সর্দি-জ্বরে ভুগছেন? খেতে পারেন মৌসুমি টক ফল মাখা

ঘরে ঘরে সর্দি-জ্বর হচ্ছে। এ সময়ের জ্বরে মুখটাও ভীষণ তেতো হয়ে উঠছে। এমন হলে ভিটামিন ‘সি’ যুক্ত টক ফল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এখন বাজারে আনারস, পেয়ারা ও আমড়া পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো দিয়েই মুখরোচক টক ফল মাখা তৈরি করে নিতে পারেন। কীভাবে তৈরি করবেন? রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
আনারস কুচি এক কাপ, পেয়ারা কুচি এক কাপ, আমড়া কুচি এক কাপ, শুকনা মরিচ টেলে গুঁড়ো করে নেওয়া এক টেবিল চামচ, লাল চিনি ২ টেবিল চামচ, বিট লবণ আধা চা-চামচ, কাঁচা মরিচ কুচি এক টেবিল চামচ, লবণ আধা চা-চামচ, কাসুন্দি ২ টেবিল চামচ, লেবুপাতা ২টি।
আনারস, পেয়ারা ও আমড়া খোসা ফেলে কেটে নিন কুচি করে। এবার সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে নিন। তারপর সার্ভিং বাটিতে কাঠি দিয়ে বা কাঁটা চামচ দিয়ে পরিবেশন করুন। তৈরি হয়ে গেল আনারসের মাখা।
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