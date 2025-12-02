Ajker Patrika
ভ্রমণ

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন অনেক সাশ্রয়ী। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে
মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন অনেক সাশ্রয়ী। ছবি: বিবিসির সৌজন্যে

একসময় পৃথিবীর অতি-ধনীদের একান্ত গন্তব্য হিসেবে পরিচিত মালদ্বীপ এখন স্থানীয় ও টেকসই পর্যটনের নতুন মডেল। এই নীরব বিপ্লব কার্যত পাল্টে দিচ্ছে এই সাগর স্বর্গ-এর অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ। বিলাসবহুল ওভারওয়াটার ভিলা এবং সি-প্লেনের কোলাহল ছেড়ে এখন দ্বীপপুঞ্জের স্থানীয় সংস্কৃতি এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ছোঁয়া পাচ্ছেন সাধারণ ভ্রমণকারীরা।

বিবিসি ট্রাভেল শো-এর জন্য ১২ বছর আগে এই দ্বীপরাষ্ট্র ভ্রমণের সময় যে মালদ্বীপ দেখানো হয়েছিল, তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু বর্তমানে ছবিটা বদলেছে—বিলাসবহুল লাগেজের বদলে এখন পাবলিক বোট থেকে ব্যাকপ্যাক নিয়ে নামছেন সাধারণ পরিবারের সদস্যরা। এটিই মালদ্বীপের নতুন দিক। এই প্রবণতা দ্বীপটিতে ভ্রমণ আরও সাশ্রয়ী করে তুলেছে।

গত এক দশকে মালদ্বীপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোতে এক ‘নীরব বিপ্লব’ ঘটেছে। সরকারের সংস্কারের ফলে এখন মালদ্বীপের স্থানীয়রা জনবসতিপূর্ণ দ্বীপগুলোতে গেস্টহাউস খোলার অনুমতি পেয়েছেন। আগে শুধু জনবসতিহীন রিসোর্ট এলাকাতেই পর্যটন সীমাবদ্ধ ছিল।

মালদ্বীপের পর্যটন মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এই সংস্কারের ফলস্বরূপ ৯০টিরও বেশি স্থানীয় দ্বীপে ১ হাজার ২০০টিরও বেশি গেস্টহাউস চালু হয়েছে। এর ফলে ভ্রমণকারীরা প্রথমবারের মতো দেশটির প্রাত্যহিক সংস্কৃতি উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন এবং স্থানীয় পরিবারগুলো সরাসরি পর্যটন শিল্প থেকে আয় করছে। এটিই এখন পরিবারগুলোর অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি।

থোদ্দু দ্বীপ, মালদ্বীপের ‘কৃষি দ্বীপ’ নামে পরিচিত। উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত এই দ্বীপে পা রাখতেই তরমুজ ও লবণের মৃদু গন্ধ নাকে আসে। এখানে সমুদ্রবিমানের গমগম আওয়াজের বদলে শোনা যায় মোটরসাইকেলের ক্ষীণ শব্দ। রাজধানী মালের বিলাসবহুল রিসোর্ট জীবনের তুলনায় থোদ্দুর পরিবেশ শান্ত ও নিরিবিলি।

মালে থেকে পাবলিক স্পিডবোটে যেতে সময় লাগে ৯০ মিনিট, যার খরচ বিলাসবহুল রিসোর্ট সি-প্লেনের খরচের তুলনায় অনেক কম। দ্বীপে কোনো গাড়ি নেই, কেবল সাইকেল এবং মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক বাগি (অটোরিকশার মতো) দেখা যায়। নারিকেল গাছের সারির মাঝে এখানে পেঁপে ও তরমুজের খেত বিস্তৃত। ফিরোজা রঙের পানিবেষ্টিত এই দ্বীপের সৌন্দর্য নয়নজুড়ানো।

এখানকার গেস্টহাউসটি সাদামাটা হলেও সেখানকার আতিথেয়তা অত্যন্ত আন্তরিক। খাবার একেবারে ঘরের রান্না—কয়েক ঘণ্টা আগে ধরা তাজা মাছ ভাজা, স্থানীয় কুমড়ার ঝোল এবং সতেজ তরমুজের রস।

কমিউনিটি-পরিচালিত পর্যটনের এই নতুন ঢেউ দ্বীপের পরিস্থিতি পাল্টে দিয়েছে। এখন স্থানীয়রা সরাসরি পর্যটন ডলার থেকে লাভবান হচ্ছেন। প্রবাল প্রাচীর এবং বন্যপ্রাণীর সুরক্ষায় সচেতন হয়ে উঠছেন স্থানীয়রা।

দক্ষিণ মালে দ্বীপে অবস্থিত স্থানীয় মালিকানাধীন ‘সন সিয়াম ওলহুভেলি’ রিসোর্টে। এটি এমন একটি মধ্যম পরিসরের রিসোর্ট, যা ‘টেকসই বিলাসিতা’র নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিচ্ছে। রিসোর্টটি জমকালো, কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ।

‘সান সিয়াম কেয়ার্স’ কর্মসূচির অধীনে অতিথিরা সৈকত পরিষ্কার করা, প্রবাল রোপণ এবং লেগুন (ছোট জলাধার) পুনরুদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নিতে পারেন। রিসোর্টের ‘পুনর্ব্যবহার’ উদ্যোগের মাধ্যমে পুরোনো লিনেন থেকে পরিষ্কার পরিধানযোগ্য কাপড়ে তৈরি করা হচ্ছে। একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক এখনো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ব্যক্তিগত রিসোর্টের গণ্ডি পেরিয়ে মালদ্বীপ সরকার এখন পরিবেশ নীতি ও পর্যটনের মধ্যে সমন্বয় ঘটাচ্ছে। পর্যটন ও পরিবেশ মন্ত্রী থরিক ইব্রাহিম এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত করে বলেছেন: ‘আমাদের আদি পরিবেশই আমাদের মৌলিক সম্পদ। আমরা পরিবেশের বিনিময়ে প্রবৃদ্ধির পথে হাঁটছি না।’

প্রেসিডেন্ট ড. মোহাম্মদ মুইজ্জুর অধীনে, মালদ্বীপ ২০২৮ সালের মধ্যে তার ৩৩ শতাংশ বিদ্যুৎ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে সরকার।

ভ্রমণের কিছু টিপস:

সংস্কৃতি এবং আরাম—উভয় অভিজ্ঞতা পেতে স্থানীয় গেস্টহাউস এবং রিসোর্টের মধ্যে আপনার থাকার সময় ভাগ করে নিন; থোদ্দুর মতো দ্বীপগুলোতে পাবলিক স্পিডবোটে জনপ্রতি একমুখী খরচ ৩০-৭০ মার্কিন ডলার। পিক সিজনে যেতে চাইলে আগেভাগে বুক করুন; প্রবাল-বান্ধব সানস্ক্রিন, স্নরকেল গিয়ার এবং রিফ শু অবশ্যই ব্যাগে রাখুন; শুধু নির্দিষ্ট ‘বিকিনি বিচ’-এ সাঁতার বা রোদ পোহান; গ্রামে বিনয়ী পোশাক পরুন; স্থানীয় দ্বীপগুলোতে মদ নিষিদ্ধ; প্রবাল-বান্ধব কার্যক্রমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ডাইভ এবং ট্যুর কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে বুকিং করুন।

গেস্টহাউসগুলোর ভাড়া প্রতি রাতে ৫০-৬০ মার্কিন ডলার থেকে শুরু। সান সিয়াম ওলহুভেলির মতো মধ্যম-পরিসরের রিসোর্টগুলো ৪৯৯ ডলারে বেশি; অতি-বিলাসবহুল রিসোর্টগুলো ১ হাজার ডলার থেকে শুরু।

বিষয়:

জীবনধারাভ্রমণমালদ্বীপ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

সম্পর্কিত

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

ভ্রমণ

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। এআই দিয়ে তৈরি ছবি।
পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। এআই দিয়ে তৈরি ছবি।

বিশ্বের নানা প্রান্তের বিলাসবহুল হোটেলে থাকার পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে ‘বিজনেস ইনসাইডার’-এর ভ্রমণবিষয়ক সাংবাদিক জোয়ি হাডেনের। তিনি দেখেছেন, অনেক অতিথি অজান্তেই কিছু ভুল করেন। পাঁচ তারা হোটেল মানেই কেবল আরাম করা নয়; এর সঙ্গে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা নেওয়া। কিন্তু কিছু ছোট ভুলে সেই অভিজ্ঞতার বড় অংশই নষ্ট হয়ে যায়।

অপ্রয়োজনীয় টয়লেট্রিজ নিয়ে যাওয়া

অনেক অতিথি নিজের ব্যবহার্য শ্যাম্পু, বডিওয়াশ, সাবান বা লোশন সঙ্গে নিয়ে যান এই ভেবে যে তাঁদেরগুলোই সবচেয়ে ভালো হবে। কিন্তু জোয়ি জানিয়েছেন, এটি পাঁচ তারা হোটেলের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ঝামেলা ছাড়া আর কিছু নয়। বেশির ভাগ বিলাসবহুল হোটেল বাথরুমে আন্তর্জাতিক মানের দামি টয়লেট্রিজ রাখে, যা অতিথিরা সাধারণত নিজেরা কিনতে চান না। তাই অতিথিরা যদি নিজের বোতলগুলো না এনে হোটেলের সুবিধা উপভোগ করেন, তাহলে বহনের ঝুঁকি কমবে এবং অভিজ্ঞতাও আরও উন্নত হবে।

হোটেলে লন্ড্রি করানো

বিলাসবহুল হোটেলের লন্ড্রি-সেবা বাড়তি সুবিধা। এর খরচ অনেক বেশি। জোয়ির অভিজ্ঞতায়, পাঁচ তারা হোটেলে ১৪টি জামাকাপড় ধোয়ার জন্য তাঁকে ১১৫ ডলার গুনতে হয়েছিল। সেবার মান ভালো ছিল, কিন্তু খরচ অনেক বেশি। তিনি বলেন, শুধু জরুরি পরিস্থিতিতে লন্ড্রি করানো উচিত। না হলে সেই টাকায় নতুন পোশাক কেনা যায়। ভ্রমণের সময় এমন পোশাক বেছে নিন, যেগুলোতে লন্ড্রি সার্ভিস ব্যবহার করতে হবে না।

শুধু রুম সার্ভিসে সীমাবদ্ধ থাকা

অনেক অতিথি মনে করেন, রুমে বসে নিরিবিলি খাবার খেতে হবে। কিন্তু এতে পাঁচ তারা হোটেলের নিজস্ব রেস্তোরাঁর অভিজ্ঞতা নেওয়া বাদ থেকে যায়। প্রায় সব পাঁচ তারা হোটেল তাদের রেস্তোরাঁয় বিশেষ শেফ, আলাদা কনসেপ্ট, আর্কিটেকচার এবং আলোকসজ্জা রাখে। জোয়ি স্বীকার করেন, তিনি নিজেও অতীতে এই ভুল করেছেন। পরে তিনি রেস্তোরাঁয় বসে খাওয়ার অভিজ্ঞতা বাদ যাওয়ায় আফসোস করেছেন। তিনি মনে করেন, অন্তত এক বেলার খাবার রেস্তোরাঁয় খেলে পুরো হোটেলের ভাবগাম্ভীর্য ভালোভাবে অনুভব করা যায়।

সাঁতারের পোশাক না নেওয়া

অনেকে মনে করেন, শীত বা শরৎকালে সাঁতারের পোশাক নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু জোয়ি জানান, এটি বড় ভুল হতে পারে। বেশির ভাগ বিলাসবহুল হোটেলে গরম পানির ইনডোর বা আউটডোর সুইমিংপুল থাকে। একটি হোটেলে তিনি গরম পানির সুন্দর পুল দেখেও নামতে পারেননি সুইম স্যুট না থাকায়। তাঁর মতে, ব্যাগে একটি সাঁতারের পোশাক রাখা ভালো সিদ্ধান্ত।

টার্নডাউন সার্ভিস ফিরিয়ে দেওয়া

টার্নডাউন সার্ভিসকে অনেকে অপ্রয়োজনীয় ভাবেন। কিন্তু জোয়ির অভিজ্ঞতা বলছে, এটি আসলে পাঁচ তারা অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সন্ধ্যার দিকে স্টাফরা এসে ঘরটিকে আরামদায়ক করে সাজিয়ে দেন। বিছানা ঠিক করেন, আলোর মাত্রা কমিয়ে দেন এবং ছোটখাটো উপহার রাখেন। তিনি মিলানের এক হোটেলে প্রথমবার এই সেবার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। এরপর থেকে আর কখনো এই সেবা পেতে মিস করেননি। কারণ, এটি পাঁচ তারা হোটেলে থাকার পুরো অভিজ্ঞতাকে অনেক বেশি আরামদায়ক করে তোলে।

মাত্র এক রাতের জন্য বুকিং করা

অনেকে ভাবেন, এক রাতেই বিলাসবহুল হোটেলের অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়। কিন্তু জোয়ি বলছেন, এটি বাস্তবে সম্ভব নয়। সাধারণত চেক-ইন বিকেল চারটায় এবং পরদিন চেক-আউট বেলা ১১টায় হওয়ায় সময় থাকে খুব কম। স্পা, জিম, সুইমিংপুল, স্কাইবার, রেস্তোরাঁ, ফিটনেস ক্লাস বা বিশেষ কর্মকাণ্ডগুলো উপভোগ করার পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায় না এক দিনের বুকিংয়ে। তিনি মনে করেন, পাঁচ তারা অভিজ্ঞতা পেতে হলে অন্তত দুই রাত থাকা উচিত।

জোয়ি হাডেনের মতে, পাঁচ তারা হোটেল মানে শুধু দামি রুম বা বড় বিছানা নয়। এটি আপনার স্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিন্তু ছোট ছোট ভুলের কারণে সেই অভিজ্ঞতা আপনি না-ও পেতে পারেন। তাই যাত্রার আগে পরিকল্পনা করা, অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলা, হোটেলের সেবাগুলো বুঝে ব্যবহার করা এবং একটু সময় নিয়ে চারপাশ উপভোগ করলে যেকোনো ভ্রমণ আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার

বিষয়:

জীবনধারাবেড়ানোভ্রমণজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

সম্পর্কিত

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

জেনে নিন

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
বাড়তি উষ্ণতা আর আরাম পেতে লেপ মুড়িয়ে ঘুমানো অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির। ছবি: পেক্সেলস
বাড়তি উষ্ণতা আর আরাম পেতে লেপ মুড়িয়ে ঘুমানো অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির। ছবি: পেক্সেলস

শীতের আদুরে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। রাত বাড়তেই বাতাসের শীতলতা বাড়তে থাকে। শীতের সময় লেপ-কম্বল মুড়ো দিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস অনেকেরই। আবার শীতের সঙ্গে লড়াই করতে মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে ঘুমান অনেকে। বাড়তি উষ্ণতা আর আরাম পেতে এই যে অভ্যাস তা কিন্তু অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকির।

বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলছেন, ঘুমের সময় মুখ ঢেকে রাখলে শ্বাস-প্রশ্বাসে বাধা সৃষ্টি হতে পারে, ঘুমের মান নষ্ট হতে পারে এবং শ্বাসযন্ত্রে বাড়তি চাপ পড়তে পারে। বিশেষত যাদের ফুসফুসসংক্রান্ত বা শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে, তাদের এ ব্যাপারে সাবধান থাকা উচিত। আরামদায়ক মনে হলেও, শীতকালের এই অভ্যাস মুখের চারপাশে কার্বন ডাই অক্সাইডের মাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে, অক্সিজেন গ্রহণ কমিয়ে দিতে পারে এবং ত্বকের আশেপাশে অতিরিক্ত উষ্ণতা ও আর্দ্রতা আটকে রাখতে পারে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এতে শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে, ঘুমের মান আরও খারাপ হতে পারে, এমনকি হৃদ্‌রোগের ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে।

ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাসের ফলে শীতকালে শ্বাসযন্ত্রের ওপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়। পাশাপাশি বায়ুদূষণ তো আছেই। শীতকালে বাতাসে আর্দ্রতা কমতে থাকায় দূষণের মাত্রা বেড়ে যায়। যার প্রভাব পড়ে শ্বাসযন্ত্রে। এর সঙ্গে রাতের বেলা এই লেপ-কম্বল মুড়ো দিয়ে ঘুমানো বাতাস চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে স্বাস্থ্যঝুঁকি কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

শীতকালে মুখ ঢেকে ঘুমালে যা হয়

ঘুমের সময় লেপ বা কম্বল মাথা পর্যন্ত টেনে দিলে এর ভেতরে বিশেষ করে নাক ও মুখের চারপাশে একটি ছোট বন্ধ পরিবেশ তৈরি হয়। বাইরে থেকে বাতাস চলাচল কমে যাওয়ায় নিঃশ্বাসের সঙ্গে বের হওয়া কার্বন ডাই–অক্সাইড ওই সীমিত পরিসরে আটকে যায় এবং অক্সিজেনের প্রবেশ কমে যায়।

এক গবেষণায় দেখা গেছে, মাথা ঢেকে রাখলে ‘রিবার্দিং রেট’ অর্থাৎ নিজের নিঃশ্বাস থেকে নির্গত বাতাসই বারবার পুনরায় শ্বাস নেওয়ার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায়।

এর ফলে অক্সিজেন কমে যাওয়া এবং কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়ার কারণে শ্বাস নিতে অস্বস্তি তৈরি হতে পারে। এর ফলে মাথাব্যথা, মাথা ঘোরা, অস্থির ঘুম বা ঘুম থেকে উঠে ক্লান্ত অনুভব করার মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। বিশেষ করে যাদের শ্বাসযন্ত্র দুর্বল বা আগে থেকেই শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা আছে তাদের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে এই কাজ।

শিশুর মুখ যেন লেপ বা কম্বলে ঢেকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছবি: পেক্সেলস
শিশুর মুখ যেন লেপ বা কম্বলে ঢেকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ছবি: পেক্সেলস

এছাড়া মুখ ঢেকে ঘুমালে অতিরিক্ত তাপ ও আর্দ্রতা লেপ-কম্বলের ভেতরে আটকে থাকে। এতে মাথার আশেপাশের তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার মাত্রা বেড়ে যায়, যা গভীর ও প্রশান্ত ঘুমের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। অনেকেই জানান, এতে বারবার ঘুম ভেঙে যাওয়া এবং ঘাম হওয়াসহ ঘুমের মান খারাপ হয়ে গিয়েছে।

স্লিপিং এক্সপার্টরা বলছেন, ভালো ঘুম কেবল ঘুমের সময়সীমার ওপর নির্ভর করে না। সঠিক বাতাস চলাচল, স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস এবং শরীরের স্থিতিশীল তাপমাত্রা বজায় থাকাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর যেকোনোটি ব্যাহত হলে ঘুমের মান কমে যায়। ফলে ঘুম থেকে ওঠার পর মস্তিষ্কের কার্যক্রম, মন, সতর্কতা এবং পুরো শরীরের ওপরহ এর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

কারা বেশি ঝুঁকিতে, কেন শীতকালে ঝুঁকি আরও বাড়ে

তরুণবয়সী বা সম্পূর্ণ সুস্থ কেউ সাময়িক সময়ের জন্য মুখ ঢেকে ঘুমালে বড় ধরনের সমস্যা নাও হতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকেন যাঁরা—

১. যাদের হাঁপানির মতো দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে। বাতাস চলাচল কমে গেলে বা তাপমাত্রা বদলালে তাদের শ্বাসপ্রশ্বাস খুব সহজেই বিঘ্নিত হয়।

২. শিশু ও নবজাতক, যাদের শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিকভাবেই এখনো বিকাশমান। গবেষণায় দেখা গেছে, মুখ ঢেকে ঘুমালে নবজাতকের মুখের আশপাশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায়, শ্বাস-প্রশ্বাস ও হৃৎস্পন্দনের হার বৃদ্ধি পায় এবং ঘুমের মধ্যে জেগে ওঠার প্রতিক্রিয়া কমে যায়। এ কারণে শিশুমৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে।

৩. নিদ্রাকালীন শ্বাসপ্রশ্বাসের সমস্যা (যেমন- স্লিপ অ্যাপনিয়া) আছে এমন ব্যক্তি। মুখ ঢেকে ঘুমালে শ্বাস-প্রশ্বাসের বাতাস চলাচলের জায়গা সীমিত হয়ে পড়ে বলে তাদের রাতের ঘুমে শ্বাস নিতে আরও বেশি কষ্ট হতে পারে।

শীতে শরীর উষ্ণ রাখতে বাড়তি পোশাক পরুন কিন্তু মুখ ঢেকে ঘুমানো নয়। ছবি: পেক্সেলস
শীতে শরীর উষ্ণ রাখতে বাড়তি পোশাক পরুন কিন্তু মুখ ঢেকে ঘুমানো নয়। ছবি: পেক্সেলস

শীতকালে ঝুঁকি আরও বেড়ে যায় যেসব কারণে

১. ঠান্ডা ও শুষ্ক বাতাস শ্বাসনালীকে উত্তেজিত করে এবং ব্রঙ্কিয়াল সংকোচন ঘটাতে পারে।

২. ঘরের হিটার বা জানালা বন্ধ থাকার কারণে বাতাস চলাচল কমে যায়।

৩. শ্বাসতন্ত্রের সংক্রমণ বেড়ে যায়, যা ফুসফুসের ওপর আগেই অতিরিক্ত চাপ তৈরি করে।

মুখ না ঢেকে শরীর উষ্ণ রাখতে পারেন যেভাবে

উষ্ণ থাকতে হলে মুখ ঢাকাই একমাত্র উপায় নয়। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কয়েকটি সহজ অভ্যাসের মাধ্যমে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রেখে শরীর উষ্ণ করে আরামদায়ক ঘুম নিশ্চিত করা যেতে পারে। অভ্যাসগুলো হলো—

১. লেপ মাথার ওপর টেনে দেওয়ার বদলে বাড়তি পোশাক পরুন।

২. শরীর ঢেকে রাখুন, মাথা বা মুখ নয়; নাক-মুখ খোলা রাখলে তাজা বাতাস প্রবেশ করবে।

৩. ঘরের বাতাস চলাচল নিশ্চিত করুন। দূষণের মাত্রা সহনীয় হলে জানালা অল্প খুলে রাখা বা বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করাও জরুরি।

৪. যাদের শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা আছে, তারা শুষ্ক বাতাস কমাতে হিউমিডিফায়ার বা ঘরের এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার করতে পারেন। তবে ঘর অতিরিক্ত গরম করবেন না।

৫. খুব ভারী লেপ বা কম্বল মুখের ওপর টেনে দেবেন না, কাঁধের নিচ পর্যন্ত রাখুন। এতে উষ্ণতা বজায় থাকবে, আবার শ্বাস নেওয়ার পর্যাপ্ত জায়গাও মিলবে।

শীতের রাতে লেপ বা কম্বল মুড়ে যে আরাম ও উষ্ণতা পাওয়া যায়, তার লোভ এড়ানো মুশকিল। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এর উপকারিতার চেয়ে অপকারিতাই বেশি। এ কারণে ঘুমের মধ্যেও লেপ বা কম্বল মাথার ওপর টেনে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কারণ অক্সিজেন স্বল্পতা শরীরের জন্য উষ্ণতার আরামের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতির। এই সাধারণ বিষয়টিও শ্বাসপ্রশ্বাস, ঘুমের মান এবং দীর্ঘমেয়াদি ফুসফুসের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে। আর এ সময় সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি থাকে নবজাতক, শিশু এবং শ্বাসতন্ত্রের অসুস্থতা থাকা ব্যক্তিদের নিয়ে। তাই সুস্থ প্রাপ্তবয়স্করাও নিজেদের পাশাপাশি খেয়াল রাখবেন পরিবারের শিশু-বৃদ্ধ ও শ্বাসকষ্টের সমস্যায় ভোগা ব্যক্তির ঘুমের কোনো ব্যাঘাত হচ্ছে কি না।

বিষয়:

শ্বাসকষ্টজীবনধারাশীতস্বাস্থ্যজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

সম্পর্কিত

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

জেনে নিন

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২: ০৮
নিজের ওজন প্রতিদিন এক রকম দেখা যায় না। তা শূন্য দশমিক ৫৭ থেকে ৩ দশমিক ২ পাউন্ড পর্যন্ত কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। ছবি: ফ্রিপিক
নিজের ওজন প্রতিদিন এক রকম দেখা যায় না। তা শূন্য দশমিক ৫৭ থেকে ৩ দশমিক ২ পাউন্ড পর্যন্ত কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। ছবি: ফ্রিপিক

দীর্ঘ মেয়াদে ওজন কমানো বা বাড়ানোর পরিকল্পনা করতে চাইলে নিয়মিত ওজন মাপার প্রয়োজন আছে। তবে ওজন মাপার মেশিনে দাঁড়ালে নিজের ওজন প্রতিদিন এক রকম দেখা যায় না। তা শূন্য দশমিক ৫৭ থেকে ৩ দশমিক ২ পাউন্ড পর্যন্ত ওঠানামা হওয়া স্বাভাবিক। এটি দেখে ভয় পাওয়া বা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। এটি শরীরের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, যা মোটেও আপনার চর্বি কমা বা বাড়ার ফল নয়। প্রতিদিন এই ওজন ওঠানামার কিছু কারণ জেনে নিন।

দিনের কোন সময়ে ওজন মাপছেন

সারা দিন শরীর এক অবস্থায় থাকে না। সারা রাত খাবার খাওয়া হয় না, পানিও কম পান করা হয় বলে সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর শরীর তুলনামূলকভাবে বেশি হালকা থাকে। দিন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি খাবার খান, পানি পান করেন, শরীরে গ্লাইকোজেন জমে, লবণ খান, হজমের প্রক্রিয়া চলে, ঘাম ঝরে। ফলে ওজন কমবেশি হওয়া স্বাভাবিক। অনেকে দুপুর বা সন্ধ্যায় ওজন মাপেন। তখন ওজন বেশি দেখায় বলে ভাবেন, তাঁরা মোটা হয়ে গেছেন। আসলে সময়ভেদে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক। প্রতিদিন একই সময় ওজন মাপলে তুলনাটা বোঝা সহজ। তবে প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী, সকালে টয়লেট ব্যবহারের পর এবং নাশতার করার আগে ওজন মাপানো ভালো।

সারা দিনে কী খেয়েছেন

আপনার খাবারের উপাদান সাময়িকভাবে শরীরে পানি ধরে রাখে এবং গ্লাইকোজেন বাড়ায়।

শর্করা: অতিরিক্ত শর্করা খেলে শরীরে গ্লাইকোজেন জমে। প্রতি গ্রাম গ্লাইকোজেনের সঙ্গে প্রায় ৩ গ্রাম পানি জমে। ফলে হঠাৎ ওজন বাড়ে।

লবণ: বেশি লবণ শরীরে পানি ধরে রাখে; বিশেষ করে প্যাকেটজাত খাবার, ফাস্ট ফুড, রেস্টুরেন্টের খাবার খেলে ওজন সাময়িকভাবে বেড়ে যেতে পারে।

ভারী খাবার: যেসব খাবার হজম হতে সময় নেয়, সেগুলো পাকস্থলী ও অন্ত্রে থাকা অবস্থায় শরীরের মোট ওজন বাড়িয়ে রাখে।

এসব পরিবর্তনকে অনেকে চর্বি বাড়া বলে ভুল করেন। কিন্তু এগুলো আসলে অস্থায়ী। খাবার হজম হয়ে বেরিয়ে গেলে ওজন আবার কমে যায়।

শরীরে পানির পরিমাণ

শরীরের বেশি অংশই পানি। বয়স, পরিবেশ, কর্মকাণ্ড, খাবার এবং শরীরের হরমোন—সবকিছুর প্রভাবেই পানির পরিমাণ ওঠানামা করে।

  • কম পানি পান করলে শরীর পানি ধরে রাখতে শুরু করে, যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়।
  • তীব্র গরমে বেশি ঘাম হলে পানি কমে গিয়ে ওজন কমে যেতে পারে।
  • ব্যায়াম বন্ধ করে দিলে পানি জমে ওজন বাড়তে পারে।
  • লবণ বেশি খাওয়া, মাসিকের সময়, অ্যান্টিবায়োটিক বা নির্দিষ্ট ওষুধ খেলে শরীরে পানি আটকে থাকে। তাতে ওজন বাড়তে পারে।

হরমোনের প্রভাব

হরমোন শরীরের ওজন পরিবর্তনে গভীর ভূমিকা রাখে।

  • মাসিকের আগে বা পরে হরমোনের তারতম্যে শরীরে পানি জমে। অনেকের ক্ষেত্রে এটি ১ থেকে ৩ পাউন্ড পর্যন্ত বাড়তি ওজন দেখায়।
  • মানসিক চাপ বাড়লে কর্টিসল হরমোন বেড়ে যায়। এ হরমোন ক্ষুধা এবং চিনি খাওয়ার প্রবণতা বাড়ায়, একই সঙ্গে শরীরকে পানি ধরে রাখতে বাধ্য করে। ফলে ওজন হঠাৎ বাড়তে পারে।
  • ঘুম কম হলে ঘ্রেলিন ও লেপটিন হরমোনের ভারসাম্য নষ্ট হয়, ক্ষুধা বাড়ে ও শরীর খাবার ধরে রাখে। এটিও দৈনিক ওজনে প্রভাব ফেলে।

মলত্যাগ কম বা বেশি হওয়া

  • মলত্যাগ শরীরের বর্জ্য বের করার প্রক্রিয়া।
  • দিনে গড়ে ১ থেকে ২ বার মলত্যাগ স্বাভাবিক।
  • কোষ্ঠকাঠিন্য হলে অন্ত্রে বর্জ্য জমে থেকে ওজন বাড়ায়।
  • আঁশযুক্ত খাবার কম খেলে মল শক্ত ও ছোট হয়। এতে ওজন সামান্য কমলেও তা চর্বি কমে না, বর্জ্যের পরিমাণ কমে।
  • পাকস্থলী-অন্ত্রে খাবার, পানি, বর্জ্য কতটা আছে, তার ওপর ওজন নির্ভর করে। তাই প্রতিদিনের ছোট পরিবর্তন নিয়ে দুশ্চিন্তা করার দরকার নেই।

দৈনিক ওজন ওঠানামা বা কমবেশি হওয়া একেবারে স্বাভাবিক। বেশির ভাগ সময় এটি শরীরের চর্বির পরিবর্তনে হয় না। খাবার, পানি, ঘুম, হরমোন, ব্যায়াম, এমনকি আবহাওয়াও এতে প্রভাব ফেলে। তবে হঠাৎ দ্রুত ওজন বাড়া বা কমা যদি দীর্ঘদিন চলতে থাকে এবং কারণ খুঁজে না পান, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

সূত্র: হেলথ

বিষয়:

অভ্যাসস্বাস্থ্যঝুঁকিজীবনধারাওজনজেনে নিনস্বাস্থ্যবিধি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

সম্পর্কিত

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

জেনে নিন

আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৯: ৪৯
আজকের রাশিফল: একটু কঞ্জুস হোন, রোমান্সের জন্য দারুণ দিন হলেও রাতে ঝগড়ার সম্ভাবনা

মেষ

আপনার এনার্জি আজ হাই ভোল্টেজ! এত বেশি যে ভুল করে আজ অফিসে হেঁটে না গিয়ে দৌড়ে যেতে পারেন। আর সহকর্মীরা ভাববে, ‘কিসের এত তাড়া? বেতন কি দ্বিগুণ হচ্ছে?’ কাজের জায়গায় ‘আমিই সেরা’ ভাবটা একটু কমিয়ে রাখুন। না হলে বস হয়তো আপনার গলা থেকে ‘লিও তলস্তয়’-এর মতো একটা ভারিক্কি আওয়াজ শুনতে পাবেন, যা স্রেফ বিরক্তিকর! কোনো পুরোনো বকেয়া টাকা ফেরত আসতে পারে। তবে সেটা লটারির টাকা নয়, পাড়ার চায়ের দোকানের বিল। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ঝগড়া হলেও সেটা সিরিয়াস কিছু হবে না। বরং দুজনের মধ্যে হাসিঠাট্টার প্রতিযোগিতায় দিনটি কাটবে। সাবধান! ইমোশনাল হয়ে এক্সকে টেক্সট করবেন না যেন, তাতে গ্রহরা খুব হাসবে!

বৃষ

আপনার জীবনে শান্তি মানেই খাবার। আজ সারা দিন কী খাবেন, এই নিয়েই গুরুতর গবেষণায় কাটবে। বাইরের কোনো লোক আপনাকে কিছু বোঝানোর চেষ্টা করলে আপনি গোঁ ধরে থাকা ষাঁড়ের মতো আচরণ করবেন। অর্থভাগ্য মন্দ নয়। কিন্তু সেই টাকা যেন শুধু ভালো রেস্তোরাঁর বিল মেটাতেই না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। দুপুরে বসের দেওয়া কঠিন কাজটা এড়িয়ে যেতে পারেন যদি আপনার টেবিলে ভালো কোনো স্ন্যাকস থাকে। রোমান্টিক ডিনারে যেতে পারেন, তবে মনে রাখবেন, সঙ্গী যেন আপনার প্লেটে হাত না দেয়! আজ আপনার প্রেমজীবনের গতি একটু ধীর, ঠিক যেন দুপুরের খাওয়া শেষে ধীরগতিতে হাঁটা।

মিথুন

আপনার ভেতরের দুই ব্যক্তি আজ সারা দিন মারামারি করবে। একজন বলবে, ‘চলো কাজ করি!’, আর অন্যজন বলবে, ‘না না, আগে একটু ইন্টারনেট ঘেঁটে দেখি আজ কোন সেলিব্রিটি কী করেছে!’ দিন শেষে ক্লান্ত হয়ে যাবেন শুধু এই সিদ্ধান্তহীনতার কারণে। আপনার যোগাযোগ দক্ষতা আজ তুঙ্গে। চাইলেই অফিসের সবচেয়ে বিরক্তিকর লোকটার সঙ্গেও হেসে কথা বলতে পারবেন। কিন্তু সাবধানে, বেশি কথা বললে গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। পকেট আজ হালকা, কিন্তু মন ফুরফুরে। সঙ্গী হয়তো আপনার দ্বৈত ব্যক্তিত্ব দেখে কনফিউজড। একবার আপনি প্রেমিক, পরের মুহূর্তেই দার্শনিক। ঠিক করুন কোনটা আপনি!

কর্কট

আজ আপনি একটু বেশিই সংবেদনশীল! পাড়ার কুকুরটা লেজ না নাড়লে মন খারাপ হতে পারে। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার মতো ইমোশনাল নয়। তাই সামান্য বিষয়ে কান্না পেলে তাড়াতাড়ি বালিশের নিচে লুকিয়ে পড়ুন। সহকর্মীরা আপনার আবেগপ্রবণতা দেখে সহানুভূতি দেখাতে পারে, কিন্তু কাজে ফাঁকি দিলে কিন্তু কেউ ছাড়বে না। টাকাপয়সার ব্যাপারে আজ একটু কঞ্জুস থাকুন। ইমোশনাল কেনাকাটা এড়িয়ে চলুন। ঘরে তৈরি খাবার বা একটা মিষ্টি বার্তা আজ সঙ্গীর মন জয় করে নেবে। সন্ধ্যায় সিনেমা দেখতে গিয়ে পুরোনো দিনের কষ্টের দৃশ্য দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললে পাশে বসা মানুষটি একটু অস্বস্তিতে পড়তে পারে। আপনার মুড সুইং ঘূর্ণিঝড়ের মতো, নিজেকে কন্ট্রোল করুন!

সিংহ

আপনি হলেন আজকের দিনের ‘সেন্টার অব অ্যাট্রাকশন’। যদি কেউ আপনাকে প্রশংসা না করে, তবে নিজেই নিজের প্রশংসা করতে শুরু করে দিতে পারেন। ‘আমি যখন অফিসে ঢুকি, সবাই আমার দিকে কেন তাকায় জানেন? কারণ, আমিই সেরা!’–এই ধরনের কথা আজ বলতে ইচ্ছা হতে পারে। বস আজ আপনার ওপর খুশি হতে পারেন। প্রমোশন না হলেও একটা ভালো ‘শাবাশ’ তো জুটবেই। তবে নিজের ক্রেডিট অন্যকে দিতে শিখুন, না হলে সবাই আপনাকে ‘সেলফি-কিং/কুইন’ বলে ডাকতে পারে। অর্থ উপার্জনের নতুন পরিকল্পনা আসবে, যার মধ্যে একটা হবে ‘নিজের নামে ফ্যান ক্লাব’ খোলা। রোমান্সের জন্য দারুণ দিন। কিন্তু সঙ্গী যদি অন্য কারও দিকে ভুলেও তাকায়, আপনার ভেতরের রাজা/রানি ক্ষেপে উঠতে পারে! নিজের পারফরম্যান্সে একটু ব্রেক দিন। আয়না থেকে চোখ সরিয়ে বাকি পৃথিবীর দিকে তাকান।

কন্যা

আপনার ভেতরের ‘পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গোয়েন্দা’ আজ জেগে উঠবে। সবার ফাইলের বানান ভুল, জুতা রাখার জায়গায় সামান্য ধুলা—সব আপনার চোখে ধরা পড়বে। মনে রাখবেন, পৃথিবীর সব মানুষ আপনার মতো নিখুঁত নন। একটু ‘চিল’ করুন! আপনার তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ ক্ষমতা আজ কাজে লাগবে। তবে বসের দুর্বলতা নিয়ে বেশি বিশ্লেষণ করতে যাবেন না, তাতে বিপদ। টাকা গোনার সময় দুবার গুনবেন না, এতে সময় নষ্ট হয়। খরচ কমানোর জন্য আজ নতুন সফটওয়্যার বানিয়ে ফেলতে পারেন। সঙ্গী যদি জামাকাপড় গুছিয়ে না রাখে, তাহলে আজ রাতে একটা ঝগড়ার সম্ভাবনা আছে। মনে রাখবেন, সম্পর্কের ক্ষেত্রে সামান্য বিশৃঙ্খলাও কখনো কখনো প্রয়োজন।

তুলা

আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো দুপুরের খাবার কী খাবেন তা ঠিক করা। চায়নিজ, নাকি থাই? এই নিয়ে তিন ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে পারে। সবকিছুতে একটা নিখুঁত ভারসাম্য খুঁজবেন, যা জীবন বলে না। জীবন মানেই একটু এদিক-ওদিক। কেউ আপনার সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করলে, প্রচণ্ড অস্বস্তিতে পড়বেন। শান্তি বজায় রাখার জন্য আজ হয়তো বিনা দোষেও ‘সরি’ বলে দেবেন। আর্থিক বিষয়ে ভালো কোনো চুক্তি হতে পারে। তবে চুক্তিপত্রে সই করার আগে অন্যের মতামত শুনতে শুনতে রাত পার হয়ে যেতে পারে। মিষ্টি স্বভাবের কারণে একাধিক মানুষ আপনার প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। কিন্তু কার দিকে যাবেন, সেই সিদ্ধান্ত নিতেই আপনার সন্ধ্যা শেষ। সবকিছু ব্যালেন্স করতে গিয়ে নিজে কাত হয়ে পড়বেন না যেন!

বৃশ্চিক

চোখ আজ শকুনের মতো তীক্ষ্ণ! সবাই ভাববে আপনি হয়তো কোনো গভীর রহস্যের সমাধান করছেন, কিন্তু আসলে পাশের সিটের লোকটা কেন বারবার হাই তুলছে, সেটা লক্ষ্য করছেন। আপনার রহস্যময় এবং তীব্রতা আজ মানুষকে একটু ভয় দেখাতে পারে। কেউ সাহায্য করতে এলে আপনি হয়তো সন্দেহ করবেন, ‘এর আসল উদ্দেশ্যটা কী?’ এই স্বভাব একটু কমান। তবে গোপন কোনো সূত্র থেকে ভালো লাভ হতে পারে। পুরোনো বিনিয়োগ আজ ফল দেবে, যা গোপন রাখবেন। আপনার গভীর চাহনি আজ দারুণ কাজ করবে। কিন্তু মনে রাখবেন, সব কথার উত্তর রহস্যময় হাসি দিয়ে দেওয়া যায় না। অন্তত একবার ‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’ সরাসরি বলুন। দিনে অন্তত একবার জোরে হেসে সবাইকে অবাক করে দিন।

ধনু

আজ মনে হঠাৎ ‘বিশ্ব পর্যটনের’ ভূত চাপতে পারে। বসের সঙ্গে মিটিং চলাকালীন মন হয়তো প্যারিসের কোনো ক্যাফেতে কফি খাচ্ছে, অথবা হিমালয়ের কোনো চূড়ায় হাইকিং করছে। কাজের ফাঁকে একটা ইম্পালসিভ ট্রিপ প্ল্যান করে ফেলতে পারেন। আশাবাদী মনোভাব আজ সংক্রামক হবে। চারপাশে থাকা সবাই আপনার উৎসাহে কাজ করবে, কিন্তু কাজটা শেষ করার দায়িত্ব আপনার একার নয়। ভালো অ্যাডভেঞ্চার মানেই বেশি খরচ নয়। আজ বুঝে খরচ করুন। স্বাধীনচেতা মনোভাব আজ সঙ্গীকে মুগ্ধ করবে। তবে মনে রাখবেন, অ্যাডভেঞ্চারের সময় সঙ্গীকে ফেলে হঠাৎ হারিয়ে যাবেন না যেন! অ্যাডভেঞ্চার বই পড়ুন, কিন্তু আজ প্লেনের টিকিট কাটবেন না।

মকর

আজ এত ব্যস্ত থাকবেন যে মনে হবে আপনি একই সঙ্গে ২০টা অফিসের বস। কাজের বাইরে আর কোনো কিছুতে আপনার আগ্রহ নেই। এমনকি হাসতেও এনার্জি খরচ হচ্ছে বলে মনে হতে পারে। একটা ছোট্ট হাসি, প্লিজ! কাজের প্রতি আপনার ডেডিকেশন দেখে গ্রহরা মুগ্ধ। আজ অতিরিক্ত কাজের জন্য প্রশংসা পেতে পারেন। আপনার আর্থিক পরিকল্পনা একেবারে নিখুঁত। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আজ আপনার দিকে তাকিয়ে হাসি দেবে। তবে একটু ছুটি নিন, না হলে শরীর বিদ্রোহ করতে পারে। সঙ্গীকে হয়তো মনে করিয়ে দিতে হবে যে আপনি শুধু ‘কর্মবীর’ নন, একজন ভালোবাসার মানুষও। রোমান্টিক ডেট মানেই একটা প্রফেশনাল মিটিং নয়। একটু রিল্যাক্স করুন। মনে রাখবেন, আপনার জীবন শুধু টাস্ক লিস্ট আর ডেডলাইন নয়!

কুম্ভ

আপনি আজ এত উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে বসে থাকবেন যে আশপাশের মানুষজন আপনাকে এলিয়েন ভাবতে পারে। হয়তো অফিস থেকে কীভাবে পৃথিবীকে বাঁচানো যায়, সেই নিয়ে বক্তৃতা দেবেন। আপনার চিন্তাভাবনা আজ ১০ বছর এগিয়ে থাকবে। আপনার আইডিয়াগুলো দারুণ, তবে সেটা কীভাবে বাস্তবায়িত হবে, তা নিয়ে একটু ভাবুন। শুধু ‘বিপ্লব’ করলে তো আর কাজ হবে না! আজ অপ্রত্যাশিত কোনো উৎস থেকে টাকা আসতে পারে। হয়তো পুরোনো বন্ধু ধার শোধ করবে, যা আপনি ভুলেই গিয়েছিলেন। সঙ্গী হয়তো আপনার উদ্ভট আইডিয়াগুলো শুনে মুগ্ধ, কিন্তু বাস্তব জীবনে একটু বেশি মনোযোগী হন। শুধু রোবট বা কোয়ান্টাম ফিজিকস নিয়ে কথা বলবেন না। অন্যদের কাছে আপনার আইডিয়া সহজ করে বলুন, না হলে তারা ভয় পেয়ে যাবে।

মীন

আজ সারা দিন স্বপ্নের জগতে ভেসে থাকবেন। অফিসের ফাইলটা হয়তো আপনার চোখে সমুদ্রের ঢেউ বা মেঘের ভেলা মনে হবে। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হয়তো উত্তর দেবেন অন্য কোনো গ্রহ থেকে। বাস্তব আর কল্পনার মধ্যে সীমারেখা আজ একটু অস্পষ্ট। সৃজনশীল কাজের জন্য দারুণ দিন। আপনার কল্পনাশক্তি আজ উচ্চতায়। তবে হিসাব-নিকাশের কাজগুলো আজ অন্য কাউকে দিন। টাকাপয়সার ব্যাপারটা আজ ভুলে গেলে চলবে না। কারণ, দিনের শেষে আপনার পেটে খাবার দরকার। আপনার আবেগপ্রবণতা আজ সঙ্গীকে আরও কাছে টানবে। তবে স্বপ্নের জগৎ থেকে দুই মিনিটের জন্য বেরিয়ে এসে বাস্তব মানুষের সঙ্গে কথা বলুন। রোমান্স ভালো, তবে ডিনারটা কে অর্ডার করবে, সেটা ভুলবেন না। ঘুম থেকে উঠুন! এই পৃথিবীতেও অনেক সুন্দর জিনিস আছে।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলআপনার রাশিফলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনে বিএনপি পাবে ৩০% ভোট, জামায়াত ২৬%: মার্কিন সংস্থার জরিপ

সংকটাপন্ন খালেদা জিয়া

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

প্রধান উপদেষ্টা ও অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর সন্তুষ্ট ৭০ শতাংশ মানুষ: আইআরআই জরিপ

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

এই ডিসেম্বরে চুলের যত্নে যে বিষয়গুলো অবশ্যই মেনে চলবেন

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

মধ্যরাতে কক্সবাজারে ৪.৯ মাত্রার ভূমিকম্প, ঢাকাসহ সারা দেশে কম্পন অনুভূত

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

ভারতে ‘গরুর মাংস’ সন্দেহে বিয়ে বাড়িতে সংঘর্ষ—ফরেনসিক পরীক্ষায় গেল নমুনা

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

শিগগির দেশে ফিরবেন তারেক রহমান: সালাহউদ্দিন

সম্পর্কিত

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

মালদ্বীপ ভ্রমণ এখন আর শুধু ধনীদের জন্য নয়, অনেক সাশ্রয়ী

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

পাঁচ তারা হোটেলে যেসব ভুল করবেন না

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

শীতকালে লেপে মুখ ঢেকে ঘুমাচ্ছেন, বিপদ ডেকে আনছেন না তো

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে

প্রতিদিন ওজন কমবেশি হয় যে ৫ কারণে