ম্যান্ডোপপ সম্রাটের শৈশবের শহর তামসুই
যেই বিখ্যাত মানুষের গান শুনে, খেলা দেখে বা অভিনয় দেখে আমরা বড় হই, তাঁদের শহর আমাদের কাছে অন্য রকম আকর্ষণের জায়গা হয়ে ওঠে। মনে হয়, পছন্দের সেই মানুষটির শৈশব যে শহরে কেটেছে, সেই শহরের বাতাসেও বুঝি তাঁর স্মৃতির ঘ্রাণ ভেসে বেড়ায়। সংগীতপ্রেমীদের কাছে তেমনই এক স্বপ্নের শহর তাইওয়ানের তামসুই। কারণ, এখানেই কেটেছে ‘কিং অব ম্যান্ডোপপ’ খ্যাত বিশ্বখ্যাত সংগীতশিল্পী জে চৌ-এর শৈশব ও কৈশোরের সোনালি দিনগুলো। ব্যস্ত শহর থেকে মেট্রোরেলে মাত্র ৪০ মিনিটের পথ পেরোলেই দেখা মেলে এক অন্য জগতের। তামসুই মূলত তাইওয়ানের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরোনো শহর। সেখানে আছে জিবে জল আনা স্ট্রিট ফুড, নদীর ধারের মনোরম হাঁটা পথ আর জাদুকরি সূর্যাস্ত। আর এসব কারণেই তামসুই পর্যটকদের কাছে দারুণ প্রিয়।
পশ্চিমা আরঅ্যান্ডবি, হিপ-হপ ও ধ্রুপদি পিয়ানোর সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী চীনা সুর ও কবিতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে জে চৌ চীনা সংগীতে বিপ্লব এনেছেন। ২০০০ সালে তাঁর প্রথম অ্যালবাম ‘জে’ প্রকাশের মাধ্যমে তিনি সংগীতজগতে আত্মপ্রকাশ করেন। ২০০১ সালে প্রকাশিত ‘ফ্যান্টাসি’ অ্যালবামের মাধ্যমে তিনি ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। ২০০৫ সালে ‘ইনিশিয়াল ডি’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে তাঁর বড় পর্দায় অভিষেক হয় এবং ২০১১ সালে ‘দ্য গ্রিন হর্নেট’ সিনেমার মাধ্যমে হলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর ৩ কোটির বেশি অ্যালবাম বিক্রি হয়েছে। তিনি চারবার ওয়ার্ল্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছেন এবং টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদেও স্থান পেয়েছিলেন। তামসুই শহরে তিনি পড়াশোনা করেছেন, পিয়ানো শিখেছেন এবং বেড়ে উঠেছেন। ২০০৭ সালে নিজের পরিচালিত ও অভিনীত সাড়াজাগানো সিনেমা ‘সিক্রেট’-এ তিনি নিজের সেই সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি ফুটিয়ে তুলেছিলেন।
জে চৌ-এর স্মৃতি ও সিনেমার লোকেশন
তাইপেই থেকে লাল রঙের এমআরটি লাইনে চড়ে তামসুই স্টেশনের দিকে এগোলেই শহরের আকাশচুম্বী অট্টালিকাগুলো ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নদীর অপার সৌন্দর্য ফুটে ওঠে। এখানে এলে পর্যটকেরা ভিড় জমান তামকাং হাইস্কুলে। সেখানে জে চৌ পড়াশোনা করেছেন। জায়গাটি সিক্রেট সিনেমার অন্যতম প্রধান শুটিং স্পট ছিল। এর পাশেই রয়েছে আলেথিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার নব্বইয়ের দশকের স্থাপত্যশৈলী, সিঁড়ি ও বারান্দা আজও সিনেমার দৃশ্যগুলোকে জীবন্ত করে রাখে। এ ছাড়া জে চৌ-এর স্কুলজীবনের পছন্দের পুরোনো রেস্তোরাঁগুলোতে ভক্তদের আনাগোনা থাকেই।
তামসুই ওল্ড স্ট্রিট ও রসনাবিলাস
মেট্রো স্টেশন থেকে সামান্য হাঁটলেই নদীর সমান্তরালে চলে গেছে তামসুই ওল্ড স্ট্রিট। সারি সারি দোকান, রেস্তোরাঁ আর স্যুভেনিরের পসরা সাজানো এই রাস্তার আসল আকর্ষণ এখানকার স্থানীয় খাবার। জাপানি শব্দ ‘আবুরা-আগে’ থেকে আসা এই পদ এখানকার সবচেয়ে বিখ্যাত খাবার। ভাজা টফুর ভেতরে গ্লাস নুডলস পুরে, মাছের পেস্ট দিয়ে মুখ বন্ধ করে ভাপে সেদ্ধ করা হয় এবং মিষ্টি-ঝাল সস দিয়ে পরিবেশন করা হয়। এ ছাড়া ফিশ বল, মুচমুচে মাছের চামড়া এবং ‘আয়রন এগ’ (Iron Eggs—বিশেষ মসলায় বারবার সেদ্ধ করে তৈরি কালচে ও চিবানো স্বাদের ডিম) এখানকার অন্যতম জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড।
নদীতীরে সাইক্লিং ও গোধূলির মায়া
তামসুই ঘুরে দেখার অন্যতম সেরা উপায় হলো সাইকেল ভাড়া নিয়ে নদীর ধার ঘেঁষে চালানো। সমতল রাস্তা হওয়ায় সাধারণ সাইক্লিস্টদের জন্যও এটি বেশ আরামদায়ক। বিকেল ৪টার দিকে যাত্রা শুরু করলে সূর্যাস্তের সোনালি আলোয় পুরোনো মহল্লা আর ঐতিহাসিক স্থাপনা দেখতে দেখতে ফিশারম্যানস ওয়ার্ফ পর্যন্ত যাওয়া যায়। পথের শেষে রয়েছে শহরের অন্যতম আইকনিক স্থাপনা লাভার্স ব্রিজ। এখান থেকে নদীর মোহনায় সূর্যাস্ত দেখার অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়, যা বিখ্যাত তামসুই টোয়াইলাইট গানে অমর হয়ে আছে।
নতুন আকর্ষণ দানজিয়াং সেতু
২০২৬ সালের মে মাস থেকে তামসুইয়ের সৌন্দর্যে যুক্ত হয়েছে নতুন পালক। নাম দানজিয়াং সেতু। তামসুই ও বালি অঞ্চলকে যুক্ত করা ৯২০ মিটার দীর্ঘ এই সেতুর নকশা করেছে প্রয়াত বিশ্বখ্যাত স্থপতি জাহা হাদিদের প্রতিষ্ঠান। ২১০ মিটারের বেশি উঁচু একটিমাত্র পাইলনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা এই সেতুর দুই পাশে পথচারী ও সাইক্লিস্টদের জন্য পাঁচ মিটার চওড়া আলাদা লেন রয়েছে। পাইলনের পাশে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখা কিংবা সাইকেলে সেতু পার হয়ে বালি নদীর তীর ধরে ফেরিঘাটে গিয়ে আবার ফেরিতে তামসুই ফিরে আসা—ভ্রমণপিয়াসিদের জন্য এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
সূত্র: ভিএন এক্সপ্রেস, ভিয়েতনাম ডট ভিএন