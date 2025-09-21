ভিসামুক্ত কৌশলে চীনে পর্যটক বেড়েছে দ্বিগুণ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
চীন বিভিন্ন সময় ভিসামুক্ত দেশের তালিকা বড় করেছে। তবে চলতি বছরের মাঝামাঝি চীন একসঙ্গে ৫৫ দেশের নাগরিকদের জন্য ২৪০ ঘণ্টা বা ১০ দিন ট্রানজিট ভিসামুক্ত নীতি চালু করেছে। এর পর থেকে চীনের পর্যটন খাত থেকে আয় বাড়তে শুরু করে। এ বছরের প্রথম আট মাসে চীনে ভিসা ছাড়াই প্রবেশ করেছে ১৬ মিলিয়ন বা ১ কোটি ৬০ লাখের বেশি আন্তর্জাতিক পর্যটক। দেশটির জাতীয় অভিবাসন প্রশাসন (এনআইএ) জানিয়েছে, জানুয়ারি থেকে আগস্ট পর্যন্ত চীনে প্রায় ২৫ মিলিয়ন আন্তর্জাতিক পর্যটক ভ্রমণ করেছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১৬ মিলিয়ন পর্যটক ভিসা মুক্ত সুবিধা ভোগ করেছে। এই সংখ্যা গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেশি।
এশিয়ার প্রতিবেশী দেশ থেকে পর্যটন বৃদ্ধি
২৫ মিলিয়ন পর্যটকের মধ্যে বেশির ভাগ এসেছিল চীনের প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর সংঘ আসিয়ান থেকে প্রায় ৯ মিলিয়ন ভিসামুক্ত পর্যটক চীন ভ্রমণে গিয়েছিল। এটি এই অঞ্চলের প্রায় ১১ মিলিয়ন ভ্রমণকারীর মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ। মালয়েশিয়ার উদাহরণ দেখলেই বোঝা যায় চীনের ভিসা মুক্ত নীতি কতটা কাজ করছে। ১৭ জুলাই থেকে মালয়েশিয়ানরা ভিসা ছাড়াই চীনে যেতে পারছে। এর পর থেকে প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার পর্যটক চীন ভ্রমণ করেছে। তাদের মধ্যে প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার পর্যটক ভিসামুক্ত সুবিধা নিয়েছে।
ভিসামুক্ত হওয়ার সুবিধা
ভিসামুক্ত পর্যটকেরা অনেক সময় ও খরচ বাঁচাতে পারছে। আগে চীনে যাওয়ার জন্য অনেক জটিল কাগজপত্র তৈরি করে ভিসার জন্য আবেদন করতে হতো। তারপর অনেক সময় অপেক্ষা করে ভিসা হাতে পাওয়া যেত বা প্রত্যাখ্যাত হতে হতো। কিন্তু এখন অনেক দেশের আর তার প্রয়োজন নেই। ফলে পর্যটকেরা খুব সহজে ও দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারছে, কখন চীনে ভ্রমণ করবে। এটি তাদের জন্য ভ্রমণ পরিকল্পনা অনেক সুবিধাজনক করে তুলেছে।
নতুন লক্ষ্যবস্তু রাশিয়া
চীনের পরবর্তী লক্ষ্য রাশিয়ান পর্যটক। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে রাশিয়ান নাগরিকেরা চীনে ৩০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়াই থাকতে পারছে। আগের নিয়মে তারা মাত্র ১০ দিন থাকতে পারত। নতুন নিয়মের পর রাশিয়ানরা তিন গুণ বেশি সময় নিয়ে চীন ভ্রমণে যাচ্ছে। নতুন এই নিয়ম কার্যকর হওয়ার প্রথম দিনেই চীনে প্রবেশ করেছিল ১ হাজারের বেশি রাশিয়ান পর্যটক। এতে স্পষ্ট, সহজ ও সুবিধাজনক ভিসা নীতি পর্যটকদের আগ্রহ কতটা বাড়াতে পারে। পর্যটকেরা দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনা না করে সহজভাবে সিদ্ধান্ত নিয়ে চীনে ভ্রমণ করতে পারছে।
ট্রানজিট ভিসায় ১০ দিন
ভিসামুক্ত ভ্রমণের পাশাপাশি চীন আরও কিছু নিয়ম শিথিল করেছে। এর মধ্যে একটি হলো, ৫৫টি দেশের নাগরিকদের জন্য ট্রানজিট বা সংক্ষিপ্ত সময় ভিসামুক্ত থাকার সুযোগ। জুন মাসে নতুন করে ইন্দোনেশিয়া এই তালিকায় যোগ হয়েছে। এই নীতির আওতায় এসব দেশের পর্যটকেরা চীনে ১০ দিন পর্যন্ত ভিসা ছাড়া থাকতে পারছে। অর্থাৎ তারা বড় শহরগুলো ঘুরে দেখতে পারে; খাবার, দর্শনীয় স্থান ও শহরের সংস্কৃতি উপভোগ করতে পারে কোনো জটিল কাগজপত্র ছাড়াই। এর ফলে পর্যটকদের জন্য চীনে ভ্রমণ করা অনেক সহজ ও সুবিধাজনক হয়ে গেছে।
সীমান্ত ব্যবস্থাপনার প্রস্তুতি
চীনে আন্তর্জাতিক পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত ব্যবস্থার ওপর চাপ বেড়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ চাইছে না, সীমান্তে আগের মতো ধীরগতিতে কাগজপত্র যাচাই চলুক। এই সমস্যা মোকাবিলায় দেশটির জাতীয় অভিবাসন প্রশাসন প্রবেশ প্রক্রিয়াকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। এ ছাড়া সীমান্তে অতিরিক্ত কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে, যাতে পর্যটকেরা দ্রুত ও ঝামেলাহীনভাবে সে দেশে প্রবেশ করতে পারে। এভাবে আন্তর্জাতিক পর্যটকদের ইমিগ্রেশন সময় বাঁচিয়ে উপভোগের সময় বাড়িয়ে দিয়েছে চীন।
করোনা মহামারির পর ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক পর্যটন ও ব্যবসা ফিরিয়ে আনতে ভিসামুক্ত নীতি চালু করে চীন। মালয়েশিয়া, রাশিয়া ও আসিয়ান দেশগুলোর নাগরিকদের জন্য দ্বিপক্ষীয় সুবিধা, ২৪০ ঘণ্টার ট্রানজিট নীতি এবং বিভিন্ন নমনীয় ব্যবস্থা পর্যটকদের জন্য বড় সুযোগ তৈরি করেছে। এই নীতিগুলো সময়, খরচ ও জটিল কাগজপত্রের ঝামেলা কমিয়ে দিচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটকেরা চীন ভ্রমণ করতে পারছে স্বচ্ছন্দে।
সূত্র: চায়না ব্রিফিং, ভিসা ফর চায়না ও ভিএন এক্সপ্রেস
