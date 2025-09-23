Ajker Patrika
> জীবনধারা
> ফিচার

সব গুঞ্জন সত্য়ি করে চলতি বছর মা হচ্ছেন ক্যাটরিনা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
আপডেট : ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৪৪
ক্যাটরিনা কাইফ। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ক্যাটরিনা কাইফ। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

দীর্ঘদিন ধরে কোনো খবরাখবর মিলছিল না বলিউডের জনপ্রিয় তারকা ক্যাটরিনা কাইফের। ইনস্টায়ও খুব একটা সক্রিয় ছিলেন না তিনি। ভক্তদের অনেকে অনুমান করছিলেন, এবার কি তবে ক্যাটের মা হওয়ার সময় এল! তাই কি তিনি আড়ালে রয়েছেন? জীবনসঙ্গী ভিকির দিক থেকেও তেমন কোনো আওয়াজ ছিল না বাবা হওয়ার ব্যাপারে।

ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ক্যাটরিনার ছবি।
ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করা ক্যাটরিনার ছবি।

সব জল্পনা-কল্পনা সত্যি করে আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) ক্যাটরিনা কাইফ তাঁর ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে এক পোস্টের মাধ্যমে জানান, তিনি মা হতে চলেছেন। পোস্ট করা ছবিতে অভিনেত্রীকে দেখা যায় বডি ফিটেড পোশাকে। যেখানে হবু বাবা ভিকি কৌশল ক্যাটরিনার বেবি বাম্প ছুঁয়ে রয়েছেন। এই একই ছবি দেখা গেছে ভিকির ইনস্টাগ্রামেও।

জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন ক্যাটরিনা।
জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় শুরু করতে যাচ্ছেন ক্যাটরিনা।

ছবির ক্যাপশনে ক্যাটরিনা লিখেছেন, ‘আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায় শুরু করতে চলেছি।’ অভিনেত্রীর ছবিতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের শুভেচ্ছাবার্তার বন্যা বয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ধারণা করা হচ্ছে, অক্টোবর বা নভেম্বরেই স্টার কিড পৃথিবীর মুখ দেখবে।

প্রায় দুই বছর সিনেমা থেকে দূরে ছিলেন ক্যাটরিনা। সে সময় ভিকির কাছ থেকেও মেলেনি বাবা হওয়ার সংবাদ। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
প্রায় দুই বছর সিনেমা থেকে দূরে ছিলেন ক্যাটরিনা। সে সময় ভিকির কাছ থেকেও মেলেনি বাবা হওয়ার সংবাদ। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

বলে রাখা ভালো, প্রায় দুই বছর সিনেমার জগৎ থেকে দূরে রয়েছেন ক্যাটরিনা। তবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানসহ নানা তীর্থস্থানে দেখা গেছে তাঁকে। সে থেকেই তাঁর অন্তঃসত্ত্বার গুঞ্জন ছড়িয়েছিল।

ধারণা করা হচ্ছে, অক্টোবর বা নভেম্বরেই মা হবেন ক্যাটরিনা। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ধারণা করা হচ্ছে, অক্টোবর বা নভেম্বরেই মা হবেন ক্যাটরিনা। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ধারণা করা হচ্ছে, সম্প্রতি মা হওয়া অন্য তারকাদের মতো ক্যাটরিনাও সন্তান জন্মের পর দীর্ঘ মাতৃত্বকালীন ছুটি নেবেন। সঙ্গে থেকে সন্তানকে দেখাশোনা করবেন। আর উপভোগ করবেন মাতৃত্বের অপরূপ সৌন্দর্য। দীর্ঘদিন পর্দার আড়ালে থেকে নিজের গর্ভকালের যত্ন নেওয়ার ব্যাপারটিই এ ধারণার জন্ম দিয়েছে।

সূত্র: ইনস্টাগ্রাম

বিষয়:

চলচ্চিত্রক্যাটরিনাজীবনধারাবলিউডমা
