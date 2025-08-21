Ajker Patrika
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের ২৬ মামলায় চার্জশিট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে দেশের বিভিন্ন স্থানে দায়ের হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে ২৬টি মামলায় চার্জশিট দিয়েছে পুলিশ। এর মধ্যে ৮টি হত্যা মামলা এবং ১৮টি অন্যান্য ধারায় দায়ের করা মামলা। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে পুলিশ সদর দপ্তর থেকে বিষয়টি গণমাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে।

পুলিশ সদর দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চার্জশিট দেওয়া ৮টি হত্যা মামলা শেরপুর, ফেনী, চাঁদপুর, কুমিল্লা ও কুড়িগ্রাম জেলার এবং চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের অধীনে দায়ের হয়েছিল।

অন্যদিকে, বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা ও জামালপুর জেলা ছাড়াও ঢাকা, বরিশাল ও রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের অধীনে দায়ের হওয়া ১৮টি মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে।

হত্যা মামলাগুলোতে ১ হাজার ১৫৩ জনকে আসামি করা হয়েছে। অন্য ধারার মামলায় আসামি ৬৮২ জন।

পুলিশ জানিয়েছে, এসব মামলার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নিয়মিত তদারকি করছেন। এছাড়া বাকি মামলাগুলোর তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত শেষ করে দায়ীদের বিচারের আওতায় আনতে পুলিশ সচেষ্ট রয়েছে।

হত্যামামলাঅভ্যুত্থানবৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন
