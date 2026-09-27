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রেসিপি

ঘরে অঙ্কুরিত শস্য দিয়ে তৈরি করুন ফালাফেল

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৯: ০০
ঘরে অঙ্কুরিত শস্য দিয়ে তৈরি করুন ফালাফেল
মেডিটেরেনিয়ান-ইনস্পায়ার্ড মিক্সড স্প্রাউটস ফালাফেল। ছবি: অল রেসিপিস

ক্যালরি মাপার ঝামেলা ছাড়াই যদি ঝটপট, স্বাস্থ্যকর অথচ জিবে জল আনা কোনো নাশতার খোঁজ করে থাকেন, তবে মিক্সড স্প্রাউটস বা অঙ্কুরিত শস্য হতে পারে আপনার জন্য এক অনন্য বিকল্প। আর সেই স্প্রাউটস দিয়ে যদি তৈরি হয় ভূমধ্যসাগরীয় স্বাদের মেডিটেরেনিয়ান-ইনস্পায়ার্ড মিক্সড স্প্রাউটস ফালাফেল, তবে তো কথাই নেই! এটি অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে ডায়েটের সবচেয়ে সুস্বাদু চিট মিল। ভারতের জনপ্রিয় শেফ সঞ্জীব কাপুর শেয়ার করেছেন সহজ ও জিবে জল আনা এই ফালাফেলের দারুণ এক রেসিপি। এটি আপনার মুখরোচক কিছু খাওয়ার ইচ্ছা পূরণ করবে স্বাস্থ্যকর উপায়েই, আর পেটও ভরিয়ে রাখবে দীর্ঘক্ষণ। তবে সবার আগে জানতে হবে মিক্সড স্প্রাউট বা অঙ্কুরিত শস্যগুলো কী কী এবং কীভাবে প্রস্তুত করতে হয়।

অঙ্কুরিত শস্য বা স্প্রাউট

ফালাফেল। ছবি: সংগৃহীত
ফালাফেল। ছবি: সংগৃহীত

বিভিন্ন ধরনের বীজ বা ডাল, যেগুলোকে পানিতে ভিজিয়ে রাখার পর তা থেকে ছোট ছোট কচি চারা বা অঙ্কুর গজায়। সাধারণ ডাল বা বীজের তুলনায় এই অঙ্কুরিত শস্য অনেক বেশি পুষ্টিকর এবং হজম করা সহজ। সাধারণত ফালাফেল বা সালাদ তৈরিতে যে শস্যগুলো বেশি অঙ্কুরিত করে ব্যবহার করা হয়, সেগুলো হলো—

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মুগ ডাল: এটি সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং খুব দ্রুত অঙ্কুরিত হয়।

ছোলা: ফালাফেলের মূল উপাদান। অঙ্কুরিত ছোলা দিলে ফালাফেলের পুষ্টিগুণ অনেক বেড়ে যায়।

দেশি ছোলা: আমাদের দেশে এটি খুব সহজলভ্য এবং আয়রনসমৃদ্ধ।

মেথি বীজ: এটি সামান্য তিতা স্বাদের হলেও হজমশক্তি বাড়াতে দারুণ কাজ করে।

যেভাবে ঘরেই অঙ্কুরিত শস্য তৈরি করবেন

প্রথমে আপনার পছন্দমতো ডাল বা বীজ ভালো করে ধুয়ে সারা রাত বা ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা পানিতে ভিজিয়ে রাখুন। পরদিন পানি ছেঁকে নিয়ে বীজগুলো একটি সুতি কাপড়ে আলগা করে বেঁধে অথবা একটি পাত্রে ঢাকনা দিয়ে অন্ধকার জায়গায় রেখে দিন। দু-এক দিনের মধ্যে দেখবেন, বীজগুলো থেকে সুন্দর সাদা অঙ্কুর বের হয়েছে। এগুলো দিয়েই তৈরি হবে ফালাফেল।

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রেসিপি

উপকরণ

অঙ্কুরিত শস্য, পার্সলে পাতা, ধনেপাতা, রসুনকুচি, ব্রেড ক্রাম্বস, লবণ, জিরা, গোলমরিচ ও লাল মরিচের গুঁড়া, বেকিং সোডা, তেল।

প্রণালি

প্রথমে একটি বড় পাত্রে অঙ্কুরিত শস্য নিন। এতে মিহি করে কাটা পার্সলে পাতা এবং ধনেপাতা যোগ করুন। এবার মিশ্রণটি ভালোভাবে ব্লেন্ড করে নিন। কয়েকবার ব্লেন্ড করার পর, মিশ্রণটিতে মিহি রসুনকুচি, লবণ, জিরা, গোলমরিচ ও লাল মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিন। এরপর আরও একবার ব্লেন্ড করুন, যতক্ষণ না সব উপাদান মিশে একটি সুন্দর ও মসৃণ মিশ্রণ তৈরি হচ্ছে। ব্লেন্ড করা হয়ে গেলে মিশ্রণটি একটি পাত্রে ঢেলে নিন। এবার এতে এক চিমটি বেকিং সোডা এবং মিশ্রণটিকে সুন্দর করে ধরে রাখার জন্য পরিমাণমতো ব্রেড ক্রাম্বস যোগ করে ভালোভাবে মেখে নিন। এবার হাতের তালুতে অল্প অল্প করে মিশ্রণ নিয়ে ছোট ছোট বল বা চ্যাপ্টা ফালাফেলের আকার দিন। কড়াইতে তেল গরম করে ফালাফেলগুলো ডুবো তেলে সোনালি রং হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। এমনভাবে ভাজতে হবে যেন ওপরটা মুচমুচে হয় আর ভেতরটাও সেদ্ধ হয়ে যায়। ব্যস! গরম-গরম ও মুচমুচে ফালাফেল আপনার পছন্দের সস বা চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।

সূত্র: পিংকভিলা

বিষয়:

খাবাররান্নাখাদ্যসংস্কৃতিরেসিপি
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