ছুটির দিনে তৈরি করুন নার্গিস কাবাব

ফিচার ডেস্ক
ছুটির দিন বিকেলে একটু মুখরোচক স্ন্যাকস না থাকলে চলে? ডিপফ্রিজে গরুর মাংস থাকলে পরিবারের সবার জন্য তৈরি করে ফেলতে পারেন নার্গিস কাবাব। আপনাদের জন্য নার্গিস কাবাবের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
গরুর কিমা ২ কাপ; আদা ও রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ; ডিম সেদ্ধ ৫টা; মিহি পেঁয়াজ কুচি আধা কাপ; মরিচ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া ও জিরা গুঁড়া ১ চা চামচ করে; গরম মসলা গুঁড়া ১ চা-চামচ; কাবাব মসলা ১ চা-চামচ; চিনি ও লবণ স্বাদমতো; সয়াসস ১ টেবিল চামচ; ধনেপাতা ও পুদিনা পাতা কুচি আধা কাপ; কনফ্লাওয়ার ২ টেবিল চামচ এবং সয়াবিন তেল ভাজার জন্য।
প্রণালি
সয়াবিন তেল, সেদ্ধ ডিম ছাড়া অন্য উপকরণগুলো ভালো করে মাখিয়ে নিন। এবার সেদ্ধ ডিমের কিমা ছড়িয়ে কাবাব বানিয়ে নরমাল ফ্রিজে আধা ঘণ্টা রাখতে হবে। তারপর ডুবো তেলে বাদামি করে ভেজে নিন। এরপর পুরো ডিমের কাবাবটিকে লম্বালম্বিভাবে দুই ভাগ করে কেটে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল নার্গিস কাবাব।
