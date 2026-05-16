আজকের রাশিফল: ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন না, অতি আত্মবিশ্বাস ফাঁদে ফেলবে

মেষ

আজ আপনার আকাশছোঁয়া সাহস, কিন্তু ফিউজ হওয়া বাল্ব। লটারি বা শেয়ার বাজারে ভাগ্য পরীক্ষা করতে যাবেন না; বরং সেই টাকায় একটা ডাব কিনে খেয়ে পেট ঠান্ডা রাখুন। আজ আপনার সাহস বাঘের মতো গর্জন করবে বটে, কিন্তু অফিস বা বাড়িতে বসের সামনে গেলেই সেটা ভয়ে বিড়ালের মতো মিউ মিউ শুরু করতে পারে। গ্রহরা বলছে, আজ আপনার তর্কের হাত বেশ চুলকাচ্ছে। প্রেম নিয়ে একটু চিন্তার মেঘ আছে; সঙ্গীর সঙ্গে খামাখা লড়াই না করে বরং নিজেকে গুটিয়ে রাখুন। মনে রাখবেন, ‘চুপ থাকলে লড়াই জেতা যায়’—এটা আজ আপনার জীবনের মূলমন্ত্র হওয়া উচিত।

বৃষ

পকেট সামলানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বাবার পরামর্শ শুনুন, কারণ অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় কোনো শিক্ষক নেই (আর পকেটের খরচটাও বেঁচে যাবে)।

দিনটি আপনার জন্য বেশ রহস্যময়। পুরোনো কোনো বন্ধু হঠাৎ উদয় হয়ে ধার নেওয়া টাকাটা ফেরত দিয়ে যেতে পারে (যদি আপনার কপাল খুব ভালো হয়)। তবে বাড়িতে মতাদর্শের লড়াই তুঙ্গে থাকবে। মা এক কথা বললে বাবা অন্য কথা বলবেন—মাঝখানে পড়ে আপনি স্যান্ডউইচ হতে পারেন। তাই বাড়িতে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ এড়াতে আজ একটু মুখে কুলুপ এঁটে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

মিথুন

মনে মনে আকাশে উড়ছেন, কিন্তু ল্যান্ডিং গিয়ার ঠিক নেই। মানিব্যাগ সামলে রাখুন; অন্যের সামনে হাত পাতার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে দেবেন না। পদোন্নতির সুবাতাস আপনার অফিসের এসির চেয়েও ঠান্ডা আরাম দিচ্ছে। কিন্তু সাবধান! অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের চোটে যদি মাটিতে পা না পড়ে, তবে কোনো কলিগের পাতা ফাঁদে হোঁচট খেতে পারেন। দাম্পত্য জীবনে সামান্য ভুল বোঝাবুঝির কালো মেঘ দেখা দিতে পারে। সঙ্গী যদি আজ নুন ছাড়া তরকারিও খেতে দেয়, তবে হাসি মুখে ‘অপূর্ব হয়েছে’ বলুন—শান্তি বজায় থাকবে।

কর্কট

নিজেকে পাড়ার অলিখিত মোড়ল ভাববেন। চোখ আর মাথার যত্ন নিন। ডিজিটাল স্ক্রিন থেকে বিরতি নেওয়া জরুরি। আজ আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা জেগে উঠবে। চায়ের দোকানের আড্ডা থেকে অফিসের মিটিং—সবখানেই আপনি আজ মধ্যমণি। ব্যবসায় উন্নতির যোগ বেশ জোরালো। তবে সাবধান, অতিরিক্ত কথা বলে কর্মক্ষেত্রে কোনো তর্কে জড়ালে কিন্তু দিনটা ‘টাইটানিক’-এর মতো মাঝদরিয়ায় ডুবতে সময় নেবে না। হঠাৎ কোনো অতিথি বাড়িতে হানা দিতে পারে, তাই ফ্রিজটা মিষ্টি আর কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে ভরে রাখুন।

সিংহ

আপনার আজ রাজকীয় চাল, কিন্তু পকেটে ফুটা পয়সাও নেই। ট্রাফিক আইন মেনে চলুন; পুলিশের সামনে নিজের পাণ্ডিত্য দেখাতে গেলে ফাইন নিশ্চিত।

আজ আপনি যা হাত দেবেন, তাতেই সোনা ফলতে পারে। প্রতিপক্ষকে টেক্কা দিয়ে আপনি ফিনিশিং লাইন পার করবেন। শিক্ষার্থীদের জন্য আজ স্বর্ণালি দিন, তবে বইয়ের ভেতরে মোবাইল লুকিয়ে রিলস দেখাটা গ্রহরা একদম ভালো চোখে দেখছে না। শরীরের ওপর আজ একটু চাপ বাড়তে পারে, তাই আলস্য ঝেড়ে ফেলে হালকা ব্যায়াম করুন। শরীর ভালো তো মন ভালো!

কন্যা

সবার কাছে জগতের সব সমস্যার সমাধানকারী হয়ে উঠবেন। পরের সমস্যায় নাক গলানোর আগে নিজের থালাটা ঠিক আছে কি না দেখে নিন। দীর্ঘ পরিশ্রমের ফল আজ হাতে পেতে পারেন। তবে মেজাজটা আজ সকালে থেকেই ‘খিটখিটে’ থাকতে পারে। আজ বাবার সঙ্গে আপনার মতের অমিল হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা আছে। তিনি যখন লেকচার দেবেন, তখন কানে হেডফোন লাগিয়ে মাথা নাড়ানোই হবে শ্রেষ্ঠ কূটনীতি (তবে সাবধান, ব্লুটুথ যেন ডিসকানেক্ট না হয়ে যায়!)।

তুলা

আজ আপনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং এনার্জেটিক। নতুন কোনো প্রজেক্টে হাত দেওয়ার আগে মূলধনের সংস্থানটা পাকা করে নিন। আপনার শরীরের ব্যাটারি আজ ১০০% চার্জড থাকবে। কিন্তু সমস্যা হলো, সেই এনার্জি আপনি অফিসের কাজে খরচ না করে হয়তো বন্ধুদের গ্রুপ চ্যাটে মিম শেয়ার করে উড়িয়ে দেবেন। কর্মক্ষেত্রে বড় কোনো পরিবর্তনের সুযোগ আসতে পারে, যার জন্য আপনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুযোগের সদ্ব্যবহার করুন, ভাগ্য আজ আপনার সহায়।

বৃশ্চিক

আজ দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক ভাব ধরবেন। মানুষের কথায় কান না দিয়ে নিজের পছন্দের গান শুনুন। আপনার মানসিক স্বাস্থ্য আজ কিছুটা টালমাটাল হতে পারে। চারপাশের মানুষ আপনাকে ছোট করার চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু আপনি নিজের জগতে নিজে রাজা হয়ে থাকুন। শেয়ার বাজারে টাকা খাটানোর আগে দুবার ভাবুন, কারণ শুক্র গ্রহ আজ আপনার ওপর একটু রুষ্ট। দিন শেষে কোনো মাজারে বা নির্জন স্থানে একটু সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাবেন।

ধনু

মেজাজ আজ আগ্নেয়গিরির মতো ফুটন্ত। আজ লম্বা জার্নি এড়িয়ে চলুন; কোমর বা পায়ে ব্যথা হতে পারে। মনের ভেতরে অনেক দিনের জমানো রাগ আজ লাভা হয়ে বেরিয়ে আসতে পারে। নিজেকে একটু কন্ট্রোল করুন, না হলে কাছের মানুষগুলো দূরে সরে যাবে। বাবার কোনো কথা আজ তেতো লাগলেও সেটা আপনার ক্যারিয়ারের জন্য অমৃত হতে পারে। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্কিমগুলোতে আজ পা দেবেন না, ওগুলো শুধুই মরীচিকা।

মকর

আজ আপনি বাস্তববাদী এবং হিসাবি। সাধ্যের বাইরে গিয়ে কাউকে সাহায্য করতে যাবেন না। আজ আপনার আর্থিক যোগ অত্যন্ত শুভ। পকেটে টান পড়ার ভয় নেই, বরং নতুন কিছু কেনার পরিকল্পনা করতে পারেন। তবে আজ আপনার মধ্যে একটু ‘স্বার্থপরতা’ কাজ করতে পারে। বন্ধুদের এড়িয়ে চললে দেখবেন দিন শেষে আড্ডার গ্রুপে আপনি ছাড়া বাকিরা খাসির মাংসের পার্টি করছে। তাই একা হওয়ার চেয়ে দলে থাকাই ভালো।

কুম্ভ

আজ আপনি বেশ সৃজনশীল এবং পজিটিভ। আলমারির পুরোনো কাপড়গুলো চেক করুন; লুকিয়ে রাখা টাকা খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধনাগমের যোগ প্রবল! হয়তো প্যান্টের পকেটে বা পুরোনো কোনো ডায়েরির ভাঁজে আপনি ভুলে যাওয়া কড়কড়ে কিছু নোট খুঁজে পাবেন। অফিসে আপনার বুদ্ধিমত্তা আজ সবার নজর কাড়বে। বসের নেকনজরে পড়ার এটাই সুযোগ। শুধু কাজের ফাঁকে একটু জল বেশি করে খাবেন, শরীর শুকিয়ে গেলে মেজাজও শুকিয়ে যাবে।

মীন

আজ আপনি রোমান্টিক কিন্তু দিবা স্বপ্নচারী। তাড়াহুড়ো করে কোনো ইমেইল বা মেসেজ পাঠাবেন না; ভুল ঠিকানায় চলে যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের জন্য আজ সতর্ক থাকার দিন। লেনদেনের সময় কড়া নজর রাখুন, না হলে ক্যালকুলেটরের একটা ছোট ভুল আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে। প্রেমে আজ আপনি টাইটানিকের জ্যাকের মতো রোমান্টিক হয়ে উঠবেন, তবে ডিনার ডেটে যাওয়ার সময় পকেটের মানিব্যাগটা একবার চেক করে নিন, না হলে বাসন মাজার উপক্রম হতে পারে!

