মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

ফিচার ডেস্ক
ছুটির দিনে একটু ভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে মন চাইছে? আপনাদের জন্য মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।
উপকরণ
ডোরি ফিশ ফিলে ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ১/৪ কাপ, লবণ স্বাদমতো, ওরিগানো ১/২ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ৪ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, অলিভ কুচি ১ চা-চামচ, মধু ১ টেবিল চামচ, বেসিল পাতা ৭-৮টি, টমেটো কুচি ১/৪ কাপ, চেরি টমেটো ১০/১২টি।
প্রণালি
মাছ লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজতে হবে যতক্ষণ না হালকা বাদামি হয়। এরপর টমেটো, অলিভ আর ওরিগানো দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। এরপর সামান্য পানি দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নিতে হবে। মেরিনেট করা মাছ সসের মধ্যে দিয়ে ঢেকে ৮-১০ মিনিট রান্না করে নিতে হবে মাছ নরম ও সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। খুব সাবধানে মাছ একবার উল্টে দিতে হবে। হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে ওপর থেকে কিছু চেরি টমেটো, লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু ও বেসিল পাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ।
ছুটির দিনে একটু ভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে মন চাইছে? আপনাদের জন্য মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।
উপকরণ
ডোরি ফিশ ফিলে ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ১/৪ কাপ, লবণ স্বাদমতো, ওরিগানো ১/২ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ৪ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, অলিভ কুচি ১ চা-চামচ, মধু ১ টেবিল চামচ, বেসিল পাতা ৭-৮টি, টমেটো কুচি ১/৪ কাপ, চেরি টমেটো ১০/১২টি।
প্রণালি
মাছ লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজতে হবে যতক্ষণ না হালকা বাদামি হয়। এরপর টমেটো, অলিভ আর ওরিগানো দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। এরপর সামান্য পানি দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নিতে হবে। মেরিনেট করা মাছ সসের মধ্যে দিয়ে ঢেকে ৮-১০ মিনিট রান্না করে নিতে হবে মাছ নরম ও সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। খুব সাবধানে মাছ একবার উল্টে দিতে হবে। হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে ওপর থেকে কিছু চেরি টমেটো, লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু ও বেসিল পাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ।
লোকমুখে শুনে থাকবেন, ছোট মরিচের ঝাল বেশি। যদিও কথাটা একটু ফোড়ন কেটেই একজন অন্যজনকে বলে থাকেন। কিন্তু জানেন, ঝাল কীভাবে মাপা হয়? আপনি মরিচের জগতে নতুন হলে জেনে রাখুন, ঝালের মাত্রা মাপা হয় একটি নির্দিষ্ট এককে। যার নাম স্কোভিল হিট ইউনিটস (এসএইচইউ)। এর মাধ্যমেই মাপা হয়, কোন মরিচ ঠিক কতটা ঝাল...২ ঘণ্টা আগে
সাংহাই থেকে প্রায় ৪০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে, হাংঝো উপসাগরের শেংশান দ্বীপে একটি ছোট গ্রাম হোটোউওয়ান। একসময় এই গ্রাম ছিল মাছ ধরার জনপ্রিয় কেন্দ্র। সেখানে হাজার হাজার মানুষ মাছ ধরে তাদের জীবিকা চালাত। কিন্তু আজ এই গ্রাম যেন প্রকৃতির কোলে বিলীন। ঘরের দেয়ালগুলো লতা-পাতায় ঢাকা, বাঁকা মাটির রাস্তা ঘাসে...৩ ঘণ্টা আগে
ডোমিনিকান রিপাবলিকের এক সমুদ্রপাড়ের ছোট বারে কানাডিয়ান ও আমেরিকান দর্শকের ভিড়। হকি ম্যাচ চলছে কানাডা বনাম যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে। স্কোর করার সঙ্গে সঙ্গে ৩৩ বছর বয়সী নিউইয়র্কের বাসিন্দা চেলসি মেটজার খুশি হয়ে বলে উঠলেন, ‘ওউ, ইউএসএ!’।৫ ঘণ্টা আগে
সকাল বা বিকেলে পার্কে শরীরচর্চার দৃশ্য এখন কম দেখা যায়। একদিকে যেমন পার্কগুলো দখল হয়ে গেছে, অন্যদিকে আমাদের জীবনযাপনেও এসেছে বদল। সেই বদলের সূত্র ধরে শহরগুলোয় এখন চোখে পড়ে আধুনিক সব জিম। তরুণ প্রজন্মের একটা বড় অংশ এখন স্বাস্থ্যসচেতন। শুধু তরুণদের কথাই-বা বলি কেন।২১ ঘণ্টা আগে