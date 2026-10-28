আজকের রাশিফল: প্রেমে অতিরিক্ত উদ্দীপনা সন্দেহ বাড়াবে, কাঠি করবে হিংসুটে সহকর্মী

আজকের রাশিফল: প্রেমে অতিরিক্ত উদ্দীপনা সন্দেহ বাড়াবে, কাঠি করবে হিংসুটে সহকর্মী
মেষ রাশি
আজকের দিনে আপনার রাগ থাকবে একদম চুলায় চাপানো প্রেসার কুকারের মতো। একটুতেই সিটি বাজিয়ে ওঠার প্রবণতা তৈরি হতে পারে। অফিসে বসের কোনো সাধারণ মন্তব্য আপনার কাছে মহাযুদ্ধের ঘোষণা মনে হলেও মাথা ঠান্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে, নতুবা কপালে প্রমোশনের বদলে শো-কজ নোটিশ জুটতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত উদ্দীপনা পরিহার করুন; হুট করে বেশি ভালোবাসা দেখাতে গেলে সঙ্গী সন্দেহ করতে শুরু করতে পারেন। পকেটের আর্থিক অবস্থা খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়, তাই অনলাইনের অফার দেখে আজই ক্রেডিট কার্ড ঘষতে যাবেন না। স্বাস্থ্য মোটামুটি ঠিক থাকলেও মেজাজ সামলাতে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি সার্বক্ষণিক সঙ্গী করা ভালো।
বৃষ রাশি
আজকের দিনটি মূলত আলসেমির উদ্যাপন। বিছানা আপনাকে এতটাই টানবে যে মনে হবে মহাকর্ষ বল আজ শুধুই আপনার তোশকের ওপর কাজ করছে। কিন্তু সমস্যা হলো পৃথিবীর কাজের চাকা আপনার আলসেমির জন্য থেমে থাকবে না। কাজের জায়গায় সহকর্মীরা আপনার অলসতার সুযোগ নিয়ে বাড়তি ফাইল গছিয়ে দিতে পারে, তাই চোখ-কান খোলা রেখে অন্তত কাজ করার ভানটুকু বজায় রাখুন। খাবারের ব্যাপারে আজ জিবকে একটু নিয়ন্ত্রণে রাখা দরকার, বিশেষ করে বাইরের তেল-মশলাযুক্ত খাবার পেটকে ক্ষুব্ধ করে তুলতে পারে। ভালোবাসার মানুষটি আজ একটু মনযোগ আর একটু বেশি কথা আশা করছেন, তাই খুদের বার্তাগুলোতে অন্ততঃ দুটি মিষ্টি শব্দ লিখে উত্তর দিন।
মিথুন রাশি
দিনটি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভরপুর। আজ এক মিনিটে ঠিক করবেন হিমালয়ে গিয়ে সাধনা করবেন, আর ঠিক তার পরের মিনিটেই মনে হবে কোনো শপিং মলে গিয়ে কেনাকাটা শুরু করাই ভালো। কাজের জায়গায় আপনার এই বহুমুখী মনযোগ বসকে বেশ বিভ্রান্ত করতে পারে। একটাই পরামর্শ, একসঙ্গে অনেকগুলো কাজে হাত দেওয়ার দুঃসাহস দেখাবেন না, তা হলে দিনশেষে একটা কাজও ঠিকঠাক নামবে না। আর্থিক দিক থেকে হঠাৎ কিছু অপ্রয়োজনীয় খরচ হতে পারে, যার মধ্যে বিশেষত পুরোনো কোনো বকেয়া বিল পরিশোধের ধাক্কা থাকতে পারে। আজ প্রেম জীবনের চেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাতেই বেশি আনন্দ মিলবে, তবে কথার ঝুড়ি খোলার আগে শুনে নিন গোপন কথা কেউ আবার টেপ করে রাখছে কি না।
কর্কট রাশি
আবেগের পারদ আজ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশ কয়েক ডিগ্রি ওপরে থাকবে। ছোটখাটো বিষয়ে চোখের পানি ফেলা বা ঘর অন্ধকার করে বসে থাকার একটা মনস্তাত্ত্বিক তাগিদ অনুভব করতে পারেন। পরিবারের মানুষজন বা সহকর্মীরা আপনাকে খুব বেশি না বুঝলে মেজাজ হারাবেন না, কারণ পৃথিবীটা শুধুই আবেগ দিয়ে চলে না। কর্মক্ষেত্রে আজ নিজেকে একটু শক্ত ও পেশাদার রাখা জরুরি, নয়তো অতি-সংবেদনশীলতার সুযোগ নিয়ে কেউ আপনাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব চাপিয়ে সটে পড়তে পারে। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরোনো কাসুন্দি না ঘেঁটে নতুন দিনের দিকে তাকান। পেটের খেয়াল রাখুন, বেশি আবেগ আর মশলাদার খাবার দুটিই আজ অ্যাসিডের কারণ হতে পারে।
সিংহ রাশি
অধিপতি সূর্য হলেও আজ সিংহরা সামান্য মেঘে ঢেকে যেতে পারেন। আপনার স্বভাবসুলভ রাজকীয় ঢং বজায় রাখতে গিয়ে আজ অতিরিক্ত খরচ করে ফেলার বেশ ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। রেস্তোরাঁয় গিয়ে পুরো বিল নিজে মেটানোর যে প্রবণতা, সেটাকে আজ একটু দমন করুন, নইলে মাসের শেষে পকেটে টান পড়তে বাধ্য। অফিসে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সহকর্মীদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে যাবেন না, কারণ রাজমুকুট ছাড়াই আপনাকে আজ কাজ হাসিল করতে হবে। ভালোবাসার মানুষ আপনার অহংকারে আজ আঘাত করতে পারেন, তবে চট করে রেগে যাওয়ার বদলে একটু মিটিমিটি হেসে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। দিনশেষে মাথা ঠান্ডা রাখতে পারলেই কেল্লাফতে।
কন্যা রাশি
আজকের প্রধান শত্রু হলো নিজের অতিরিক্ত খুঁতখুঁতে স্বভাব। প্রতিটি কাজে পারফেকশন খুঁজতে গিয়ে নিজের যেমন ব্লাড প্রেসার বাড়াবেন, তেমনি আশপাশের মানুষদের জীবনও অতিষ্ঠ করে তুলবেন। অফিসের টেবিলে একটা কলম সামান্য বাঁকা থাকলেও মাথা গরম হতে পারে। এই চরম নীতিবোধ আজ কাজের গতি কমিয়ে দিতে পারে, তাই একটু ছাড় দিতে শিখুন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ধুলাবালি ও অ্যালার্জি থেকে বেঁচে চলুন। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গীর ছোটখাটো ভুল ধরে বিচারকের ভূমিকায় বসবেন না, মানুষ মাত্রই তো ভুল করে। সঞ্চয়ের ওপর জোর দিন, কারণ আগামী কয়েকদিনে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ আপনার দোরগোড়ায় কড়া নাড়তে পারে।
তুলা রাশি
জীবনটা এমনিতেই দাঁড়িপাল্লার মতো দোদুল্যমান, আর আজকের দিনে সেই ভারসাম্য রক্ষা করা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। দুটি ভালো সুযোগের মধ্যে কোনটা বেছে নেবেন, তা ভাবতে ভাবতেই সময় গড়িয়ে যেতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত দুটিই হাতছাড়া হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। সিদ্ধান্তহীনতায় না ভুগে যেকোনো একটা ধরে এগিয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কেনাকাটার তীব্র বাসনা জাগ্রত হতে পারে, বিশেষ করে ঘরের রূপ বাড়ায় এমন সৌখিন জিনিসপত্রের প্রতি। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ আপনার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ভালোই কাজ করবে, তবে অতিরিক্ত মিষ্টি কথায় সবাইকে ভোলানোর চেষ্টা করলে আসল মানুষের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। শরীরের দিকে বিশেষ খেয়াল রাখুন, কোমরের দিকে একটু টান ধরার আশঙ্কা আছে।
বৃশ্চিক রাশি
জাতকদের জন্য আজকের দিনটি বেশ রোমাঞ্চকর ও রহস্যময়। আজ এমন কিছু গোপন তথ্য জানতে পারেন যা আপনার কর্মক্ষেত্রে বা পরিচিত মহলে বেশ বড়সড় রদবদল আনতে পারে। তবে সেই গোয়েন্দাগিরি নিজের কাজ বাদ দিয়ে করতে যাবেন না। শত্রুপক্ষ বা হিংসুটে সহকর্মীরা আপনার পেছনে কলকাঠি নাড়তে পারে, কিন্তু আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সামনে তারা শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে না। প্রেমে আজ চরম আবেগ কাজ করবে, কিন্তু সঙ্গীকে অতিরিক্ত আগলে রাখতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দমবন্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। সন্ধ্যার পর থেকে একটু নিজের পছন্দের বই বা গান নিয়ে কাটানো স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে শুভ।
ধনু রাশি
জাতকদের আজকের মূল সমস্যা তাদের অকৃত্রিম ও স্পষ্ট কথা বলা। সত্য কথা বলা ভালো, কিন্তু সত্যটাকে মুখের ওপর ছুড়ে মারা আর বোমার গোলার মতো ফাটানো এক জিনিস নয়। আপনার এই চাঁচাছোলা কথার কারণে আজ ভালো বন্ধুও শত্রু হয়ে যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্ক করা থেকে বিরত থাকুন, কারণ যুক্তিতে আপনি জিতলেও কাজের বিচারে আপনার ক্ষতিই হবে। ভ্রমণের একটা ঝোঁক দেখা যেতে পারে, তবে ট্রাফিক জ্যাম আর বাসের ভিড়ে সেই রোমাঞ্চের আনন্দ ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের বাঁধন মজবুত করতে আজ একটু বেশি প্রশংসা করুন, প্রশংসা শুনতে কার না ভালো লাগে!
মকর রাশি
শনির ছায়া এমনিতেই গম্ভীর ভাব এনে দেয়, আর আজ আপনাকে দেখে মনে হতে পারে জগতের সব চিন্তার বোঝা একাই কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে কাজের জায়গায় আপনার এই নিষ্ঠা ও গাম্ভীর্য ইতিবাচক ফল এনে দিতে পারে। বসের নজর আপনার কঠোর পরিশ্রমের দিকেই থাকবে, যদিও মুখে প্রমোশনের কথা আজ হয়তো শোনা যাবে না। অতিরিক্ত কাজের চাপে পরিবারের লোকজনকে সময় দিতে না পারায় একটু ক্ষোভ জমে উঠতে পারে। অর্থ ভাগ্য মন্দ নয়, তবে অপ্রয়োজনীয় ধার দেওয়া থেকে দূরে থাকুন। আজ একটু হাসিখুশি থাকার চেষ্টা করুন, কারণ গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়ালে হাসির পাত্র না হলেও সবাই আপনাকে এড়িয়ে যেতে পারে।
কুম্ভ রাশি
আজ চমৎকার কিছু অভিনব চিন্তাভাবনা মাথায় আসবে, যার অনেকটাই আবার বাস্তবতার ধারেকাছে দিয়ে যাবে না। নতুন কোনো প্রজেক্ট বা পরিকল্পনা শুরু করার জন্য চমৎকার দিন, তবে সেটিকে শুধু ভাবনার জগতে আটকে না রেখে বাস্তবে নামিয়ে আনা জরুরি। বন্ধু মহলে আজ আপনি হবেন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু, তবে অতিরিক্ত আড্ডা দিতে গিয়ে কাজের নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ডেডলাইন যেন পার না হয়ে যায়। ভালোবাসার জায়গায় আজ একটু অদ্ভুত আচরণ করতে পারেন, কখনো খুব কাছে আবার কখনো একদম নিঃসঙ্গ। সঙ্গীকে আপনার মানসিক অবস্থা পরিষ্কার করে বলুন, নইলে তিনি ভেবে বসতে পারেন আপনি হয়তো কোনো জটিল রোগে ভুগছেন।
মীন রাশি
আজ কল্পনার জগতে বিচরণ করার প্রবল ইচ্ছা থাকবে। বাস্তবতা আপনাকে যেদিকে টানবে, মন চাইবে তার ঠিক উল্টো দিকে ভেসে যেতে। কাজের ক্ষেত্রে ভুলভ্রান্তি বা মনযোগের অভাব স্পষ্ট ধরা পড়তে পারে, তাই নথিপত্র সই করার আগে অন্তত তিনবার ভালো করে পড়ে নেবেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয় লেনদেনে বিশেষ সতর্ক থাকা প্রয়োজন, অনলাইন কেনাকাটা বা অপরিচিত কাউকে টাকা ধার দেওয়া আজ একদমই উচিত হবে না। প্রেমে কিছুটা রোমান্টিক কিন্তু অবাস্তব প্রত্যাশা থাকবে, সঙ্গী আপনার কল্পনার রূপকথার রাজপুত্র বা রাজকন্যা না হলেও রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে তাকে মেনে নিন। রাতে ভালো ঘুমের প্রয়োজন, নয়তো কাল সকালে ঘুম ভাঙাই কঠিন হয়ে পড়বে।