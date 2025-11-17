টমেটোর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে

শারমিন কচি
প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
শারমিন কচি
প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
প্রশ্ন: সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।
রানিয়া আফরোজা, দোহার
উত্তর: সম্ভবত আপনার জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস আছে। এই অভ্যাস থেকে সরে আসতে হবে। প্রতিদিন রাতে পেট্রোলিয়াম জেলির সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে পাতলা মিশ্রণ তৈরি করে ঠোঁটে ব্যবহার করবেন। এ ছাড়া দিনে ২ ভাগ অলিভ অয়েলের সঙ্গে ১ ভাগ গ্লিসারিন মিশিয়ে ঠোঁটে ব্যবহার করুন।
প্রশ্ন: ত্বক মসৃণ ও টান টান রাখতে কোন ধরনের প্যাক উপকারী? সহজ সমাধান হলে ভালো হয়।
নীলা রহমতুল্লাহ্, বরিশাল
উত্তর: অ্যারারুট অথবা কর্নফ্লাওয়ার পানি দিয়ে ঘন করে গুলিয়ে চুলায় জ্বাল দিন। মিশ্রণটি দেখতে ভাতের মাড়ের মতো হলে নামিয়ে ঠান্ডা করে নিন। এরপর মুখ ক্লিনজার দিয়ে পরিষ্কার করে এই মিশ্রণ ত্বকে লাগিয়ে নিন। শুকিয়ে টান ধরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এরপর পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। তবে বলিরেখা এড়াতে এই মাস্ক মুখে লাগানোর পর কথা বলা এবং হাসাহাসি করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
প্রশ্ন: এখন থেকেই ত্বকে কালচে ভাব দেখা দিচ্ছে। পুরো শীতে আমার ত্বক এমনই থাকে।
রূপ রুটিনে কী মেনে চললে ত্বক ভেতর থেকে জেল্লা ছড়াবে?
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, কক্সবাজার
উত্তর: এখন বাজারে প্রচুর টমেটো পাওয়া যায়। এ সময়ে টমেটোর জুস পান করতে পারেন। টমেটো অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের খুব ভালো উৎস; ফলে এর জুস পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে। এ ছাড়া মুখে ব্যবহারের জন্য অর্ধেকটা টমেটোর সঙ্গে অর্ধেক গাজর ও আধা চা-চামচ কাঁচা হলুদ ব্লেন্ড করে নিন। এর সঙ্গে সামান্য পরিমাণে দুধ বা দুধের সর মেশান। এরপর আধা চা-চামচ মধু কিংবা অলিভ অয়েল মিশিয়ে ঘন পেস্ট তৈরি করে নিন। এই পেস্ট মুখে লাগিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। এরপর পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
এক দিন পরপর এই প্যাক মুখে ব্যবহার করলে রোদে পোড়া দাগ দূর হয়ে ত্বক উজ্জ্বল হবে।
পরামর্শ দিয়েছেন: শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ এবং স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।৩ মিনিট আগে
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে।৫ মিনিট আগে
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে...১১ ঘণ্টা আগে
প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।...১২ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।
পায়ের যত্নে সপ্তাহে অন্তত একবার এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করতে হবে। এক্সফোলিয়েটের ফলে মরা কোষ ঝরে গিয়ে পা মসৃণ হয়ে উঠবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য চিনি আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য লবণ রয়েছে, এমন স্ক্রাব বেছে নিতে হবে। এরপর জুতসই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
সম্ভব হলে গোসলখানায় মাটির ঝামা বা পাথর রাখুন। প্রতিদিন অথবা এক দিন পরপর পায়ের গোড়ালি ও তলা ভালো করে ঘষে নিন। এতে পা নরম ও কোমল হবে।
বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফুট ক্রিম রয়েছে। তা ছাড়া নিত্যদিনের লোশন অথবা তেলও ব্যবহার করতে পারেন পায়ে। গোসলের পরপরই পায়ে লোশন বা তেল লাগান। ঘুমানোর আগেও পায়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
সপ্তাহে দুই দিন কুসুম গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল ফেলে পা ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর পা ধুয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে মোজা পরে থাকুন ২-৩ ঘণ্টা। দেখবেন পায়ের ত্বক সুন্দর দেখাচ্ছে!
সূত্র: ওমেন’স হেলথ ম্যাগ
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।
পায়ের যত্নে সপ্তাহে অন্তত একবার এক্সফোলিয়েট বা স্ক্রাব করতে হবে। এক্সফোলিয়েটের ফলে মরা কোষ ঝরে গিয়ে পা মসৃণ হয়ে উঠবে। শুষ্ক ত্বকের জন্য চিনি আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য লবণ রয়েছে, এমন স্ক্রাব বেছে নিতে হবে। এরপর জুতসই ময়শ্চারাইজার ব্যবহার করুন।
সম্ভব হলে গোসলখানায় মাটির ঝামা বা পাথর রাখুন। প্রতিদিন অথবা এক দিন পরপর পায়ের গোড়ালি ও তলা ভালো করে ঘষে নিন। এতে পা নরম ও কোমল হবে।
বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ফুট ক্রিম রয়েছে। তা ছাড়া নিত্যদিনের লোশন অথবা তেলও ব্যবহার করতে পারেন পায়ে। গোসলের পরপরই পায়ে লোশন বা তেল লাগান। ঘুমানোর আগেও পায়ে ময়শ্চারাইজার ব্যবহারের অভ্যাস করুন।
সপ্তাহে দুই দিন কুসুম গরম পানিতে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল ফেলে পা ভিজিয়ে রাখুন ১৫ মিনিট। এরপর পা ধুয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে মোজা পরে থাকুন ২-৩ ঘণ্টা। দেখবেন পায়ের ত্বক সুন্দর দেখাচ্ছে!
সূত্র: ওমেন’স হেলথ ম্যাগ
সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।১২ মিনিট আগে
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে।৫ মিনিট আগে
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে...১১ ঘণ্টা আগে
প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।...১২ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে। ত্বকের তৃষ্ণা মেটাতে এবং পুষ্টি জোগাতে এ সময় অনেকে বিভিন্ন ধরনের তেলের ব্যবহার পছন্দ করেন। আজকাল বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমন্ড অয়েল পাওয়া যায়। এই তেল ত্বক, চুল—দুয়ের জন্য খুবই ভালো। অল্প দিন ব্যবহারেই ত্বক ও চুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে। রূপবিশেষজ্ঞরা তাই পরামর্শ দেন শীতে ত্বকের শুষ্কতা বা ফাটা দূর করতে আমন্ড অয়েল ব্যবহারের।
ত্বকের যত্নে জাদুকরি ভূমিকা
আমন্ড অয়েল প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার হিসেবে পরিচিত। এটি ত্বকের সেরাম হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়া এই তেলে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং যেকোনো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।
আমরা অনেকে সানবার্ন কিংবা রোদে পোড়া দাগের সমস্যায় ভুগি। কাঠবাদাম অথবা আমন্ড অয়েলে থাকা ভিটামিন ‘ই’ এর সহজ সমাধান দেবে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব এবং রুক্ষ হয়ে যাওয়া হাতের ত্বক রক্ষা করতে আমন্ড অয়েল বেশ উপকারী বলে পরিচিত। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে ত্বকের কালো দাগগুলো হালকা হতে থাকবে।
বিভিন্ন ধরনের ফেসপ্যাকেও আমন্ড অয়েল ব্যবহার করা যায়। অল্প পরিমাণে মধু ও টক দইয়ের সঙ্গে ৪-৫ ফোঁটা আমন্ড অয়েল মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাবেন। এটি ভালো একটি স্ক্রাব। দুপুরে ভাতঘুমের আগে আমন্ড অয়েল ও মধু মিশিয়ে ত্বকে মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করলে বলিরেখা দূর হবে।
চোখের নিচের ফোলা ভাব কিংবা ডার্ক সার্কেল দূর করার জন্য আমন্ড অয়েলে কটন বল ডুবিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে ম্যাসাজ করে নিতে পারেন।
চুলের যত্নেও কার্যকরী
এই ঋতুতে খুশকির সমস্যা থেকে দ্রুত রেহাই পেতে নিম তেলের সঙ্গে সমান অনুপাতে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন। এ মিশ্রণ রাতে ভালো করে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এরপর সকালে ভালো করে শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি দূর হবে, আবার চুলও ঝলমল করবে। কাঠবাদাম বা আমন্ডে ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে নানা রকম ভিটামিন থাকে। এই ভিটামিনগুলো চুল নরম, স্ট্রেট ও সিল্কি রাখতে সাহায্য করে। এই তেল গোড়া থেকে পুষ্টি জুগিয়ে চুল শক্ত ও মজবুত করে।
শুধু আমন্ড অয়েল আঙুলের ডগায় নিয়ে মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। এই তেল মাথার ত্বকের মৃত কোষ এবং খুশকি নরম করতে সাহায্য করে। তাই সকালে শ্যাম্পু করে নিলে খুশকি, মৃত কোষ ও ময়লা সব ধুয়ে মাথার ত্বক পরিষ্কার হয়ে যাবে।
আমন্ড অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল, ক্যাস্টার অয়েল ও মেথিগুঁড়া মিশিয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন এই মিশ্রণ মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করলে চুলের গোড়া শক্ত হবে এবং চুল দ্রুত বড় হবে।
১টি ডিমের কুসুমের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর গরম পানিতে একটি তোয়ালে ডুবিয়ে তা থেকে পানি চিপে নিন। গরম ভাপযুক্ত এই তোয়ালে পুরো মাথায় ভালো করে পেঁচিয়ে রাখুন ৪-৫ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে অন্তত এক দিন যদি এই মিশ্রণ ব্যবহার করেন, তাহলে নতুন চুল গজাতে এবং চুল পড়া কমতে সহায়তা করবে।
সূত্র: ফেমিনা ও অন্যান্য
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে। ত্বকের তৃষ্ণা মেটাতে এবং পুষ্টি জোগাতে এ সময় অনেকে বিভিন্ন ধরনের তেলের ব্যবহার পছন্দ করেন। আজকাল বাজারে বিভিন্ন ব্র্যান্ডের আমন্ড অয়েল পাওয়া যায়। এই তেল ত্বক, চুল—দুয়ের জন্য খুবই ভালো। অল্প দিন ব্যবহারেই ত্বক ও চুল ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে ওঠে। রূপবিশেষজ্ঞরা তাই পরামর্শ দেন শীতে ত্বকের শুষ্কতা বা ফাটা দূর করতে আমন্ড অয়েল ব্যবহারের।
ত্বকের যত্নে জাদুকরি ভূমিকা
আমন্ড অয়েল প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার হিসেবে পরিচিত। এটি ত্বকের সেরাম হিসেবে খুব ভালো কাজ করে। এ ছাড়া এই তেলে রয়েছে ফ্যাটি অ্যাসিড, যা ত্বকের প্রদাহ কমাতে এবং যেকোনো সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।
আমরা অনেকে সানবার্ন কিংবা রোদে পোড়া দাগের সমস্যায় ভুগি। কাঠবাদাম অথবা আমন্ড অয়েলে থাকা ভিটামিন ‘ই’ এর সহজ সমাধান দেবে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব এবং রুক্ষ হয়ে যাওয়া হাতের ত্বক রক্ষা করতে আমন্ড অয়েল বেশ উপকারী বলে পরিচিত। নিয়মিত আমন্ড অয়েল ব্যবহারে ত্বকের কালো দাগগুলো হালকা হতে থাকবে।
বিভিন্ন ধরনের ফেসপ্যাকেও আমন্ড অয়েল ব্যবহার করা যায়। অল্প পরিমাণে মধু ও টক দইয়ের সঙ্গে ৪-৫ ফোঁটা আমন্ড অয়েল মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলে বেশ উপকার পাবেন। এটি ভালো একটি স্ক্রাব। দুপুরে ভাতঘুমের আগে আমন্ড অয়েল ও মধু মিশিয়ে ত্বকে মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করলে বলিরেখা দূর হবে।
চোখের নিচের ফোলা ভাব কিংবা ডার্ক সার্কেল দূর করার জন্য আমন্ড অয়েলে কটন বল ডুবিয়ে ঘুমাতে যাওয়ার আগে চোখের চারপাশে ম্যাসাজ করে নিতে পারেন।
চুলের যত্নেও কার্যকরী
এই ঋতুতে খুশকির সমস্যা থেকে দ্রুত রেহাই পেতে নিম তেলের সঙ্গে সমান অনুপাতে আমন্ড অয়েল মিশিয়ে নিন। এ মিশ্রণ রাতে ভালো করে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। এরপর সকালে ভালো করে শ্যাম্পু করে নিন। খুশকি দূর হবে, আবার চুলও ঝলমল করবে। কাঠবাদাম বা আমন্ডে ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে নানা রকম ভিটামিন থাকে। এই ভিটামিনগুলো চুল নরম, স্ট্রেট ও সিল্কি রাখতে সাহায্য করে। এই তেল গোড়া থেকে পুষ্টি জুগিয়ে চুল শক্ত ও মজবুত করে।
শুধু আমন্ড অয়েল আঙুলের ডগায় নিয়ে মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করুন। এই তেল মাথার ত্বকের মৃত কোষ এবং খুশকি নরম করতে সাহায্য করে। তাই সকালে শ্যাম্পু করে নিলে খুশকি, মৃত কোষ ও ময়লা সব ধুয়ে মাথার ত্বক পরিষ্কার হয়ে যাবে।
আমন্ড অয়েলের সঙ্গে নারকেল তেল, ক্যাস্টার অয়েল ও মেথিগুঁড়া মিশিয়ে নিন। সপ্তাহে অন্তত দুই দিন এই মিশ্রণ মাথার ত্বকে ভালোভাবে ম্যাসাজ করলে চুলের গোড়া শক্ত হবে এবং চুল দ্রুত বড় হবে।
১টি ডিমের কুসুমের সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু এবং ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মিশিয়ে চুলের গোড়ায় ভালো করে লাগিয়ে রাখুন ২০ মিনিট। এরপর গরম পানিতে একটি তোয়ালে ডুবিয়ে তা থেকে পানি চিপে নিন। গরম ভাপযুক্ত এই তোয়ালে পুরো মাথায় ভালো করে পেঁচিয়ে রাখুন ৪-৫ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করে নিন। সপ্তাহে অন্তত এক দিন যদি এই মিশ্রণ ব্যবহার করেন, তাহলে নতুন চুল গজাতে এবং চুল পড়া কমতে সহায়তা করবে।
সূত্র: ফেমিনা ও অন্যান্য
সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।১২ মিনিট আগে
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।৩ মিনিট আগে
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে...১১ ঘণ্টা আগে
প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।...১২ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
উদ্ভিদ আমাদের ঘরের অনুভূতিতে এক বিশেষ উপাদান যুক্ত করে। যাঁরা একটু শৌখিন, তাঁরা নিজেদের বাসা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। গৃহস্থালি উদ্ভিদ বা হাউস প্ল্যান্ট নিঃসন্দেহে ঘরের সৌন্দর্য ও সজীবতা বাড়িয়ে তোলে। প্রাণী ও গাছপালা ভালোবাসেন এমন অনেক মানুষ আছেন। তাঁদের জানা থাকা দরকার যে, অনেক ইনডোর প্ল্যান্ট আছে, যেগুলো আপনার আদরের পোষা প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে।
তাই বাসায় পোষা প্রাণী থাকলে ইনডোর প্ল্যান্ট বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে একজন পেশাদার পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন।
অত্যন্ত বিষাক্ত উদ্ভিদ
কিছু উদ্ভিদ আছে, যেগুলো পোষা প্রাণীর জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—
সেগো পাম বা সাগু সাইকাস: এই উদ্ভিদে সাইকাসিন নামের একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এটি প্রাণীর লিভারের ক্ষতি করতে পারে। এর পুরো গাছ; বিশেষ করে বীজ, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বমি, লিভার ফেইলিওর এবং রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা। এই উদ্ভিদের পাতাগুলো অনেক ধারালো হয়।
ফ্লেম লিলি: অধিকাংশ লিলি প্রজাতির মতো ফ্লেম লিলিও আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বিপজ্জনক; বিশেষ করে বিড়ালের জন্য এটি মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। এর বাংলা নাম উলট চণ্ডাল। এই লিলির পুরো অংশ পোষা প্রাণীর জন্য বিষাক্ত। এতে কলচিসিন অ্যালকালয়েড থাকে। এই গাছ খেলে আপনার পোষা প্রাণীর অতিরিক্ত লালা ঝরা, রক্ত মিশ্রিত বমি ও ডায়রিয়া হতে পারে। এটি কিডনি ফেইলিওর এবং পক্ষাঘাতের সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এই গাছ শক, লিভারের ক্ষতি, অস্থিমজ্জা ক্ষতি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু ঘটাতে পারে।
ডেজার্ট রোজ: এটি অ্যাডেনিয়াম ওবেসাম বা মরুভূমির গোলাপ নামে পরিচিত। কাণ্ডসহ এই গাছের পুরো অংশ বিষাক্ত। এতে থাকা ডিগক্সিন নামক যৌগটি বমি, ডায়রিয়া ও অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে।
কম বিষাক্ত বা উত্তেজক উদ্ভিদ
কিছু গাছ আছে, যা পোষা প্রাণীর শরীরে জ্বালা বা সাময়িক অসুস্থতা তৈরি করতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরার পাল্প বা রস কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এই বিষাক্ততার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে কুকুরের বমি, বিষণ্নতা ও ডায়রিয়া।
ডিফেনবাকিয়া: এই গাছ বোবা বেত বা লেপার্ড লিলি নামে পরিচিত। পরিচিত এই গাছের যেকোনো অংশ বিড়াল ও কুকুরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এর যেকোনো অংশেই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস থাকে। এর কারণে কুকুর বা বিড়ালের অতিরিক্ত লালা ঝরা, খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং মুখ, ঠোঁট ও জিহ্বায় জ্বালা হয়।
গোল্ডেন পোথোস ও ফিলোডেনড্রন: এই গাছ দুটি মূলত মানি প্ল্যান্ট। এরা একই প্রজাতির উদ্ভিদ। এর মধ্যে ফিলোডেনড্রন সপুষ্পক। এগুলো অনেকের বাসায় থাকে। এই দুটি গাছও ক্যালসিয়াম অক্সালেটসের উপস্থিতির কারণে মুখে জ্বালা, লালা ঝরা এবং খাবার গিলতে অসুবিধার মতো হালকা উপসর্গ তৈরি করতে পারে।
পেইয়োট: ক্যাকটাস গোত্রের এই উদ্ভিদ কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এতে থাকা মেস্কালিন বমি, ডায়রিয়া এবং পোষা প্রাণীদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
পোষা প্রাণীর সুরক্ষায় করণীয়
পোষা প্রাণী থাকলে ঘরে গাছ রাখার আগে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেকোনো গাছ এদের নাগালের বাইরে রাখুন। কোনো গাছ এদের জন্য বিষাক্ত বিবেচিত হলে বাসা থেকে সরিয়ে রাখুন। যদি কোনো পোষা প্রাণী বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলে বলে সন্দেহ হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সূত্র: পিপলস ডিসপেনসারি ফর সিক অ্যানিমেলস, স্টার্স ইনসাইডার
উদ্ভিদ আমাদের ঘরের অনুভূতিতে এক বিশেষ উপাদান যুক্ত করে। যাঁরা একটু শৌখিন, তাঁরা নিজেদের বাসা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে গুছিয়ে রাখতে ভালোবাসেন। গৃহস্থালি উদ্ভিদ বা হাউস প্ল্যান্ট নিঃসন্দেহে ঘরের সৌন্দর্য ও সজীবতা বাড়িয়ে তোলে। প্রাণী ও গাছপালা ভালোবাসেন এমন অনেক মানুষ আছেন। তাঁদের জানা থাকা দরকার যে, অনেক ইনডোর প্ল্যান্ট আছে, যেগুলো আপনার আদরের পোষা প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে।
তাই বাসায় পোষা প্রাণী থাকলে ইনডোর প্ল্যান্ট বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে।
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে একজন পেশাদার পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার চেষ্টা করুন।
অত্যন্ত বিষাক্ত উদ্ভিদ
কিছু উদ্ভিদ আছে, যেগুলো পোষা প্রাণীর জন্য মারাত্মক ঝুঁকি তৈরি করে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—
সেগো পাম বা সাগু সাইকাস: এই উদ্ভিদে সাইকাসিন নামের একটি বিষাক্ত পদার্থ থাকে। এটি প্রাণীর লিভারের ক্ষতি করতে পারে। এর পুরো গাছ; বিশেষ করে বীজ, অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে পারে। লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে বমি, লিভার ফেইলিওর এবং রক্ত জমাট বাঁধার সমস্যা। এই উদ্ভিদের পাতাগুলো অনেক ধারালো হয়।
ফ্লেম লিলি: অধিকাংশ লিলি প্রজাতির মতো ফ্লেম লিলিও আপনার পোষা প্রাণীর জন্য বিপজ্জনক; বিশেষ করে বিড়ালের জন্য এটি মারাত্মক বিপদ ডেকে আনে। এর বাংলা নাম উলট চণ্ডাল। এই লিলির পুরো অংশ পোষা প্রাণীর জন্য বিষাক্ত। এতে কলচিসিন অ্যালকালয়েড থাকে। এই গাছ খেলে আপনার পোষা প্রাণীর অতিরিক্ত লালা ঝরা, রক্ত মিশ্রিত বমি ও ডায়রিয়া হতে পারে। এটি কিডনি ফেইলিওর এবং পক্ষাঘাতের সমস্যার দিকে নিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া এই গাছ শক, লিভারের ক্ষতি, অস্থিমজ্জা ক্ষতি, এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মৃত্যু ঘটাতে পারে।
ডেজার্ট রোজ: এটি অ্যাডেনিয়াম ওবেসাম বা মরুভূমির গোলাপ নামে পরিচিত। কাণ্ডসহ এই গাছের পুরো অংশ বিষাক্ত। এতে থাকা ডিগক্সিন নামক যৌগটি বমি, ডায়রিয়া ও অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন সৃষ্টি করে।
কম বিষাক্ত বা উত্তেজক উদ্ভিদ
কিছু গাছ আছে, যা পোষা প্রাণীর শরীরে জ্বালা বা সাময়িক অসুস্থতা তৈরি করতে পারে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো—
অ্যালোভেরা: অ্যালোভেরার পাল্প বা রস কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এই বিষাক্ততার লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে কুকুরের বমি, বিষণ্নতা ও ডায়রিয়া।
ডিফেনবাকিয়া: এই গাছ বোবা বেত বা লেপার্ড লিলি নামে পরিচিত। পরিচিত এই গাছের যেকোনো অংশ বিড়াল ও কুকুরের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। এর যেকোনো অংশেই অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস থাকে। এর কারণে কুকুর বা বিড়ালের অতিরিক্ত লালা ঝরা, খাবার গিলতে অসুবিধা হওয়া এবং মুখ, ঠোঁট ও জিহ্বায় জ্বালা হয়।
গোল্ডেন পোথোস ও ফিলোডেনড্রন: এই গাছ দুটি মূলত মানি প্ল্যান্ট। এরা একই প্রজাতির উদ্ভিদ। এর মধ্যে ফিলোডেনড্রন সপুষ্পক। এগুলো অনেকের বাসায় থাকে। এই দুটি গাছও ক্যালসিয়াম অক্সালেটসের উপস্থিতির কারণে মুখে জ্বালা, লালা ঝরা এবং খাবার গিলতে অসুবিধার মতো হালকা উপসর্গ তৈরি করতে পারে।
পেইয়োট: ক্যাকটাস গোত্রের এই উদ্ভিদ কুকুরের জন্য বিষাক্ত। এতে থাকা মেস্কালিন বমি, ডায়রিয়া এবং পোষা প্রাণীদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাতে পারে।
পোষা প্রাণীর সুরক্ষায় করণীয়
পোষা প্রাণী থাকলে ঘরে গাছ রাখার আগে সব সময় সতর্কতা অবলম্বন করুন। যেকোনো গাছ এদের নাগালের বাইরে রাখুন। কোনো গাছ এদের জন্য বিষাক্ত বিবেচিত হলে বাসা থেকে সরিয়ে রাখুন। যদি কোনো পোষা প্রাণী বিষাক্ত কিছু খেয়ে ফেলে বলে সন্দেহ হয়, তবে তাৎক্ষণিকভাবে পশুচিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
সূত্র: পিপলস ডিসপেনসারি ফর সিক অ্যানিমেলস, স্টার্স ইনসাইডার
সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।১২ মিনিট আগে
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।৩ মিনিট আগে
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে।৫ মিনিট আগে
প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগেই বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।...১২ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মুগ ডালের উপস্থিতির ইতিহাস বহু প্রাচীন। মুগ দিয়ে তো ডাল রান্না হয়-ই, সে সঙ্গে বড় কোনো মাছের মাথা দিয়ে রান্না হয় মুড়িঘণ্ট। এ ছাড়া এর গুঁড়া বা বেসন দিয়ে তৈরি করা হয় লাড্ডুজাতীয় মিষ্টি। ডালের বাইরে মুগ দিয়ে রান্না খাবারের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত খাবারের নাম মুগ পাকন পিঠা। শীতকালে খাওয়া হয় রসে ভিজিয়ে কিংবা চিনির সিরায় ভিজিয়ে।
এখানে খাবারদাবার নিয়ে আলাপ করা হবে না। আলাপ হবে মূলত মুগ দিয়ে রূপচর্চা নিয়ে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, মুগ ডালে রূপচর্চা। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। তা হলো, রূপচর্চায় মুগ ডালের ব্যবহারের পদ্ধতি মূলত ঐতিহ্যগত। চীনের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি ও আয়ুর্বেদে ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মনে করা হয়, মুগ ডাল ঠান্ডা প্রকৃতির প্রাকৃতিক উপাদান। এটি ব্রণ, ফুসকুড়ি বা প্রদাহের মতো ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা উপশম করে। ত্বকের জ্বালা প্রশমিত করতে মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করা হয়। মানুষের ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য মুগ ডালের প্রভাবের ওপর করা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংখ্যা সীমিত।
তবে প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগে বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।
ত্বকের জন্য মুগ ডালের ব্যবহার
মুগ ডালের গুঁড়া বা বেসন প্রাকৃতিক ক্লিনজার এবং এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বকের মৃত কোষ, ময়লা ও অতিরিক্ত তেল দূর করে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে। এর গুঁড়া মিহি হওয়ায় ত্বকের জন্য মৃদু এক্সফোলিয়েন্টের কাজ করে। এটি সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযোগী। ব্রণ ও ব্ল্যাকহেডস দূর করতে এর ভূমিকা রয়েছে। এতে ত্বক শুষ্ক হলে নরম হয় ও উজ্জ্বল হয় এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ; যেমন একজিমা ও চুলকানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
এর ব্যবহার কিন্তু খুব সহজ। মুগ ডাল সাধারণত সারা রাত কাঁচা দুধ বা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে পরদিন তা দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে ত্বকে লাগানো হয়। এ ছাড়া সহজ ফেসপ্যাক তৈরি করতে মুগ ডালের গুঁড়া বা বেসনের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা যায়। এটি মুখ ও গলায় ১৫-২০ মিনিট ম্যাসাজ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বকের রং উজ্জ্বল ও কোমল করতে সহায়তা করবে। ত্বক বেশি তৈলাক্ত হলে দই ও মুগ ডালের গুঁড়া মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি তেল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ ছাড়া এই পেস্টে দই, মধু, গোলাপজল, কমলার খোসা, অ্যালোভেরা, হলুদ ইত্যাদি উপাদান মিশিয়ে ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে। মুগ ডালের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহ নিরাময় ক্ষমতা ত্বকের জ্বালাপোড়া ও বলিরেখা সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মুগ ডালের গুঁড়ার সঙ্গে কমলার খোসা গুঁড়া বা অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বকের মলিনতা দূর হয়।
চুলের যত্নে মুগ ডাল
মুগ ডালের গুঁড়া শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এটি চুলের খুশকি দূর, চুল পরিষ্কার এবং চুলের গোড়া শক্ত করে। মুগ ডালের গুঁড়া ঘন করে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পেস্ট মাখলে চুল নরম ও চকচকে হয়।
চুলের দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে উপযুক্ত পরিমাণ মুগ ডালের পাউডার পানি দিয়ে মিশিয়ে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। তারপর পেস্টটি আপনার ভেজা মাথার ত্বক ও চুলে লাগিয়ে নিন। কয়েক মিনিটের জন্য ধীরে ধীরে পেস্টটি আপনার মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করে ৫-১০ মিনিটের জন্য চুলে রেখে দিন। তারপর পেস্ট অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত চুল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এরপর চাইলে নিয়মিত কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পারেন।
এসব পদ্ধতি ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না বা হলেও খুব কম। তবে মুগ ডালের যেকোনো পেস্ট ঋতু অনুসারে সপ্তাহে এক বা দুবার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ জন্য ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবহার শুরু করতে পারেন।
সূত্র: কেয়ারিং সানশাইন ডটকম, বার্ডি ডটকম, হ্যাপি আর্থ ফার্ম ডট ওআরজি
আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় মুগ ডালের উপস্থিতির ইতিহাস বহু প্রাচীন। মুগ দিয়ে তো ডাল রান্না হয়-ই, সে সঙ্গে বড় কোনো মাছের মাথা দিয়ে রান্না হয় মুড়িঘণ্ট। এ ছাড়া এর গুঁড়া বা বেসন দিয়ে তৈরি করা হয় লাড্ডুজাতীয় মিষ্টি। ডালের বাইরে মুগ দিয়ে রান্না খাবারের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে বিখ্যাত খাবারের নাম মুগ পাকন পিঠা। শীতকালে খাওয়া হয় রসে ভিজিয়ে কিংবা চিনির সিরায় ভিজিয়ে।
এখানে খাবারদাবার নিয়ে আলাপ করা হবে না। আলাপ হবে মূলত মুগ দিয়ে রূপচর্চা নিয়ে। হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন, মুগ ডালে রূপচর্চা। এখানে একটি কথা বলে রাখা ভালো। তা হলো, রূপচর্চায় মুগ ডালের ব্যবহারের পদ্ধতি মূলত ঐতিহ্যগত। চীনের প্রাচীন চিকিৎসাপদ্ধতি ও আয়ুর্বেদে ত্বকের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে এর ব্যবহারের উল্লেখ আছে। মনে করা হয়, মুগ ডাল ঠান্ডা প্রকৃতির প্রাকৃতিক উপাদান। এটি ব্রণ, ফুসকুড়ি বা প্রদাহের মতো ত্বকের বিভিন্ন সমস্যা উপশম করে। ত্বকের জ্বালা প্রশমিত করতে মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করা হয়। মানুষের ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য মুগ ডালের প্রভাবের ওপর করা আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংখ্যা সীমিত।
তবে প্রাকৃতিক উপাদান বিবেচনায় মুগ দিয়ে ত্বক ও চুলের যত্ন নেওয়া ইদানীং আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আগে বলেছি, আয়ুর্বেদিক চর্চা ও প্রাচীন চীনা রূপচর্চায় এর ব্যবহার বহু পুরোনো। ধারণা করা হয়, চীনা সম্রাজ্ঞীদের অনেকে রূপচর্চার জন্য মুগ ডালের পেস্ট ব্যবহার করতেন।
ত্বকের জন্য মুগ ডালের ব্যবহার
মুগ ডালের গুঁড়া বা বেসন প্রাকৃতিক ক্লিনজার এবং এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। এটি ত্বকের মৃত কোষ, ময়লা ও অতিরিক্ত তেল দূর করে পরিষ্কার ও উজ্জ্বল করে তোলে। এর গুঁড়া মিহি হওয়ায় ত্বকের জন্য মৃদু এক্সফোলিয়েন্টের কাজ করে। এটি সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযোগী। ব্রণ ও ব্ল্যাকহেডস দূর করতে এর ভূমিকা রয়েছে। এতে ত্বক শুষ্ক হলে নরম হয় ও উজ্জ্বল হয় এবং বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগ; যেমন একজিমা ও চুলকানি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।
এর ব্যবহার কিন্তু খুব সহজ। মুগ ডাল সাধারণত সারা রাত কাঁচা দুধ বা পানি দিয়ে ভিজিয়ে রেখে পরদিন তা দিয়ে মিহি পেস্ট তৈরি করে ত্বকে লাগানো হয়। এ ছাড়া সহজ ফেসপ্যাক তৈরি করতে মুগ ডালের গুঁড়া বা বেসনের সঙ্গে গোলাপজল মিশিয়ে পেস্ট তৈরি করা যায়। এটি মুখ ও গলায় ১৫-২০ মিনিট ম্যাসাজ করে ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি ত্বকের রং উজ্জ্বল ও কোমল করতে সহায়তা করবে। ত্বক বেশি তৈলাক্ত হলে দই ও মুগ ডালের গুঁড়া মিশিয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি তেল নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এ ছাড়া এই পেস্টে দই, মধু, গোলাপজল, কমলার খোসা, অ্যালোভেরা, হলুদ ইত্যাদি উপাদান মিশিয়ে ত্বকের সমস্যা অনুযায়ী ব্যবহার করা যেতে পারে। মুগ ডালের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও প্রদাহ নিরাময় ক্ষমতা ত্বকের জ্বালাপোড়া ও বলিরেখা সমস্যা কমাতে সাহায্য করে। এ ছাড়া মুগ ডালের গুঁড়ার সঙ্গে কমলার খোসা গুঁড়া বা অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে ব্যবহার করলে ত্বকের মলিনতা দূর হয়।
চুলের যত্নে মুগ ডাল
মুগ ডালের গুঁড়া শ্যাম্পুর বিকল্প হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। এটি চুলের খুশকি দূর, চুল পরিষ্কার এবং চুলের গোড়া শক্ত করে। মুগ ডালের গুঁড়া ঘন করে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সেই পেস্ট মাখলে চুল নরম ও চকচকে হয়।
চুলের দৈর্ঘ্য ও ঘনত্বের ওপর নির্ভর করে উপযুক্ত পরিমাণ মুগ ডালের পাউডার পানি দিয়ে মিশিয়ে মসৃণ পেস্ট তৈরি করুন। তারপর পেস্টটি আপনার ভেজা মাথার ত্বক ও চুলে লাগিয়ে নিন। কয়েক মিনিটের জন্য ধীরে ধীরে পেস্টটি আপনার মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করে ৫-১০ মিনিটের জন্য চুলে রেখে দিন। তারপর পেস্ট অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত চুল পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এরপর চাইলে নিয়মিত কন্ডিশনার ব্যবহার করতে পারেন।
এসব পদ্ধতি ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হয় না বা হলেও খুব কম। তবে মুগ ডালের যেকোনো পেস্ট ঋতু অনুসারে সপ্তাহে এক বা দুবার ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। এ জন্য ত্বক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবহার শুরু করতে পারেন।
সূত্র: কেয়ারিং সানশাইন ডটকম, বার্ডি ডটকম, হ্যাপি আর্থ ফার্ম ডট ওআরজি
সারা দিনে কয়েকবার পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করেও ঠোঁট শুষ্ক হয়ে যায় এবং টান ধরে। কী কারণে এমন হতে পারে? আমি লিপস্টিক ব্যবহার করলেও আগে পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহার করে নিই।১২ মিনিট আগে
সৌন্দর্যচর্চার ক্ষেত্রে পায়ের কথাটা অনেকের বিবেচনায় থাকে না। অথচ মানুষের রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় পায়ের অবস্থা দেখে। সামনে শীতের মৌসুম। এ সময় পায়ের ত্বকের যত্ন নিতে হবে একটু বেশি। নইলে ত্বক শুকিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে।৩ মিনিট আগে
হেমন্তের রোদ বা বাতাস; যা-ই বলুন না কেন, ত্বক কেমন যেন শুষ্ক করে তোলে। রোজকার ব্যবহৃত ময়শ্চারাইজার বা লোশনে যেন তৃষ্ণা মেটে না ত্বকের। শুষ্ক ত্বক যাঁদের, তাঁরা এ সময় একটু বেশি ঝামেলায় পড়েন। লোশন মাখার কিছুক্ষণ পরই ত্বকে টান ধরে।৫ মিনিট আগে
অনেক প্রজাতির হাজার হাজার উদ্ভিদ রয়েছে; পোষা কুকুর, বিড়াল কিংবা পাখি যেগুলোর সংস্পর্শে গেলে বা কোনোভাবে ফুল অথবা ফল খেলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি উদ্ভিদ ও প্রাণী ভেদে হালকা, গুরুতর এবং কিছু ক্ষেত্রে প্রাণঘাতীও হতে পারে। যদি আপনার বাড়িতে পোষা প্রাণী থাকে, তবে যেকোনো গাছ দিয়ে ঘর সাজানোর আগে...১১ ঘণ্টা আগে