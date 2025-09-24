Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ভ্রমণ

৭২ বছর পর গন্তব্যে পৌঁছাল হারানো পোস্টকার্ড

ফিচার ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

সময়টা ১৯৫৩ সালের জুন। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের অটোয়া শহরের অ্যালান বল নামের ১৬ বছর বয়সী এক কিশোর। জীবনের প্রথম বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়েছেন। তাঁর গন্তব্য পুয়ের্তো রিকো। সেখানে খালা মেরির কফি বাগানে গ্রীষ্মকালের ছুটি কাটাবেন। সেই ভ্রমণের জন্য তাঁকে নিজে টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল কয়েক বছর ধরে বাড়তি কাজ করে। গ্রীষ্মে ঘাস কাটা আর শীতে তুষার পরিষ্কারের মতো কাজ করে টাকা জমিয়েছিলেন স্বপ্নের ভ্রমণের জন্য।

অটোয়া থেকে সরাসরি পুয়ের্তো রিকো যাওয়ার উপায় ছিল না। তাই প্রথমে ট্রেনে করে অ্যালানকে পৌঁছাতে হলো নিউইয়র্কে; সেখান থেকে বিমানে চড়ে যেতে হবে গন্তব্যে। জীবনের প্রথম ভ্রমণের মতো সে ফ্লাইটও ছিল অ্যালানের জীবনে প্রথম।

নিউইয়র্কে এসে অ্যালান থমকে দাঁড়ালেন সদ্য নির্মিত জাতিসংঘ সচিবালয় ভবনের সামনে। কিশোর বয়সের কৌতূহলে ঘুরে দেখলেন সেই আধুনিক স্থাপনা। পরিবারকে আশ্বস্ত করতে জাতিসংঘ ভবনের ছবিসহ একটি সাধারণ পোস্টকার্ড কিনলেন।

কার্ডে লিখলেন ছোট বার্তা, ‘আমি নিউইয়র্ক পর্যন্ত পৌঁছেছি।’ তারপর পাঠিয়ে দিলেন পোস্ট অফিসের মারফত। কিন্তু সেই পোস্টকার্ড আর পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি। অজানা কারণে হারিয়ে যায়। দীর্ঘ ৭২ বছর পর চলতি বছরের আগস্টে সেই পোস্টকার্ড হঠাৎ এসে হাজির হয় অটোয়া পোস্ট অফিসে!

পোস্টমাস্টারের দায়িত্ববোধ

পোস্টকার্ডটির ডাকমোহরে দিন, তারিখ ও সময় লেখা—১৯৫৩ সালের ১৭ জুন, রাত ৮টা। এত বছর ধরে কার্ডটি কোথায় ছিল, তা এক রহস্য। ধারণা করা হচ্ছে, এটি জাতিসংঘ ভবন বা নিউইয়র্ক ডাকঘরের ভেতর কোথাও হারিয়ে ছিল। পরে কোনো সংস্কার বা গোছগাছের সময় বেরিয়ে আসে। অটোয়ার পোস্টমাস্টার মার্ক থম্পসন কার্ডটি হাতে পেয়ে বুঝলেন, এটি ইতিহাসের অংশ। সহজভাবে ফেলে দেওয়ার মতো কিছু নয়। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, পরিবারের কাছে কিংবা প্রাপকের কাছে অবশ্যই এটি পৌঁছাতে হবে। খোঁজখবর শুরু করলেন স্থানীয়দের মধ্যে। এভাবেই বিষয়টি ছড়িয়ে পড়ে সংবাদমাধ্যমে।

অনুসন্ধান শুরু

খবরে আগ্রহী হয়ে ওঠেন অবসরপ্রাপ্ত টেরি কার্বোনে। তিনি শখের বশে বংশতত্ত্ব গবেষণা করেন। টেরি ও তাঁর স্বেচ্ছাসেবকেরা পুরোনো সংবাদপত্র, রেকর্ড ও আর্কাইভ খুঁজতে শুরু করেন। স্থানীয় রেডডিক পাবলিক লাইব্রেরির নথিতেও অনুসন্ধান চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত অ্যালানকে খুঁজে পাওয়া যায়। যিনি এখন ডা. অ্যালান বল, বয়স ৮৮ বছর! আইডাহো অঙ্গরাজ্যের স্যান্ডপয়েন্ট শহরে বসবাস করেন।

জীবনের মোড় ঘোরানো ভ্রমণ

অ্যালান বল পরে জানান, ১৯৫৩ সালের সেই ভ্রমণ তাঁর জীবনের অন্যতম বড় অভিজ্ঞতা ছিল। পরিবারের আর্থিক অবস্থা খুব ভালো না হলেও তিনি নিজে কাজ করে টাকা জমিয়েছিলেন। নিউইয়র্ক থেকে পুয়ের্তো রিকো যাওয়ার পথে প্রথমবার বিমানে চড়া, ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয়—সবকিছুই তাঁর কিশোর বয়সের জীবনে নতুন দিক খুলে দিয়েছিল। খালা মেরির কফি বাগানে কাটানো দিনগুলোকে তিনি আজও জীবনের অন্যতম শিক্ষণীয় সময় হিসেবে মনে করেন।

অবশেষে খুঁজে পাওয়া বার্তা

প্রায় সাত দশক পর স্থানীয় সাংবাদিক টম কলিন্স ফোন করে যখন জানালেন, তাঁর পাঠানো একটি পোস্টকার্ড পাওয়া গেছে, অ্যালান অবাক হয়ে যান। এরপর হাসতে থাকেন। কয়েক দিন পর স্যান্ডপয়েন্ট ডাকঘরের এক কর্মী তাঁর হাতে কার্ডটি তুলে দিয়ে মজা করে বলেন, ‘খুব দেরি হয়ে গেল, দুঃখিত।’ কার্ডটি হাতে নিয়ে অ্যালান স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। তিনি বললেন, ‘ভাবতেই পারিনি, এত বছর আগে লেখা একটি কার্ড হঠাৎ একদিন আমার হাতে ফিরে আসবে!’ ১৯৫৩ সালে পাঠানো সেই পোস্টকার্ড ৭২ বছর পর আড়াই হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে প্রেরকের হাতেই ফিরে এল! এতে অবদান রেখেছে এক পোস্টমাস্টারের দায়িত্ববোধ, সাংবাদিকের কৌতূহল ও স্বেচ্ছাসেবীর ধৈর্যশীল গবেষণা।

আজকের দিনে বার্তা পৌঁছাতে সেকেন্ডও লাগে না। অথচ ৭২ বছর ধরে হারিয়ে থাকা একটি পোস্টকার্ডের এমন ফিরে পাওয়ার ঘটনা চিঠির আবেগঘন মুহূর্তগুলো মনে করিয়ে দেয়। পরিবারের কাছে পৌঁছায়নি ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রেরকের হাতেই ফিরে আসা এই কার্ড হয়ে উঠেছে ইতিহাস। এটি শুধু অ্যালান বলের ব্যক্তিগত স্মৃতিই নয়, এটি ডাকসেবার দীর্ঘ পথচলারও স্মৃতি ও নিদর্শন।

সূত্র: সিএনএন

বিষয়:

কিশোরযুক্তরাষ্ট্রজীবনধারাভ্রমণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

১৫ শিক্ষার্থীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগ ইবির এক ছাত্রীর বিরুদ্ধে

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

এই আক্রমণ আখতার হোসেনকে এক বিন্দুও দুর্বল করবে না: তাসনিম জারা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

ফ্রান্সে ৯ মসজিদের সামনে শূকরের মাথা, ক্ষুব্ধ ও সতর্ক মুসলিমরা

সম্পর্কিত

৭২ বছর পর গন্তব্যে পৌঁছাল হারানো পোস্টকার্ড

৭২ বছর পর গন্তব্যে পৌঁছাল হারানো পোস্টকার্ড

জুবিন গার্গের শেষযাত্রায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনসমাবেশ, বাকি ৩ জন কারা

জুবিন গার্গের শেষযাত্রায় বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম জনসমাবেশ, বাকি ৩ জন কারা

সব গুঞ্জন সত্য়ি করে চলতি বছর মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা

সব গুঞ্জন সত্য়ি করে চলতি বছর মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা

ঘুমের মধ্যে ফ্যানের বাতাস সরাসরি গায়ে লাগলে যেসব সমস্যা হতে পারে

ঘুমের মধ্যে ফ্যানের বাতাস সরাসরি গায়ে লাগলে যেসব সমস্যা হতে পারে