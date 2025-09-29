শারদ পাতে কী রেখে ভালো থাকবেন

ফিচার ডেস্ক
আশ্বিনে যদি পড়ে জ্যৈষ্ঠের গরম, তাহলে আদর্শ খাবার সেগুলোই, যা হালকা, সহজপাচ্য ও শরীর রাখবে ঠান্ডা। পূজায় হেঁশেলেও বাড়ে ব্যস্ততা। তাই এই গরমে বাড়তি ঘাম থেকে নিজেকে রেহাই দিতে ঝটপট তৈরি করে ফেলা যাবে, এমন পদ বাছাই করাও জরুরি। শারদ পাতে তাহলে কী রাখবেন?
পুদিনাপাতা, শসা, কমলালেবু, আনারস বা জাম্বুরা ভিটামিন এ, সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভরপুর ফল। এগুলো আলাদা আলাদা করেই খান। প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস ঘরে তৈরি জুস বা স্মুদি পান করুন। ধনেপাতা, কারিপাতা, পালংশাক ইত্যাদি বেটে পানিতে মিশিয়ে পান করলেও উপকার পাওয়া যায়। স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। এ সময় ডাবের পানি পান করলে আরাম ও শক্তি দুটোই পাওয়া যাবে। টাটকা ফলের রস, লেবুর পানি, গাজর ও বিটের রসও শরীর সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।
শরীর ঠান্ডা রাখতে প্রতিদিনের খাবারে রাখুন বাড়িতে তৈরি সালাদ, টক দই, হালকা মসলায় বা শুধু মাখন ও লবণ দিয়ে রান্না করা সবজি, পাতলা ডাল ও গ্রিন টি। এসব খাবার খেলে পেটের গোলযোগের আশঙ্কাও কম থাকে।
পূজার দিনগুলো বাদে মাটন, ভাজাভুজি, কফি, অতিরিক্ত মিষ্টিযুক্ত খাবার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন। কিছু উপাদান, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, গোলমরিচ, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য
আশ্বিনে যদি পড়ে জ্যৈষ্ঠের গরম, তাহলে আদর্শ খাবার সেগুলোই, যা হালকা, সহজপাচ্য ও শরীর রাখবে ঠান্ডা। পূজায় হেঁশেলেও বাড়ে ব্যস্ততা। তাই এই গরমে বাড়তি ঘাম থেকে নিজেকে রেহাই দিতে ঝটপট তৈরি করে ফেলা যাবে, এমন পদ বাছাই করাও জরুরি। শারদ পাতে তাহলে কী রাখবেন?
পুদিনাপাতা, শসা, কমলালেবু, আনারস বা জাম্বুরা ভিটামিন এ, সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ভরপুর ফল। এগুলো আলাদা আলাদা করেই খান। প্রতিদিন অন্তত এক গ্লাস ঘরে তৈরি জুস বা স্মুদি পান করুন। ধনেপাতা, কারিপাতা, পালংশাক ইত্যাদি বেটে পানিতে মিশিয়ে পান করলেও উপকার পাওয়া যায়। স্বাদ বাড়াতে লেবুর রস মিশিয়ে নিতে পারেন। এ সময় ডাবের পানি পান করলে আরাম ও শক্তি দুটোই পাওয়া যাবে। টাটকা ফলের রস, লেবুর পানি, গাজর ও বিটের রসও শরীর সক্রিয় রাখতে সহায়তা করে।
শরীর ঠান্ডা রাখতে প্রতিদিনের খাবারে রাখুন বাড়িতে তৈরি সালাদ, টক দই, হালকা মসলায় বা শুধু মাখন ও লবণ দিয়ে রান্না করা সবজি, পাতলা ডাল ও গ্রিন টি। এসব খাবার খেলে পেটের গোলযোগের আশঙ্কাও কম থাকে।
পূজার দিনগুলো বাদে মাটন, ভাজাভুজি, কফি, অতিরিক্ত মিষ্টিযুক্ত খাবার থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকুন। কিছু উপাদান, যেমন পেঁয়াজ, রসুন, গোলমরিচ, ড্রাই ফ্রুটস, ঘি পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করলে ক্ষতি নেই।
সূত্র: টাইমস অব ইন্ডিয়া ও অন্যান্য
ঢাকার ব্যস্ত নগরজীবনে প্রতিদিনের যাতায়াত এখন অনেকটাই বদলে দিয়েছে মেট্রোরেল। কয়েক ঘণ্টার জায়গায় এখন মাত্র আধা ঘণ্টায় উত্তরা থেকে মতিঝিল যাতায়াত করা যায়। এটি যেমন কর্মজীবীদের সময় বাঁচাচ্ছে, তেমনি নগদ ভাড়ার বিকল্প ব্যবস্থা চালু করে নতুন যুগের সূচনা করেছে। এর জন্য চালু করা হয়েছে দুটি স্মার্টকার্ড...১১ ঘণ্টা আগে
ভ্রমণের সময় নিজেদের সুরক্ষিত রাখা বেশ বড় কাজ। এর জন্য মানুষ বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কিন্তু হোটেলে চেক-ইন করার সময় কিছু জরুরি বিষয় এড়িয়ে যাওয়া হয় বলে সহজে নিরাপত্তাঝুঁকি তৈরি হতে পারে। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ আপনাদের ভ্রমণ আরও নিরাপদ করে তুলবে।...১৩ ঘণ্টা আগে
বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপূজা। আর বাঙালির উৎসব মানেই খাবারদাবার; সে কথা না বললেও চলে। সেই মানসিকতা, ‘এক দিন খেলে কিছু হয় না’। কিন্তু তেলে ভাজা আর ঘিয়ে রান্না খাবার এক দিন খেলেও যে সমস্যা হতে পারে, তা আমাদের মনে থাকে না। ...১৫ ঘণ্টা আগে
সপ্তমীর সকালে চারদিকে যখন উৎসব উৎসব রব, তখন একটু ভিন্ন ধরনের নাশতা করতে মন চাইবে, এটাই স্বাভাবিক। শরতের মিষ্টি রোদমাখা সকালে না হয় তাল দিয়ে তৈরি লুচিই শোভা পেল নাশতার টেবিলে। সঙ্গে রাখতে পারেন দই আলু। আপনাদের জন্য তালের ফুলকো লুচি ও দই আলুর রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।২১ ঘণ্টা আগে