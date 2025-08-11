আল্পনা হাবিবের রন্ধনে সেতুবন্ধ

ফিচার ডেস্ক
সম্প্রতি ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে দেশীয় খাবার আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ রন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল মিসেস বালবিরস কুকিং স্কুল। এক্সক্লুসিভ কুকিং ক্লাস ও বুফে লাঞ্চে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রন্ধনশিল্পী আল্পনা হাবিব। তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর সিগনেচার পদ, ‘আলো মামার তেহারি’, ‘ঘি চপ’ ও ‘শাহি টুকরা’ রান্না করে প্রদর্শন করেন।
অনুষ্ঠানে মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত, মালদ্বীপের কূটনীতিকেরা এবং চিলি, ইতালি, মিয়ানমার, নেপাল, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কালিনারি শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথি। খাদ্যরসিক ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আল্পনার নিপুণ রন্ধন প্রদর্শনী উপভোগ করেন।
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বেস্টসেলিং কুকবুক লেখক আল্পনা হাবিব তাঁর ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুস্বাদু রান্নার মধ্য দিয়ে অতিথিদের মন জয় করেন। তাঁর অনন্য রন্ধনশৈলী এবং বহুমাত্রিক পদসম্ভার উপস্থিত সবার মধ্যে বাংলাদেশের খাবার নিয়ে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে।
আন্তর্জাতিক এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফায়াজ মুরশিদ কাজীও উপস্থিত ছিলেন।
সম্প্রতি ব্যাংককে বাংলাদেশ দূতাবাসের আয়োজনে দেশীয় খাবার আন্তর্জাতিক পরিসরে তুলে ধরার জন্য একটি বিশেষ রন্ধন অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের সহযোগিতায় ছিল মিসেস বালবিরস কুকিং স্কুল। এক্সক্লুসিভ কুকিং ক্লাস ও বুফে লাঞ্চে অংশ নিতে সেখানে উপস্থিত ছিলেন রন্ধনশিল্পী আল্পনা হাবিব। তিনি সেই অনুষ্ঠানে তাঁর সিগনেচার পদ, ‘আলো মামার তেহারি’, ‘ঘি চপ’ ও ‘শাহি টুকরা’ রান্না করে প্রদর্শন করেন।
অনুষ্ঠানে মেক্সিকো ও শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রদূত, মালদ্বীপের কূটনীতিকেরা এবং চিলি, ইতালি, মিয়ানমার, নেপাল, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রদূতদের স্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। এ ছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বেশ কিছু কালিনারি শিক্ষার্থী ও আমন্ত্রিত অতিথি। খাদ্যরসিক ও স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আল্পনার নিপুণ রন্ধন প্রদর্শনী উপভোগ করেন।
আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত ও বেস্টসেলিং কুকবুক লেখক আল্পনা হাবিব তাঁর ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি সুস্বাদু রান্নার মধ্য দিয়ে অতিথিদের মন জয় করেন। তাঁর অনন্য রন্ধনশৈলী এবং বহুমাত্রিক পদসম্ভার উপস্থিত সবার মধ্যে বাংলাদেশের খাবার নিয়ে গভীর আগ্রহের সঞ্চার করে।
আন্তর্জাতিক এই অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ফায়াজ মুরশিদ কাজীও উপস্থিত ছিলেন।
রান্নার কিছু টিপস যুগের পর যুগ চলছে তো চলছেই। হয়তো কেউ সেগুলো শিখেছিলেন দাদির কাছে, কেউ নানি কিংবা মায়ের কাছে। তাঁরাও সেগুলো শিখেছিলেন দাদি-নানি কিংবা মায়ের কাছে। তাঁদের কাছ থেকে সেগুলো যাচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে। আমাদের রান্নার দুনিয়ায় এগুলো পর্দার আড়ালে ঘটে চলা বিষয়।১১ ঘণ্টা আগে
ফলে সৌদি আরব ঘুরতে যাওয়ার সময় এখন। পর্যটকদের আগ্রহ বিবেচনা করে টিকটকে জনপ্রিয় ভ্রমণ ভ্লগার জানিয়েছেন সৌদি আরব সম্পর্কে অনেক কিছু। বলা চলে, এটি দেশটিতে ভ্রমণ গাইড হিসেবে কাজ করবে।১৩ ঘণ্টা আগে
মা বাড়ি নেই? বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে ডেজার্ট খেতে মন চাইছে? বাড়িতে ডিম আর দুধ তো রয়েছেই। ঝটপট নিজেই তো বানিয়ে নিতে পার ক্যারামেল পুডিং। উপকরণের তারতম্যের কারণে অনেকেই ক্যারামেল পুডিংয়ের মতো সহজ ডেজার্ট তৈরিতে হিমশিম খান।১৭ ঘণ্টা আগে
প্যাকেটের আকৃতি নিয়ে আমরা সাধারণত খুব একটা ভাবি না। মনে করি, কী আছে ভাবার? খাচ্ছি তো, খেয়ে নিই। কিন্তু অনেক সময় চিপসের প্যাকেট খোলার পর তা দেখে একান্তে মনে প্রশ্ন জাগেই, প্যাকেটটা এমন কেন? কিংবা প্যাকেটের অর্ধেকটাই খালি কেন?১ দিন আগে