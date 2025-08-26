ডিম ফ্রিজে রাখবেন কীভাবে? জেনে নিন শিশুকে ডিম খাওয়ানোর সঠিক উপায়

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
ডিম দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ডিম সংরক্ষণের ভালো উপায় হলো ফ্রিজে রাখা। অনেকের বিশ্বাস, ডিম ধুয়ে একটি সিল করা কনটেইনারে ঢুকিয়ে ফ্রিজে রাখলে তা অন্য খাবারে ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো রোধ করে। এ তথ্য কি সত্যি? কখনো জানতে চেয়েছেন কোথাও?
মূলত মুরগি বা হাঁসের ডিমে প্রাকৃতিকভাবে মাটি বা বিষ্ঠার মতো ময়লা থাকতে পারে, যা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বহন করে। তাই খাবারের মান বজায় রাখতে এবং ফুড পয়জনিংয়ের ঝুঁকি কমাতে ডিম ভালোভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
কীভাবে ডিম ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে
ভিয়েতনামের জাতীয় পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সাবেক উপপরিচালক ড. নগুয়েন থি লাম কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ডিম সংরক্ষণের বিষয়ে। তিনি জানান, ফ্রিজে ডিম রাখার সময় দুটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবো—
ডিম ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর শুকিয়ে একটি সিল করা কনটেইনারে রেখে ফ্রিজের ঠান্ডা অংশে সংরক্ষণ করতে হবে। এতে ডিম অন্যান্য খাবারে ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো রোধ করবে এবং ভালো থাকবে।
ডিম খাওয়ার নিয়ম ও উপকারিতা
ডিম একটি উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। এটি প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডে ভরপুর। শিশুদের জন্য দিনে একটি ডিম খাওয়া নিরাপদ। এতে থাকা কোলিন শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও বুদ্ধি উন্নয়নে সহায়তা করে। যাদের ফ্যাটি লিভার আছে বা লিভার অ্যানজাইম বেশি, বিশেষ করে যাদের মাঝারি থেকে গুরুতর অবস্থা, তাদের জন্য ডিমের পরিবর্তে অন্য স্বাস্থ্যকর প্রোটিন উৎস বেছে নেওয়া ভালো।
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সপ্তাহে ৩ থেকে ৪টি ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সব সময় ডিম ধুয়ে রাখবেন কি না
ডিমের খোলসে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যেখান দিয়ে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি যেসব খোলস দেখতে পরিষ্কার, সেগুলোও জীবাণু বহন করতে পারে। এরপরেও ডিম ধোয়া সব সময় জরুরি নয়। ডিম না ধুয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলেও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত রেফ্রিজারেশন ছাড়াই ভালো থাকতে পারে। তাই ডিম ধোয়ার বিষয়টি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পছন্দের ওপর নির্ভর করে।
কোনো কোনো দেশে ডিম বিক্রির আগে ধোয়া বাধ্যতামূলক। তবে একবার ডিম ধুয়ে ফেললে অবশ্যই তা রেফ্রিজারেটরে রাখা উচিত।
কীভাবে ডিম ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন
ডিম না ধুয়ে যেভাবে সংরক্ষণ করবেন
নষ্ট ডিম চেনার উপায়
শিশুদের ডিম খাওয়ানোর স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি
শিশু অর্ধকঠিন খাবার খাওয়া শুরু করার প্রথম দিকের খাবার হিসেবে ডিম অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার হিসেবে পরিচিত। তবে এটি শিশুর জন্য খাবার উপযোগী করে তুলতে হবে সতর্কতার সঙ্গে।
১. শিশুদের জন্য সেদ্ধ ডিম স্বাস্থ্যকর
ডিম খাওয়ানোর ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি হলো ভালোভাবে সেদ্ধ করা ডিম বা হার্ড বয়েল।
সেদ্ধ ডিম খাওয়ানোর কারণ
২. অল্প তেলে তৈরি অমলেট
এক বছরের বেশি বয়সের শিশুদের অমলেট খাওয়ানো যেতে পারে। তবে এই অমলেট তৈরি করতে হবে অল্প তেল দিয়ে।
৩. গরম পানিতে পোচ বা পানিত্যালানি
টগবগ করে ফুটতে থাকা পানিতে ডিম ভেঙে দিয়ে দিন। তবে এটিও সেদ্ধ ডিমের মতো শক্ত হলেই শুধু খাওয়ানো যাবে। তাতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকবে না।
যেভাবে শিশুদের ডিম খাওয়ানো যাবে না
শিশুদের ডিম খাওয়ানোর সময় সতর্কতা
সূত্র: আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস (এএপি), একাডেমি অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিকস, দ্য সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, ই ভিএন এক্সপ্রেস
ডিম দীর্ঘ সময় ধরে ঘরের তাপমাত্রায় রেখে দিলে তা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই ডিম সংরক্ষণের ভালো উপায় হলো ফ্রিজে রাখা। অনেকের বিশ্বাস, ডিম ধুয়ে একটি সিল করা কনটেইনারে ঢুকিয়ে ফ্রিজে রাখলে তা অন্য খাবারে ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো রোধ করে। এ তথ্য কি সত্যি? কখনো জানতে চেয়েছেন কোথাও?
মূলত মুরগি বা হাঁসের ডিমে প্রাকৃতিকভাবে মাটি বা বিষ্ঠার মতো ময়লা থাকতে পারে, যা রোগ সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া বহন করে। তাই খাবারের মান বজায় রাখতে এবং ফুড পয়জনিংয়ের ঝুঁকি কমাতে ডিম ভালোভাবে পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা গুরুত্বপূর্ণ।
কীভাবে ডিম ফ্রিজে সংরক্ষণ করতে হবে
ভিয়েতনামের জাতীয় পুষ্টি ইনস্টিটিউটের সাবেক উপপরিচালক ড. নগুয়েন থি লাম কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ডিম সংরক্ষণের বিষয়ে। তিনি জানান, ফ্রিজে ডিম রাখার সময় দুটি বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবো—
ডিম ভালোভাবে পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর শুকিয়ে একটি সিল করা কনটেইনারে রেখে ফ্রিজের ঠান্ডা অংশে সংরক্ষণ করতে হবে। এতে ডিম অন্যান্য খাবারে ব্যাকটেরিয়া ছড়ানো রোধ করবে এবং ভালো থাকবে।
ডিম খাওয়ার নিয়ম ও উপকারিতা
ডিম একটি উচ্চ পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার। এটি প্রোটিন ও প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডে ভরপুর। শিশুদের জন্য দিনে একটি ডিম খাওয়া নিরাপদ। এতে থাকা কোলিন শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ ও বুদ্ধি উন্নয়নে সহায়তা করে। যাদের ফ্যাটি লিভার আছে বা লিভার অ্যানজাইম বেশি, বিশেষ করে যাদের মাঝারি থেকে গুরুতর অবস্থা, তাদের জন্য ডিমের পরিবর্তে অন্য স্বাস্থ্যকর প্রোটিন উৎস বেছে নেওয়া ভালো।
প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সপ্তাহে ৩ থেকে ৪টি ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।
সব সময় ডিম ধুয়ে রাখবেন কি না
ডিমের খোলসে ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যেখান দিয়ে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এমনকি যেসব খোলস দেখতে পরিষ্কার, সেগুলোও জীবাণু বহন করতে পারে। এরপরেও ডিম ধোয়া সব সময় জরুরি নয়। ডিম না ধুয়ে সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলেও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত রেফ্রিজারেশন ছাড়াই ভালো থাকতে পারে। তাই ডিম ধোয়ার বিষয়টি ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পছন্দের ওপর নির্ভর করে।
কোনো কোনো দেশে ডিম বিক্রির আগে ধোয়া বাধ্যতামূলক। তবে একবার ডিম ধুয়ে ফেললে অবশ্যই তা রেফ্রিজারেটরে রাখা উচিত।
কীভাবে ডিম ধুয়ে জীবাণুমুক্ত করবেন
ডিম না ধুয়ে যেভাবে সংরক্ষণ করবেন
নষ্ট ডিম চেনার উপায়
শিশুদের ডিম খাওয়ানোর স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি
শিশু অর্ধকঠিন খাবার খাওয়া শুরু করার প্রথম দিকের খাবার হিসেবে ডিম অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার হিসেবে পরিচিত। তবে এটি শিশুর জন্য খাবার উপযোগী করে তুলতে হবে সতর্কতার সঙ্গে।
১. শিশুদের জন্য সেদ্ধ ডিম স্বাস্থ্যকর
ডিম খাওয়ানোর ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি হলো ভালোভাবে সেদ্ধ করা ডিম বা হার্ড বয়েল।
সেদ্ধ ডিম খাওয়ানোর কারণ
২. অল্প তেলে তৈরি অমলেট
এক বছরের বেশি বয়সের শিশুদের অমলেট খাওয়ানো যেতে পারে। তবে এই অমলেট তৈরি করতে হবে অল্প তেল দিয়ে।
৩. গরম পানিতে পোচ বা পানিত্যালানি
টগবগ করে ফুটতে থাকা পানিতে ডিম ভেঙে দিয়ে দিন। তবে এটিও সেদ্ধ ডিমের মতো শক্ত হলেই শুধু খাওয়ানো যাবে। তাতে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া থাকবে না।
যেভাবে শিশুদের ডিম খাওয়ানো যাবে না
শিশুদের ডিম খাওয়ানোর সময় সতর্কতা
সূত্র: আমেরিকান একাডেমি অব পেডিয়াট্রিকস (এএপি), একাডেমি অব নিউট্রিশন অ্যান্ড ডায়েটেটিকস, দ্য সেন্টার ফর ফুড সিকিউরিটি অ্যান্ড পাবলিক হেলথ, ই ভিএন এক্সপ্রেস
যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪৯ মিলিয়ন পরিবারে অন্তত একটি করে বিড়াল আছে। কিন্তু কীভাবে? শুধু আদরের প্রাণী বলেই কি? নাকি এর পেছনে কোনো ব্যাখ্যা আছে? গবেষকেরা বলছেন, বিড়ালেরা শুধু আদরের পোষা প্রাণীই নয়, এটি মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে পারে।১ ঘণ্টা আগে
প্রসব-পরবর্তীকালে নতুন মায়েরা যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন, সেগুলোর মধ্য়ে সবার আগে বলতে হয় পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনের কথা। নিজের শরীর, শারীরিক গঠন ও মানসিক শান্তি পুনরায় ফিরে পাওয়ার এই যাত্রা যেন মন্থরগতির মনে হয়। সেলিব্রিটি মায়েরাও এর ব্যতিক্রম নন।২ ঘণ্টা আগে
কোনো কাজ নিখুঁতভাবে করতে, মনোযোগ দিতে এবং সেখান থেকে সেরা ফল অর্জন করার জন্য পারফেকশনিস্টরা প্রায়শই প্রশংসিত হন। কিন্তু একজন পারফেকশনিস্ট কাজে-কর্মে যতটা নিখুঁত, তাঁর মানসিক স্থিতিশীলতা কিন্তু ততটাই কম। কারণ, সেরা ও ত্রুটিহীন কাজ করতে গিয়ে মানসিকভাবে তাঁরা নানান চাপ, উদ্বেগ, এমনকি বিষণ্নতায় ভোগেন।২০ ঘণ্টা আগে
এ বছরের মে মাসে ডিজনি তাদের নতুন থিম পার্ক স্থাপনের ঘোষণা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশ কিংবা জাপানের মনোরম প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে ডিজনি বেছে নেয় আবুধাবিকে। এবার কি অরল্যান্ডোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে প্রস্তুত হচ্ছে আবুধাবি!১ দিন আগে