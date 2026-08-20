Ajker Patrika
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ভ্রমণ

টাইনি ট্যুরিজম: ভ্রমণের চেনা সংজ্ঞায় নতুন ট্রেন্ড

ফিচার ডেস্ক
টাইনি ট্যুরিজম: ভ্রমণের চেনা সংজ্ঞায় নতুন ট্রেন্ড

ভোর চারটায় অ্যালার্ম। কানের তালা ফাটানো সেই শব্দে ঘুম ভাঙল আপনার। তাড়াহুড়ো করে তৈরি হয়ে দৌড়াতে হলো পাহাড়ের চূড়ায় সূর্যোদয় দেখতে। এরপর লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে বিখ্যাত সেই ল্যান্ডমার্কের সামনে একটা ছবি তোলা। সবই দেখতে ঠিক হুবহু ইন্টারনেটে দেখা বাকি হাজারটা ছবির মতোই। দিন শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে হোটেলে ফিরে মনে হয়, ছুটি কাটাতে এসে যেন এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কিন্তু যদি এই ছুটির গল্পটা একটু অন্য রকম হতো? ধরুন, কোনো ধরাবাঁধা লিস্ট বা টাইট শিডিউল নেই। আইফেল টাওয়ারের ভিড়ে ধাক্কা না খেয়ে আপনি প্যারিসের এক অচেনা অলিগলির ছোট্ট বেকারিতে ঢুকে পড়লেন, কেবল সেখানকার তাজা পাউরুটির মিষ্টি ঘ্রাণ পেয়ে। দোকানের ওপাশের হাসিমুখের মানুষটি আপনাকে দেখে হাসল আর আপনি চুপচাপ বেঞ্চে বসে রাস্তার মানুষজন দেখতে থাকলেন। অথবা বিদেশের কোনো সুপারমার্কেটে আধা ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কৌতূহল নিয়ে রঙিন প্যাকেটের অজানা সব চিপসের ফ্লেভার মিলিয়ে দেখছেন।

ঠিক এই অতি সাধারণ, অনাকর্ষক কিন্তু দারুণ মিষ্টি মুহূর্তগুলো উপভোগ করার নামই টাইনি ট্যুরিজম। এটি ভ্রমণ জগতের এমন এক নতুন দর্শন, যা আপনাকে বলে, ‘একটু থামুন, অত চেষ্টা করার দরকার নেই।’ সোশ্যাল মিডিয়া আর অ্যালগরিদমের দেখানো বিখ্যাত জায়গাগুলো কেবল টিক মার্ক দিয়ে ঘুরে বেড়ানোর নাম যে সত্যিকারের ভ্রমণ নয়, তা মনে করিয়ে দেয় এই ট্রেন্ড। বড় বড় দর্শনীয় জায়গা জয়ের ট্রফি না কুড়িয়ে, একটি জনপদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখা এবং অনুভব করাই হলো টাইনি ট্যুরিজম। আন্তর্জাতিকভাবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন আছে ভ্রমণের ধারণা। বলা হচ্ছে, শহরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ জয় করার নাম ভ্রমণ নয়; বরং স্থানীয়দের সঙ্গে এক কাপ চা খাওয়া বা স্থানীয় সুপারমার্কেটের আইলে দাঁড়িয়ে নতুন কোনো চিপসের ফ্লেভার পরখ করার রোমাঞ্চই আসল আনন্দ। বিখ্যাত স্মৃতিসৌধ দেখার বাধ্যবাধকতা ছুড়ে ফেলে, কোনো শহরের সত্যিকারের প্রাণস্পন্দন অনুভব করাই এই দর্শনের মূল কথা।

চলমান নতুন টাইনি ট্রাভেল ট্রেন্ড

আজকের সোশ্যাল মিডিয়া-চালিত যুগে ভ্রমণ অ্যালগরিদমের তৈরি নির্দিষ্ট কিছু গন্তব্যে থমকে গেছে। বর্তমানে ভ্রমণকারীরা এখন একটু ভিন্ন স্বাদ পেতে উদ্ভাবনী ও সহজ কিছু অভ্যাসের দিকে ঝুঁকছেন। যেমন—

  • সুপারমার্কেট ঘুরে দেখা: রেস্তোরাঁর চেয়ে ভ্রমণের জায়গায় স্থানীয় সুপারমার্কেটে যাওয়া এখন পর্যটকের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বিদেশের সুপারমার্কেটে ঘুরে নতুন নতুন স্ন্যাক্স বা চিপসের ফ্লেভার খোঁজা এক দারুণ বিনোদন এখন।
  • ফরেন ফার্মেসি ও কনভেনিয়েন্স স্টোর: বিদেশের ড্রাগ স্টোর বা ফার্মেসির সানস্ক্রিন, বাম কিংবা জাপানের দোকান থেকে মোজা কেনার মতো অতি সাধারণ জিনিস কেনা ভ্রমণের নতুন ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে।
  • অফবিট থ্রিফটিং: ট্যুরিস্ট গিফট শপের চেনা স্মারক না কিনে স্থানীয় পুরোনো জিনিসের দোকান বা থ্রিফট শপ থেকে ব্রেসলেট, পুরোনো বই কিংবা অদ্ভুত সুন্দর স্মারক সংগ্রহ করা এখন ট্রেন্ড।
  • দৈনন্দিন কাজের অভিজ্ঞতা: কোনো শহরে গিয়ে সকালে প্রাতর্ভ্রমণ, স্থানীয়দের সঙ্গে সমুদ্রে সাঁতার কাটা কিংবা পাবলিক বাসে চড়ে গন্তব্যহীন ঘুরে বেড়ানো।
  • হাইপার-লোকাল রিটেইল: গার্ডেন সেন্টারে গিয়ে স্থানীয় গাছপালা দেখা, গৃহপালিত কুকুরের ছবি তোলা কিংবা আবাসিক এলাকা দিয়ে অলস হেঁটে বাড়িঘরের জানালা দেখা।
  • আড্ডা: কোনো গুগল ম্যাপ বা গাইডের পরামর্শ না নিয়ে হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে বা আর্ট শপে স্থানীয় কারও সঙ্গে গল্পে মেতে ওঠা।

সংক্ষেপে বলতে গেলে, টাইনি ট্যুরিজম আমাদের শেখাচ্ছে, শহরের ছোট্ট একটি সাধারণ কোণে দাঁড়িয়ে তার দৈনন্দিন রূপ কাছ থেকে লক্ষ্য করাই ভ্রমণের আসল সৌন্দর্য। এটি মূলত ভ্রমণের অতিনাটকীয়তা বর্জন করে কোনো শহরের অতি সাধারণ, ঘরোয়া আর সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলো উপভোগ করার এক নতুন মন্ত্র।

সূত্র: বিবিসি, টাইমস নাও

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাভ্রমণ
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