকিটিং সিস্টেমের উদ্বোধন করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেষ্টা ডা. জিয়াউদ্দিন হায়দার।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সূত্রে জানা গেছে, ই-টিকিটিং সিস্টেমে একজন রোগীকে মাত্র একবার অনলাইনে নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) করতে হবে। একবার নিবন্ধন সম্পন্ন হলে রোগীর তথ্য ভবিষ্যতের জন্য নিরাপদভাবে সংরক্ষিত থাকবে। পরবর্তী প্রতিটি চিকিৎসা গ্রহণের সময় নতুন করে তথ্য প্রদান করতে হবে না। এ ছাড়া রোগীর পূর্ববর্তী হাসপাতাল পরিদর্শনের তথ্য ও চিকিৎসাসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে, যা চিকিৎসা প্রদানকে আরও দ্রুত, নির্ভুল ও কার্যকর করতে সহায়তা করবে।

এর আগে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণের জন্য রোগীদের খুব ভোরে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে টিকিট সংগ্রহ করতে হতো। রোগীদের এই ভোগান্তি কমানো, অপেক্ষার সময় হ্রাস এবং সেবাকে আরও সহজ, দ্রুত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে ই-টিকিটিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ নাসির উদ্দীনের উদ্যোগে এই আধুনিক ও জনবান্ধব সেবাটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আজ থেকে ই-টিকিটিং সিস্টেমটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়েছে।

বিষয়:

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরমন্ত্রীবার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারিপরিবার পরিকল্পনা
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