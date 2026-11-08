আজকের রাশিফল: মূল্যস্ফীতির চাপে অফিসের কাজে বড় ভুলের আশঙ্কা, সন্দেহবাতিক ভোগাবে

আজকের রাশিফল: মূল্যস্ফীতির চাপে অফিসের কাজে বড় ভুলের আশঙ্কা, সন্দেহবাতিক ভোগাবে
মেষ রাশি: মার্চ ২১-এপ্রিল ১৯
আজ আপনার মেজাজ থাকবে ব্রয়লার মুরগির দামের মতোই চড়া। সামান্য কথাতেই ফুঁসে ওঠার তীব্র প্রবণতা দেখা দেবে, বিশেষ করে সকালে বাসে বা সিএনজিতে উঠে অতিরিক্ত ভাড়া দেওয়া নিয়ে চালকের সাথে ক্যাচাল বেঁধে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে গ্রহদের অবস্থান শুভ হলেও বসের ই-মেইলের উল্টাপাল্টা জবাব দিতে যাবেন না; মনে রাখবেন, বাজারে যে হারে মূল্যস্ফীতি চলছে তাতে চাকরিটা খোয়ানো একদমই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পকেটের টাকা আজ উড়াল দেওয়ার জন্য ডানা মেলবে, বিশেষ করে অনলাইন কেনাকাটায় সেল দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লে মাসের বাকি দিনগুলো হয়তো কেবল আলো-বাতাস খেয়েই কাটাতে হবে। প্রেমের বাজারে আজ একটু রোমান্টিক হাওয়া বইবে, তবে সঙ্গীকে কোনো নামিদামি রেস্তোরাঁয় না নিয়ে রাস্তার পাশের চায়ের দোকানে মালাই চা খাওয়ান, এতে পকেটও বাঁচবে আর ভালোবাসাও বাড়বে।
বৃষ রাশি: এপ্রিল ২০-মে ২০
আজ আপনার অলসতা ও খাবারের প্রতি টান দুটিই জাতীয় পর্যায় পেরিয়ে আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করবে। বিছানা ছেড়ে ওঠা আপনার কাছে মনে হবে যেন ডলার সংকট মেটানোর চেয়েও বড় কোনো চ্যালেঞ্জ। অফিসে কাজের ফাঁকে কোন দোকানে বিকালের সিঙাড়া বা বিরিয়ানি ভালো পাওয়া যায়, তা নিয়ে গবেষণা করতেই আপনার মূল্যবান কর্মঘণ্টা পার হয়ে যাবে। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি মন্দ নয়, তবে খাদ্যদ্রব্যের চড়া দামের কারণে আপনার খাবার বাবদ বাজেট কিছুটা এলোমেলো হতে পারে। প্রেমঘটিত বিষয়ে আজ সঙ্গীকে একটু সময় দিন; সঙ্গী যদি আজ লং ড্রাইভ বা শপিংয়ের দাবি তোলে, তবে সোজা তাকে দেশের বর্তমান মূল্যস্ফীতির হার বুঝিয়ে শান্ত রাখুন। শরীরের দিকে নজর দিন, ঘরের বিছানা থেকে সোফা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়াকে কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত শারীরিক কসরত বলা চলে না।
মিথুন রাশি: মে ২১-জুন ২০
আজ আপনার কথা বলার স্পিড ফাইভ-জি ইন্টারনেটকেও হার মানাবে! পাড়ার মোড়ের টি-স্টল থেকে শুরু করে অফিসের করিডোর—সব জায়গায় আপনি আজ রাজনীতির জটিল বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভবিষ্যৎ নিয়ে লেকচার দিয়ে বেড়াবেন। তবে সাবধানে থাকবেন, অতিরিক্ত আবেগ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে সহকর্মীদের গোপন কথা ফাঁস করে দিয়ে নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনবেন না। কর্মক্ষেত্রে আজ একসাথে দশটা কাজের আইডিয়া মাথায় এলেও শেষ পর্যন্ত একটাও নামাতে না পেরে ই-মেইলের রিফ্রেশ বোতামে আঙুল ঘষবেন। অর্থ আসার যোগ থাকলেও অনলাইনে ট্রেন্ডি কিছু কেনার চক্করে পকেট ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। প্রেমে আজ ভুল চ্যাটিং উইন্ডোতে রোমান্টিক মেসেজ পাঠিয়ে কোনো ঐতিহাসিক গোলমাল বাধিয়ে বসবেন না যেন!
কর্কট রাশি: জুন ২১-জুলাই ২২
আজকে আপনার সেন্টিমেন্টের বাঁধ ভাঙার উপক্রম হবে। দেশে তরকারির দাম কেন বাড়ছে, এ নিয়েও আপনি নিঃশব্দে একফোটা চোখের জল ফেলে দিতে পারেন! কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীরা যদি আজ আপনার কাজের একটু কড়া সমালোচনা করে, তবে টেবিলের কোণে বসে বিষণ্ন হওয়ার কোনো দরকার নেই; মনে রাখবেন তারা আপনার রিপোর্টের ভুল ধরেছে, আপনার চরিত্রের নয়। পকেটের অবস্থা সামলাতে আজ একটু সাবধানতা প্রয়োজন, মন খারাপের অজুহাতে নিজেকে ‘রিটেইল থেরাপি’ বা ফালতু কেনাকাটার উপহার দিতে যাবেন না। ভালোবাসা জীবনে আজ সঙ্গীর ওপর নিজের আবেগের মহাবোঝা চাপিয়ে দেওয়া বন্ধ করুন, কারণ সে কোনো কাউন্সেলর নয়। রাতের বেলা খবর দেখা বন্ধ রেখে নিজের প্রিয় কোনো মিউজিক শুনে ঘুমাতে যাওয়াটাই আজকের জন্য সেরা সিদ্ধান্ত হবে।
সিংহ রাশি: জুলাই ২৩-আগস্ট ২২
আজ আপনাকে দেখে মনে হবে আপনি যেন দেশের কোনো ভিআইপি ব্যক্তিত্ব, যাকে ভুল করে সাধারণ মানুষের মাঝে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! আপনার ভাবসাব আর চালচলন এভারেস্ট ছুঁতে চাইবে। তবে খেয়াল রাখবেন, অফিসে নিজের ক্ষমতা দেখানোর চক্করে গিয়ে বসকে জ্ঞান দিতে যাবেন না, কারণ পদের দিক থেকে বস এখনো আপনার ওপরেই আছেন। আর্থিক ব্যাপারে দিনটি বেশ আশাব্যঞ্জক, কিন্তু মহারাজা সাজতে গিয়ে বন্ধুদের দামি রেস্তোরাঁয় ট্রিট দিলে দিনশেষে আপনার রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে। প্রেমজীবনে নাটকের কোনো অভাব থাকবে না; সঙ্গীকে রাজকীয় সারপ্রাইজ দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন, তবে ঢোল পিটিয়ে ওভারঅ্যাক্টিং করতে গেলে রোমান্স নিমেষেই কমেডিতে পরিণত হবে।
কন্যা রাশি: আগস্ট ২৩-সেপ্টেম্বর ২২
আজ আপনার পারফেকশনিজমের ভূত এমন চাঙ্গা হবে যে ঘরের ধুলাবালি থেকে শুরু করে সহকর্মীদের কাজের ব্যাকরণগত ভুল—সবকিছুতেই আপনি লাল দাগ দেবেন। অফিসে কাজের এই নিখুঁত ভাব বসকে মুগ্ধ করলেও সহকর্মীরা আপনার সাথে লাঞ্চের বিরতি এড়াতে নানা বাহানা খুঁজবে। অর্থ খরচে আজ আপনি পাই-পাই হিসাব রাখবেন, তবে রিকশাওয়ালার সাথে দুই টাকার বাকি হিসাব নিয়ে আধাঘণ্টা তর্ক করাটা আপনার ব্যক্তিত্বের সাথে একেবারেই বেমানান। প্রেমে আজ ভুল খোঁজার মেজাজটা পকেটে পুরে রাখুন; মনে রাখবেন আপনার সঙ্গী রক্ত-মাংসের মানুষ, কোনো এআই চালিত রোবট নয় যে সব সময় আপনার কমান্ড অনুযায়ী শতভাগ নিখুঁত চলবে।
তুলা রাশি: সেপ্টেম্বর ২৩-অক্টোবর ২২
আজ আপনার জীবনের প্রধান সমস্যা হবে মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতা। সকালে উঠে কোন রঙের পোশাক পরবেন বা নাস্তায় ডিম পোচ খাবেন না সিদ্ধ—এই চিন্তা করতেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। অফিসে আজ দুই সহকর্মীর ঝামেলা মেটাতে গিয়ে মধ্যস্থতাকারী হতে যাবেন না, কারণ দিনশেষে দুজনেই আপনার ওপর রেগে গিয়ে আপনাকে খলনায়ক বানিয়ে দেবে। আর্থিক দিক সামলানো আজ বেশ কঠিন হতে পারে, অনলাইন ডিসকাউন্টে প্রসাধনী বা জামাকাপড় কেনার লোভ সামলানো কঠিন হবে। প্রেমে আজ সম্পর্কের সামঞ্জস্য থাকবে, তবে প্রাক্তন এবং বর্তমানের মধ্যে তুলনা করার বদঅভ্যাসটা না ছাড়লে আপনার বর্তমান কিন্তু মুহূর্তেই রণক্ষেত্রে পরিণত হবে।
বৃশ্চিক রাশি: অক্টোবর ২৩-নভেম্বর ২১
আজ আপনার চলাফেরায় গোয়েন্দা সংস্থার এজেন্টের মতো তীব্র সন্দেহপ্রবণ ভাব ফুটে উঠবে। রাস্তায় কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে হাসলেও মনে হতে পারে নিশ্চয়ই পেছনে কোনো গভীর ষড়যন্ত্র চলছে! কাজের জায়গায় সবাইকে সন্দেহ না করে নিজের কাজে মনোযোগ দিন, না হলে মানসিক শান্তির বারোটা বাজবে। আর্থিক দিক আজ বেশ শক্তপোক্ত হলেও হুট করে কোনে অনিশ্চিত অনলাইন স্কিমে বা ক্রিপ্টোকারেন্সিতে বিনিয়োগ করতে যাবেন না। প্রেমে আজ তীব্র আবেগ কাজ করবে, কিন্তু সঙ্গীকে সবসময় সন্দেহের চোখে জেরা করা বন্ধ না করলে আজ ঘরে মহাযুদ্ধ বাধে যাওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে।
ধনু রাশি: নভেম্বর ২২-ডিসেম্বর ২১
আজ আপনার শরীর কাজের টেবিলে পেপারের মতো জমে থাকলেও মন ঘুরবে কোনো সুন্দর পাহাড় কিংবা সমুদ্র সৈকতে। জ্বালানির অতিরিক্ত দাম আর ছুটির অভাবের বাস্তবতায় দাঁড়িয়েও আপনি মন থেকে ভ্রমণের স্বপ্ন বুনবেন। অফিসের খুব দরকারি মিটিং চলাকালেও আপনার মাথায় হয়তো ঘুরবে কীভাবে আগামী লং-উইকেন্ডে ক্যাফে হপিং করা যায়! আর্থিক দিক দিয়ে দিনটি ঝুঁকিপূর্ণ, ঝোঁকের মাথায় অ্যাডভেঞ্চার বা অপ্রয়োজনীয় গ্যাজেটের পেছনে বাজে খরচ না করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। ভালোবাসার মানুষের সাথে খোলা হাওয়ায় কিছুটা সময় কাটাতে মন চাইবে, তবে সঙ্গী ব্যস্ত থাকলে তাকে জোর না করাই ভালো।
মকর রাশি: ডিসেম্বর ২২-জানুয়ারি ১৯
আজ আপনাকে দেখলে মনে হবে যেন সারা দেশের মূল্যস্ফীতি, শেয়ার বাজারের পতন আর অফিসের সব বকেয়া কাজের বোঝা আপনি একা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আপনার গম্ভীর চেহারা দেখে চারপাশের মানুষজন স্বভাবতই কিছুটা দূরত্ব বজায় রাখবে। কাজের প্রতি এই অতি-আগ্রহ ক্যারিয়ারের জন্য ভালো হলেও স্বাস্থ্য ও সম্পর্কের বরবাদ ডেকে আনবে। পকেটের ক্ষেত্রে আজ আপনি চরম কৃপণ মেজাজে থাকবেন, এক টাকাও বাড়তি খরচ হতে দেবেন না। প্রেমে আজ রোমান্সের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া থাকবে না; সঙ্গীকে মিষ্টি কথা না বলে প্র্যাকটিক্যাল জীবনের বড় বড় লেকচার দিলে রোমান্সের সেখানেই ইতি ঘটবে।
কুম্ভ রাশি: জানুয়ারি ২০-ফেব্রুয়ারি ১৮
আজ আপনার মাথায় সাধারণ চিন্তার বদলে একেবারে মহাজাগতিক ও আজব সব আইডিয়া ঘুরপাক খাবে। অফিসে সবাই যে প্রচলিত নিয়মে কাজ করে, আপনি তার একদম বিপরীত কোনো অদ্ভুত নিয়ম বের করে সবাইকে চমকে দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আপনার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা সফল হলে হাততালি পাবেন, আর ফ্লপ হলে তীব্র ট্রোলের শিকার হবেন! আর্থিক দিক থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু কেনাকাটার সম্ভাবনা আছে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর থেকে কিছুটা ‘পার্সোনাল স্পেস’ বা স্বাধীনতা চাইতে পারেন, তবে অতিরিক্ত স্পেসের চক্করে দূরত্ব যেন বেশি না বাড়ে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা দরকার।
মীন রাশি: ফেব্রুয়ারি ১৯-মার্চ ২০
আজ পুরো দিনটাই আপনার কাটবে দিবাস্বপ্নের ডানা মেলে। কাজের টেবিলে চোখ খোলা রেখেই হয়তো আস্ত একটা সিনেমার গল্প বা উপন্যাসের প্লট বানিয়ে ফেলবেন! বাস্তবের কঠিন সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতা আজ আপনার সহ্যের বাইরে মনে হবে, ফলে অফিসে আজ কাজে চরম ভুলভ্রান্তি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। মনোযোগ ধরে রাখতে ঘনঘন কফি বা চায়ের কাপে চুমুক দিন। পকেটের খেয়াল রাখুন, অন্যকে সাহায্য করার জোশে নিজের মানিব্যাগ খালি করে ফেলবেন না। প্রেমে আজ কাল্পনিক কোনো রাজপুত্র বা রাজকন্যার আশা বাদ দিয়ে বাস্তবের মানুষটিকে তার ত্রুটিসহ ভালোবাসতে শিখুন, তাতেই প্রকৃত শান্তি মিলবে।