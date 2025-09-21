Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

বিশ্বের দীর্ঘ বিমানযাত্রা চালু করছে চীন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ছবি: উইকিপিডিয়া
ছবি: উইকিপিডিয়া

দুই মহাদেশকে যুক্ত করবে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস। সম্প্রতি তারা ঘোষণা দিয়েছে, সাংহাই ও আর্জেন্টিনার বুয়েনস এইরেসের মধ্যে নতুন ফ্লাইট রুট চালু করেছে। তাদের দাবি, এই ফ্লাইট বিশ্বের দীর্ঘতম ‘ডিরেক্ট ফ্লাইট’। সাংহাইয়ের পুদং ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট থেকে বুয়েনস এইরেসের মিনিস্ট্রো পিস্টারিনি এয়ারপোর্ট পর্যন্ত ফ্লাইটের সময় প্রায় ২৫ দশমিক ৫ ঘণ্টা। কিন্তু ফিরতি ফ্লাইটের সময় ধরা হয়েছে ২৯ ঘণ্টা। যদিও এ দাবির মধ্যে কিন্তু থেকে যাচ্ছে।

উভয় ফ্লাইটেই নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে দুই ঘণ্টার বিরতি থাকবে। এই সময় যাত্রীরা বিমান থেকে নেমে বিশ্রাম নিতে বা হাঁটাচলা করতে পারবেন। অর্থাৎ এটি ‘ডিরেক্ট ফ্লাইট’ দাবি করা হলেও পুরোপুরি বিরতিহীন নয়।

বিশ্বে দীর্ঘ সময় বিমানযাত্রার প্রতিযোগিতা

পৃথিবীর বিভিন্ন এয়ারলাইনস আগে নিজেদের ফ্লাইটকে ‘দীর্ঘতম ফ্লাইট’ দাবি করেছে। তবে বেশির ভাগ বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের সিঙ্গাপুর থেকে নিউইয়র্ক জেএফকে নন-স্টপ ফ্লাইট এখনো শীর্ষে। এই ফ্লাইট ১৫ হাজার ৩৪৯ কিলোমিটার পথ পেরোতে প্রায় ১৮ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে চলে।

চায়না ইস্টার্ন দাবি করছে, এই নতুন রুট পৃথিবীর বিপরীত প্রান্তের শহরগুলোকে বাণিজ্যিকভাবে সংযুক্ত করার প্রথম রুট। তারা দক্ষিণমুখী একটি অস্বাভাবিক পথ বেছে নিয়েছে, যা পৃথিবীর সবচেয়ে নির্জন সমুদ্র এলাকা এবং অ্যান্টার্কটিকার কাছাকাছি। এই পথ বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্য হলো যাত্রা সময় কমানো। এতে সময় প্রায় চার ঘণ্টা বাঁচানো সম্ভব হবে।

ফ্লাইটের প্রযুক্তি ও সময়সূচি

ফ্লাইটটি পরিচালিত হবে বোয়িং ৭৭৭-৩০০ ইআর বিমান দিয়ে। এটি সপ্তাহে দুবার চলবে। প্রথম ফ্লাইট শুরু হবে এ বছরের ৪ ডিসেম্বর থেকে। এয়ারলাইনসটির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, সাংহাই-পুদং-অকল্যান্ড-বুয়েনস এইরেস রুট নতুন ‘এয়ার সিল্ক রোড’ হিসেবে এশিয়া-প্যাসিফিক ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বাণিজ্যিক যোগাযোগ উন্নত করবে।

চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস বেজ স্টেশন। ছবি: উইকিপিডিয়া
চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস বেজ স্টেশন। ছবি: উইকিপিডিয়া

অন্যান্য এয়ারলাইনসের তুলনা

বিশ্বের জনপ্রিয় বুকিং সাইট স্কাইস্ক্যানার জানিয়েছে, সাংহাই থেকে বুয়েনস এইরেসের দ্রুততম ফ্লাইটে প্রায় ৩১ ঘণ্টা লাগে। এয়ার ফ্রান্স ও লুফথানসা এই রুটে প্যারিস বা আমস্টারডামে স্টপ ওভার বা বিরতি দেয়। রিটার্ন ফ্লাইটের সময় অন্যান্য এয়ারলাইনসের ক্ষেত্রে ২৮ থেকে ৩৩ ঘণ্টা পর্যন্ত হবে।

যাত্রীর সুবিধা ও চ্যালেঞ্জ

চীনা এয়ারলাইনস এই নতুন রুটে প্রতিযোগিতা করছে দীর্ঘ সময় যাত্রার শিরোনাম নিয়ে। তবে অনেক যাত্রী মনে করেন, কম সময় উড়োজাহাজে থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান এয়ারলাইন ক্যান্টাস ‘প্রজেক্ট সানরাইজ’ নিয়ে কাজ করছে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো বিশেষ ধরনের বিমান তৈরি করা, যা আলট্রা-লং ফ্লাইটে যাত্রীদের বিশ্রামের সুবিধা দেবে। তাদের লক্ষ্য হলো সিডনি থেকে লন্ডন পর্যন্ত নন-স্টপ ফ্লাইট চালানো, যার দূরত্ব প্রায় ১০ হাজার মাইল।

ফ্লাইটের টিকিট মূল্য

চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনস তাদের ওয়েবসাইটে ডিসেম্বর মাসের জন্য একক যাত্রাপথের ফ্লাইট টিকিটের মূল্য ঘোষণা করেছে। ইকোনমি ক্লাসের টিকিটের দাম ১ হাজার ৫৩০ ডলার থেকে ২ হাজার ২৬০ ডলার। অন্যদিকে, বিজনেস ক্লাসের টিকিটের দাম প্রায় ৫ হাজার ডলার।

যদিও এই মূল্য বর্তমান বাজারের তুলনায় বেশি। ফলে যাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। বিশেষজ্ঞরা ধারণা করছেন, এই মূল্যবৃদ্ধির পেছনে জ্বালানি খরচসহ আন্তর্জাতিক রুটে চাহিদা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা উল্লেখযোগ্য কারণ।

এই দাবির বিষয়কে আলাদা করলে চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইনসের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন অনেক ভ্রমণ বিশেষজ্ঞ। এই ফ্লাইট বাণিজ্যিক ও ভ্রমণ সুবিধার নতুন সুযোগ তৈরি করছে; একই সঙ্গে দীর্ঘতম ফ্লাইটের চ্যালেঞ্জও নিচ্ছে।

বর্তমানে বিভিন্ন প্রযুক্তিতে রাজত্ব করছে চীন; বিশেষ করে পশ্চিমাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এখন অনেকে ক্ষেত্রে শীর্ষে দেশটি। বলা হয়, চীনের নাগরিকেরা এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির যুগে বাস করছে। ঘরের আসবাব থেকে বিমান পর্যন্ত সবখানে তাদের উদ্ভাবনের দিকে এখন পুরো বিশ্ব তাকিয়ে। এই অগ্রগতির পথে চীনের এই দীর্ঘতম বিমানযাত্রা তাদের আরেকটি নতুন দিক উন্মোচন করল।

সূত্র: সিএনএন

বিষয়:

চীনজীবনধারাভ্রমণজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

বাগদান সারলেন এনসিপির হান্নান মাসউদ, কনে বাগছাসের নেত্রী

সম্পর্কিত

বিশ্বের দীর্ঘ বিমানযাত্রা চালু করছে চীন

বিশ্বের দীর্ঘ বিমানযাত্রা চালু করছে চীন

বিমান ভ্রমণে হ্যান্ড ব্যাগেজ ও চেকড ব্যাগের নিয়ম

বিমান ভ্রমণে হ্যান্ড ব্যাগেজ ও চেকড ব্যাগের নিয়ম

পূজায় সাজুন শাড়ির সাজে

পূজায় সাজুন শাড়ির সাজে

ছুটির দিনে তৈরি করুন নার্গিস কাবাব

ছুটির দিনে তৈরি করুন নার্গিস কাবাব