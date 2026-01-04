Ajker Patrika
জাতীয়

সাবেক এমপি জুয়েল ও পরিবারের সদস্যদের ১২৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত
খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল। ছবি: সংগৃহীত

পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই ও খুলনা-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল, তাঁর স্ত্রী, সন্তান, তিন ভাই ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নামে থাকা ১২৩টি ব্যাংক হিসাব, ১টি সঞ্চয়পত্র এবং ৩টি বিও হিসাব অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকা মহানগর দায়রা জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ রোববার এ নির্দেশ দেন বলে নিশ্চিত করেছেন আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন।

সিআইডি পুলিশের ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম অর্গানাইজড বিভাগের পরিদর্শক মো. আশরাফুল ইসলাম আজ শেখ সালাহউদ্দিন জুয়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের ব্যাংক, সঞ্চয়পত্র ও বিও হিসাব অবরুদ্ধের আবেদন জানান।

আবেদনে বলা হয়, সালাহউদ্দিন জুয়েল ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইন, বিধিবিধান ও নিয়মাবলি লঙ্ঘন করে দুর্নীতি ও মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন করে ভোগ-দখলের অভিযোগ আছে, যার তদন্ত চলছে। তাঁরা যেকোনো সময় ওসব হিসাবে থাকা অর্থ হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন। অভিযোগের সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

বিষয়:

পুলিশব্যাংকসিআইডি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

কলকাতার পেজে লাখো ‘নেগেটিভ রিঅ্যাকশন’

লাতিন আমেরিকা, ইউক্রেন ও তাইওয়ান নিয়ে কি গোপন সমঝোতায় তিন পরাশক্তি

আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের পুরোনো ‘মনরো ডকট্রিন’, কী আছে এতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

বিএনপি থেকে বহিষ্কারের পর আমার জনসমর্থন আরও বেড়েছে: ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

মোস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দেওয়ায় বিসিসিআইকে ধুয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটার

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

ট্রাম্পের নজর কি এবার গ্রিনল্যান্ডে!

সিআইএ–এফবিআই এবং এলিট বাহিনী: যেভাবে কয়েক মাসে মাদুরোকে ধরতে ‘অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভের’ প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

মাদুরোকে ধরতে কয়েক মাস ধরে যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন: মনোনয়নপত্র বাতিল হলো পাঁচ শতাধিক

সম্পর্কিত

সাবেক এমপি জুয়েল ও পরিবারের সদস্যদের ১২৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক এমপি জুয়েল ও পরিবারের সদস্যদের ১২৩ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

১৫ বছরে বিচার বিভাগে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল

১৫ বছরে বিচার বিভাগে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল: ভারপ্রাপ্ত অ্যাটর্নি জেনারেল

ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি ব্যবসায়ীদের

ট্রাভেল এজেন্সি নিবন্ধন অধ্যাদেশ বাতিলের দাবি ব্যবসায়ীদের

ঘন কুয়াশায় ঢাকার ৮ ফ্লাইট নামল সিলেট-কলকাতা-হ্যানয়ে

ঘন কুয়াশায় ঢাকার ৮ ফ্লাইট নামল সিলেট-কলকাতা-হ্যানয়ে