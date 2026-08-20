শিশু নিয়ে কক্সবাজার ভ্রমণে মনে রাখুন

শিশুদের নিয়ে কক্সবাজার ভ্রমণের পরিকল্পনা সাজাতে হবে একটু অন্যভাবে। ঘুরতে গিয়ে শিশু যেন ক্লান্ত ও বিরক্ত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
সকাল ও বিকেল দুবেলা সৈকতে সময় কাটাতে পারেন। শিশুদের নিয়ে সকালের দিকে সাগরের পানিতে নামা ভালো। বিকেলটা সৈকতে বসে বা হেঁটে বেড়ান। বেড়ানোর আগে আবহাওয়ার সতর্কসংকেত জেনে নিন। লাবণী, কলাতলী ও সুগন্ধা বিচ ভ্রমণ করতে পারেন। হঠাৎ বৃষ্টিতে শিশু যেন ভিজে না যায় তাই সঙ্গে ছাতা রাখুন। নিরিবিলি সৈকত পেতে চাইলে যেতে হবে পাটুয়ারটেক সৈকতে।
এক পাশে সমুদ্র, অন্য পাশে সবুজ পাহাড়। চলতে চলতে বদলে যাবে দৃশ্য। শিশুরা আনন্দ পাবে এ ভ্রমণে। গাড়ি বা অটোরিকশা নিয়ে ধীরে ধীরে এগোতে এগোতে সমুদ্র দেখা, মাঝপথে থেমে ছবি তোলা আর বাতাসের ছোঁয়া উপভোগ—সব মিলিয়ে সত্যিই মুগ্ধ করবে মেরিন ড্রাইভ।
কক্সবাজারের রেডিয়েন্ট ফিশ ওয়ার্ল্ডে আছে নানা রঙের সামুদ্রিক প্রাণী, অ্যাকুয়ারিয়াম টানেল আর আলোর খেলায় সাজানো প্রদর্শনী। এগুলো শিশুদের সমুদ্রজগৎ নতুনভাবে চিনতে সাহায্য করে। কাচের টানেলের ভেতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রঙিন মাছ আর সামুদ্রিক প্রাণী কাছ থেকে দেখে আনন্দ পাবে শিশুরা।
বড় বৌদ্ধমূর্তি, পুরোনো স্থাপনা আর শান্ত পরিবেশ পাওয়া যাবে রামু বৌদ্ধবিহারে। মন্দিরের ভেতর ও আশপাশ ঘুরে দেখে বৌদ্ধ স্থাপত্যের সৌন্দর্য উপভোগ করতে ও সুন্দর সব ছবি তুলতে জায়গাটি অনন্য।
আমি ভ্রমণ করছি সেই ছোটবেলা থেকে। ভ্রমণ করতে আমার বেজায় ভালো লাগে; অনেকটা ‘পাগলা ভাত খাবি? হাত ধোবো কোথায়!’ টাইপ। আমার স্বামী, বিয়ের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বক্তব্য দিতে যান। তাঁর পেপার রেডি করার আগেই আমার সুটকেস গোছানো হয়ে যায়। তো, এমন সব ভ্রমণে আনন্দের সঙ্গে নানা রকম সমস্যারও সম্মুখীন হতে হয়।১৪ মিনিট আগে
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