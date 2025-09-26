ছুটির বিকেলের নাশতায় সুস্বাদু বিফ সমুচা

ফিচার ডেস্ক
ছুটির দিন বিকেলে নেটফ্লিক্সে পছন্দের সিনেমা দেখতে দেখতে মুখরোচক স্ন্যাকস চিবোনোর সুখ কে না পেতে চায়? এ সপ্তাহে ছুটির বিকেলে বাড়িতেই তৈরি করে নিন বিফ সমুচা। আপনাদের জন্য বিফ সমুচার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ডো তৈরির উপকরণ
ময়দা ১ কাপ, লবণ হাফ চা-চামচ, হিং এক চিমটি, রাধুনী ১ চা-চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার হাফ চা-চামচ কর্নফ্লাওয়ার বেলার জন্য।
ফিলার তৈরির উপকরণ
গরুর সিদ্ধ কিমা এক কাপ, মিহি পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো এক চা-চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, আলু সিদ্ধ গ্রেট করা ২টা, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ।
প্রণালি
কর্নফ্লাওয়ার ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ময়ান দিয়ে পানি দিয়ে ডো করে নিন। পরে ঢাকনাসহ ৩০ মিনিট রেখে দিন। এই ফাঁকে কড়াইতে তেল গরম করে ফিলারের সব উপকরণ দিয়ে নেড়ে রান্না করুন পাঁচ-সাত মিনিট। ব্যস্, তৈরি হয়ে গেল বিফ সমুচার ফিলার।
এবার তৈরি করে রাখা ডো দুই ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে বড় গোল রুটি তৈরি করে নিন। এবার সমুচার যেমন শেপ দিতে চান, সেভাবে রুটি কেটে ফিলার ভরে রোল করে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম হলে বিফ সমুচা সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল বিফ সমুচা।
