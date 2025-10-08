Ajker Patrika
ঝিঙে সরিষাবাটায় ইলিশ মাছ

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
ঝিঙে সরিষাবাটায় ইলিশ মাছ। ছবি: আফরোজা খানম মুক্তা
অফিস শেষে বাড়ি ফিরে সোজা রান্নাঘরে ঢুকতে হলে বোঝা যায়, ঝুটঝামেলা কাকে বলে। কোনো দিন যদি বাড়ি ফিরে দুই বা তিন পদ রাঁধতে মন না চায়, তাহলে ডিপ ফ্রিজ থেকে ইলিশ মাছের বাটিটাই বের করে নিন। বাড়িতে ঝিঙে থাকলে রেঁধে ফেলুন ঝিঙে সরিষাবাটায় ইলিশ মাছের তরকারি। এক পদেই তৃপ্তিসহকারে খাওয়া হয়ে যাবে। আপনাদের জন্য ঝিঙে সরিষাবাটায় ইলিশ মাছের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা

উপকরণ

রিং পিস করে কাটা ৪ পিস ইলিশ, সরিষার তেল ৪ টেবিল চামচ, সরিষাবাটা ২ টেবিল চামচ, হলুদবাটা ২ চা-চামচ, কাঁচা মরিচের বাটা ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, ঝিঙে ৩০০ গ্রাম।

প্রণালি

কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে সরিষা, হলুদ ও কাঁচা মরিচের বাটা পানিতে গুলিয়ে তেলের ওপর ফোড়ন দিন। ফুটে উঠলে লম্বা করে কেটে রাখা ঝিঙে দিয়ে ৭ থেকে ৮ মিনিট রান্না করুন ঢাকনা দিয়ে। আবারও ফুটে উঠলে কাঁচা মরিচ ফালি, কেটে ধুয়ে রাখা ইলিশ আর লবণ দিয়ে আবারও রান্না করুন। রান্নার সময় ঢাকনা দিয়ে দিন। মাছ সেদ্ধ হলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। এই তো, খুব সহজে ঝিঙে সরিষাবাটায় ইলিশ মাছ রান্না শেষ!

