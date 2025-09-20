Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

ফিচার ডেস্ক
ছবি: রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর
ছবি: রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর

ছুটির দিনে একটু ভিন্ন স্বাদের খাবার খেতে মন চাইছে? আপনাদের জন্য মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন ‘সেরা রাঁধুনি ১৪২৭’ প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রানারআপ ও রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।

উপকরণ

ডোরি ফিশ ফিলে ৫০০ গ্রাম, লেবুর রস ১/৪ কাপ, লবণ স্বাদমতো, ওরিগানো ১/২ চা-চামচ, অলিভ অয়েল ৪ টেবিল চামচ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, অলিভ কুচি ১ চা-চামচ, মধু ১ টেবিল চামচ, বেসিল পাতা ৭-৮টি, টমেটো কুচি ১/৪ কাপ, চেরি টমেটো ১০/১২টি।

প্রণালি

মাছ লেবুর রস, লবণ ও গোলমরিচ দিয়ে মেখে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিতে হবে। একটি প্যানে অলিভ অয়েল গরম করে রসুন ও পেঁয়াজ ভাজতে হবে যতক্ষণ না হালকা বাদামি হয়। এরপর টমেটো, অলিভ আর ওরিগানো দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করতে হবে। এরপর সামান্য পানি দিয়ে ফুটে ওঠা পর্যন্ত রান্না করে নিতে হবে। মেরিনেট করা মাছ সসের মধ্যে দিয়ে ঢেকে ৮-১০ মিনিট রান্না করে নিতে হবে মাছ নরম ও সেদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত। খুব সাবধানে মাছ একবার উল্টে দিতে হবে। হয়ে এলে চুলা বন্ধ করে ওপর থেকে কিছু চেরি টমেটো, লেবুর রস, ১ টেবিল চামচ মধু ও বেসিল পাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন ।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সম্পর্কিত

মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

মেডিটেরিনিয়ান ফিশ ফিলে

সব মরিচই ঝাল নয়, কেউ কেউ একেবারেই আগুন

সব মরিচই ঝাল নয়, কেউ কেউ একেবারেই আগুন

চীনের ভুতুড়ে গ্রাম এখন পর্যটকদের আনাগোনায় মুখর

চীনের ভুতুড়ে গ্রাম এখন পর্যটকদের আনাগোনায় মুখর

মার্কিন পর্যটকেরা কানাডিয়ান পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু কেন

মার্কিন পর্যটকেরা কানাডিয়ান পরিচয় দিচ্ছেন, কিন্তু কেন