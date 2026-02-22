কফিপ্রেমীদের জন্য রমজানের বিশেষ ডেজার্ট

দুবাইয়ের বিখ্যাত 'রউ কফি কোং'-এর প্রতিষ্ঠাতা কিম থম্পসন। কফিপ্রেমীদের জন্য তিনি শেয়ার করেছেন রমজানের বিশেষ এক মিষ্টান্ন। কফি এবং তিনটি দুধের সংমিশ্রণে তৈরি এই কফি ডেজার্টটি আপনার ইফতারের টেবিলে যোগ করবে ভিন্নমাত্রা। ইফতার আয়োজনে ভিন্ন স্বাদ যোগ করতে ডেজার্টটি তৈরি করে ফেলতে পারেন।
কফি থ্রি-মিল্ক কেক
কেক স্পঞ্জের জন্য
টপিংয়ের জন্য
প্রণালি
তিন দুধের মিশ্রণ তৈরির জন্য প্রথমে হুইপিং ক্রিম হালকা গরম করে নিন। এতে কোল্ড ব্রু কফি দিয়ে ভালো করে হুইস্ক করুন। যতক্ষণ না কফি পুরোপুরি মিশে যাচ্ছে। এবার এতে কনডেন্সড মিল্ক এবং এভাপোরেটেড মিল্ক যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখুন।
কেক স্পঞ্জ তৈরি করতে
চকলেট হুইপড ক্রিম টপিং তৈরির জন্য হুইপিং ক্রিম, আইসিং সুগার এবং কোকো পাউডার একসঙ্গে বিট করে শক্ত ফেনা তৈরি করুন। এই চকলেট ক্রিম ঠান্ডা কেকের ওপর ছড়িয়ে দিন। কেকটি কেটে পরিবেশনের সময় আগে থেকে তুলে রাখা দুধের মিশ্রণটি ওপরে দিয়ে দিন।
রমজান মাসে আমাদের খাদ্যাভ্যাস ও ঘুমের রুটিনে বড় পরিবর্তন আসে। রোজা রেখে ভুল সময়ে বা অতিরিক্ত কফি পান পানিশূন্যতা এবং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। নিয়ম মেনে চললে কফি আপনাকে সারা দিনের ক্লান্তি শেষে চনমনে রাখতে সাহায্য করবে। রমজান আত্মশুদ্ধি ও শরীরের যত্ন নেওয়ার মাস। এই মাসে কফি ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই।
আজ আপনার পকেটে থাকা ওয়ালেটটা একটু বেশিই চঞ্চল। অর্থাগম ভালো হবে, তাই বলে হুট করে সোনার হরিণ কিনতে যাবেন না! ভাই-বোনেরা আজ আপনার প্রতি হঠাৎ খুব সদয় হতে পারে (হয়তো নতুন ফোন বা ট্রিট পাওয়ার আশায়)।
ইতালিয়ান খাবার পাস্তা অনেকেরই এখন প্রিয়। বিশেষ এই স্বাস্থ্যকর খাবারটি ইফতারিতে রাখতে পারেন।
পবিত্র রমজান মাস শুধু সংযম ও প্রার্থনার নয়, এটি প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ারও বিশেষ সময়। সেহরি ও ইফতারের মুহূর্তগুলো পরিবার ও বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করে। পরিবারের সবার সঙ্গে একত্রে বসে ইফতার ও সেহরি করার অভিজ্ঞতা সবার জন্যই মধুর।