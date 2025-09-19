Ajker Patrika
তেতো হলেও খেতে ভালো করলাপাতার বড়া

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
তেতো খাবার পেট ও ত্বক দুটিই ভালো রাখে। কিন্তু স্বাস্থ্যকর হলেও তেতো স্বাদের হওয়ায় অনেকেই এ ধরনের খাবার খেতে চান না। কিন্তু কায়দা করে রাঁধলেই তেতো স্বাদের খাবার হয়ে উঠতে পারে সুস্বাদু। আপনাদের জন্য করলাপাতার বড়ার রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

করলাপাতা ২ মুঠ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, কাঁচা মরিচের কুচি ২ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতার কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ; মরিচ, জিরা ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, বুটের ডালের বেসন আধা কাপ, চিনি আধা চা-চামচ, বেকিং পাউডার আধা চা-চামচ, কর্নফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ভাজার জন্য সয়াবিন তেল এবং পানি আধা কাপের কম।

প্রণালি

করলাপাতা ধুয়ে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিন। পরে সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। তারপর কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম করে বড়া আকারে ছাড়ুন। সোনালি রং হলে নামিয়ে নিন। এবার টমেটো, শসা এবং পেঁয়াজ, কাঁচা মরিচ ও আদাকুচি দিয়ে পরিবেশন করুন।

