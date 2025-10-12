ফিচার ডেস্ক
এই মৌসুমে অনেকেরই জ্বর হচ্ছে। আর জ্বর হলে আনারস খেলে আরামবোধ হয়। শুধু কেটে খেতে ভালো না লাগলে আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা বানিয়েও খেতে পারেন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
আনারস ১ টা, তেঁতুল ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়ো ১ চা–চামচ, লেবুর পাতা ২টা, লিকুইড গুড় ২ টেবিল চামচ, সরিষা বাটা ১ চা চামচ, কাসুন্দি ১ চা চামচ।
প্রনালি
আনারস খোসা ফেলে কিউব করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার বাটিতে আনারস তেঁতুল সব উপকরণ একসাথে মাখিয়ে নিন। এবার বাটিতে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা।
