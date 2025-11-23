যে শহরে আড়াই লাখ বিড়াল থাকে

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
‘গোলাপি শহর’, ‘হ্রদের শহর’, ‘মসজিদের শহর’ ইত্যাদি বিভিন্ন নামে ডাকা হয় পৃথিবীর বিভিন্ন শহরকে। কিন্তু বিড়ালের শহর? না, এখনো এমন নামে ডাকা না হলেও মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে সেই শহরে থাকে প্রায় আড়াই লাখ বিড়াল! এ কারণে কি শহরটিকে বিড়ালের শহর নামে ডাকা যাবে?
ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থল এবং বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত শহর ইস্তাম্বুল। এই শহরে বাস করে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ মানুষ। আর এখানেই মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে বসবাস করে প্রায় আড়াই লাখ বিড়াল! তারাও শহরবাসীর দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে।
শহরের রাস্তায়, মসজিদের প্রাঙ্গণে, মেট্রো স্টেশনে কিংবা কফিশপে এই বিড়ালদের সহজে দেখা যায়। তারা মানুষের সঙ্গেই মিলেমিশে থাকে। রাস্তায় খায়, সেখানেই ঘুমায় আর কখনো পর্যটক বা স্থানীয়দের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। ‘সিটি ক্যাটস অব ইস্তাম্বুল’ বইয়ের লেখক মার্সেল হেইনজেন বলেন, ইস্তাম্বুলের বিড়ালেরা সাধারণ পোষ্য নয়, কিন্তু রাস্তার বিড়ালও নয়। তারা মানুষের সঙ্গে সহাবস্থানে থাকে এবং শহরবাসীদের সবাই তাদের যত্ন নেয়। তারাও মানুষের মতো শহরের অংশ।
ইতিহাসের ছোঁয়া
ইস্তাম্বুলের বিড়ালদের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক নতুন নয়। ইস্তাম্বুলের ক্যাট মিউজিয়ামের সহপ্রতিষ্ঠাতা ফাতিহ দাগলি বলেন, ওসমানি যুগে এ শহরের মানুষের মধ্যে রাস্তার বিড়ালদের প্রতি গভীর মমতা দেখা যেত। তখন তাদের খাওয়ানো অনেকের পেশা ছিল। স্থানীয়রা নিজে খাবার কিনে দেওয়া বা ম্যানকাজিদের মাধ্যমে বিড়ালদের খাওয়াত।
দাগলি আরও বলেন, ফিনিশীয়রা জাহাজে বিড়াল রাখত ইঁদুর দমন করার জন্য। রোমান ও ওসমানি যুগে যখন বাণিজ্যিক জাহাজগুলো ইস্তাম্বুলে আসে, তখনো তারা বিড়ালদের সঙ্গে নিয়ে আসত।
নগরে সহাবস্থান
আজও মানুষদের সঙ্গে ইস্তাম্বুল শহরের অংশ এই বিড়ালেরা। রাস্তা, বাজার, কফিশপ—সব জায়গায় তাদের দেখা যায়। বেঞ্চে বসে শহর দেখতে দেখতে কিংবা বসফরাসের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনেক পর্যটক এই বিড়ালদের সঙ্গে সময় কাটাতে পছন্দ করেন, তাদের সঙ্গে খেলেন।
হেইনজেন বলেন, শহর সাধারণত কংক্রিট, ইট, রাস্তাঘাট, বড় বড় ভবন আর ব্রিজ দিয়ে তৈরি। সেখানে কোনো প্রাণীর জন্য সহজ বা স্বাভাবিক থাকার ব্যবস্থা থাকে না। কিন্তু ইস্তাম্বুলে শহরের মাঝখানেও বিড়ালেরা সুন্দর বাস করছে। শহরের মানুষও তাদের ব্যাপারে বেশ যত্নবান। স্থানীয়রা তাদের খাওয়ায়, চিকিৎসায় সাহায্য করে।
মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব
ইস্তাম্বুলের বিড়ালেরা শুধু শহরের অংশ নয়, তারা মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্বও গড়ে তুলেছে। বাজার, মেট্রো স্টেশন বা কফিশপের বাইরে খাবারের বাটি ও পানি রাখা থাকে তাদের জন্য। স্থানীয়রা নিজের খাবারের অংশ ভাগ করে দেয় বিড়ালদের। অনেক দোকানেও এদের দেখতে পাওয়া যায়। পর্যটকদের জন্য বিভিন্ন সময় তারা বিড়াল পোষে। শহরের ঐতিহাসিক এলাকায়, যেমন ফাতিহ, ব্লু মসজিদ বা হাগিয়া সোফিয়ার আশপাশে এদের বেশি দেখা যায়। কিছু বেড়াল পর্যটকদের ছবিতে পোজ দেয়।
ক্যাটেস্তাম্বুলের শিক্ষণীয় দিক
ইস্তাম্বুলের বিড়ালেরা শুধু শহরের অংশ, এমন নয়। তারা মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক দারুণ উদাহরণ। শহরের ব্যস্ততা, যানজট, রাস্তাঘাট, কংক্রিটের বিশাল ভবন সবকিছু মিলিয়ে শহরটি সব সময় ব্যস্ত। তবু এই ছোট প্রাণীরা শহরটিতে তাদের জায়গা করে নিয়েছে। স্থানীয়দের যত্ন বিড়ালদের জীবনকে নিরাপদ ও আনন্দময় করে তুলেছে। শহরের হঠাৎ হুড়োহুড়ি, ভিড় ও শব্দের মধ্যে এই ছোট প্রাণীরা শান্তি নিয়ে আসে।
বিশ্বজুড়ে অনেকেই বিড়াল পোষে। বিভিন্ন প্রজাতির বিড়াল দেখা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। কিন্তু একটি শহরের রাস্তায় প্রায় আড়াই লাখ বিড়ালের এমন পরিবার অনন্য এক উদাহরণ। এই পৃথিবী যে সব প্রাণীর জন্য, তার এক অনন্য উদাহরণ ইস্তাম্বুল।
ইস্তাম্বুলের মতো বিশাল নগরীতেও ভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে স্থান, খাদ্য ও জীবন ভাগ করে নেওয়া সম্ভব। এই ‘ক্যাটেস্তাম্বুল’ বিশ্বের কাছে এক সুন্দর বার্তা বহন করে। মানবতা কোনো সীমানা বা প্রজাতি মানে না। ভালোবাসা ও যত্নের মাধ্যমে একটি শহর সত্যিকার অর্থেই প্রাণবন্ত এবং মানবিক হয়ে উঠতে পারে।
সূত্র: বিবিসি
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
১৯৯০ সালের ঝকঝকে এক শরতের দিন। বিখ্যাত আমেরিকান ফাস্ট ফুড চেইন কেনটাকি ফ্রায়েড চিকেন বা কেএফসি তাদের একটি শাখা খোলে জাপানের নাকাৎসু শহরের নাকাৎসু রেলস্টেশন থেকে মাত্র দুই কিলোমিটার দূরে। কিন্তু পাঁচ বছর পরে ১৯৯৫ সালের মে মাসের মধ্যে কেএফসির সেই শাখা বন্ধ হয়ে যায়। কারণ ছিল বিক্রি কম হওয়া। এই অবাক করা ঘটনার পেছনে ছিল জাপানের নিজস্ব ফ্রায়েড চিকেন কারাআগে।
প্রচলিত এই স্থানীয় গল্প সেখানকার মানুষ গর্বের সঙ্গে যুগ যুগ ধরে বলে আসছেন। তবে কেএফসি যখন প্রথম সেখানে শাখা খুলেছিল, তখন স্থানীয় কারাআগে দোকানমালিকেরা ভয় পেয়েছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, এবার দোকানের ঝাঁপ ফেলতে হবে। কিন্তু তাঁদের মিথ্যা প্রমাণ করে বরং উল্টো নিজেদেরই গুটিয়ে নেয় কেএফসির মতো একটি আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড!
নাকাৎসু শহরের এই প্রতীকী জয় ছাড়াও জাপানিজ ফ্রায়েড চিকেনের এই ব্র্যান্ড বিশ্বজুড়ে বিখ্যাত। ২০০৭ সালে কেএফসি আবারও নাকাৎসুতে ফিরে এসেছিল। সেবার তারা নিজেদের আউটলেট খুলেছিল স্টেশনের কাছাকাছি। তবে সেবারে তারা নিজেদের স্থানীয় কারাআগের প্রতিযোগী হিসেবে নয়, বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি খাবারের ব্র্যান্ড হিসেবে ফিরে আসে। এর মাধ্যমে তারা এই অঞ্চলের কারাআগে দোকানগুলোর সঙ্গে একধরনের বোঝাপড়া বা সমঝোতা তৈরি করে নেয়। প্রয়াত শেফ ও খাদ্য সমালোচক অ্যান্টনি বোর্দেইন ২০১৬ সালে বলেছিলেন, জাপানের একটি কনভেনিয়েন্স স্টোর চেইনের কারাআগে ছিল তার ‘গিল্ট প্লেজার’-এর মধ্যে একটি। সহজভাবে বলতে গেলে, তিনি ‘কারাআগে’ না খেয়ে কখনো প্লেনে উঠতেন না।
কোথায় থেকে এল কারাআগে
পর্তুগিজ মিশনারিরা নাগাসাকি বন্দরে আসার সময় ভাজা রান্নার পদ্ধতি নিয়ে আসেন। এটি ধীরে ধীরে জাপানিদের মধ্যে টেম্পুরা পদ্ধতির জন্ম দেয়। কিউশুতে ১৭০০ সালের দিকে কিওহো দুর্ভিক্ষের সময় ব্যাপক ফসলহানি ঘটে। খাদ্যের অভাব মেটাতে কৃষকদের মুরগি পালন করতে উৎসাহিত করা হয় এবং ডিম দেওয়া বন্ধ হয়ে গেলে মুরগি খাওয়া শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর খাদ্যের ঘাটতি ছিল মারাত্মক। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তারা গম এবং বিশেষ জাতের মুরগি (ব্রয়লার) আমদানি শুরু করে। কিউশু আগে থেকেই জাপানে পোলট্রি উৎপাদনের কেন্দ্রে ছিল। তাই সেখানে দ্রুত বেড়ে ওঠা এই মুরগি দিয়ে নতুন নতুন রান্নার পদ্ধতি শুরু হয়। সেসব খাবারই দ্রুত একটি ক্ষুধার্ত দেশকে পুষ্টি জুগিয়েছিল। কারাআগের জন্ম হয়েছিল ১৯৫০ সালের প্রথম দশকের শেষের দিকে প্রতিবেশী উসা শহরের রাইরাইকেন নামের একটি চায়নিজ রেস্তোরাঁয়। কিন্তু এই খাবারকে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি এনে দেয় নাকাৎসু শহর। শহরটির দুই শেফ আরাতা হোসোকায়া ও শোজি মোরিয়ামা, ১৯৭০ সালে তাঁদের নিজস্ব দোকান খোলেন। তাঁরা কারাআগের স্বাদ আরও বাড়ানোর জন্য ম্যারিনেশন প্রক্রিয়াকে আরও সূক্ষ্ম করেন। তাতে যোগ করেন আপেলের টুকরা। এই উদ্ভাবন নাকাৎসুকে কারাআগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করে।
কারাআগের একাল-সেকাল
জাপানের জনপ্রিয় হালকা খাবারগুলোর মধ্যে কারাআগে বিশেষ জায়গা দখল করে আছে। এটি শুধু একটি খাবার নয়, এটি দীর্ঘদিনের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, সংগ্রাম ও উদ্ভাবনের ফসল। নাকাৎসু শহরে ৫০টির মতো কারাআগে দোকান আছে। আর তাই শহরটি জাপানের ফ্রায়েড চিকেন রাজধানী হিসেবে পরিচিত। অনেকেই একে বিশ্বের সেরা ফ্রায়েড চিকেন বলেও মনে করেন। কিন্তু এই ৫০টি দোকানেই নিজস্ব গোপন উপাদান এবং ম্যারিনেশন পদ্ধতি রয়েছে, যা তাদের কারাআগেকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে।
জাপানে প্রতিবছর শরৎকালে কারাআগে গ্র্যান্ড প্রিক্স নামে এক বার্ষিক প্রতিযোগিতা হয়। সেখানে হাজার হাজার দোকান অংশ নেয় সেরা স্বাদের খেতাব জয় করার জন্য। বারবার এই প্রতিযোগিতায় বেশি পুরস্কার জিতে নেয় ওওইতা অঞ্চলের নাকাৎসু শহরের দোকানগুলো। কারাআগে গ্র্যান্ড প্রিক্স ছিল একটি জনপ্রিয়তার ভোটভিত্তিক প্রতিযোগিতা। কিন্তু ২০২৩ সাল থেকে এর নিয়মে পরিবর্তন এনেছে জাপানের কারাআগে অ্যাসোসিয়েশন। সে বছর থেকে স্বাদ পরীক্ষার জন্য বিচারকদের আনা হচ্ছে।
যে খাবারের স্বাদ সহজ কিন্তু গভীর
কারাআগে নামের এই খাবারকে প্রায়ই ফ্রায়েড চিকেনের জাপানি সংস্করণ বলা হয়। কিন্তু এর স্বাদ ও প্রক্রিয়া একেবারেই ভিন্ন। এর মূল বৈশিষ্ট্য হলো, সরল রেসিপির জটিল স্বাদ। সাধারণত মুরগির ঊরু, ব্রেস্ট, নেক বা উইংস ব্যবহার করা হয় এটি তৈরিতে। এটি রান্নার আগে মাংস সয়া সস, আদা, লবণ, রসুন, ফল এবং অন্যান্য ‘অতি গোপনীয়’ উপাদানের মিশ্রণে দীর্ঘ সময় মেখে রাখা হয়। এর বাইরের প্রলেপের ব্যাটার হালকা। মূলত আলুর স্টার্চ বা ময়দা দিয়ে এই আবরণ দেওয়া হয়। এই হালকা আবরণই মচমচে বাইরের অংশ এবং ভেতরে রসাল মাংসের চমৎকার বৈসাদৃশ্য তৈরি করে। এর প্রতিটি কামড়ে মুখের ভেতরে রসাল ও তীব্র স্বাদের অনুরণন ওঠে।
কেন জাপানের সোল ফুড কারাআগে
কারাআগে শুধু একটি খাবার নয়, এটি নাকাৎসু শহরের সম্পূর্ণ পরিচয় এবং জাপানিদের কাছে এটি গভীর আবেগের জায়গা। এই খাবার দারিদ্র্য থেকে উঠে এসেছে। ক্ষুধার্ত জনগণের পেট ভরিয়েছে, পুষ্টি জুগিয়েছে। আর এখন এটি জাপানের বিয়ে, জন্মদিন, এমনকি বড়দিনের মতো প্রধান উদ্যাপনেরও অংশ। প্রতিবছর বড়দিনে লাখ লাখ মানুষ কারাআগে খায়। এ ঘটনায় প্রমাণ হয়, জাপানে কারাআগে ঠিক কতটা জনপ্রিয়।
সূত্র: বিবিসি, সাকুরাকো, বাই ফুড
কমলার খোসা ত্বকের কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে এবং ত্বক মসৃণ রাখে। ফলে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে এই উপাদানটি শীতের রূপচর্চায় রাখা যেতে পারে। কমলার এই ভরা মৌসুমে খোসা ফেলে না দিয়ে রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। জেনে নিন ত্বকের কোন সমস্যার জন্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে কোন ধরনের ফেসপ্যাক তৈরি করবেন।...১৮ ঘণ্টা আগে
আজ আপনার মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য তেজ দেখা যাবে, ঠিক যেন সকালে খাওয়া মরিচের চপটা হঠাৎ কাজ করতে শুরু করেছে। আপনি আজ যেকোনো যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত, সেটা হোক না কেন টিভির রিমোট কার হাতে থাকবে, বা ফ্রিজে কার খাবার রাখা হবে।১৯ ঘণ্টা আগে
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
বাজারে শীতের সবজি পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে কয়েক রকম শীতের সবজি দিয়ে রান্না করা হালকা ঝোলের তরকারি খেতে কার না ভালো লাগে? আপনাদের জন্য শীতের বাহারি সবজি দিয়ে রান্না করা একটি পদের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
মুলা ৫০০ গ্রাম, শিম ১০০ গ্রাম, ফুলকপি একটি, আলু একটি, পেঁয়াজ কুচি ২ টেবিল চামচ, আদা ও রসুন বাটা এক চা-চামচ, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, ৫-৬টি কাঁচা মরিচ ফালি, ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল চার টেবিল চামচ।
প্রণালি
সব সবজি কেটে ধুয়ে পানিতে ভিজিয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। পরে কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে অল্প পানি দিয়ে আদা-রসুনবাটা, হলুদ, মরিচ ও ধনেগুঁড়া আর লবণ দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এবার কেটে রাখা সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে নিন। পরিমাণমতো ঝোলের পানি দিয়ে ঢাকনাসহ রান্না করুন সেদ্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত। তারপর কাঁচা মরিচ ফালি ও ধনেপাতা কুচি দিয়ে নেড়ে রান্না করুন আরও অল্প কিছু সময়। মাখা মাখা ঝোল হলে লবণ দেখে নামিয়ে পরিবেশন করুন।
ফিচার ডেস্ক, ঢাকা
শীতে বাজার, ফুটপাতের দোকান ও সুপার শপ ছেয়ে যায় কমলালেবুতে। শীত যত বাড়তে থাকে ঘরে ঘরে ফলের ঝুড়িতে এই ফলের তত বেশি দেখা পাওয়া যায়। এই ঋতুতে মায়েদের একটা কাজ যেন আরও বেড়ে যায়। সকাল বা বিকেলে বাড়ির সবার হাতে একটি করে কমলালেবু ধরিয়ে দেওয়া। যারা খেতে চায় না, তাদের খোসা ছাড়িয়ে খাইয়ে দিতে ভোলেন না তিনি। কমলালেবু নিয়ে মায়েদের কাজ কি এখানেই শেষ? মোটেও না।
এই কমলালেবুর খোসা যত্ন করে রোদে শুকিয়ে তা গুঁড়া করে বয়ামে ভরে রাখেন তাঁরা। এরপর নিজে তো বটেই, বাড়ির মেয়ে-বউদেরও এই গুঁড়া দিয়ে তৈরি ফেসপ্যাক মাখতে দেখা যায়। এখন অবশ্য দেশের স্বনামধন্য লাইফস্টাইল ব্র্যান্ডগুলো কমলার খোসার গুঁড়া বাজারে এনেছে। তবে তাজা জিনিসের মর্মই তো আলাদা।
কমলার খোসা ত্বকের কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে এবং ত্বক মসৃণ রাখে। ফলে ত্বকের তারুণ্য ধরে রাখতে এই উপাদানটি শীতের রূপচর্চায় রাখা যেতে পারে। এ ছাড়া এতে ভিটামিন ‘সি’, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা ত্বক উজ্জ্বল করতে, ব্রণ কমাতে এবং দাগ দূর করতে সাহায্য করে। রূপচর্চায় ব্যবহারের পাশাপাশি এই ঋতুতে নিয়মিত কমলা ও কমলার রস খাওয়ার চেষ্টা করুন। এতেও ত্বক ভেতর থেকে পুষ্টি পাবে ও ক্ষয়ক্ষতি সারিয়ে উঠতে পারবে। শোভন সাহা, কসমেটোলজিস্ট ও শোভ মেকওভারের স্বত্বাধিকারী
তাই কমলালেবুর এই ভরা মৌসুমে খোসা ফেলে না দিয়ে আপনিও রূপচর্চার কাজে ব্যবহার করতে পারেন। জেনে নিন ত্বকের কোন সমস্যার জন্য কমলালেবুর খোসা দিয়ে কোন ধরনের ফেসপ্যাক তৈরি করবেন।
ক্লিনজিং প্যাক
এই ঋতুতে কমবেশি সবার ত্বকেই একটা কালচে ভাব চলে আসে। ত্বকের চকচকে ভাব ফিরিয়ে আনতে কমলার খোসা খুব ভালো কাজ করে। স্ক্র্যাব হিসেবে কমলালেবুর খোসা ত্বকের মৃত কোষকে সরিয়ে ত্বক উজ্জ্বল করে তোলে। এক টেবিল চামচ টক দই, এক টেবিল চামচ কমলালেবুর খোসার গুঁড়া বা বাটার সঙ্গে মিশিয়ে মুখ, গলা ও ঘাড়ে মেখে নিন। ২০ মিনিট রেখে পানি দিয়ে ভালোভাবে ত্বক ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে একবার এই প্যাক ব্যবহার করলে ত্বকের হারানো উজ্জ্বলতা ফিরে আসবে।
জীবাণুনাশক প্যাক হিসেবে ব্যবহার করুন
যাঁদের মুখে শীতকালেও প্রচুর ব্রণ হয় তাঁরা কমলালেবুর খোসা দিয়ে তৈরি প্যাক ব্যবহারে উপকার পাবেন। কমলালেবুর খোসায় থাকে জীবাণুনাশক, ব্যথানাশক ও ছত্রাকনাশক গুণ। মুখ ব্রণমুক্ত করে তুলতে কমলার খোসার জুড়ি মেলা ভার। একটি আস্ত কমলার খোসা ১ কাপ পানিতে সেদ্ধ করে সেই পানি টোনার হিসেবে ব্যবহার করুন। ত্বকের তৈলাক্ত ভাব কমাতে তাজা কমলার খোসার সঙ্গে মসুর ডাল বেটে মিশ্রণটি নিয়মিত ত্বকে লাগালে ব্রণ ও ব্রণের দাগ দূর হবে। ত্বক হয়ে উঠবে মসৃণ।
সানট্যান রিমুভাল প্যাক
ত্বকের রোদে পোড়া দাগ বা রোদে বের হওয়ার পর ত্বকে যে তামাটে ভাব আসে, তা দূর করতে কমলার খোসা দিয়ে তৈরি প্যাক জাদুকরী ভূমিকা পালন করে। ২ টেবিল চামচ কমলার খোসা গুঁড়ার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়া ও গোলাপজল মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। মুখ, গলা ও ঘাড়ে ভালো করে লাগিয়ে ২০ মিনিট রাখুন। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। মাসে ৩ থেকে ৪ বার এ প্যাক ব্যবহার করলে ভালো ফল পাবেন। এ ছাড়া ১ টেবিল চামচ কমলার খোসার গুঁড়া, ১ টেবিল চামচ হলুদ ও ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে মুখ, গলা ও ঘাড়ে লাগান। ১০ মিনিট পর গোলাপজল দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন, তবে ব্রণ থাকলে এ প্যাক লাগাবেন না।
স্যানট্যান বা রোদে পোড়া দাগ তুলতে ও ত্বকের রং উন্নত করতে ২ টেবিল চামচ বেসনের সঙ্গে এক টেবিল চামচ কমলার খোসা বাটা নিয়ে দুধ দিয়ে তৈরি ঘন পেস্ট ব্যবহার করুন। এই প্যাক তৈরিতে কোনো পানি ব্যবহার করবেন না। এই প্যাক ত্বকে পুরু করে মেখে ২০ মিনিট অপেক্ষা করুন। এরপর কুসুম গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে ত্বকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে প্যাক তুলে নিন। তারপর স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে নিন। এ প্যাক একবার ব্যবহারেই ত্বক অনেকটা উজ্জ্বল দেখাবে। হবে মসৃণও।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মেষ
আজ আপনার মধ্যে এক অপ্রতিরোধ্য তেজ দেখা যাবে, ঠিক যেন সকালে খাওয়া মরিচের চপটা হঠাৎ কাজ করতে শুরু করেছে। আপনি আজ যেকোনো যুদ্ধে নামার জন্য প্রস্তুত, সেটা হোক না কেন টিভির রিমোট কার হাতে থাকবে বা ফ্রিজে কার খাবার রাখা হবে। কর্মক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা দেখে বস মুগ্ধ হতে পারেন, কিন্তু পাঁচ মিনিট পর নিজেই ভুলে যাবেন সেই সিদ্ধান্তটা কী ছিল! প্রেমের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়া করে এমন কিছু বলে দেবেন না, যার জন্য কাল ক্ষমা চাইতে হয়। আর হ্যাঁ, আজ যদি রাস্তায় কোনো ভেড়ার দলের মুখোমুখি হন, তবে তাদের সম্মান দেখাবেন—তারা আপনার প্রতীক, আপনার গুরু! জরুরি কাজগুলো শুরু করুন, কিন্তু শেষ করার দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দিন।
বৃষ
আর্থিক দিক থেকে আজ সামান্য চিন্তিত থাকবেন, কিন্তু সেই চিন্তা ভুলে যাবেন যখন প্রিয় মিষ্টির বাক্সটি চোখে পড়বে। আজ মেজাজ থাকবে শান্ত, স্থির, ঠিক যেন একজন বয়োবৃদ্ধ যোগী—যতক্ষণ না কেউ আপনার প্লেট থেকে শেষ শিঙাড়াটা চুরি করে! প্রেমের সম্পর্ক আজ আরও মজবুত হবে। কারণ, সঙ্গীর সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা খাওয়ার প্ল্যান করবেন। তবে জিমে ভর্তি হওয়ার চিন্তাটা আজ ভুলেও করবেন না। কারণ, গ্রহরা বলছে, ‘আরাম, আরাম আর আরাম!’
মিথুন
আজ মস্তিষ্কে একসঙ্গে দুটি চ্যানেল চলবে। এক মন বলবে, ‘কাজ করো, জীবন বদলাও!’, আর অন্য মনটি বলবে, ‘দাঁড়াও, নতুন একটা মিম এসেছে, দেখে আসি!’ ফলে সারা দিন ধরে একটি কাজের আশপাশে ঘোরাফেরা করবেন, কিন্তু কাজটা শুরু করবেন না। আজ একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিংয়ে খুব বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলবেন, কিন্তু সেটা কার সঙ্গে বলবেন, সেটা ঠিক করতে গিয়েই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে যাবে। প্রেমের ক্ষেত্রে সঙ্গী আপনার দুটো দিকই দেখবে—একটি মিষ্টি, আরেকটি...যেটি স্রেফ আপনারই নিজস্ব। একটি টাস্ক লিস্ট বানান। তারপর সেই লিস্টের ওপর আরেকটি লিস্ট বানান, যাতে আপনি কোন লিস্টটি আগে করবেন, তা নিয়ে দ্বিধায় পড়তে পারেন।
কর্কট
আজ মন অতিরিক্ত নরম থাকবে। বাড়িতে কেউ যদি একটু জোরে কথা বলে, তাহলে মনে করবেন, পৃথিবীর সব দুঃখ আপনার কাঁধেই চেপে আছে। পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলো আজ বারবার টানবে। ফলে হয়তো ছোটবেলার জামাকাপড় বের করে ট্রাই করতে পারেন। আজকের দিনে প্রধান কাজ হবে ঘর পরিষ্কার করার সময় একটি পুরোনো চিঠি বা ছবি খুঁজে পাওয়া এবং সেটা নিয়ে অন্তত ৩০ মিনিট ধরে একা একা কাঁদা। সন্ধ্যায় মায়ের হাতের রান্না বা প্রিয় মানুষের যত্ন পেলে আপনি স্বস্তি পাবেন। ফোনটা বন্ধ করে রাখুন। নইলে পুরোনো বন্ধুর মেসেজ দেখে আবার আবেগের সাগরে ভেসে যাবেন।
সিংহ
আজ ব্যক্তিত্বে যেন একটা অদৃশ্য স্পটলাইট জ্বলছে। চাইবেন সবাই আপনার দিকে তাকাক, আপনার কাজের প্রশংসা করুক, আর আপনার প্রতিটি রসিকতায় হেসে উঠুক। কর্মক্ষেত্রে এমনভাবে হাঁটবেন যেন আপনি হলিউডের রেড কার্পেটে আছেন। কেউ যদি আপনার সাজ বা চুল নিয়ে মন্তব্য না করে, তাহলে সামান্য বিরক্ত হতে পারেন। আজ কাউকে যদি বলতে শোনেন, ‘বাহ, দারুণ কাজ!’, তাহলে জানবেন তারা আসলে আপনাকেই বলছে, এমনকি যদি তারা পাশের লোকটির দিকে তাকিয়েও থাকে! আজ একটা সেলফি তুলুন এবং সেই ছবিটি দেখে নিজেই নিজের প্রশংসা করুন। মনোযোগের অভাব মিটে যাবে।
কন্যা
আজ পারফেকশনিস্ট স্বভাব চরমে উঠবে। ফাইল, ডেস্ক, এমনকি জুতা রাখার ভঙ্গিও খুঁটিয়ে দেখবেন। যদি বাড়ির মেঝেতে একটি ধুলার কণা খুঁজে পান, তবে সেই কণাটি কোথা থেকে এল, কেন এল, আর তার জীবনচক্র নিয়ে একটি সম্পূর্ণ গবেষণা করে ফেলতে পারেন। এই অতিরিক্ত সতর্কতার কারণে, কোনো বড় কাজ হয়তো শুরুই হবে না। তবে চিন্তা নেই, ছোটখাটো ভুল খুঁজে বের করার ক্ষমতা আজ আপনাকে সমালোচকের আসনে বসাবে। আজ একবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের ভুলগুলো খুঁজে দেখুন। অবশ্য একটিও পাবেন না!
তুলা
আজ জীবনে ‘ভারসাম্য’ নিয়ে একটি নতুন যুদ্ধ শুরু হবে। সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না, নীল শার্ট পরবেন না সবুজ? কফি খাবেন না চা? সঙ্গী যদি কোনো বিষয়ে মতামত জানতে চান, তবে এমন উত্তর দেবেন যা দুই দিক থেকেই সঠিক! ফলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার চাপটা আবার তার ওপরই পড়বে। প্রেমের ক্ষেত্রে এতটা নমনীয় হবেন যে সঙ্গী আপনার আসল ইচ্ছা কী, তা বুঝতেই পারবে না। সন্ধ্যায় অনলাইন শপিংয়ে একটি জিনিস কেনার বদলে দুটো কিনে বলবেন, ‘বাজেট এবং শখ—দুটোর মধ্যেই ভারসাম্য রাখলাম!’ আজ কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হলে কয়েন টস করুন। কিন্তু কয়েন টস করার সময়ও দ্বিধায় ভুগতে পারেন!
বৃশ্চিক
আজ চারপাশে একটি গভীর রহস্যময়তা বিরাজ করবে। সামান্য হাসলেও মনে হবে কোনো বিশাল পরিকল্পনা করছেন। সহকর্মীরা বা বন্ধুবান্ধব আপনার নীরবতা দেখে ভয় পাবে এবং ভাববে, ‘কী জানি কী মতলব আঁটছে!’ আপনার সন্দেহপ্রবণ মন আজ তুঙ্গে থাকবে। যদি কেউ বিনা মূল্যে কিছু দিতে চায়, ভাববেন এর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো গভীর চক্রান্ত আছে। কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছা আজ প্রবল হবে, তবে প্রতিশোধটা হয়তো হবে—তার পছন্দের গানটা জোর করে চালিয়ে দেওয়া। কাউকে বিশ্বাস করার আগে অন্তত একবার তার ফেসবুক প্রোফাইলটা খুঁটিয়ে দেখুন।
ধনু
মন আজ পাহাড়, জঙ্গল আর সমুদ্রের দিকে ছুটছে। কাজ করার সময় বারবার মনে হবে, ‘উফ! আর কত দিন এই ডেস্কে বসে থাকতে হবে?’ আপনি অফিসের মিটিংয়ে বসেও মানসিকভাবে অ্যাডভেঞ্চার ট্রিপের প্ল্যান করতে পারেন। দার্শনিক মন আজ জীবনের গভীর অর্থ খুঁজে বের করতে চাইবে। কাউকে যদি কোনো উপদেশ দেন, তবে সেটা এতই গভীর আর দার্শনিক হবে যে উপদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়তো কিছুই বুঝবেন না। তবে সরলতা আজ আপনাকে একটি হাস্যকর ঝামেলা থেকে বাঁচিয়ে দেবে। আজ কাজের ফাঁকে একবার ট্রাভেল ব্যাগটি গুছিয়ে নিন। কাজ না হলেও মন শান্ত হবে।
মকর
গ্রহ আজ আপনাকে বলছে: ‘কাজ, কাজ এবং শুধু কাজ!’ আজ এতটাই সিরিয়াস থাকবেন যে আপনার হাসি দেখেও মনে হবে আপনি একটি আর্থিক পরিকল্পনা করছেন। ছুটির দিনেও ভাববেন, কীভাবে আরেকটু বেশি টাকা ইনকাম করা যায়। আপনার এই কঠোর পরিশ্রমের জন্য প্রশংসিত হবেন, কিন্তু মনে রাখবেন, মাঝেমধ্যে হাসিঠাট্টা করাটা জীবনের ক্রেডিট স্কোর বাড়ায়! যদি আজ কোনো বন্ধু বাইরে খেতে যাওয়ার প্রস্তাব দেয়, তবে ডিসকাউন্টের অ্যাপ খুঁজে বের করতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আজ বিনা কারণে অন্তত একবার জোরে হাসুন। হ্যাঁ, বিনা কারণেই!
কুম্ভ
আজ নিজেকে এই গ্রহের একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী মনে করতে পারেন। মাথায় এমন কিছু চিন্তা আসবে, যা বাকি বিশ্বের থেকে কয়েক শ বছর এগিয়ে। আপনি আজ হয়তো আবিষ্কার করবেন, কীভাবে না হেঁটে যাওয়া যায়, কিন্তু আপনি তা কাউকে বোঝাতে পারবেন না। বন্ধু বা সহকর্মীরা যখন কোনো সাধারণ বিষয়ে কথা বলবে, আপনি তখন এমনভাবে তাকাবেন যেন তারা সবে কিন্ডারগার্টেনের পাঠ শেষ করেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে সবার জন্য ভালো কিছু করতে চাইবেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে একটু দূরত্ব বজায় রাখবেন। আজ অন্তত একবার কোনো সাধারণ বিষয়ে মন দিন, যেমন আজকের আবহাওয়া নিয়ে একটি সাধারণ আলোচনা করুন, কোনো গভীর দর্শন দেবেন না।
মীন
আজকের দিনটি আপনার জন্য স্বপ্নের মতো। তবে মুশকিল হলো, দিনের বেলাতেও স্বপ্ন দেখবেন। ফলে চারপাশে কী ঘটছে, তা নিয়ে খুব একটা নিশ্চিত থাকবেন না। অফিসে বস যদি কিছু জিজ্ঞেস করেন, আপনি হয়তো উত্তর দেবেন আপনার গত রাতের দেখা স্বপ্নের কথা! প্রেমের ক্ষেত্রে এতটাই রোমান্টিক হয়ে উঠবেন যে সঙ্গী হয়তো ভাববেন, আপনি কোনো সিনেমা দেখছেন। চাবি, ফোন বা মানিব্যাগ আজ কমপক্ষে একবার হারাবেই। পকেটে একটি চিরকুট রাখুন, যাতে লেখা থাকে: ‘আমি এখন স্বপ্নে নেই, বাস্তবে আছি।’ যখনই বিভ্রান্ত হবেন, একবার পড়ে নেবেন।
