Ajker Patrika
রেসিপি

জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচার

ফিচার ডেস্ক
ছবি পাঠিয়েন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি পাঠিয়েন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

জলপাইয়ের মৌসুমে অনেক পদের আচারের মধ্য়ে এক পদের টক-মিষ্টি আচার না হলে হয়? টক-মিষ্টি আচার বাড়ির সব বয়সীরা খেতে ভালোবাসে। আপনাদের জন্য জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচারের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

জলপাই সেদ্ধ এক কেজি, চিনি এক কাপ, লবণ ও বিট লবণ স্বাদমতো, ভাজা শুকনা মরিচের গুঁড়া এক টেবিল চামচ, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, জর্দা রং সামান্য বা ইচ্ছে অনুযায়ী।

প্রণালি

জলপাই সেদ্ধ করে চটকে নিন। অন্য একটি বাটিতে চিনি, লবণ, বিট লবণ, শুকনা মরিচ ভাজা গুঁড়া, সরিষা বাটা, পাঁচফোড়ন, সিরকা দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে রসুনের কোয়ার ফোড়ন দিন। পরে মাখিয়ে রাখা জলপাই দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন। জলপাই থেকে তেল ছেড়ে এলে চুলার তাপ কমিয়ে সামান্য জর্দা রং দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল জলপাইয়ের টক-মিষ্টি আচার।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

বাসা থেকে গ্রেপ্তার আওয়ামী লীগ নেতার সঙ্গের তরুণী ‘যুব মহিলা লীগের সদস্য’

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কি সাংবাদিকতার জন্য হুমকি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

ঘুষ হিসেবে নেওয়া টাকা ভাগাভাগিতে ফাঁকি দেন না তিনি

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

আজকের রাশিফল: ফেসবুকে প্রচুর লাইক পাবেন, সেন্স অব হিউমার না থাকলে বিয়ের সম্বন্ধ নাকচ করুন

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি

খুলনা জেলা পরিষদ: কর্মকর্তার কক্ষে ‘হারানো’ নথি