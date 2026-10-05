Ajker Patrika
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অসুস্থতায় আরাম দেবে যেমন পোশাক

ফিচার ডেস্ক  
অসুস্থতায় আরাম দেবে যেমন পোশাক

ঘরে ঘরে জ্বর হচ্ছে এখন। সঙ্গে অতিরিক্ত ঘাম, সর্দি ও অন্যান্য সমস্যা তো রয়েছেই। অসুস্থতার দিনগুলোতে শারীরিকভাবে স্বস্তি পেতে এবং মেজাজ একটু হলেও ভালো রাখতে আরামদায়ক পোশাক খুঁজি আমরা। সঠিক কাপড়, কাটিং ও রঙের পোশাক রোগে আরাম দিতে পারে। অসুস্থতার সময় পোশাক কেমন হওয়া উচিত, জেনে নিন—

আরামদায়ক কাপড়

অসুস্থ অবস্থায় ত্বক স্পর্শকাতর থাকে। তাই সিনথেটিক বা সিল্ক এড়িয়ে শতভাগ সুতি, লিনেন বা নরম ফ্যাব্রিকের পোশাক বেছে নিন। এগুলো ত্বকে জ্বালাপোড়া তৈরি করে না এবং বাতাস চলাচলের সুযোগ দেয়।

ঢিলেঢালা ও সুতি নাইট ওয়্যার

ঢিলেঢালা ফতুয়া, নরম নাইটি কিংবা ঢোলা ট্রাউজার পরুন। যাতে শোয়া এবং বারবার উঠে বসার সময় শরীরে কোনো চাপ না লাগে।

ঘাম শোষণক্ষমতা রয়েছে এমন কাপড়

জ্বরের সময় প্রচুর ঘাম হয়। তাই পাতলা সুতির মতো হালকা নরম কাপড় পরুন, যা দ্রুত ঘাম শুষে নেয় এবং ভেজা শরীরের অস্বস্তি থেকে মুক্ত রাখে।

হালকা রঙের পোশাক

অসুস্থতায় গাঢ় রং চোখ ও মস্তিষ্ক ক্লান্ত করে। হালকা নীল, প্যাস্টেল গ্রিন, ল্যাভেন্ডার বা অফ হোয়াইট রং মানসিক দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ কমিয়ে স্নায়ু শিথিল রাখে।

সহজে খোলা যায় এমন পোশাক

সামনে বা পেছনে বোতাম বা জিপার থাকা ঢিলেঢালা পোশাক বেছে নিন। এতে শরীরে প্রয়োজনীয় ওষুধ লাগানো, তাপমাত্রা মাপা বা শরীর স্পঞ্জ করা সহজ হয়।

সূত্র: ফিট ফর আর্ট প্যাটার্নস ও অন্যান্য

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাপোশাক
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