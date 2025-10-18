আজকের রাশিফল: প্রেমের সম্পর্কে গভীরতা বাড়বে, পকেটে আসবে টাকা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আজ শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫। গ্রহ-নক্ষত্রের উত্থান-পতন তো চলতেই থাকবে, কিন্তু দিনের শেষে আপনি কী করছেন, সেটাই আসল। তাই সাহস দেখান, ধৈর্য ধরুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—ফোনটা রেখে কাজে লেগে পড়ুন। ভালো কিছু ঘটলে সেটা আপনার ক্রেডিট, আর খারাপ হলে ‘রাশিফল ভালো ছিল না’ বলে চালিয়ে দিন! আসলে দোষটা আর কারও নয়, শুধু আপনার অলসতা।
মেষ
কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার নিজেকে ‘একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি’ বলে মনে হবে। বাকিরা সব মুরগি...মানে, সহকর্মী! টাকা ধার দেওয়ার আগে এটিএম কার্ডের পিন নম্বরটা বেমালুম ভুলে যান। কারণ, সেই টাকা ফেরত আসার সম্ভাবনা, আপনার পুরোনো ডায়েট প্ল্যান সফল হওয়ার মতোই ক্ষীণ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না; চিন্তা করে তো আর নম্বর বাড়বে না! অন্তত লাইব্রেরিতে বসে পড়ার ভান করুন।
বৃষ
বসকে খুশি করতে চাইলে আজ তেল মারুন, কিন্তু মাথায় রাখবেন—মাত্রা ছাড়ালে চাটুকার মনে হবে। জিহ্বায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন। কারণ, আপনার মুখের কথাতেই দাম্পত্য জীবনে ‘সুখী’ শব্দটি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার যোগ আছে—কিন্তু কেনার পর পকেট যে ফাঁকা হবে, সেই দুঃখ ভুলতে পারবেন তো? বাজেট মেনে চলবেন, কারণ আপনার ওয়ালেট আজ আপনার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।
মিথুন
আজ আপনার জীবনসঙ্গী বা বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিন। কাজে মন না লাগলে ঘুরতে যান, কারণ ব্যবসায়িক যাত্রা আজ সফল হবে। তবে সময়মতো জায়গামতো পৌঁছাতে হবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা কোনো আর্থিক ‘উপহার’ বা চাপ আপনার কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য খারাপ হলে, দয়া করে ডাক্তার চ্যাটজিপিটিকে বিশ্বাস করে চিকিৎসা করবেন না!
কর্কট
আজ পকেটে টাকা ঢুকতে পারে, কিন্তু অনলাইনে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা বন্ধ করুন। সঞ্চয়ে মন দিন, না হলে মাসের শেষে আপনাকে ডাল-ভাত খেয়ে থাকতে হবে। পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটবে—এই সুযোগে শান্তিতে একটু নাক ডেকে ঘুম দিয়ে নিন। আর সন্তানের জন্য চিন্তা? চিন্তা করবেন না, তারা বড় হলে আরও বেশি চিন্তা দেবে—তাই এখন থেকেই অভ্যাস করুন!
সিংহ
আজ আপনি পরিবারের সঙ্গে গুণগত সময় কাটাবেন (যদি না তারা আপনাকে ফোন ঘাটাঘাটি করতে দেখে)। আপনার ব্যক্তিত্বে সবাই মুগ্ধ হবে—অতিরিক্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে লোকে ভাববে আপনি ভোটে দাঁড়াচ্ছেন! বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হলে তর্ক করবেন না, কারণ বাবা সবসময় ঠিক (যদিও আপনি জানেন যে আপনিই ঠিক)। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলে মনে রাখবেন, সুস্থ থাকতে হলে জিম শুধু লোক দেখানোর জন্য নয়।
কন্যা
অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়ে অন্যের উপকার করলে আপনার নিজের কাজের ক্ষতি হতে পারে। আজই আপনার ‘না’ বলা শেখার দিন। হঠাৎ করে চাকরির সুযোগ এলে অবাক হবেন না—তবে কাজ করতে হবে, সেকথা মনে রাখবেন। অতীতের কোনো ভালো কাজের ফল আজ পেতে পারেন, যা আপনাকে কিছুক্ষণ মানসিক শান্তি দেবে (যতক্ষণ না আপনার বস আবার ফোন করছে)।
তুলা
প্রেমের সম্পর্কে আজ গভীরতা বাড়বে, এতটাই গভীর যে আপনি ডুব দিতে পারেন। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন, বিশেষত পার্টনারশিপে (তবে পার্টনারকে বিশ্বাস করার আগে একবার টিপে দেখে নেবেন)। সম্পর্কের ভুল-বোঝাবুঝি হলে ধৈর্য ধরুন অথবা একটা দামি উপহার কিনে দিন। আজ বেশি তেল-ঝাল মসলা খাবেন না, লিভার বা হজমের সমস্যা হলে আপনার রসিকতা করার মুড থাকবে না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এতটাই তুঙ্গে থাকবে যে আপনি আপনার নিজের সেলফি দেখে নিজেই মুগ্ধ হবেন। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে, মনে হবে যেন লটারি জিতেছেন (যদিও জেতেননি, তবে অনুভূতিটা একই)। আপনার সৃজনশীলতা আজ আপনার ওপর এতটাই ভর করবে যে আপনি অফিসের প্রেজেন্টেশনকে কবিতা বানিয়ে ফেলবেন। প্রেমের বন্ধন মজবুত হবে, তাই প্রিয়জনের কাছে একটু নাটকীয় প্রশংসা প্রত্যাশিত।
ধনু
ভাগ্য আজ আপনাকে এমন সাহায্য করবে যেন আপনি তার প্রিয় সন্তান। টাকা বাড়তে পারে, তাই বাজেটটা একটু বাড়িয়ে নিন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে কাজের প্রতি মন বসবে না, তাই একটু ‘ধর্মীয়’ বা ‘বিনোদনের’ অজুহাতে ভ্রমণ করে আসতে পারেন। উচ্চশিক্ষার কাজে সফল হবেন, বিশেষত যদি আপনি ফেসবুক স্ক্রল করা বাদ দিয়ে সত্যিই বই খোলেন।
মকর
অবিবাহিতরা আজ বিশেষ কারও আগমন আশা করতে পারেন—হতে পারে সেটা কোনো ডেলিভারি বয়, আবার হতে পারে আপনার স্বপ্নের মানুষ! কর্মক্ষেত্রে আপনার এনার্জি দেখে বস খুশি হবে, তাই প্রমোশনের কথা মনে করিয়ে দিন। তবে সঙ্গী যদি কোনো গোপন কথা লুকিয়ে রাখে, তাহলে মাথা ঠান্ডা রাখুন। গুপ্তচরবৃত্তি করে জানতে যাবেন না, তাহলে সুখের সংসারে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ শুরু হতে পারে।
কুম্ভ
যৌথ কাজে আজ আপনার কপাল খুলবে। লাভের টাকা এলে পার্টনারকে না দিয়ে পকেটে ভরবেন না, তাহলে ফল ভালো হবে না। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ আপনার ওয়ালেটকে শক্তিশালী করবে। সম্পর্কের গভীর বন্ধন আপনাকে শান্তি দেবে, যতক্ষণ না আপনার জীবনসঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। কারণ, তাঁকে খুশি রাখাটাও একটা বড় প্রকল্প।
মীন
আজ স্ত্রীর সঙ্গে কেনাকাটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে—আপনার বাজেট নিয়ে নয়, শুধু কেনার তালিকা নিয়ে। শত্রুর সঙ্গে মিটমাট হলেও সাবধানে থাকুন। কারণ, তারা যেকোনো সময় আবার বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলতে পারে। শারীরিক দুর্বলতা বোধ করলে বিশ্রাম নিন। তবে আজ আপনার অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন, না হলে আপনার মুখের কথাতেই ঝামেলা বাঁধবে—কম বলুন, বেশি শুনুন!
আজ শনিবার, ১৮ অক্টোবর ২০২৫। গ্রহ-নক্ষত্রের উত্থান-পতন তো চলতেই থাকবে, কিন্তু দিনের শেষে আপনি কী করছেন, সেটাই আসল। তাই সাহস দেখান, ধৈর্য ধরুন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—ফোনটা রেখে কাজে লেগে পড়ুন। ভালো কিছু ঘটলে সেটা আপনার ক্রেডিট, আর খারাপ হলে ‘রাশিফল ভালো ছিল না’ বলে চালিয়ে দিন! আসলে দোষটা আর কারও নয়, শুধু আপনার অলসতা।
মেষ
কর্মক্ষেত্রে আজ আপনার নিজেকে ‘একমাত্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি’ বলে মনে হবে। বাকিরা সব মুরগি...মানে, সহকর্মী! টাকা ধার দেওয়ার আগে এটিএম কার্ডের পিন নম্বরটা বেমালুম ভুলে যান। কারণ, সেই টাকা ফেরত আসার সম্ভাবনা, আপনার পুরোনো ডায়েট প্ল্যান সফল হওয়ার মতোই ক্ষীণ। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফল নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন না; চিন্তা করে তো আর নম্বর বাড়বে না! অন্তত লাইব্রেরিতে বসে পড়ার ভান করুন।
বৃষ
বসকে খুশি করতে চাইলে আজ তেল মারুন, কিন্তু মাথায় রাখবেন—মাত্রা ছাড়ালে চাটুকার মনে হবে। জিহ্বায় নিয়ন্ত্রণ রাখুন। কারণ, আপনার মুখের কথাতেই দাম্পত্য জীবনে ‘সুখী’ শব্দটি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। সম্পত্তি বা গাড়ি কেনার যোগ আছে—কিন্তু কেনার পর পকেট যে ফাঁকা হবে, সেই দুঃখ ভুলতে পারবেন তো? বাজেট মেনে চলবেন, কারণ আপনার ওয়ালেট আজ আপনার দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে।
মিথুন
আজ আপনার জীবনসঙ্গী বা বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিন। কাজে মন না লাগলে ঘুরতে যান, কারণ ব্যবসায়িক যাত্রা আজ সফল হবে। তবে সময়মতো জায়গামতো পৌঁছাতে হবে। শ্বশুরবাড়ি থেকে আসা কোনো আর্থিক ‘উপহার’ বা চাপ আপনার কপালে ভাঁজ ফেলতে পারে। আবহাওয়া পরিবর্তনের জন্য স্বাস্থ্য খারাপ হলে, দয়া করে ডাক্তার চ্যাটজিপিটিকে বিশ্বাস করে চিকিৎসা করবেন না!
কর্কট
আজ পকেটে টাকা ঢুকতে পারে, কিন্তু অনলাইনে অপ্রয়োজনীয় জিনিস কেনা বন্ধ করুন। সঞ্চয়ে মন দিন, না হলে মাসের শেষে আপনাকে ডাল-ভাত খেয়ে থাকতে হবে। পুরোনো পারিবারিক বিবাদ মিটবে—এই সুযোগে শান্তিতে একটু নাক ডেকে ঘুম দিয়ে নিন। আর সন্তানের জন্য চিন্তা? চিন্তা করবেন না, তারা বড় হলে আরও বেশি চিন্তা দেবে—তাই এখন থেকেই অভ্যাস করুন!
সিংহ
আজ আপনি পরিবারের সঙ্গে গুণগত সময় কাটাবেন (যদি না তারা আপনাকে ফোন ঘাটাঘাটি করতে দেখে)। আপনার ব্যক্তিত্বে সবাই মুগ্ধ হবে—অতিরিক্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করলে লোকে ভাববে আপনি ভোটে দাঁড়াচ্ছেন! বাবার সঙ্গে মতবিরোধ হলে তর্ক করবেন না, কারণ বাবা সবসময় ঠিক (যদিও আপনি জানেন যে আপনিই ঠিক)। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা থাকলে মনে রাখবেন, সুস্থ থাকতে হলে জিম শুধু লোক দেখানোর জন্য নয়।
কন্যা
অতিরিক্ত উদারতা দেখিয়ে অন্যের উপকার করলে আপনার নিজের কাজের ক্ষতি হতে পারে। আজই আপনার ‘না’ বলা শেখার দিন। হঠাৎ করে চাকরির সুযোগ এলে অবাক হবেন না—তবে কাজ করতে হবে, সেকথা মনে রাখবেন। অতীতের কোনো ভালো কাজের ফল আজ পেতে পারেন, যা আপনাকে কিছুক্ষণ মানসিক শান্তি দেবে (যতক্ষণ না আপনার বস আবার ফোন করছে)।
তুলা
প্রেমের সম্পর্কে আজ গভীরতা বাড়বে, এতটাই গভীর যে আপনি ডুব দিতে পারেন। ব্যবসায় লাভের মুখ দেখবেন, বিশেষত পার্টনারশিপে (তবে পার্টনারকে বিশ্বাস করার আগে একবার টিপে দেখে নেবেন)। সম্পর্কের ভুল-বোঝাবুঝি হলে ধৈর্য ধরুন অথবা একটা দামি উপহার কিনে দিন। আজ বেশি তেল-ঝাল মসলা খাবেন না, লিভার বা হজমের সমস্যা হলে আপনার রসিকতা করার মুড থাকবে না।
বৃশ্চিক
আজ আপনার আত্মবিশ্বাস এতটাই তুঙ্গে থাকবে যে আপনি আপনার নিজের সেলফি দেখে নিজেই মুগ্ধ হবেন। আর্থিক পরিস্থিতির উন্নতি হবে, মনে হবে যেন লটারি জিতেছেন (যদিও জেতেননি, তবে অনুভূতিটা একই)। আপনার সৃজনশীলতা আজ আপনার ওপর এতটাই ভর করবে যে আপনি অফিসের প্রেজেন্টেশনকে কবিতা বানিয়ে ফেলবেন। প্রেমের বন্ধন মজবুত হবে, তাই প্রিয়জনের কাছে একটু নাটকীয় প্রশংসা প্রত্যাশিত।
ধনু
ভাগ্য আজ আপনাকে এমন সাহায্য করবে যেন আপনি তার প্রিয় সন্তান। টাকা বাড়তে পারে, তাই বাজেটটা একটু বাড়িয়ে নিন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের কারণে কাজের প্রতি মন বসবে না, তাই একটু ‘ধর্মীয়’ বা ‘বিনোদনের’ অজুহাতে ভ্রমণ করে আসতে পারেন। উচ্চশিক্ষার কাজে সফল হবেন, বিশেষত যদি আপনি ফেসবুক স্ক্রল করা বাদ দিয়ে সত্যিই বই খোলেন।
মকর
অবিবাহিতরা আজ বিশেষ কারও আগমন আশা করতে পারেন—হতে পারে সেটা কোনো ডেলিভারি বয়, আবার হতে পারে আপনার স্বপ্নের মানুষ! কর্মক্ষেত্রে আপনার এনার্জি দেখে বস খুশি হবে, তাই প্রমোশনের কথা মনে করিয়ে দিন। তবে সঙ্গী যদি কোনো গোপন কথা লুকিয়ে রাখে, তাহলে মাথা ঠান্ডা রাখুন। গুপ্তচরবৃত্তি করে জানতে যাবেন না, তাহলে সুখের সংসারে ‘তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ’ শুরু হতে পারে।
কুম্ভ
যৌথ কাজে আজ আপনার কপাল খুলবে। লাভের টাকা এলে পার্টনারকে না দিয়ে পকেটে ভরবেন না, তাহলে ফল ভালো হবে না। অপ্রত্যাশিত আর্থিক লাভ আপনার ওয়ালেটকে শক্তিশালী করবে। সম্পর্কের গভীর বন্ধন আপনাকে শান্তি দেবে, যতক্ষণ না আপনার জীবনসঙ্গী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। কারণ, তাঁকে খুশি রাখাটাও একটা বড় প্রকল্প।
মীন
আজ স্ত্রীর সঙ্গে কেনাকাটা নিয়ে আলোচনা হতে পারে—আপনার বাজেট নিয়ে নয়, শুধু কেনার তালিকা নিয়ে। শত্রুর সঙ্গে মিটমাট হলেও সাবধানে থাকুন। কারণ, তারা যেকোনো সময় আবার বন্ধুত্বের মুখোশ খুলে ফেলতে পারে। শারীরিক দুর্বলতা বোধ করলে বিশ্রাম নিন। তবে আজ আপনার অতিরিক্ত কথা বলার অভ্যাস নিয়ন্ত্রণ করুন, না হলে আপনার মুখের কথাতেই ঝামেলা বাঁধবে—কম বলুন, বেশি শুনুন!
খুশকি নিয়ে সমস্যায় ভোগেন না, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কারও মাথায় সাদা গুঁড়ার মতো খুশকি উড়ে বেড়ায়, কারও আবার চুল সব সময় ভারী ও আঠালো লাগে। অনেক সময় মানুষ ধরে নেয়, এটি শুধু চুলে তেল জমে থাকার কারণে হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে, তেলতেলে এবং আঠালো খুশকি একধরনের সমস্যা। এর যত্ন আলাদা ও নিয়মিত নিতে হয়।২৭ মিনিট আগে
কোথাও জীবনযাত্রার উচ্চ ব্যয়, ঋণের বোঝা এবং আর্থিক অস্থিতিশীলতার কারণে তরুণ প্রজন্ম বিয়ে বিলম্বিত করছে বা এড়িয়ে যাচ্ছে। আবার কোথাও প্রথাগত বিয়ের গুরুত্ব কমে আসছে।২ ঘণ্টা আগে
কাজের চাপ, অনিদ্রা, ক্লান্তি এখন প্রায় সবার জীবনের অংশ। এমন অবস্থায় অনেকে কফি বা এনার্জি ড্রিংক পান করেন। এর বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক কিছু পানীয় দারুণ কাজ করে। ঘরোয়া উপাদানে তৈরি এসব টনিক শরীরের ক্লান্তি কমায়, মন ভালো রাখে আর উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।১৭ ঘণ্টা আগে
তুরস্কের পূর্বাঞ্চলের ব্ল্যাক সি উপকূল থেকে প্রায় এক ঘণ্টার পথ ঘুরে পন্টিক পর্বতমালার ওপরে পৌঁছালে চোখে পড়ে এক অসাধারণ দৃশ্য—পাহাড়ের প্রাচীরের ওপর ঝুলন্ত সুমেলা মনাস্ট্রি। মনাস্ট্রির স্থাপনা দেখলে মনে হবে কোনো বিখ্যাত শিল্পী তাঁর ক্যানভাসে ছবি এঁকে রেখেছেন।১ দিন আগে