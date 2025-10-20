Ajker Patrika
> জীবনধারা
> জেনে নিন

সুইচ বোর্ড পরিষ্কার করবেন যেভাবে

ফিচার ডেস্ক
সুইচ বোর্ড পরিষ্কার করবেন যেভাবে

ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় বেশির ভাগই যেদিকে আমাদের নজর যায় না, তা হলো সুইচ বোর্ড। প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে হাতের চাপ লেগে এই সুইচ বোর্ডগুলো ময়লা ও কালো হয়ে যেতে শুরু করে। একদিন না হয় সময় নিয়ে শুধু বাড়ির সুইচ বোর্ডগুলো পরিষ্কার করলেন! জেনে নিন উপায়একটি পাত্রে ডিশওয়াশিং লিকুইড গুলে নিয়ে তাতে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে ভালো করে নিংড়ে নিন। এবার এই কাপড় দিয়ে সুইচ বোর্ডগুলো মুছে ফেলুন। খেয়াল রাখতে হবে, পরিষ্কার করার সময় পানি গড়িয়ে যেন সুইচ বোর্ডের ভেতরে না যায়।

কাপড় বা তুলার বলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে সুইচ বোর্ড ভালো করে ঘষে নিন। এতে থাকা অ্যালকোহল দ্রুত দাগ তুলে ফেলবে।পাতলা সুতির কাপড়ে নেইলপলিশ রিমুভার ঢেলে তা দিয়ে সুইচ বোর্ড মুছে নিন। এতে স্পিরিট থাকে বলে সুইচ বোর্ডের দাগও উঠে যাবে সহজে। অ্যান্টিসেপটিক তরল দিয়েও একইভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

জেনে রাখা ভালো

  • সুইচ বোর্ড পরিষ্কারের আগে সব সুইচ বন্ধ করে নিন।
  • সুইচের ভেতরে, প্লাগ পয়েন্টে পানি, সাবান বা রাসায়নিক যেন না ঢুকে যায়, সেদিকে খেয়াল রাখা জরুরি। রিমুভার বা সাবান পানি দিয়ে পরিষ্কারের পর দ্রুত শুকনো কাপড়ে বোর্ড মুছে ফেলুন।
  • সুইচ বোর্ড মোছার পর শুকিয়ে গেলেই শুধু সুইচ অন করতে পারেন। নইলে বিপদের আশঙ্কা থেকে যায়।

সূত্র: হার জিন্দেগি

বিষয়:

আজকের জীবনছাপা সংস্করণজীবনধারাজেনে নিন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

‎জবি ছাত্রদল নেতা জুবায়েদ হত্যার ঘটনায় তাঁর ছাত্রী সপরিবারে পুলিশ হেফাজতে

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

৪৯তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১২১৯

ফরিদপুরে এ কে আজাদের গণসংযোগে হামলা, গাড়ি ভাঙচুর

ভিডিও কলে ‘বিয়ে’: দেশে ফিরে দেখেন আরেকজনের স্ত্রী, অতঃপর কারাগারে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

সুইচ বোর্ড পরিষ্কার করবেন যেভাবে

সুইচ বোর্ড পরিষ্কার করবেন যেভাবে

বিকেলে চায়ের আড্ডায় থাকুক সহজ সুস্বাদু দুই স্ন্যাকস

বিকেলে চায়ের আড্ডায় থাকুক সহজ সুস্বাদু দুই স্ন্যাকস

জেনে নিন বিশ্বের বিখ্যাত শপিং স্ট্রিটগুলোর নাম

জেনে নিন বিশ্বের বিখ্যাত শপিং স্ট্রিটগুলোর নাম

ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু

ঢাকা অ্যাডভার্টাইজিং স্কুলের আনুষ্ঠানিক ক্লাস শুরু