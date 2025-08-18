Ajker Patrika
শেভিংয়ে মেনে চলতে হবে এই নিয়মগুলো

ফিচার ডেস্ক
আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৭: ৪৬
শেভিংয়ে মেনে চলতে হবে এই নিয়মগুলো

যে পুরুষেরা রূপচর্চায় খুবই উদাসীন, তাঁরাও কিন্তু শেভ করেন মন দিয়ে। ফুল ক্লিন শেভ না করে যাঁরা নানান স্টাইলে দাড়ি রাখেন, তাঁদেরও প্রয়োজন হয় খুব ভালো একটি রেজর এবং দারুণ কোনো শেভিং ক্রিম। শেভ করারও কিছু কায়দা আছে। আবার শেভিংয়ের পরও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। নয়তো ত্বক রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।

যা অনুসরণ করবেন

শেভিংয়ের জন্য শেভিং ফোমের পরিবর্তে শেভিং ক্রিম ব্যবহার করুন। এটি দাড়ি নরম করে বলে শেভ করা সহজ হয়। শেভ করার আগে দাড়ি পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিন। ফোম ব্যবহার করে শেভ করার পর ত্বকে জ্বালা অনুভব হয়। অন্যদিকে, ক্রিমের ক্ষেত্রে এই সমস্যা থাকে না। কারণ, ক্রিমে ময়শ্চারাইজারের পরিমাণ বেশি থাকে।

শেভিং ব্রাশ নরম এবং রেজর একাধিক ব্লেডের কি না, তা দেখে কেনা জরুরি। রোমকূপের উল্টো দিকে রেজর চালিয়ে শেভ করার চেষ্টা করুন। এতে দাড়ি ঘন হবে। শেভিংয়ের পর হালকা গরম পানিতে মুখ ধুয়ে নিন। তারপর আবার ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে আফটার শেভ লোশন এবং ময়শ্চারাইজার লাগিয়ে নিতে হবে।

বেশির ভাগ আফটার শেভ লোশনেই অ্যালকোহল থাকে। ফলে আফটার শেভ লোশন ব্যবহারের পর মুখের ত্বক শুষ্ক অনুভূত হয়। তাই আফটার শেভ লোশন ব্যবহারের পর ত্বকে ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করতে ভুলবেন না।

সূত্র: হেলথ লাইন ও অন্যান্য

বিষয়:

রূপচর্চা
পাতাল মেট্রোরেলের ব্যয় বাড়ল ১০ হাজার কোটি টাকা

নকলসহ ধরা পড়ে কারাবাস, মুক্তির পর প্রভাষককে ফুলের মালা পরাল পরীক্ষার্থীরা

ব্যাংকের চাকরি যায় জাল সনদে, একই নথি দিয়ে বাগালেন স্কুল সভাপতির পদ

বৈপ্লবিক পরিবর্তন করার সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেছে

ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ নিয়ে হাবুডুবু খাচ্ছে এবি ব্যাংক

