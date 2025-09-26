Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

ছুটির বিকেলের নাশতায় সুস্বাদু বিফ সমুচা

ফিচার ডেস্ক
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা

ছুটির দিন বিকেলে নেটফ্লিক্সে পছন্দের সিনেমা দেখতে দেখতে মুখরোচক স্ন্যাকস চিবোনোর সুখ কে না পেতে চায়? এ সপ্তাহে ছুটির বিকেলে বাড়িতেই তৈরি করে নিন বিফ সমুচা। আপনাদের জন্য বিফ সমুচার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

ডো তৈরির উপকরণ

ময়দা ১ কাপ, লবণ হাফ চা-চামচ, হিং এক চিমটি, রাধুনী ১ চা-চামচ, কালিজিরা ১ চা-চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ, বেকিং পাউডার হাফ চা-চামচ কর্নফ্লাওয়ার বেলার জন্য।

ফিলার তৈরির উপকরণ

গরুর সিদ্ধ কিমা এক কাপ, মিহি পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি ১ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, গরম মসলার গুঁড়ো এক চা-চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, আলু সিদ্ধ গ্রেট করা ২টা, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি

কর্নফ্লাওয়ার ছাড়া বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ময়ান দিয়ে পানি দিয়ে ডো করে নিন। পরে ঢাকনাসহ ৩০ মিনিট রেখে দিন। এই ফাঁকে কড়াইতে তেল গরম করে ফিলারের সব উপকরণ দিয়ে নেড়ে রান্না করুন পাঁচ-সাত মিনিট। ব্যস্‌, তৈরি হয়ে গেল বিফ সমুচার ফিলার।

এবার তৈরি করে রাখা ডো দুই ভাগ করে এক ভাগ নিয়ে বড় গোল রুটি তৈরি করে নিন। এবার সমুচার যেমন শেপ দিতে চান, সেভাবে রুটি কেটে ফিলার ভরে রোল করে নিন। এরপর কড়াইতে তেল গরম হলে বিফ সমুচা সোনালি করে ভেজে নিন। তৈরি হয়ে গেল বিফ সমুচা।

বিষয়:

জীবনধারাখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

বেক্সিমকো ফার্মার ৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের: সিএফও আলী নাওয়াজ

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

ছুটির বিকেলের নাশতায় সুস্বাদু বিফ সমুচা

ছুটির বিকেলের নাশতায় সুস্বাদু বিফ সমুচা

কফি পানে যকৃৎ ভালো থাকে, জেনে নিন স্বাস্থ্যকর কফি পানের নিয়ম

কফি পানে যকৃৎ ভালো থাকে, জেনে নিন স্বাস্থ্যকর কফি পানের নিয়ম

খাবার নিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কী, জেনে নিন

খাবার নিয়ে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কী, জেনে নিন

সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ আরও দুই প্রতিযোগী

সংবাদমাধ্যমের সামনে এলেন মিস ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশসহ আরও দুই প্রতিযোগী