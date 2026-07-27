Ajker Patrika
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রেসিপি

আড্ডায় থাকুক জিবে জল আনা স্ন্যাকস

সন্ধ্যার পর দল বেঁধে বন্ধুরা এলে আড্ডা জমিয়ে তুলতে কী করবেন? বলছি, সবাইকে নিয়েই রান্নাঘরে ঢুকে পড়ুন; তৈরি করে ফেলুন মজাদার এবং সহজ দুই স্ন্যাকস। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ফুড কলামিস্ট ও রন্ধনশিল্পী ছন্দা ব্যানার্জি

ফিচার ডেস্ক
আড্ডায় থাকুক জিবে জল আনা স্ন্যাকস
ছবি: ছন্দা ব্যানার্জি

ফিশ রোল

উপকরণ

ভেটকির ফিলে, টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়া, ভাজার জন্য পরিমাণমতো তেল, লেবুর রস, মরিচগুঁড়া, পেঁয়াজ গ্রেট করা ২ টেবিল চামচ, রসুন ও আদাবাটা ২ ‌টেবিল চামচ, ধনেপাতাকুচি ১ টেবিল চামচ, সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়ানো ভেটকি মাছ আর ছোট করে কাটা চিংড়ি, গরমমসলা, জায়ফল ও জয়ত্রীগুঁড়া এক চিমটি করে, কিছু কুচানো কিশমিশ, একটি ডিমের সাদা অংশ এবং আরও একটা ডিম, লবণ পরিমাণমতো।

প্রণালি

প্রথমে ভেটকির ফিলেগুলো ভালো করে ধুয়ে শুকনো করে নিয়ে লেবুর রস, মরিচগুঁড়া, একটু আদাবাটা ও লবণ মাখিয়ে ম্যারিনেট করতে হবে। অন্যদিকে পুরের জন্য কড়াইতে সরষের তেল দিয়ে তাতে একে একে গ্রেট করা পেঁয়াজ, আদা আর রসুনবাটা দিয়ে খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। মসলা কষানো হয়ে গেলে তাতে দিতে হবে সেদ্ধ করে কাঁটা ছাড়ানো ভেটকি মাছ ও সেদ্ধ করা ছোট করে কাটা চিংড়ি। সব মসলা মাছের সঙ্গে মাখা মাখা হয়ে এলে তাতে ধনেপাতা, জায়ফল ও জয়ত্রীগুঁড়া, গরমমসলার গুঁড়া, কিশমিশের কুচি এবং লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এবার এটিকে পাত্র থেকে নামিয়ে এক পাশে রেখে ঠান্ডা হতে দিন। ঠান্ডা হওয়ার পর ওই বাটিতে ডিমের সাদা অংশ খুব ভালো করে মিশিয়ে নিন বাইন্ডিংয়ের জন্য। তৈরি হয়ে গেল ফিশ রোলের স্টাফিং বা পুর।

এবার ভেটকি মাছের ফিলেগুলো একটা করে নিয়ে ওই স্টাফিং দিয়ে সেগুলো সাবধানে রোল করে নিতে হবে। তারপর রোলগুলো একটা একটা করে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়া মাখিয়ে ফ্রিজে রাখতে হবে আধঘণ্টার মতো। সেট হয়ে গেলে খাবার আগে গরম-গরম ভেজে ফেলুন। তারপর পরিবেশন করুন কাসুন্দি এবং সালাদের সঙ্গে।

ছবি: ছন্দা ব্যানার্জি
ছবি: ছন্দা ব্যানার্জি

চিংড়ির কাটলেট

উপকরণ

বড় বাগদা চিংড়ি ৪টি, পাতিলেবুর রস পরিমাণমতো, লবণ, আদা, রসুন ও কাঁচা মরিচের বাটা ২ টেবিল চামচ, ডিম ১টি, বিস্কুটের গুঁড়া পরিমাণমতো।

প্রণালি

বড় আকারের চিংড়ি ধুয়ে পরিষ্কার করে খোসা এবং মাথা ছাড়িয়ে, শুধু লেজের অংশটুকু বাদ না দিয়ে পাতিলেবুর রসে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। তারপর আবার ভালো করে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে চিংড়ির মাঝখান থেকে চিরে নিয়ে ছুরির চওড়া দিক দিয়ে একটু হালকা হাতে থেঁতো করে নিন, যাতে আকারটা ছবির মতো হয়। এবার সব মসলা মাখিয়ে আধা ঘণ্টা রেখে দিন। এরপর পরিমাণমতো লবণ দিয়ে ফেটানো ডিমে ডুবিয়ে বিস্কুটের গুঁড়া মাখিয়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। পছন্দের ডিপ আর সালাদ দিয়ে এবার গরম-গরম পরিবেশন করুন চিংড়ির কাটলেট।

বিষয়:

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