Ajker Patrika
> জীবনধারা
> খাবারদাবার

আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা

ফিচার ডেস্ক
আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা

এই মৌসুমে অনেকেরই জ্বর হচ্ছে। আর জ্বর হলে আনারস খেলে আরামবোধ হয়। শুধু কেটে খেতে ভালো না লাগলে আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা বানিয়েও খেতে পারেন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।

উপকরণ

আনারস ১ টা, তেঁতুল ২ টেবিল চামচ, লেবুর রস ১ চা চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, লবণ স্বাদমতো, শুকনো মরিচ ভাজা গুঁড়ো ১ চা–চামচ, লেবুর পাতা ২টা, লিকুইড গুড় ২ টেবিল চামচ, সরিষা বাটা ১ চা চামচ, কাসুন্দি ১ চা চামচ।

প্রনালি

আনারস খোসা ফেলে কিউব করে কেটে ধুয়ে নিন। এবার বাটিতে আনারস তেঁতুল সব উপকরণ একসাথে মাখিয়ে নিন। এবার বাটিতে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল সুস্বাদু আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা।

বিষয়:

জীবনধারারেসিপিখাবারদাবার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‘গোপনে’ দুই অধ্যাদেশের অনুমোদনে টিআইবির নিন্দা, মতামত নিয়ে সংশোধনের দাবি

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

চীনের বেলুন সহ্য হয়নি, এখন যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে কাতারকে বিমানঘাঁটি দিচ্ছেন ট্রাম্প

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

ট্রাম্পকে না দেওয়ায় নোবেল পুরস্কারের মর্যাদা নষ্ট হয়েছে: পুতিন

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

চট্টগ্রামে কনসার্টে ‘জয় বাংলা’ স্লোগানের জেরে সংঘর্ষ, গুলিবিদ্ধ ৩

ট্রাইব্যুনালের পরোয়ানার পর লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

লাপাত্তা মেজর জেনারেল কবীর, সন্ধানে তৎপরতা জানাল সেনাসদর

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

বিগত সরকারের সমর্থকদের পক্ষে নিতে উঠেপড়ে লেগেছে প্রায় সব দল: ডিআইজি হাবীব

সম্পর্কিত

আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা

আনারসের টক ঝাল মিষ্টি ভর্তা

সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

সকালের নাশতায় খান কাবলি ছোলার ঘুগনি

‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই’

‘আমি সেই মেয়ে, আমিই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিই’

হোটেল রুমের কেটলি ব্যবহার করবেন কি না

হোটেল রুমের কেটলি ব্যবহার করবেন কি না