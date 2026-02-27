Ajker Patrika
জেনে নিন

আজকের রাশিফল: বাইরের অশান্তি বাড়িতে আনবেন না, রাগ ও লোভ সামলান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১০: ৪১
আজকের রাশিফল: বাইরের অশান্তি বাড়িতে আনবেন না, রাগ ও লোভ সামলান

মেষ

নিজেকে সুপারম্যান মনে হলেও মনে রাখবেন, আয়রন করার সময় জামা পুড়ে গেলে সেই সুপারপাওয়ার কাজে আসবে না। নতুন ব্যবসায় নামার আগে ক্যালকুলেটরটা দুবার ঝালিয়ে নিন। আবেগ দিয়ে ল্যাপটপ কেনা যায়, কিন্তু কিস্তি মেটানো যায় না। সঙ্গীর সঙ্গে তর্কে যাবেন না। আপনি জিতলেও দিন শেষে আপনাকে ‘সরি’ বলতেই হবে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। আজ হজমের সমস্যা হতে পারে। রাস্তার ধারের ফুচকা আজ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। লাল রঙের রুমাল সঙ্গে রাখুন, রাগের মাথায় ওটা কামড়ালে অন্তত দাঁত বাঁচবে।

বৃষ

আপনার আজ বিদেশের স্বপ্ন দেখার দিন। তবে সেই বিদেশ পাশের পাড়ার গলিও হতে পারে। বড় কোনো পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত থাকুন। অফিসের বস আজ আপনার দিকে তেরছা নজরে তাকাতে পারে। কাজের ভান করাটা আজ একটু বেশি নিখুঁত হতে হবে। রেস্টুরেন্টে খেতে গেলে বিল দেওয়ার সময় হঠাৎ ফোনের নেটওয়ার্ক চলে যাওয়ার অভিনয়টা আজ আর কাজ করবে না। অলসতা ঝেড়ে ফেলুন। অন্তত বিছানা থেকে রান্নাঘর পর্যন্ত দুবার দৌড়ান। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে ‘স্মার্ট’ বলে একটা ধমক দিন, আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

মিথুন

অফিসের কাজ আজ আপনার ঘাড়ে পাহাড়ের মতো চেপে বসবে। আপনি একাই দশ হাতে কাজ করতে চাইবেন, কিন্তু মাঝপথে মনে হবে আপনি আসলে অক্টোপাস নন। সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলার সময় সাবধান। আপনার আইডিয়া চুরি করে কেউ প্রমোশন নিয়ে নিতে পারে। সঙ্গীর ইমোশন বোঝার চেষ্টা করুন। সে যখন ‘কিছু না’ বলবে, জানবেন ‘সবকিছু’ ওখানেই লুকিয়ে আছে। চোখের যত্ন নিন। সারা দিন রিলস দেখলে চোখের নিচে কালি পড়বে, যা মেকআপ দিয়েও ঢাকা যাবে না। আজ নীল রং আপনার জন্য শুভ। তবে নীল হয়ে ঘরে বসে থাকবেন না।

কর্কট

আজ আপনার রাগের পারদ থার্মোমিটার ফাটিয়ে দিতে পারে। পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলার সময় মুখে একটু ‘মিষ্টি’র প্রলেপ মাখান। গোপন পরিকল্পনা শেয়ার করবেন না। অফিসের দেয়ালে কান আছে, আর পাশের টেবিলের কলিগের কানে এয়ারপড থাকলেও সে সব শুনছে। পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটবেন না। ঝগড়া মেটাতে আজ আইসক্রিম ট্রিট দিতে হতে পারে। উচ্চ রক্তচাপ এড়াতে লবণ কম খান এবং ফালতু তর্কে জড়ানো বন্ধ করুন। আজ সাদা পোশাক পরুন, শান্তি বজায় রাখার প্রতীক হিসেবে।

সিংহ

আজ বনের রাজা নন, বরং অফিসের কাজের গাধা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। তবে আর্থিক লাভ হওয়ার একটা ক্ষীণ আশা আছে। টাকা আসার যোগ আছে, তবে আসার আগেই খরচ করার লিস্ট বানাবেন না। মানিব্যাগটাকে একটু বিশ্রাম দিন। বাড়ির অশান্তি বাইরে নেবেন না, আর বাইরের অশান্তি বাড়িতে আনবেন না। বাড়িটা কুস্তি লড়ার আখড়া নয়। হাড়ের জয়েন্টে ব্যথার সম্ভাবনা। চেয়ার থেকে ওঠার সময় ‘উহ-আহ’ শব্দ করলে বয়সের দোষ দেবেন না। লটারির টিকিট কাটার আগে ঘরের কোণে রাখা ভাঙা বালতিটা সারিয়ে নিন।

কন্যা

আজ নিজেকে একটু বেশি ভালোবাসুন। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের প্রশংসা করুন (অন্য কেউ তো করবে না)। বিনিয়োগের রিটার্ন আজ খুব একটা জুতসই হবে না। পুরোনো কোনো বিনিয়োগ নিয়ে কান্নাকাটি করে লাভ নেই। শেয়ারবাজারে আজ পা না বাড়ানোই ভালো। একতরফা সিদ্ধান্ত নেবেন না। সঙ্গীর কথা শুনুন, অন্তত শোনার ভান করুন। মানসিক চাপ কমাতে গান শুনুন। তবে নিজের গান নিজে শুনলে মানসিক চাপ আরও বাড়তে পারে। পকেট সামলে খরচ করুন, বিলাসিতা করতে গিয়ে শেষে যেন মুড়ি খেতে না হয়।

তুলা

গ্রহরা আজ আপনার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসছে। ক্যারিয়ারে বড় দায়িত্ব পেতে পারেন। মনে মনে নিজেকে বস ভাবা শুরু করতে পারেন। বড় প্রজেক্ট মানেই বড় টেনশন। টেবিলের ড্রয়ারে চা-বিস্কুট বা চকলেট লুকিয়ে রাখুন, এনার্জি লাগবে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। ফেসবুকের লাইক সব সময় মানসিক শান্তি দেয় না, মাঝেমধ্যে মা-বাবার হাতের রান্না বেশি কাজ দেয়। মেরুদণ্ড সোজা করে বসুন। কুঁজো হয়ে থাকলে লোকে আপনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে। আজ হলুদ রঙের কোনো জিনিস সঙ্গে রাখুন, উজ্জ্বল দেখাবে।

বৃশ্চিক

সাম্প্রতিক কোনো ডিল থেকে আজ কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আসার সম্ভাবনা আছে। তবে সেই টাকা গুনতে গিয়ে যেন আবার আঙুলে ব্যথা না হয়! ব্যবসায় উন্নতির যোগ। তবে পার্টনারের ওপর চোখ রাখুন, সে হয়তো আপনার টিফিন বক্সের শেষ মিষ্টিটাও টার্গেট করেছে। পারিবারিক ভুল-বোঝাবুঝি হতে পারে। কথা বলার আগে মুখে একটু ফিল্টার ব্যবহার করুন। দাঁতের ব্যথায় ভুগতে পারেন। মিষ্টি খাওয়ার লোভ সামলান। বিনিয়োগের আগে দশবার ভাবুন, আর বন্ধুদের পরামর্শ শুনে নদীতে ঝাঁপ দেবেন না।

ধনু

প্রেমের জীবনে আজ একটু মেঘলা আকাশ। লং ডিস্টেন্স রিলেশনে থাকলে ইন্টারনেটের স্পিড আজ আপনাকে ডিভোর্স পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। বিদেশে চাকরির সুযোগ আসতে পারে, তবে স্ক্যাম থেকে সাবধান। ই-মেইলে আসা ‘নাইজেরিয়ান প্রিন্স’-এর লটারি আজ বিশ্বাস করবেন না। ডেটিংয়ের জন্য ভালো দিন, তবে মানিব্যাগ চেক করে বের হোন। ফিট থাকার চক্করে আজ যেন জিমে গিয়ে পেশি ছিঁড়ে না ফেলেন। যোগ করুন। আজ নিরামিষ খাওয়ার চেষ্টা করুন, পেটটা অন্তত শান্ত থাকবে।

মকর

আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ একটা রোমান্টিক ডেটের প্ল্যান করে ফেলুন। তবে সেই ডেটের বিল যেন আপনাকে একা না দিতে হয়, সেই ব্যবস্থা আগে করবেন। অফিসে আপনার নতুন আইডিয়া বস লুফে নিতে পারে। তবে ক্রেডিট যেন কলিগ না নেয়, সেটা নিশ্চিত করুন। বিয়ের আলোচনা এগোতে পারে। যারা সিঙ্গেল, তারা আজ পছন্দের মানুষকে মেসেজ পাঠিয়ে ব্লক হওয়ার ঝুঁকি নিতে পারেন। পিঠের ব্যথায় নাজেহাল হতে পারেন। বেশি ভারী বালিশে ঘুমাবেন না। আজ আপনি পজিটিভ এনার্জিতে ভরপুর থাকবেন, সেই এনার্জিটা ঝগড়ায় নয়, কাজে লাগান।

কুম্ভ

আজ আপনার জন্য অলসতার উৎসব। শরীরকে ফিট রাখতে একটু যোগব্যায়াম করার কথা ভাবুন, তবে শুধু ভাবলেই হবে না, করতেও হবে। কাজের জায়গায় আপনার নতুনত্ব সবাই পছন্দ করবে, কিন্তু হিংসাও করবে অনেকে। নিজের ডেস্ক গোছান, ফাইল হারানো যোগ আছে। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা জমবে। পুরোনো কোনো বন্ধুর কাছ থেকে টাকা ফেরত পাওয়ার ক্ষীণ আশা আছে। ঘুমের অভাব হতে পারে। ফোনের উজ্জ্বলতা কমিয়ে দ্রুত ঘুমানোর চেষ্টা করুন। রাজকীয় নীল জামা পরে আজ নিজেকে রাজপুত্র বা রাজকন্যা ভাবতেই পারেন।

মীন

আর্থিক অবস্থা বেশ ভালো, তবে বিলাসিতা করার আগে একটু পেছন ফিরে তাকান। আপনার সঞ্চয় যেন আবার উড়োজাহাজ হয়ে উড়ে না যায়। নতুন চাকরির ইন্টারভিউ থাকলে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে যান। নিজের সিভিতে একটু মিথ্যা বলা দোষের নয়, তবে সেটা যেন ধরা না পড়ে। সঙ্গীর জন্য ছোট কোনো উপহার কিনুন। ভালোবাসা বাড়বে, আর পকেট কমবে—এটাই ভারসাম্য। পড়াশোনা বা শেখার কোনো শেষ নেই, তবে আজ স্ক্রিন টাইম কমান। মাথা ধরতে পারে। আজ একটি নতুন বাংলা গালি না শিখে বরং একটি কাজের ইংরেজি শব্দ শিখুন।

বিষয়:

জীবনধারারাশিফলজেনে নিনআজকের রাশিফল
