দুবাইয়ে এই প্রথম বালুর ইকুয়েস্ট্রিয়ান ট্র্যাক

ফিচার ডেস্ক
দুবাই পৌরসভা সম্প্রতি উদ্বোধন করেছে ইকুয়েস্ট্রিয়ান ট্র্যাক। এটি দুবাইয়ের হাট্টা অঞ্চলে তৈরি এ রকম প্রথম ট্রাক। মরুভূমির বালুতে ঘোড়দৌড়ের ট্র্যাককে বলে ইকুয়েস্ট্রিয়ান ট্র্যাক। পর্যটকদের মরুভূমিতে ঘোড়দৌড়ের অসাধারণ অনুভূতি দিতে এটি তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ের মনোরম দৃশ্যের মাঝে ২ দশমিক ৫৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং তিন মিটার প্রস্থের ট্র্যাক এটি। হাট্টা অঞ্চলকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের অন্যতম আকর্ষণীয় পর্যটন এবং অবকাশ গন্তব্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে নেওয়া হয়েছে এই পদক্ষেপ।
নতুন এই বালুর ট্র্যাক আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী তৈরি হয়েছে। এখানে ঘোড়সওয়ারেরা উপভোগ করতে পারবেন হাট্টার অনন্য পাহাড়ি দৃশ্যপট। ঘোড়া ভাড়া নিয়ে ট্র্যাক ব্যবহার করা যাবে, আবার কেউ চাইলে নিজের ঘোড়া দিয়েও এই ট্র্যাক ব্যবহার করতে পারবেন। দুবাই পৌরসভার পাবলিক ফ্যাসিলিটিজ এজেন্সির সিইও বাদের আনওয়াহি বলেছেন, ‘এই ট্র্যাক এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে ঘোড়সওয়ারেরা নিরাপদ এবং মনোমুগ্ধকর পরিবেশে হাট্টার স্বতন্ত্র পাহাড়ি সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারেন। আমরা হাট্টাকে দুবাইয়ের ইকুয়েস্ট্রিয়ানপ্রেমীদের প্রিয় গন্তব্যে পরিণত করতে কাজ করছি, যাতে আরব ঘোড়সওয়ারের ঐতিহ্যকে ধরে রাখার পাশাপাশি স্থানীয় অর্থনীতির বিকাশে ভূমিকা রাখা যায়।’
এই প্রকল্প শুধু এই অঞ্চলের ঘোড়ার ঐতিহ্যকেই তুলে ধরবে না, বরং হাট্টার স্থানীয় অর্থনীতি এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা খাতে নতুন গতি আনবে বলে ধারণা বিশেষজ্ঞদের। ট্রেইলটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে, যাতে নবীন ও পেশাদার ঘোড়সওয়ার, পরিবারসহ ভ্রমণে আসা পর্যটকেরাও রাইডিংয়ের আনন্দ নিতে পারেন। আর বড় বিষয় হলো, হাট্টায় শহরের ব্যস্ততা থেকে দূরে প্রকৃতির মাঝে শান্তিপূর্ণ সময় কাটানোর সুযোগ রয়েছে।
সূত্র: খালিজ টাইমস
সূত্র: খালিজ টাইমস
