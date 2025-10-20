সুইচ বোর্ড পরিষ্কার করবেন যেভাবে

ফিচার ডেস্ক
ঘরদোর পরিষ্কার করার সময় বেশির ভাগই যেদিকে আমাদের নজর যায় না, তা হলো সুইচ বোর্ড। প্রতিদিন ব্যবহারের ফলে হাতের চাপ লেগে এই সুইচ বোর্ডগুলো ময়লা ও কালো হয়ে যেতে শুরু করে। একদিন না হয় সময় নিয়ে শুধু বাড়ির সুইচ বোর্ডগুলো পরিষ্কার করলেন! জেনে নিন উপায়একটি পাত্রে ডিশওয়াশিং লিকুইড গুলে নিয়ে তাতে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে ভালো করে নিংড়ে নিন। এবার এই কাপড় দিয়ে সুইচ বোর্ডগুলো মুছে ফেলুন। খেয়াল রাখতে হবে, পরিষ্কার করার সময় পানি গড়িয়ে যেন সুইচ বোর্ডের ভেতরে না যায়।
কাপড় বা তুলার বলে হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে সুইচ বোর্ড ভালো করে ঘষে নিন। এতে থাকা অ্যালকোহল দ্রুত দাগ তুলে ফেলবে।পাতলা সুতির কাপড়ে নেইলপলিশ রিমুভার ঢেলে তা দিয়ে সুইচ বোর্ড মুছে নিন। এতে স্পিরিট থাকে বলে সুইচ বোর্ডের দাগও উঠে যাবে সহজে। অ্যান্টিসেপটিক তরল দিয়েও একইভাবে পরিষ্কার করে নিতে পারেন।
জেনে রাখা ভালো
সূত্র: হার জিন্দেগি
