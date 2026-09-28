খালাসের পরও কনডেম সেলে ৮ বছর: ৫ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রুল

হত্যা মামলা থেকে খালাস পাওয়ার পরও প্রায় আট বছর কারাগারে রাখায় খুলনার বটিয়াঘাটার ইব্রাহিম শেখকে পাঁচ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। সে সঙ্গে যাঁদের অবহেলায় দীর্ঘ আট বছর অতিরিক্ত কারাবাস করতে হয়েছে, তদন্ত করে তাঁদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা-ও জানতে চাওয়া হয়েছে রুলে।
আজ সোমবার এ-সংক্রান্ত রিটের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ভীষ্মদেব চক্রবর্তী ও বিচারপতি শেখ তাহসিন আলীর বেঞ্চ এ রুল জারি করেন।
জাতীয় হিন্দু মহাজোটের পক্ষে রিট করেছিলেন গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক। আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন মুহাম্মদ হাসান শহীদ কামরুজ্জামান। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল ইমাম হোসেন তারেক। গোবিন্দ চন্দ্র প্রামাণিক আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
মামলার বিবরণে জানা যায়, খুলনার বটিয়াঘাটা উপজেলার ইব্রাহিম শেখ নৈশপ্রহরীর চাকরি করতেন। ২০০৩ সালে রাতের পাহারা শেষে সকালে ঘরে ফেরার পথে হত্যাসহ বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি কোনো আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেননি। পরে বিচারিক আদালত ইব্রাহিম শেখকে মৃত্যুদণ্ড দেন। অন্য একটি মামলায় তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়।
ডেথ রেফারেন্স শুনানি শেষে ২০১৭ সালের ২০ জুলাই হাইকোর্ট ইব্রাহিম শেখকে খালাস দেন। সে সঙ্গে যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত অন্য মামলা থেকেও খালাস পান তিনি। কিন্তু তদবিরের অভাবে খালাসের আদেশের কপি কারা কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছাতে প্রায় আট বছর সময় লাগে।
এদিকে দীর্ঘ ২২ বছর কারাগারে থাকতে তাঁর মা মারা যান, স্ত্রী অন্যত্র চলে যান। দীর্ঘদিন কারাবাস করার পর চরম দারিদ্র্য ও আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে তিনি চিকিৎসা নিতে পারছেন না। বিষয়টি নিয়ে একটি দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট জনস্বার্থে রিটটি করে।
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