ব্রণের আছে ঘরোয়া দাওয়াই, ব্যবহার করে দেখুন

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৯: ১৫
নিয়মিত কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলে ব্রণ দূর হয়ে ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। ছবি: পেক্সেলস
নিয়মিত কিছু ঘরোয়া টোটকা ব্যবহার করলে ব্রণ দূর হয়ে ত্বক হয়ে উঠবে উজ্জ্বল। ছবি: পেক্সেলস

শীতকালটা একটু অন্যরকম। চারদিকে বিয়েসহ নানা অনুষ্ঠানের সমারোহ। এদিকে মুখে উঠতে থাকে ব্রণ! একেবারে উভয়সংকট। কারও কারও তো সামনে কোনো অনুষ্ঠান থাকলেই মুখে তরতরিয়ে ব্রণ গজিয়ে যায়। ব্রণ ভরা মুখে মেকআপ করে লাভই-বা কী? তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই বেশি দেখাবে। তবে হ্যাঁ, বিপদ থাকলে তা থেকে মুক্ত থাকার দাওয়াইও হাতের কাছে থাকে। এ মৌসুমে যদি মুখে ব্রণ হয়, ঘরোয়া কিছু টোটকা নিয়মিত ব্যবহার করুন। ব্রণ তো দূর হবেই, পাশাপাশি ত্বকও হয়ে উঠবে উজ্জ্বল।

যেসব উপাদান ব্যবহার করতে পারেন–

নিমপাতা ও গোলাপজলের মিশ্রণ

ব্রণ তাড়াতে ঘরোয়া উপকরণ হিসেবে নিমপাতা স্বীকৃত। এটি খুব ভালো অ্যান্টিসেপটিক। অন্যদিকে গোলাপজল ত্বক সতেজ করে তোলে। নিমপাতা ধুয়ে পানিতে ৫ মিনিট ফুটিয়ে নিন, তারপর সেদ্ধ পাতাগুলো বেটে নিন। এবার বেটে নেওয়া পাতার সঙ্গে দুই চা-চামচ গোলাপজল মেশান। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে শুকানোর জন্য সময় দিন। শুকিয়ে গেলে পানির ঝাপটায় ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন একবার করে এই মিশ্রণ ব্যবহার করুন। এতে ব্রণ দ্রুত শুকিয়ে যাবে, ব্যথা ও দাগ কমবে।

প্রতিদিন দুই চা-চামচ গোলাপজলের সঙ্গে নিমপাতা বাঁটা মিশিয়ে তৈরি পেস্ট ব্যবহার করলে ব্রণ ভালো হয়ে যাবে। ছবি: ফ্রিপিক
প্রতিদিন দুই চা-চামচ গোলাপজলের সঙ্গে নিমপাতা বাঁটা মিশিয়ে তৈরি পেস্ট ব্যবহার করলে ব্রণ ভালো হয়ে যাবে। ছবি: ফ্রিপিক

মধু ও দারুচিনি গুঁড়ার মিশ্রণ

দারুচিনি গুঁড়া করে নিন। তার সঙ্গে কয়েক ফোঁটা মধু মিশিয়ে ভালোভাবে পেস্ট তৈরি করে ব্রণের ওপর প্রলেপ দিয়ে রাখুন কিছুক্ষণ। শুকিয়ে এলে ধুয়ে ফেলুন। প্রতিদিন রাতে ঘুমানোর আগে এভাবে ব্যবহার করলে ব্রণ ও ব্রণের দাগ দূর হবে। দারুচিনিতে অনেকের ত্বকে জ্বালাপোড়া দেখা দিতে পারে। তাঁরা এর পরিবর্তে মধুর সঙ্গে আপেল সিডার ভিনেগার মিশিয়ে ত্বকে ব্যবহার করলেও উপকার পাবেন।

লেবুর রস

ব্রণ ও এর দাগ দূর করতে লেবু ব্যবহার করা যেতে পারে। লেবুতে ভিটামিন সি রয়েছে। এই ভিটামিন ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের কোষ মেরামত করতেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। লেবুতে আলফা-হাইড্রক্সি অ্যাসিডও রয়েছে, যার ব্লিচিং বৈশিষ্ট্য দাগ হালকা করতে সহায়তা করে। লেবুর রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণ ও এর দাগের ওপর কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন। এরপর রস ত্বকে শুকাতে দিন। শুকিয়ে এলে আবার একইভাবে রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণের ওপর চেপে ধরুন। এভাবে তিনবার লেবুর রস ব্যবহার করুন। তারপর ঠান্ডা পানির ঝাপটায় মুখ ধুয়ে নিন। অল্প কদিনেই ফল পাবেন।

নিয়মিত লেবুর রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণ ও এর দাগের ওপর কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন। ফল পাবেন। ছবি: ফ্রিপিক
নিয়মিত লেবুর রসে তুলো ভিজিয়ে ব্রণ ও এর দাগের ওপর কয়েক সেকেন্ড চেপে ধরে রাখুন। ফল পাবেন। ছবি: ফ্রিপিক

তুলসী ও হলুদবাটা

মাঝারি আকারের দুটো কাঁচা হলুদ ও এক মুঠো তুলসীপাতা একসঙ্গে বেটে এয়ার টাইট বয়ামে ভরে ফ্রিজে রেখে দিন। এই মিশ্রণ ব্রণের ওপর লাগিয়ে রাখুন। তারপর শুকিয়ে গেলে ধুয়ে ফেলুন। ব্রণ সেরে ওঠার আগ পর্যন্ত প্রতিদিন তিন বেলা এটি ব্যবহার করুন। এই মিশ্রণ ব্রণের পাশাপাশি এর দাগ দূর করতেও খুব ভালো কাজ করে।

চন্দনের ফেসপ্যাক

অল্প গোলাপজলে চন্দনের গুঁড়া মিশিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরি করে সেটি ব্রণের ওপর লাগান। চন্দনে থাকা অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল উপাদান ব্রণের প্রদাহ বা ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

টি ট্রি অয়েল

আজকাল লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলো টি ট্রি অয়েল বাজারে এনেছে। এর ব্যথানাশক এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য আছে। ফলে এই তেল জীবাণু ধ্বংস করতে পারদর্শী। ত্বকে ব্যাকটেরিয়া বা ছত্রাকের সংক্রমণে যদি ব্রণের সমস্যা বাড়ে, তা হলে টি ট্রি অয়েল ব্যবহার করে দেখতে পারেন। তুলোয় করে এক ফোঁটা টি ট্রি অয়েল নিয়ে সরাসরি ব্রণের ওপর লাগান। রাতে ঘুমানোর আগে ত্বক পরিষ্কার করে এভাবে কয়েক দিন এটি ব্যবহার করুন। জলদি ব্রণের সমস্যা থেকে মুক্তি মিলবে।

হলুদ ও মধুর প্যাক

হলুদে ব্যথানাশক ও অ্যান্টিসেপটিক গুণ রয়েছে। এটি ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা ধরে রাখে। আধা চা-চামচ হলুদবাটা ও এক চা-চামচ মধু মিশিয়ে একটি প্যাক তৈরি করুন। মুখে ১৫ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ বার ব্যবহার করুন এই মিশ্রণ।

তবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে কাজ না হলে, ব্রণ বেশি বা দীর্ঘস্থায়ী হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে।

সূত্র: স্টাইলক্রেজ ও অন্যান্য

বিমানযাত্রায় মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে না রাখলে কী হয়?

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১৭: ২৪
ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে থাকলে কোনো বিভ্রান্তি হয় না। ছবি: পেক্সেলস
ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে থাকলে কোনো বিভ্রান্তি হয় না। ছবি: পেক্সেলস

বিমান চলাকালে মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রাখা বাধ্যতামূলক। কিন্তু এটি কেন করতে হয় তা অনেকেরই অজানা। কেউ হয়তো নিয়ম মনে রাখেন, কেউবা ভুলে যান। তবে সত্যিই কি মোবাইল ফোন বন্ধ না রাখলে বিপদ ঘটতে পারে? পাইলট ও বিমান বিশেষজ্ঞদের মতে, সরাসরি কোনো বিপদ হয় না।

পাইলটদের অভিজ্ঞতা

৭ হাজার ঘণ্টা বিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে পাইলট গ্যারি কক্সের। তাঁর মতে, ‘এতে কোনো বড় সমস্যা হবে না।’ ওয়াশিংটনের এক বিমান মেকানিকও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তবে পাইলটরা বলেন, এটি শুধু নিরাপত্তার বিষয় নয়, ভদ্রতারও ব্যাপার। একজন পাইলট এবং ইউএস আর্মির ভেটেরান বলেন, ‘আপনার মোবাইল ফোন হঠাৎ নেটওয়ার্ক খুঁজতে গিয়ে পাইলটের হেডসেটের সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এটি অনেক সময় সমস্যার কারণ হতে পারে।’

বিমান চলাকালে যাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার সরাসরি নিরাপত্তার ওপর প্রভাব না ফেললেও সিগনালের সামান্য বিভ্রান্তি পাইলটদের যোগাযোগ ও মনিটরিং প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখনো বিমান চলাকালে মোবাইল ফোনকে এয়ারপ্লেন মোডে রাখার নিয়ম বজায় রেখেছে। ছবি: পেক্সেলস
বিমান চলাকালে যাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার সরাসরি নিরাপত্তার ওপর প্রভাব না ফেললেও সিগনালের সামান্য বিভ্রান্তি পাইলটদের যোগাযোগ ও মনিটরিং প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখনো বিমান চলাকালে মোবাইল ফোনকে এয়ারপ্লেন মোডে রাখার নিয়ম বজায় রেখেছে। ছবি: পেক্সেলস

হেডসেট পাইলটদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে উড্ডয়ন ও অবতরণের সময়, যখন খুব দূরে দেখা যায় না তখন পাইলট টাওয়ারের নির্দেশের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল থাকে। যদি হেডসেটের শব্দ স্পষ্ট না আসে, নির্দেশ বোঝা কিছুটা কঠিন হতে পারে। তখন মশার ভোঁ ভোঁ শব্দের মতো শব্দ হয়, এটি বেশ বিরক্তিকর হলেও বিপজ্জনক নয়।

নিয়মনীতি ও ইতিহাস

ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, যাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার তখনই অনুমোদন দেওয়া হয়, যখন তা বিমানের নিরাপত্তা বা যোগাযোগে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করে। ১৯৯১ সালে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিমান চলাকালে সেলুলার ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল। কারণ তখন মনে করা হতো, সেলুলার সিগন্যাল গুরুত্বপূর্ণ বিমান যন্ত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। ২০১৩ সালে প্রযুক্তির উন্নতি এবং নতুন নিরাপত্তাব্যবস্থা যুক্ত হওয়ার পর ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানিয়েছে, মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে থাকলে কোনো বিভ্রান্তি হয় না। একই বছরের একটি আন্তর্জাতিক বিমান সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, ২০০৩-০৯ সালের মধ্যে মাত্র ২৯টি ঘটনার ক্ষেত্রে মোবাইল ফোনের বিভ্রান্তির আশঙ্কা করা হয়েছিল।

ইউরোপের উদাহরণ

ইউরোপ ও যুক্তরাজ্যে যাত্রীদের মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রাখার প্রয়োজন হয় না। তারা চাইলে কল করতে এবং মেসেজও পাঠাতে পারে। কারণ ইউরোপে ব্যবহৃত ৫জি নেটওয়ার্কের ফ্রিকোয়েন্সি তুলনামূলকভাবে কম এবং এটি বিমান প্রযুক্তিকে বিভ্রান্ত করে না। এ ছাড়া, ইউরোপের এয়ারলাইনসে পিকোসেল নামে একধরনের সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়, যা স্যাটেলাইট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যাত্রীদের সংযোগ নিশ্চিত করে।

আমেরিকার পরিস্থিতি

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির ৫জি নেটওয়ার্ক ব্যবহার হয়, যা বিমানের গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশের সঙ্গে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার আশঙ্কা রাখে। ফলে বিমান চলাকালে যাত্রীদের মোবাইল ফোন ব্যবহার সরাসরি নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলতে না পারলেও, সামান্য বিভ্রান্তি পাইলটদের যোগাযোগ ও মনিটরিং প্রক্রিয়ায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে, ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখনো বিমান চলাকালে মোবাইল ফোনকে এয়ারপ্লেন মোডে রাখার নিয়ম বজায় রেখেছে। এই নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রীদের অবশ্যই ক্রু মেম্বারের নির্দেশ অনুসরণ করতে হবে, সেটা ব্যাখ্যাসহ দেওয়া হোক বা না হোক।

ফলাফল ও শাস্তি

বিমান চলাচলের সময় মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে না রাখার জন্য যাত্রীদের জেলে পাঠানোর কোনো রেকর্ড নেই। তবে জরিমানা বা প্লেন থেকে নামিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনার রেকর্ড আছে। ২০১৬ সালে ব্রিটিশ যাত্রী ফ্লাইবের একটি ফ্লাইটে মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোড না রাখায় ৬০০ ডলারের বেশি জরিমানা গুনেছেন। ২০১৮ সালে এক যাত্রী মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রাখা নিয়ে ক্রুর সঙ্গে তর্কে জড়ান এবং শেষ পর্যন্ত প্লেন থেকে নেমে যেতে বাধ্য হন।

পরামর্শ ও সুবিধা

যাত্রীদের জন্য সহজ ও নিরাপদ হলো, মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রাখা। এতে এগুলো সেলুলার নেটওয়ার্কের সঙ্গে সংযোগের চেষ্টা করতে পারে না। এ কারণে ব্যাটারি সাশ্রয় হয়। বিমানে বসে বরং আরাম করুন, মোবাইল ফোন কিছুক্ষণের জন্য দূরে রাখুন এবং পুরো যাত্রা উপভোগ করুন।

মোবাইল ফোন এয়ারপ্লেন মোডে রাখা শুধুই নিরাপত্তার বিষয় নয়, এটি যাত্রাকে আরও আরামদায়ক করে। যাত্রীদের জন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ অভ্যাস, যা পুরো ফ্লাইট অভিজ্ঞতাকে নিরাপদ, সহজ ও শান্তিপূর্ণ করে তোলে।

ঘর অন্ধকার করে ঘুমান, হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি কমে যাবে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ঘুমের সময় আলোর সংস্পর্শ কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। ছবি: পেক্সেলস
ঘুমের সময় আলোর সংস্পর্শ কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে। ছবি: পেক্সেলস

ঘর অন্ধকার না হলে অনেকে ঘুমাতে পারেন না। অনেকের আবার মৃদু আলো জ্বলে উঠলেই ঘুম ভেঙে যায়। ফলে শোয়ার ঘরের ইন্টেরিয়র নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই। ভাবনা হবে না কেন? নতুন একটি গবেষণা জানাচ্ছে, ঘুমের সময় আলোর সংস্পর্শ কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।

বেশির ভাগ মানুষ জানেন, ভালো ঘুমের জন্য অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশ দরকার। এটি নিছক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা জ্ঞানের কথা নয়। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখন ভীষণ মজবুত। অন্ধকার পরিবেশে ঘুমের গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বিভিন্ন গবেষণা। যেখানে এমন তথ্য একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গবেষকেরা বলছেন, ঘুমের সময় পারিপার্শ্বিক কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শ মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়, যা ধমনিতে ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। আর এই ধমনির প্রদাহ বা ব্যথাই ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন সায়েন্টিফিক সেশনস ২০২৫-এ এ গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও এটি এখনো কোনো পিয়ার-রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। তবে এর প্রাথমিক ফলাফল স্বাস্থ্যের জন্য গভীর অন্ধকার ঘুমের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে।

যেভাবে কৃত্রিম আলো হৃদ্‌রোগের জন্ম দিচ্ছে

ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের ৪৬৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ২০০৫-০৮ সালের মধ্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের ঘুমের পরিবেশে আলোর মাত্রা পরিমাপ করতে গবেষকেরা স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করেন। ফলাফলে দেখা গেছে, রাতে কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শ যত বেড়েছে, পরবর্তী সময়ে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকিও তত বেড়েছে। আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির পরিমাপকের বিচ্যুতির কারণে পরবর্তী পাঁচ বছরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী ১০ বছরে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়ে ২২ শতাংশ।

ভালো ঘুমের জন্য অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশ দরকার। ছবি: পেক্সেলস
ভালো ঘুমের জন্য অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশ দরকার। ছবি: পেক্সেলস

গবেষণাটিতে আরও দেখা যায়, যাঁরা পরিবেশগত বা সামাজিক বিভিন্ন চাপ, যেমন ট্রাফিকের শব্দ বা নিম্ন আয়ের সমস্যা নিয়ে বসবাস করেন, তাঁরা আলোর কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আরও বেশি সংবেদনশীল। সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির ঘুম বিশেষজ্ঞ জোনাথন সিডেরনায়েস জানান, মানুষ ও প্রাণীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কৃত্রিম আলো কেবল বিপাক নয়; বরং প্রদাহকেও প্রভাবিত করে একাধিক স্নায়ু শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।

২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে অংশগ্রহণকারীরা ঘরের সাধারণ আলোতে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁদের হার্ট রেট বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি তাঁদের গভীর ঘুম কমে গিয়ে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

হৃদ্‌যন্ত্র ও মস্তিষ্কের যোগসূত্র

হৃদ্‌রোগ বিশেষজ্ঞ ড. জেন মর্গান এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন, ‘প্রদাহ বা ব্যথা হলো চাপের ফল এবং এই প্রদাহই এথেরোস্ক্লেরোসিস বা ধমনি শক্ত হওয়ার প্রাথমিক চালক, যা হৃদ্‌রোগ এবং স্ট্রোকের দিকে নিয়ে যায়।’ তিনি আরও বলেন, ‘হৃদয় ও মস্তিষ্ক একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে যা ঘটে, মস্তিষ্কের রক্তনালিগুলোতেও একই ঘটনা ঘটে।’

অন্ধকার পরিবেশ শরীরকে মেলাটোনিন তৈরি করার সংকেত দেয় এবং রক্তচাপ কমানোসহ শরীরের প্রক্রিয়াগুলোকে ধীর করে দেয়। রাতে শোয়ার ঘরে যত বেশি সময় ধরে আলো জ্বলে, রক্তচাপের এই স্বাস্থ্যকর পতন তত বেশি বিলম্বিত হয়। ড. মর্গান সতর্ক করে বলেন, ৬ ঘণ্টার কম ঘুমও হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। মোবাইল ফোনের স্ক্রিন থেকে আসা নীল আলো ঘুমের বড় বাধা। তেমনই পারিপার্শ্বিক আলোও হৃৎপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর। ২০১৪ সালের এক গবেষণায় বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত্রিম আলো এবং এথেরোস্ক্লেরোসিসের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল।

সর্বোত্তম ঘুমের পরিবেশ তৈরির উপায়

বিভিন্ন গবেষণা বারবার প্রমাণ করছে, ঘুমের পরিবেশ যত অন্ধকার, স্বাস্থ্যের জন্য ততই মঙ্গলজনক। আপনার ঘুমের পরিবেশকে অনুকূল করতে কিছু টিপস অনুসরণ করা যেতে পারে।

জানালা ঢেকে দিন: আপনার ঘরে পর্দা বা শেড থাকলে তা শক্তভাবে বন্ধ করুন। যদি তা বাইরের আলো আটকাতে না পারে, তবে ব্ল্যাকআউট পর্দা ব্যবহার করুন। স্বল্প খরচে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়েও জানালা ঢেকে দেওয়া যেতে পারে।

দরজার ফাঁক বন্ধ করুন: শোয়ার ঘরের দরজার নিচে থাকা ফাঁক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারে। দরজার ফাঁকে একটি ভাঁজ করা তোয়ালে বা কাপড় গুঁজে দিয়ে অবাঞ্ছিত আলো আটকাতে পারেন।

স্লিপ মাস্ক ব্যবহার করুন: অনেকের কাছে আই মাস্ক ব্যবহার করা আরামদায়ক এবং এটি আলো প্রবেশে কার্যকরভাবে বাধা দিতে পারে।

মোশন-সেন্সিং নাইট লাইট: সব সময় জ্বলে থাকা নাইট লাইট ব্যবহার না করে, শুধু প্রয়োজনের সময় জ্বলে ওঠে এমন মোশন-সেন্সিং নাইট লাইট ব্যবহার করতে পারেন।

আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় কনফিউজড করবে পুরোনো প্রেমের টেক্সট, দিবাস্বপ্নে কাটবে দিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৬ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৪৫
আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় কনফিউজড করবে পুরোনো প্রেমের টেক্সট, দিবাস্বপ্নে কাটবে দিন

মেষ

দিনের শুরুতেই এমন এক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন যে মনে হবে আপনি হেঁটে নয়, মেঘে চড়ে বেড়াচ্ছেন। সাবধান! সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হোঁচট খেতে পারেন, কারণ মেঘের ওপর ভরসা করে সিঁড়ি টপকানো উচিত নয়। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ করেই বস আপনাকে এমন একটি কাজ দেবেন, যা স্বপ্নেও দেখেননি, যেমন পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি পেনসিল খুঁজে বের করা। অর্থভাগ্য ভালো, তবে সেই টাকাটা খরচ হবে একটি দামি ফুচকা পার্টিতে, যেখানে ফুচকাগুলো হবে খুবই ছোট। একটি সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়াই হবে আপনার আজকের চ্যালেঞ্জ।

বৃষ

ভোজনরসিক মন আজ আপনাকে চরম পরীক্ষার মুখে ফেলবে। ফ্রিজে রাখা মিষ্টির দিকে বারবার চোখ যাবে, কিন্তু ডায়েটের ভূত তাড়া করবে। এই দোটানা দেখে মনে হবে যেন আপনি শেক্‌সপিয়ারের নাটকের প্রধান চরিত্র। দুপুরের দিকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি পুরোনো কড়াই উপহার পেতে পারেন—আপনার রান্নার শখকে হয়তো মহাজাগতিক শক্তিরাও সমর্থন করছে। সন্ধ্যায় প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে, খাবার ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হবেন। অতিরিক্ত ঘুম আপনার আজকের দিনের সেরা কাজগুলো নষ্ট করে দিতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার দুটি সত্তার মধ্যে চরম সংঘাত হবে। এক মন চাইবে জগৎ জয় করতে, আরেক মন চাইবে কম্বলের নিচে শুয়ে নেটফ্লিক্স দেখতে। এই কনফিউশনের কারণে আপনি বন্ধুর কাছে ভুলবশত বসের একটি হাস্যকর মিম পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনার কৌতুকবোধ আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু সাবধান, সেই কৌতুক যেন জীবনসঙ্গীর বিরক্তির কারণ না হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে ভুল নামে ডাকা বা ভুল মানুষের সঙ্গে হাত মেলানোর সম্ভাবনা আছে। আজকের জন্য আপনার মন্ত্র হোক: ‘আমি কে? আমি কোথায়?’

কর্কট

আজ আপনি ভীষণ সংবেদনশীল থাকবেন, তাই পোষা প্রাণী বা প্রিয়জনের সামান্য দুঃখও চোখে জল এনে দিতে পারে। তবে দিনের মাঝখানে একটি দারুণ খবর আপনার মন ভালো করে দেবে—হয়তো জানতে পারবেন, আপনার পছন্দের চায়ের দোকানে নতুন করে শিঙাড়া ভাজা শুরু হয়েছে। সৃজনশীলতা আজ উথলে উঠবে; তাই পুরোনো বালতির গায়ে রং করে সেটিকে ফুলদানি বানানোর মতো অদ্ভুত শখ জাগতে পারে। দিনের শেষে সমস্ত আবেগ কাটিয়ে বাস্তব জীবনে ফিরতে আপনাকে একটি কফি বা দুটি চপ খেতে হতে পারে। যখন আপনি পুরোনো জুতায় লুকানো ২০ টাকার নোট খুঁজে পাবেন। এটাই হবে আপনার দিনের সেরা মুহূর্ত।

সিংহ

আপনার মধ্যে থাকা ‘রাজকীয়’ ভাবটি আজ একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। নিজেকে রাজা/রানি ভাবতে গিয়ে হয়তো ঘরে থাকা সবার কাছে ‘আপনার চেয়ারটি’ নিয়ে আসবেন। প্রশংসা না পেলে আজ মেজাজ খিঁচড়ে যেতে পারে। তাই কেউ প্রশংসা না করলে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিন, দোষের কিছু নেই। কর্মক্ষেত্রে কেউ আইডিয়া চুরি করতে এলে এমনভাবে গর্জন করবেন যেন আপনি এখনই সিংহের বেশে রূপ নিচ্ছেন। এই কারণে আজ আপনার জন্য পরামর্শ হলো: লাইমলাইটে থাকার জন্য সারা দিন মাথায় একটি সোনালি টুপি পরে থাকুন।

কন্যা

আজ আপনার ‘পারফেকশন’-এর নেশা চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। হয়তো সকালে উঠে গোনা শুরু করবেন যে টুথব্রাশের ব্রিসেলগুলো ঠিকভাবে সাজানো আছে কি না। আপনার এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস গোছানোয় বেশি সময় কাটাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গীর চুল সামান্য এদিক-ওদিক হলেও তা ঠিক করার জন্য ঝগড়া শুরু করতে পারেন। দিনের শেষে আপনি আবিষ্কার করবেন, গোছানো ডেস্কের নিচে আপনি গত সপ্তাহে চাবির গোছা ফেলে রেখেছিলেন।

তুলা

আজ ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আপনার এত সময় লাগবে যে ততক্ষণে পরিস্থিতি নিজেই পাল্টে যাবে; যেমন কোন জামা পরবেন ভাবতে ভাবতেই হয়তো দিনের অর্ধেকটা পার হয়ে যাবে। কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না দুটোই বলবেন—যেন আপনি একজন দার্শনিক, যিনি কোনো নিশ্চিত উত্তর দিতে চান না। সন্ধ্যায় পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার টেক্সট পাবেন, যা আপনাকে আরও বেশি কনফিউজড করে তুলবে। আপনার জন্য পরামর্শ হলো: দু’দিকেই থাকুন, কিন্তু কোথাও পা পিছলে পড়ে যাবেন না যেন!

বৃশ্চিক

আজ আপনার রহস্যময়তা এবং তীব্রতা আপনাকে ঘিরে রাখবে। এমনভাবে হাঁটবেন যেন আপনি হলিউডের কোনো স্পাই থ্রিলারের প্রধান চরিত্র। সবাই ভাববে আপনার জীবনে হয়তো কোনো বিশাল গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যদিও আসল সত্য হলো আপনি দুপুরে কী খাবেন, সেটাই ঠিক করতে পারেননি। কারও সামান্য কথায় খুব সহজে রাগ করে যেতে পারেন এবং প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে হয়তো তাদের খাবারের প্লেট থেকে একটি আলু তুলে নিয়ে নেবেন। আপনার আজকের লক্ষ্য হবে: কাউকে না জানিয়ে গোপনে অন্যের কফি মগে সামান্য লবণ মেশানো।

ধনু

আজ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে থাকবে। আপনি হয়তো বিছানায় শুয়েই বিশ্বের ৭টি অত্যাশ্চর্যের ভিডিও দেখতে দেখতে ঠিক করে ফেলবেন যে কোন দেশে কবে যাবেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে পড়বে পকেটে একদমই টাকা নেই! অতি-আশাবাদী স্বভাবের কারণে আপনি এমন সব প্রতিশ্রুতি দেবেন যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন, আগামীকালের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে ফেলার প্রতিশ্রুতি। আপনার বন্ধুদের জন্য সতর্কবার্তা হলো—আপনার সঙ্গে আড্ডায় বসলে তারা আপনার জীবনের অ্যাডভেঞ্চারের অবিশ্বাস্য গল্প শুনতে বাধ্য হবেন।

মকর

আজ আপনার ভেতরের সেই কাঠখোট্টা বস জেগে উঠবে। সকালে উঠেই টু-ডু লিস্টের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যেন আপনি একটি যুদ্ধ জেতার পরিকল্পনা করছেন। মজা করার সময়ও কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও সঙ্গীর সঙ্গে একটি ‘পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা’ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আপনার আজকের বিনোদন হলো—অন্যেরা কীভাবে কাজ করছে, তা খুঁটিয়ে দেখা এবং মনে মনে তাদের ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করা।

কুম্ভ

বিপ্লবী মন আজ আপনাকে অদ্ভুত কিছু করতে প্ররোচিত করবে। হয়তো হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নেবেন যে উল্টো গেট দিয়ে অফিসে ঢুকবেন। কারণ, আপনি মনে করেন সবাই এক পথে চলে বলে আপনারও চলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বন্ধু মহলে আপনি আজ এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন যা কেউ আগে শোনেনি এবং ভবিষ্যতেও হয়তো শুনবে না। আজকে অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাবে: মানবজাতিকে কীভাবে পিঁপড়াদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানো যায়!

মীন

কল্পনাপ্রবণ মন আজ আপনাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অফিসের মিটিংয়ে বসেও হয়তো সমুদ্র সৈকতে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন এবং সহকর্মীরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এই সংঘাতের কারণে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল বা মোবাইল ফোনটি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। সন্ধ্যায় সৃজনশীলতা এমন বাড়বে যে আপনি একটি টুথপেস্টের খালি টিউব দিয়ে একটি শিল্পকর্ম বানিয়ে ফেলতে পারেন। সারা দিন শুধু মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখাই আজ আপনার শুভ কাজ।

শীতে সপ্তাহে চুল কতবার শ্যাম্পু করবেন

বিভাবরী রায়
শীতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার শ্যাম্পু করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। ছবি: পেক্সেলস
শীতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার শ্যাম্পু করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। ছবি: পেক্সেলস

যাদের প্রতিদিন বাড়ির বাইরে যেতে হয় বিভিন্ন কাজে, তাঁদের অনেকেই রোজ শ্যাম্পু না করে থাকতে পারেন না। যদিও এখন গরমকাল নয়, ফলে মাথার ত্বক ও চুল সেভাবে ঘামছে না। কিন্তু বায়ুদূষণের এ শহরে ধুলাবালুর প্রকোপ তো থেমে নেই। আবহাওয়া যত শুষ্ক হবে, ধুলাবালু তত উড়বে। পাশাপাশি গাড়ির ধোঁয়াও চুলের তরতাজা ভাব নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর তাই তো, রোজ রাতে বাড়ি ফিরে শ্যাম্পু না করলে স্বস্তি মেলে না অনেকের। কিন্তু এটাও ঠিক, প্রতিদিন শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে ওঠে, আর্দ্রতা হারায় চুল। ফলে এর ঝলমলে ভাব ও মাথার ত্বকের সুস্থতার কথা বিবেচনায় রেখে জেনে নিন, শীতকালে সপ্তাহে ঠিক কতবার শ্যাম্পু করবেন।

চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু করতে হবে

শীতে মাথার ত্বক ও চুল উভয়ই পানিশূন্যতায় ভোগে। এ সময় চুল প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে যেমন শুষ্কতা বেড়ে যেতে পারে, তেমনি কম ধুলেও জট পড়া বা চুলকানির সমস্যা হতে পারে। তাই সপ্তাহে কতবার চুল ধোবেন, তা নির্ভর করে প্রত্যেকের মাথার ত্বক, জীবনযাপনের ধরন ও চুলের ধরনের ওপর।

যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শুষ্ক, তাঁরা সপ্তাহে দুদিনের বেশি শ্যাম্পু করবেন না। ছবি: পেক্সেলস
যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শুষ্ক, তাঁরা সপ্তাহে দুদিনের বেশি শ্যাম্পু করবেন না। ছবি: পেক্সেলস

মাথার ত্বক ও চুল শুষ্ক হলে

যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল এমনিতেই শুষ্ক, তাঁরা শীতকালে এ সমস্যায় আরও বেশি ভোগেন। ফলে প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হবে না। তাই যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শুষ্ক, তাঁরা সপ্তাহে দুদিনের বেশি শ্যাম্পু করবেন না। চুল ধোয়ার জন্য সালফেটমুক্ত বা ময়শ্চারাইজারযুক্ত শ্যাম্পু বেছে নিন। প্রতিবার ধোয়ার পর চুল হাইড্রেট করবে, এমন কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। কন্ডিশনার কেনার সময় তাই লেবেল দেখে কিনতে হবে। যেহেতু বেশি শ্যাম্পু করতে নিষেধ করা হচ্ছে, তাই বাইরে বের হলে চুলে স্কার্ফ জড়িয়ে বের হোন। এতে ঠান্ডা ও ধুলাবালু দুটো থেকেই বাঁচা যাবে।

মাথার তৈলাক্ত ত্বক ও চুল

সারা বছর মাথার ত্বক তৈলাক্ত থাকলেও শীতের সময় এ সমস্যা খানিক কমে যায় বলে মনে মনে খুশি হচ্ছেন নিশ্চয়ই। এতে কাজ কমল। রোজ শ্যাম্পু করার ঝক্কি নেই। শীতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার শ্যাম্পু করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। এর ফলে একদিকে যেমন মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে, অন্যদিকে জট পড়ার সমস্যা থাকে না। তবে চুলে মৃদু এক্সফোলিয়েশনের ক্ষমতা রয়েছে, এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার থাকবে। শ্যাম্পু ব্যবহারের পর সুরক্ষাকবচ হিসেবে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে।

কোঁকড়ানো চুলে শ্যাম্পু করার নিয়ম

শীতে কোঁকড়া চুল যেন আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। এ ধরনের চুল যদি ঢেকে বাইরে বের হতে পারেন, তাহলে সপ্তাহে এক বা দুবারের বেশি শ্যাম্পু করার প্রয়োজন নেই। তবে যেহেতু এ ধরনের চুল রুক্ষতার সমস্যায় বেশি ভোগে এই ঋতুতে, তাই সপ্তাহে একবার চুলে ঘরোয়া প্যাক লাগালে উপকার পাবেন। সপ্তাহে এক দিন মধু, টক দই ও নারকেল তেলের মিশ্রণ মাথার ত্বক ও পুরো চুলে মেখে রাখুন ২০ মিনিট। টক দইয়ে রয়েছে প্রোবায়োটিকস ও ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মাথার ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে আর্দ্র রাখে। মধু ও নারকেল তেল প্রাকৃতিক ময়শ্চরাইজার। এগুলো চুল নরম ও মসৃণ রাখতে খুব ভালো কাজ করে।

শ্যাম্পু করার আগে খুশকি তাড়াবেন না?

সপ্তাহে যে কদিন চুলে শ্যাম্পু করবেন, সে কদিন মাথার ত্বক ও চুলে পাতিলেবুর রস ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ধুয়ে দিন। এটি খুশকি বা মাথার ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। তবে অনেকের পাতিলেবুর রসে অ্যালার্জি রয়েছে। তাই ব্যবহারের আগে কানের পেছনের ত্বকে লেবুর রস লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিন, চুলকানি হচ্ছে কি না। কোনো সমস্যা না দেখা গেলে ব্যবহার করুন।

