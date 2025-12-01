Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

মেষ

আজকের দিনটা আপনার জন্য একটা রোলার-কোস্টার। যদিও গ্রহরা বলছে নতুন সুযোগ পাবেন, কিন্তু বাস্তবে সেই সুযোগটা হবে ঘরের ফ্রিজে পড়ে থাকা বাসি ডাল শেষ করার। কর্মক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আজ আপনাকে প্রশংসিত করবে, তবে অফিসের চায়ের কাপটা ধোয়ার সময় যদি তা কাজে লাগান, তাহলেই বস খুশি হবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গী আজ এমন কিছু চাইবেন যা আমাজন বা আলিবাবাতেও পাওয়া যায় না—যেমন, আপনার সম্পূর্ণ মনোযোগ। ঝগড়া শুরু হওয়ার আগেই ‘সরি’ বলে দিন, আজকের দিনে ঝামেলা না বাঁধাতে চাইলে এর বিকল্প নেই।

বৃষ

আপনার আর্থিক পরিস্থিতি আজ মজবুত হবে, কারণ অনলাইন শপিং-এর পাসওয়ার্ড ভুলে গেছেন। প্রেম জীবন নিয়ে গ্রহরা বলছে, আজ বাড়িতে রান্না হতে পারে আপনার প্রিয় পদ। কিন্তু সেই পদটি এতটাই তেল-মসলাযুক্ত হবে যে, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সেটা এড়িয়ে চলতেই হবে। অতএব, মন ও পেটের মধ্যে আজ সারা দিন একটা মহাযুদ্ধ চলবে। নিজেকে ‘খাদ্য-সংযমী’ প্রমাণ করতে গিয়ে আজ হয়তো শুধু ডাল-ভাতেই থাকবেন, কিন্তু মনে মনে চাইবেন এক প্লেট বিরিয়ানি।

মিথুন

মিথুন রাশি মানেই দুই দিকে মন! আজ দুটো মন একসঙ্গে কাজ করবে—একটা বলবে কাজে মনোযোগ দাও, অন্যটা বলবে সোশ্যাল মিডিয়া স্ক্রল করো। এই দ্বৈত-আচরণে নিজেই কনফিউজড হয়ে যাবেন। গোপনীয়তা বজায় রাখার নির্দেশ দিচ্ছে গ্রহ, তাই আজ কারোর ফোন এলে তার সামনে হাঁচি দিলেও যেন মনে হয় কোনো গভীর ষড়যন্ত্র করছেন। বন্ধুরা আজ আপনার কাজের প্রশংসা করবে, কারণ আজ আপনি তাদের ধার দেওয়া টাকা ফেরত দেওয়ার কথা বলবেন।

কর্কট

আজকের দিনে আপনার আবেগ একটা রকেটের মতো ছুটবে, আর সেই রকেটটা নামবে গিয়ে সোজা ওয়ালেটের ওপর। গ্রহরা বলছে, অযাচিত খরচ হতে পারে। মনে রাখবেন, ‘অযাচিত’ মানে এমন কিছু, যা আপনার প্রয়োজন ছিল না, তবুও শপিং মলে ঢুকে কিনেছেন। পুরোনো প্রেম আজ নতুন করে ফিরে আসতে চাইবে, কিন্তু যদি পুরোনো লোন পরিশোধ করতে চান, তবে সেদিকে মনোযোগ দিন। হতাশ হবেন না, কারণ হতাশ হওয়ার মতো অনেক সময় আপনার কাছে এমনিতেই আছে! আজকের দিনটা ফোন সাইলেন্ট করে রাখুন, কারণ অপ্রত্যাশিত বার্তা মানেই হয়তো কোনো প্রাক্তন বা কোনো পাওনাদার।

সিংহ

সিংহ রাশি, আজ আপনার ভাগ্য আপনার ওপর নির্ভর করবে না—বরং ভাগ্য নির্ভর করবে আজ কতটা আলসেমি করবেন তার ওপর। গ্রহরা আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তবে তার জন্য সোফা ছেড়ে জিম-এর মেম্বারশিপ নিতে হবে। টাকা-পয়সা পরিশোধ হওয়ার দরুন আর্থিক অবস্থা উন্নত হবে, তবে সেই টাকা কোথায় খরচ করবেন তা ভাবতে ভাবতেই রাত কাবার। সামাজিক অনুষ্ঠানে আজ আপনিই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হবেন, তবে কেউ যদি আপনার থেকে লোন চায়, তাহলে দ্রুত সেই কেন্দ্র থেকে সটকে পড়ুন। রাজার মতো থাকুন, কিন্তু বিল মেটানোর সময় নিজেকে সাধারণ প্রজা ভাবুন।

কন্যা

আজ আবেগের বশে দৈনন্দিন রুটিনের বাইরে যাওয়ায় একটু সমস্যা আসতে পারে। যদি সকাল ৮টায় ঘুম থেকে ওঠার বদলে ৮টা ০৫ মিনিটে ওঠেন, তাহলেই সমস্যা। গ্রহরা বলছে, কর্মচারীর ব্যবহারে খুশি হবেন। এর মানে হলো, বাড়ির কাজের লোক আজ হয়তো চা-টা একটু বেশি গরম করে দেবে। প্রেমের ক্ষেত্রে, যিনি আপনার থেকে দূরে থাকেন, তাকে গভীরভাবে মিস করতে পারেন। তবে মেসেজ করার আগে বানান ভুলগুলো একবার চেক করে নিন, আবেগ যেন বানান ভুল না করায়! রুটিন মেনেই জীবনে নতুনত্ব আনুন—যেমন, প্রতিদিন এক কাপ বেশি চা খান।

তুলা

তুলা রাশির জাতক-জাতিকারা সব সময় ভারসাম্য খোঁজেন। আজ খুঁজে পাবেন যে, ভারসাম্য বজায় রাখাটা আসলে একটা মিথ। গ্রহরা আপনাকে ভালোবাসা, আশা, বিশ্বাস এসব ইতিবাচক অনুভূতি গ্রহণে উৎসাহিত করছে, কিন্তু মনে রাখবেন, আজ সকালে আপনার টুথপেস্টের শেষ ফোঁটাটা ফুরিয়ে যেতে পারে—তখনো কি আপনি ইতিবাচক থাকবেন? আজ মনকে শান্ত করার জন্য ধ্যান করতে চাইবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, ধ্যান করার সেরা জায়গা হলো বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেওয়া। যেদিকে আপনার পছন্দের মিষ্টির দোকান, সেদিকে হাঁটা দিন।

বৃশ্চিক

আপনার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি আজ আপনাকে কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত করবে। আজ স্বাভাবিক জিনিসকেও অস্বাভাবিক বলে মনে করবেন। যেমন, অফিসের ফাইলটা হঠাৎ সবুজ রঙের মনে হতে পারে, বা পোষা মাছের কথাগুলো আরও বেশি বুদ্ধিমত্তার মনে হতে পারে। বাড়ির কোনো দায়িত্বে ফাঁকি দিতে চাইলেও কোনো উপায় থাকবে না, কারণ গ্রহের অবস্থান বলছে আজ আপনার মা আপনাকে বাইরে যেতে বলতে পারেন। আর মায়ের সঙ্গে বাইরে যাওয়া মানেই বিনা মূল্যে কেনাকাটার গাইড পাওয়া!

ধনু

প্রতিবেশীরা আপনার কাজের এতটাই প্রশংসা করবে যে, পাড়ায় আপনার সুনাম প্রতিষ্ঠিত হবে। সাবধানে থাকবেন, কারণ এই প্রশংসা সম্ভবত আপনার ওপর কিছু অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার প্ল্যান। অফিসের কাজ ছাড়াও আজ আপনাকে ব্যক্তিগত কাজের জন্য ব্যস্ত থাকতে হবে। এই ‘ব্যক্তিগত কাজ’ হলো পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার স্ট্যাটাস দেখা বা বন্ধুর বিয়েতে কী পরবেন, তা নিয়ে গবেষণা করা। লেনদেনে অতিরিক্ত সতর্ক হোন, না হলে এমন কারও কাছে টাকা চাইতে যাবেন, যিনি উল্টো আপনার কাছেই টাকা চেয়ে বসবেন। তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না, বিশেষ করে যদি সেটা মাঝরাতে পিৎজা অর্ডার করার সিদ্ধান্ত হয়।

মকর

মকর রাশি, আজ ব্যবসার কাজে নিজেকে খুব বেশি ব্যস্ত রাখবেন। ফলস্বরূপ, বাড়ির কোনো দায়িত্ব পালনে ব্যাঘাত আসবে। পরিবার আজ আপনাকে মিস করবে না, কারণ আপনি এমনিতেই এত কাজ করেন যে, তারা ধরেই নিয়েছে আপনি অন্য কোনো গ্রহে কাজ করছেন। তাই, যদি আজ বাড়িতে আপনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তবে বাড়ির লোক আপনাকে সন্দেহ করতে পারে। নিজেকে একটু কম ব্যস্ত রাখুন, না হলে দেখবেন আপনার কাজের চাপে আপনার পোষা প্রাণীও স্ট্রেস নিতে শুরু করেছে।

কুম্ভ

কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন। এই আমোদপ্রমোদ মানেই হলো, ঘরে ফিরে রিমোট হাতে নিয়ে শুয়ে থাকা। আজ অর্থ-সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন, আর সেই সমস্যার সমাধানের জন্য আপনার পিতাকে বা পিতার মতো ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। গ্রহের এই ইঙ্গিত মনে হচ্ছে অনেকটা পুরোনো দিনের ভারতীয় সিনেমার মতো, যেখানে টাকার জন্য বাবাকেই ভরসা করতে হয়। সঙ্গীর ভালোবাসার জন্য যদি আপনি ক্ষুধিত থাকেন, তবে এই দিনটি মঙ্গলময় হবে, যদি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে পারেন।

মীন

আজ কাজ পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোবে। তবে মনে রাখবেন, আপনার পরিকল্পনা মানেই কিন্তু কাজের শুরুতে দশ কাপ চা খাওয়া, আর তারপরে ঘুমিয়ে পড়া। পেশাদাররা সহায়ক হবে, অর্থাৎ সহকর্মীরা আজ অন্তত আপনার কফিটা ফেলে দেবেন না। আপনার নাম নিয়ে কেউ আপনাকে মিথ্যা অপবাদে ফাঁসাতে পারে। যেমন, আড্ডার শেষ বিস্কুটটা হয়তো আপনি খাননি, কিন্তু সবাই আপনাকে দোষ দেবে। ভালোবাসার বিষয়ে, ছোট ছোট যত্নের কাজগুলো ভাগ করে নিন—যেমন, সঙ্গীর প্লেট থেকে শেষ আইসক্রিমটুকু আপনি খেয়ে ফেলুন।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

ফিচার

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

মুহাম্মদ শফিকুর রহমান 
ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

শীতকাল দেশের বাগানপ্রেমীদের জন্য স্বপ্নের মৌসুম। রঙিন ফুলে বাগান ও বারান্দা ভরে তুলতে সামান্য যত্ন আর সঠিক টব নির্বাচনই যথেষ্ট। শীত মৌসুমে বারান্দায় সহজে লাগানো যায় এমন পাঁচটি ফুল হলো পেটুনিয়া, ডায়ান্থাস, গাঁদা, কারনেশন ও প্যানসি। এগুলো রোপণের নিয়ম এবং যত্নের খুঁটিনাটি জেনে নিন।

পেটুনিয়া

এটি শীতের রঙিন ও জনপ্রিয় ফুলগুলোর একটি। কম যত্নে বারান্দা কিংবা ছাদ ভরিয়ে তোলে নানান রঙের এই ফুল। ঝুলন্ত টব বা সাধারণ টব—দুভাবেই এগুলো চাষ করা যায় সহজে। প্রতিদিন ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা রোদ পাওয়া যায় এমন বারান্দা এই ফুলের জন্য উপযোগী। টবে মাটি প্রস্তুত করতে হবে ৫০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ২৫ শতাংশ কোকো পিট ও ২৫ শতাংশ কম্পোস্ট দিয়ে। বীজ খুব ছোট বলে মাটির ওপরে ছিটিয়ে দিতে হবে; কিন্তু কোনো কিছু দিয়ে ঢাকা যাবে না। পানি স্প্রে করে ভিজিয়ে দিলে খুব সহজে অঙ্কুরিত হয়। একেকটি গাছের জন্য ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি টব যথেষ্ট। আর ঝুলন্ত টবে চাইলে ৮ ইঞ্চিও চলবে। যত্ন খুব সহজ—মাটি শুকালে পানি দিতে হবে, তবে কখনোই পানি জমে থাকা চলবে না। শুকনো ফুল তুলে ফেললে দ্রুত নতুন কুঁড়ি আসে। ১০ থেকে ১২ দিনে একবার তরল সার দিলে মৌসুমজুড়ে ফুল ফুটবে।

ডায়ান্থাস

‘ডায়ান্থাস’ এই গ্রিক শব্দের অর্থ ‘ঈশ্বরের ফুল’। গ্রিসে প্রাচীনকাল থেকে আজও এই ফুলকে উপাসনা ও ধর্মীয় সজ্জায় ব্যবহার করা হয়। হালকা ঠান্ডা আবহাওয়া ডায়ান্থাসের প্রিয়। ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি টবে দু-তিনটি চারা লাগানো যায়। মাটি তৈরি করতে হবে ৬০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ৩০ শতাংশ কম্পোস্ট ও ১০ শতাংশ বালুর মিশ্রণে। চারা লাগানোর সময় ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি দূরত্ব রাখা জরুরি। যত্নের ক্ষেত্রে রোদ চাই প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ ঘণ্টা। মাটি সব সময় হালকা আর্দ্র রাখতে হবে, তবে অতিরিক্ত পানি দেওয়া যাবে না। মাসে একবার ভার্মিকম্পোস্ট দিলে গাছ শক্ত হয় এবং বেশি ফুল দেয়। পুরোনো ফুল ঝরে গেলে ডাল ছেঁটে দিতে হবে। তাতে নতুন ডাল ও কুঁড়ি দ্রুত বের হয়।

গাঁদা

শীতকালে বারান্দা ও বাগানে সহজে যে রঙিন ও উজ্জ্বল ফুলটির চাষ করা যায়, সেটি গাঁদা। কম যত্নে প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে এটি। বারান্দায় লাগানোর জন্য এটি সবচেয়ে ঝামেলাহীন। ১০ থেকে ১২ ইঞ্চির টব মাঝারি গাঁদার জন্য যথেষ্ট। তবে বড় জাত হলে ১২ থেকে ১৪ ইঞ্চির টব ভালো। এর জন্য টবে ৫০ শতাংশ মাটি, ৩০ শতাংশ গোবর বা কম্পোস্ট এবং ২০ শতাংশ বালু ব্যবহার করতে হবে। চারা কিছুটা বড় ও শক্ত হলে স্থায়ী টবে বসাতে হবে। প্রতিদিন ৪ থেকে ৬ ঘণ্টা রোদে রাখতে হবে একে। সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার পানি দেওয়া যথেষ্ট। পোকামাকড় হলে নিমতেল স্প্রে খুব কার্যকর।

কারনেশন

কারনেশন বীরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। খ্রিষ্টজন্মের পর এ ফুলের চাষ হতো ফ্রান্সে। ৬০০ থেকে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দে সুগন্ধি তৈরির জন্য এর চাষ হতো আরব দেশে। কারনেশন এক মনোমুগ্ধকর শোভাময় ফুল, যার রং ও সুগন্ধ বাগানকে করে তোলে আকর্ষণীয়। এই ফুল দীর্ঘদিন টিকে থাকে। কারনেশন ঠান্ডা আবহাওয়ায় দারুণভাবে বেড়ে ওঠে। টব অবশ্যই ৮ থেকে ১০ ইঞ্চি হতে হবে এবং ড্রেনেজ হোল থাকা বাধ্যতামূলক। মাটি তৈরি করতে হবে ৪০ শতাংশ গার্ডেন সয়েল, ৩০ শতাংশ বালু ও ৩০ শতাংশ কম্পোস্ট মিশিয়ে। চারা লাগানোর সময় মূলের চারপাশে মাটি ভালোভাবে চেপে দিতে হয়।

প্রতিদিন ৪-৫ ঘণ্টা সরাসরি রোদ প্রয়োজন। টবে পানি কম দিতে হবে; অতিরিক্ত পানি দিলে শিকড় পচে যেতে পারে। মাসে একবার ফসফরাসসমৃদ্ধ সার বা ভার্মিকম্পোস্ট দিলে ফুলের পরিমাণ বাড়ে। এক টবে ১ থেকে ২টি গাছ লাগানোই আদর্শ।

প্যানসি

প্যানসি রঙিন ও আকর্ষণীয় শীতকালীন ফুল। ঠান্ডা আবহাওয়ায় সহজে বেড়ে ওঠা এবং দীর্ঘ সময় ফুল ধরে রাখার জন্য বাগানপ্রেমীদের কাছে এটি বিশেষ জনপ্রিয়। এই গাছ ৬ থেকে ৮ ইঞ্চির টবে ভালো থাকে। একটি টবে ২-৩টি চারা লাগানো যায়। ৫০ শতাংশ মাটির সঙ্গে ৩০ শতাংশ কোকো পিট ও ২০ শতাংশ কম্পোস্ট দিয়ে টবের মাটি তৈরি করতে হবে। ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি দূরত্বে চারা লাগাতে হবে। প্রতিদিন ৩-৪ ঘণ্টা রোদ, প্রয়োজনমতো পানি দিতে হবে। শুকনো ফুল তুলে ফেলতে হবে। ১২ থেকে ১৫ দিনে একবার তরল সার দিলে ফুলের রং আরও উজ্জ্বল হয় এবং ফুলের পরিমাণ বাড়ে।

বিষয়:

ছাপা সংস্করণজীবনধারাশীতলাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

সাজসজ্জা

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

ফারিয়া রহমান খান 
ক্যারামেল হেয়ার
ক্যারামেল হেয়ার

চুলের রঙে পরিবর্তন আনতে শীতকাল উপযুক্ত সময়—বলছেন হেয়ারস্টাইলিস্টরা। তীব্র রোদ থেকে সরে আবহাওয়ায় যখন শীত শীত ভাব শুরু হয়, ঠিক তখনই ‘সান কিসড’ টোনগুলো থেকে সরে চুলে ‘লিভড ইন’ লুক আনতে গাঢ় ও উষ্ণ শেড বেছে নেওয়ার উপযুক্ত সময়। এই পরিবর্তন চুলের জন্য একধরনের পারফেক্ট রিসেট, যা পুরো লুকে এনে দেবে ভিন্নতা।

এই বছর চুলের জন্য ৫টি রং বিশেষভাবে ফ্যাশন দুনিয়ায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এখান থেকে পছন্দের যেকোনো একটি রং বেছে নিয়ে চুলের সাজে আপনি আনতে পারেন নতুনত্বের ছোঁয়া।

ক্যারামেল হেয়ার

যাঁরা চুলে খুব গাঢ় কিংবা উজ্জ্বল রং করতে চান না, তাঁদের জন্য ক্যারামেল হেয়ার সেরা মধ্যবর্তী শেড। এটি আসলে ব্লন্ড ও ব্রুনেটের চমৎকার মিশেল, যা উজ্জ্বলতা বজায় রেখেও চুলে উষ্ণতা যোগ করে। চুলে গরমকালের হাইলাইটস থেকে সরে শীতের আভা আনতে এটি খুবই নির্ভরযোগ্য শেড হতে পারে।

Toasted Blonde Hair-01

কপার পাম্পকিন

চুলে উষ্ণতার ছোঁয়া দিতে ওয়ার্ম ও ভাইব্রেন্ট কমলা-তামাটে রং অর্থাৎ কপার পাম্পকিন এই ঋতুর জন্য একেবারে আদর্শ রং। যাঁরা নিজেদের লালচে চুলে একটু উষ্ণতার আভা আনতে চান অথবা সাধারণ বাদামি চুলে অ্যাম্বার ভাইব দিতে চান, তাঁদের জন্য এটি হবে একটি দারুণ স্টেটমেন্ট কালার।

Caramel-Hair

স্মোকড স্যুইড ব্রুনেট

এটি হেমন্তের ট্রেন্ডি চুলের রং। গাঢ় বাদামি রঙের সঙ্গে সূক্ষ্ম হাইলাইটস মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এটি চুলে সঠিক মাত্রার ডাইমেনশন যোগ করে অনায়াসে একটি আভিজাত্যপূর্ণ লুক দেয়। যাঁরা গ্রীষ্মকালে করা হাইলাইটসগুলোকে একটু গাঢ় করে চুলে উষ্ণতা আর সতেজতা আনতে চান, এটি তাঁদের ভালো লাগবে।

Deep-Brunette

টোস্টেড ব্লন্ড

যাঁদের চুলে আগে থেকে ব্লন্ড রং করা আছে, তাঁদের জন্য টোস্টেড ব্লন্ড হেয়ার হতে পারে শীতকালের সেরা পছন্দ। এই রং চুল অতিরিক্ত ব্লিচ না করে উষ্ণ একটা লুক এনে দেয়। ভালো ব্যাপার হলো, এই রং ধরে রাখতে উজ্জ্বল ব্লন্ডের চেয়ে কম রক্ষণাবেক্ষণ দরকার হয়।

Smoked-Suede-Brunette-Hair

ডিপ ব্রুনেট

জমকালো ট্রেন্ডি লুক দেবে এই ডিপ ব্রুনেট বা ঘন এসপ্রেসো বাদামি রং। এটি পুরো লুকেই এনে দেবে আভিজাত্যের আভা। এটি দেখতে কালো মনে হলেও আন্ডারটোনে থাকে হালকা একটা ব্লন্ড শেড। বড় কোনো পরিবর্তন না এনেও যাঁরা চুলের বর্তমান লুক আরেকটু মানানসই করতে চান, এই শেড তাঁদের জন্য।

সূত্র ও ছবি : কসমোপলিটন

বিষয়:

সাজগোজছাপা সংস্করণজীবনধারাচুললাইফস্টাইল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

রেসিপি

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

ফিচার ডেস্ক
চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখে ফোলা ভাব থাকলে দামি মেকআপেও সুন্দর লুক পাওয়া যায় না। পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব ও মানসিক চাপ এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা বদ অভ্যাসে চোখ ও মুখে ফোলা ভাব হতে পারে। এটি কমাতে যা করা যেতে পারে—

শরীরে পানির ঘাটতি দেখা দিলে শরীর থেকে দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যেতে পারে না, তখন মুখ ও শরীরে ফোলা ভাব আসে। প্রতিদিন পর্যাপ্ত পানি পান করুন। প্রয়োজনে বিশেষ সমস্যার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

কাঁচা লবণ খাওয়া বাদ দিন। রান্নার লবণের বাইরে লবণ খাবেন না। ফাস্ট ফুড ও প্রক্রিয়াজাত খাবারে লবণ

বেশি থাকে। সেগুলো খেলে চোখ ও মুখে ফোলা ভাব দেখা দিতে পারে। মেকআপের

আগে অন্তত পাঁচ মিনিট মুখে বরফ ঘষে নিন। এতে অতিরিক্ত ফোলা ভাব কমে যাবে। সব সময় মুখে ফোলা ভাব থাকলে দিনে দুই থেকে তিনবার মুখে বরফ ঘষে নিতে পারেন।

চোখের ফোলা ভাব দূর করতে আলু রস করে তাতে তুলার বল ভিজিয়ে ফ্রিজে রেখে দিন আধা ঘণ্টা। এরপর সেই বলগুলো চোখের ওপর রেখে বিশ্রাম নিন।

নিয়মিত ডিটক্স পানীয়

পান করুন। এগুলো শরীর থেকে দূষিত পদার্থ এবং অপ্রয়োজনীয় তরল বের করে দিতে সাহায্য করে। শসা, বেদানা, আঙুর, লেবু ছোট ছোট করে কেটে সারা রাত পানিতে ভিজিয়ে রেখে দিন। পরদিন পুরোটা সময় একটু একটু করে পান করুন।

সূত্র: হেলথলাইন ও অন্যান্য

বিষয়:

মেকআপছাপা সংস্করণলাইফস্টাইলস্বাস্থ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

ভ্রমণ

যে ৭ কারণে বয়স্ক ও তরুণদের ভ্রমণ পরিকল্পনায় তফাত থাকে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
জেনারেশন জেড ও বেবি বুমার্স প্রজন্মের ভ্রমণ রীতি ভিন্ন রকম। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি
জেনারেশন জেড ও বেবি বুমার্স প্রজন্মের ভ্রমণ রীতি ভিন্ন রকম। প্রতীকী ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি

বয়স্করা যেমন ‘আজকালকার ছেলেমেয়েরা যে কী করে, বুঝি না’ বলতে পছন্দ করেন, তেমনই ‘আজকালকার ছেলেমেয়েরা’ও বয়স্কদের নিয়ে একই কথা বলে। এ যেন ইটের বদলে পাটকেল দশা। সব ক্ষেত্রের মতো ভ্রমণের দুনিয়াতেও এমন মানসিকতা আছে দুই প্রজন্মের মানুষের। তাই ভ্রমণ রীতিতে প্রজন্মগত একটা ফারাক তৈরি হয়েছে স্বাভাবিকভাবে। মিলেনিয়াল ও জেন-জি প্রজন্মের মানুষ যেভাবে ছুটি কাটান, তা দেখে তাঁদের বাবা-মা বা দাদু-দিদাদের মতো পুরোনো প্রজন্ম অর্থাৎ বুমার্স পর্যটকেরাও হতবাক হন। নতুন প্রযুক্তি, কাজের ধরন এবং জীবনের অগ্রাধিকার দেওয়ার বিষয়গুলোতে পরিবর্তন আসায় বিশ্বজুড়ে পর্যটনের ধারণাটাই পাল্টে গেছে।

নতুন প্রযুক্তি এবং যুগের চাহিদা অনুযায়ী মিলেনিয়াল ও জেন-জি প্রজন্ম ভ্রমণের সংজ্ঞা বদলে দিয়েছে। তাদের এই নতুন অভ্যাসগুলো হয়তো পুরোনোদের কাছে অচেনা বা কিছুটা অযৌক্তিক। তবে এর মাধ্যমেই বিশ্বজুড়ে পর্যটনের নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। ভ্রমণ বিশেষজ্ঞরা সাতটি ভ্রমণ অভ্যাসের কথা বলেছেন, যেগুলো প্রবীণেরা বুঝতে পারছেন না। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম সেভাবে ভাবতে শুরু করেছে। দেখে নেওয়া যাক প্রজন্মগত ফারাকের এই সাতটি বিষয়।

প্রজন্ম প্রাতিষ্ঠানিক ব্র্যান্ডের চেয়ে ক্রাউডসোর্সড রিভিউ এবং অনলাইন কমিউনিটি রেটিংয়ের ওপর বেশি বিশ্বাস রাখে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
প্রজন্ম প্রাতিষ্ঠানিক ব্র্যান্ডের চেয়ে ক্রাউডসোর্সড রিভিউ এবং অনলাইন কমিউনিটি রেটিংয়ের ওপর বেশি বিশ্বাস রাখে। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ব্র্যান্ড নয়, রিভিউ-ই ভরসা

বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম অ্যাপনির্ভর আবাসন বুকিংয়ে বিশ্বাসী। পুরোনো প্রজন্মের ভ্রমণকারীরা সাধারণত নামি হোটেল চেইন বা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর আস্থা রাখেন। কিন্তু বুমার্স ও মিলেনিয়ালরা বছরের পর বছর ধরে একই হলিডে ইন চেইন-এ বুক করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন। অন্যদিকে, জেন জি প্রজন্ম দ্বিধাহীনভাবে অপরিচিত অ্যাপভিত্তিক প্ল্যাটফর্মগুলোতে একটি বাড়তি ঘর, অদ্ভুত ট্রি হাউস বা ছোট রুম বুক করে ফেলে। তাদের কাছে ভালো রিভিউ এবং বিশ্বাসযোগ্য ছবিই যথেষ্ট। কেন এই পরিবর্তন? কারণ, এই প্রজন্ম প্রাতিষ্ঠানিক ব্র্যান্ডের চেয়ে ক্রাউডসোর্সড রিভিউ এবং অনলাইন কমিউনিটি রেটিংয়ের ওপর বেশি বিশ্বাস রাখে। প্রযুক্তির প্রতি তাদের এই সহজাত আস্থা ভ্রমণের ক্ষেত্রেও প্রতিফলিত হয়।

গন্তব্যে পৌঁছে সিদ্ধান্ত

প্রবীণ পর্যটকেরা সাধারণত বিস্তারিত ভ্রমণসূচি, প্রিন্ট করা কনফারমেশন এবং প্রতি মুহূর্তের জন্য নির্ধারিত কার্যকলাপ নিয়ে গন্তব্যে পৌঁছায়। কিন্তু তরুণদের সূত্র হলো কম পরিকল্পনা, বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা। তরুণ ভ্রমণকারীরা হয়তো শুধু প্রথম রাতের থাকার জায়গাটি বুক করে একটি নতুন দেশে পা রাখে। তাদের কাছে নমনীয়তা মানে অপ্রত্যাশিত সুযোগ এবং স্থানীয়দের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের সম্ভাবনা, যা কঠোর পরিকল্পনায় বাধাগ্রস্ত হতে পারে। এর প্রধান কারণ, এই প্রজন্ম দ্রুত পরিবর্তনশীল পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত। তারা মনে করে, সবকিছু আগে থেকে ঠিক করে রাখলে অনেক দারুণ মুহূর্ত এবং আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

তরুণদের সূত্র হলো কম পরিকল্পনা, বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
তরুণদের সূত্র হলো কম পরিকল্পনা, বেশি স্বতঃস্ফূর্ততা। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

যখন ছুটি মানে বিচ্ছিন্নতা নয়

তরুণ প্রজন্ম কাজ ও ভ্রমণ একসঙ্গে করতে ভালোবাসে। রিমোট কাজের সংস্কৃতি এই পরিবর্তনের মূল কারণ। পুরোনো প্রজন্মের কাছে ছুটি মানে অফিস থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা। কিন্তু মিলেনিয়ালদের জন্য ওয়ার্কেশন বা কাজ করতে করতে ভ্রমণ করা সম্ভব। অন্যদিকে বুমার্স কিংবা মিলেনিয়ালদের কাছে ছুটি মানে ‘ছুটি’ অর্থাৎ কাজ না করা। প্রযুক্তিনির্ভর এই কাজের ধরনে মিলেনিয়ালরা এক বছরে মাত্র দুই সপ্তাহ ছুটি কাটানোর পরিবর্তে, ল্যাপটপ নিয়ে দূর থেকেও কাজ করে। ফলে তারা দীর্ঘদিন বিদেশে থাকতে পারে। এটি তাদের কাছে অবকাশ ও কাজের এক নতুন ভারসাম্য তৈরি করেছে।

স্ট্রিট ফুড বিপদ নয়, সংস্কৃতির অনুষঙ্গ

বয়স্ক ভ্রমণকারীরা অপরিচিত রাস্তার বিক্রেতার কাছ থেকে খাবার কেনাকে খাদ্যনিরাপত্তার দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ মনে করতে পারেন। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম রাস্তার খাবারের দোকানগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা হিসেবে দেখে। তারা অবশ্য পুরোপুরি ঝুঁকি নেয় না। সন্দেহজনক উৎস থেকে খাবার খাওয়ার আগে তারা রিভিউ দেখে বা পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর রাখে। তরুণেরা স্থানীয় সংস্কৃতি এবং আসল খাবারের স্বাদ অনুভব করতে চায়। তারা মনে করে, রাস্তার খাবার এড়িয়ে গেলে অসাধারণ রন্ধন অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতে হবে।

জেন জি পর্যটকদের কাছে স্ট্রিট ফুড বিপদ নয়, সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস
জেন জি পর্যটকদের কাছে স্ট্রিট ফুড বিপদ নয়, সংস্কৃতির অনুষঙ্গ। প্রতীকী ছবি: পেক্সেলস

ইনস্টাগ্রাম-উপযোগী মুহূর্তগুলোকে অগ্রাধিকার

মিলেনিয়ালরা রঙিন রাস্তা, সুন্দর ক্যাফে বা নিখুঁতভাবে সাজানো খাবারের ছবি তোলে। এগুলো শুধু স্মৃতি হিসেবে নয়, বরং অনলাইনে গল্প বলার জন্যও তারা ব্যবহার করে। প্রবীণেরা এটিকে অপ্রয়োজনীয় মনে করলেও অনেকে মনে করেন, ডিজিটাল শেয়ারিং হলো ভ্রমণকে নথিভুক্ত করার আধুনিক উপায়। এটি ফিজিক্যাল ফটো অ্যালবামের জায়গা দখল করে নিয়েছে, যেখানে দ্রুত ও সহজে সবার প্রবেশাধিকার আছে। অনলাইনে নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করা এই প্রজন্মের একটি স্বাভাবিক অভ্যাস। তাদের কাছে ভ্রমণের মুহূর্তগুলো কেবল ব্যক্তিগত স্মৃতি নয়, একটি ডিজিটাল লাইফ অ্যালবামের অংশ।

স্যুভেনিরের চেয়ে অভিজ্ঞতা গুরুত্ব

প্রবীণেরা সাধারণত ফ্রিজ ম্যাগনেট বা শট গ্লাসের মতো স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে আসেন। এগুলো তাঁদের কাছে ভ্রমণের প্রমাণ। কিন্তু মিলেনিয়ালরা হাইকিং ট্যুর, রান্নার ক্লাস বা বিভিন্ন কার্যকলাপের মতো অভিজ্ঞতার জন্য বেশি অর্থ ব্যয় করে। তারা বস্তুগত স্যুভেনিরের দিকে কম গুরুত্ব দেয়। তরুণ প্রজন্ম ঘন ঘন বাসস্থান পরিবর্তন করে। তাদের কাছে জিনিসপত্র জমানো মানে স্থানান্তরে অসুবিধা। তাই তারা বস্তুর চেয়ে স্মৃতি বা অভিজ্ঞতাকেই বেশি মূল্যবান মনে করে।

নিজেকে খোঁজার যাত্রা

তরুণ প্রজন্ম ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য ভ্রমণ করে। কিন্তু বয়স্ক বাবা-মায়েদের কাছে বিভ্রান্তিকর হলো আত্ম-আবিষ্কার ও ব্যক্তিগত বিকাশের হাতিয়ার হিসেবে ভ্রমণকে বেছে নেওয়া। তরুণ প্রজন্ম ভ্রমণকে শুধু অবসর বা বিনোদন হিসেবে দেখে না, বরং আবেগীয় ও ব্যক্তিগত উন্নয়নের একটি অংশ হিসেবে বিবেচনা করে। তারা একা ভ্রমণ করে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে, নতুন করে শুরু করতে বা জীবনের নতুন পরিপ্রেক্ষিত লাভ করতে চায়।

সূত্র: স্টার্স ইনসাইডার

বিষয়:

জীবনধারাবেড়ানোভ্রমণজেনারেশন জেড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের মেসেজ পেয়ে আবেগ ভেসে যাবেন, কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

ফুলে ফুলে রঙিন হোক বারান্দা

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

এই শীতে চুলের সেরা ৫ রং

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে

চোখ-মুখের ফোলা ভাব দূর করতে