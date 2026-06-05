রাত ৯টার পর যেসব কাজ করবেন না

বিশ্বের প্রায় ৪২ শতাংশ মানুষ রাতে তীব্র মানসিক উদ্বেগ বা অ্যাংজাইটির কারণে ঘুমাতে পারেন না। ঘুমাতে যাওয়ার আগের কিছু ভুল অভ্যাস আমাদের স্নায়ুতন্ত্র উত্তেজিত করে রাখে। এই উত্তেজনা ঘুমের ক্ষতি করে এবং হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, কর্মব্যস্ততা শেষের পরের কয়েক ঘণ্টা আমাদের হার্টের স্বাস্থ্যের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। রাতের বেলা শরীর নিজ থেকে ভেতরের ক্ষতগুলো মেরামত করে। কিন্তু ভুল জীবনযাত্রার কারণে শরীর মেরামতের বদলে উল্টো চাপে পড়ে যায়। তাই বিশেষজ্ঞরা রাত ৯টার পর কিছু অভ্যাস বর্জনের কথা বলেন। যেগুলো মূলত হৃদ্রোগ ও মানসিক উদ্বেগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।
জেনে নিন, রাত ৯টার পর যেসব কাজ এড়িয়ে চলতে হবে—
আমাদের শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজম একটি নির্দিষ্ট ঘড়ি অর্থাৎ সার্কাডিয়ান রিদম মেনে চলে। সন্ধ্যার পর শরীর ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে দেয়। ফলে রাতে ভারী খাবার খেলে রক্তে শর্করা ও চর্বির পরিমাণ দ্রুত বেড়ে যায়। দেরিতে খাওয়া রক্তচাপ বাড়ায় এবং ধমনির মারাত্মক ক্ষতি করে। রাতের বেলা হজম প্রক্রিয়া চালু থাকলে শরীর তার স্বাভাবিক নিরাময়ের কাজ করতে পারে না। তাই ঘুমানোর ২-৩ ঘণ্টা আগে রাতের খাবার শেষ করা উচিত।
সূর্যাস্তের পর ঘরের কড়া আলো বা এলইডি লাইটের নীল আলো আমাদের শরীরে ‘মেলাটোনিন’ হরমোন তৈরিতে বাধা দেয়। এই মেলাটোনিন শুধু ভালো ঘুমের জন্যই নয়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং হার্ট সুস্থ রাখতেও জরুরি। রাতে ঘরের সিলিংয়ের কড়া আলো বন্ধ করে চোখের সমান্তরালে থাকা মৃদু আলো বা ডিমলাইট ব্যবহার করুন।
বিছানায় শুয়ে উত্তেজনাকর থ্রিলার সিনেমা, রাজনৈতিক বিতর্ক, সোশ্যাল মিডিয়ার নেতিবাচক খবর বা রিল স্ক্রল করা বন্ধ করুন। আপনার অবচেতন মন বোঝে না যে এগুলো কেবল শো বা বিনোদন। এগুলো দেখার সময় শরীর ‘কর্টিসল’ নামে স্ট্রেস হরমোন নিঃসরণ করে, যা হার্ট রেট এবং রক্তচাপ বাড়িয়ে দেয়। হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ঘুমের আগে স্ট্রেস হরমোনের নিঃসরণ বাড়া বিপজ্জনক।
অনেকে মনে করেন, রাতে একটু কফি খেলে শরীর শিথিল হয় এবং ঘুম ভালো হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে সম্পূর্ণ উল্টো কথা। ক্যাফেইন শরীরে প্রায় ৬ ঘণ্টা পর্যন্ত সক্রিয় থাকতে পারে। দুপুরের পর কফি বা চা পান করলে তা মাঝরাত পর্যন্ত আপনার স্নায়ুকে জাগিয়ে রাখে। অন্যদিকে অ্যালকোহল সাময়িক ঘুম আনলেও তা গভীর ঘুমের মারাত্মক ক্ষতি করে এবং রাতে হার্ট রেট বাড়িয়ে দেয়, যা হৃদ্রোগের ঝুঁকি বহু গুণ বাড়িয়ে তোলে।
ব্যায়াম হার্টের জন্য দারুণ উপকারী। কিন্তু তার সময় জানা জরুরি। রাত ৮টা বা ৯টার পর ভারী বা কড়া ব্যায়াম করলে শরীরে কর্টিসল হরমোন দীর্ঘ সময় ধরে উচ্চ মাত্রায় থাকে। এতে শরীর শান্ত হওয়ার সুযোগ পায় না এবং রাতের স্বাভাবিক হার্ট রেট ব্যাহত হয়। শরীর শান্ত করার জন্য ঘুমানোর আগে অন্তত কয়েক ঘণ্টার একটা বিরতি দেওয়া প্রয়োজন।
রাগ এবং মানসিক চাপ হৃদ্যন্ত্রের জন্য সরাসরি বিষের মতো কাজ করে। রাতে সঙ্গীর সঙ্গে বা পরিবারের কারও সঙ্গে কোনো তর্কাতর্কি বা জটিল বিষয়ে আলোচনা শুরু করবেন না। তীব্র ক্ষোভ বা মানসিক অশান্তি হৃৎপিণ্ডের ছন্দ নষ্ট করে এবং ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের কারণ হতে পারে। সব আলোচনারই গুরুত্ব আছে, তবে অনেক আলোচনার জন্য রাত ১০টা সঠিক নয়। একে পরের দিনের জন্য তুলে রাখুন।
ঘুমানোর ঠিক আগে অফিসের মেসেজ বা ই-মেইলের উত্তর দিলে আপনার মস্তিষ্ক আবারও প্রবলেম সলভিং বা সমস্যা সমাধানের মোডে চলে যাবে। এর ফলে হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায় এবং ঘুম আসাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই ঘুমানোর অন্তত দুই ঘণ্টা আগে অফিসের গ্যাজেটগুলোয় ‘ডু নট ডিস্টার্ব’ মোড চালু করে রাখুন।
সূত্র: ভেরি ওয়েল মাইন্ড, সিএনবিসি
হলিউডের এক চিরন্তন আইকন, মডেল ও গায়িকা মেরিলিন মনরো। তাঁর হাসিতে যেন পুরো বিশ্ব থমকে দাঁড়ায়। তিনি বেঁচে থাকলে ১ জুন পা রাখতেন শততম বছরে। মনরোর জন্মের এক শ বছর পরও তিনি এক মায়াবী ও অমীমাংসিত রহস্য হয়ে রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে নির্মিত সিনেমা কিংবা নানান আলোচনা থাকলেও মনে হয় যেন আমরা কেবল তাঁর...৬ ঘণ্টা আগে
আমরা যখন পৃথিবীর কোনো দেশের অগ্রগতি বা শক্তির কথা ভাবি, আমাদের মাথায় সবার আগে আসে সেই দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বা জিডিপির হিসাব। কিন্তু একটি দেশের মানুষ ভেতরে-ভেতরে কতটা ভালো আছে, তাদের দৈনন্দিন জীবন কতটা স্বস্তির, তা পরিমাপ করার অন্যতম বৈশ্বিক মাপকাঠি হলো বিশ্ব সুখ প্রতিবেদন...৭ ঘণ্টা আগে
প্রচণ্ড গরমের এই আমেজে একঘেয়ে পানীয়ের বদলে নতুন কিছু ট্রাই করতে চান? চমৎকার ফ্লেভার, সুগন্ধ আর রিফ্রেশিং উপাদানের মেলবন্ধনে তৈরি দারুণ একটি সামার ড্রিংকস রেসিপি জেনে নিন তাহলে।১০ ঘণ্টা আগে
বিশ্বজুড়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সংস্কৃতিকে খাদ্য কীভাবে প্রভাবিত করে, তা ক্যামেরাবন্দী করার অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা হলো ‘ওয়ার্ল্ড ফুড ফটোগ্রাফি’। সম্প্রতি ওয়ার্ল্ড ফুড ফটোগ্রাফি অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬-এর সেরা দশটি বিজয়ী ছবির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।১ দিন আগে