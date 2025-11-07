Ajker Patrika
আসছে শীত, জেনে নিন মধু খাওয়া উপকারিতা

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
শীতকালে মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে সুস্থ রাখতে পারে। ছবি: পেক্সেলস
শীতকালে মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনাকে সুস্থ রাখতে পারে। ছবি: পেক্সেলস

মধু মূলত একটি উচ্চ ঔষধিগুণ সম্পন্ন ভেষজ তরল। এটি চিনির চেয়ে অনেক মিষ্টি। মধুতে রয়েছে উচ্চমাত্রার ফ্রুক্টোজ ও গ্লুকোজ, যা যকৃতে গ্রাইকোজেনের রিজার্ভ গড়ে তোলে। রাতে ঘুমানোর আগে মধু খেলে মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা ভালো থাকে। এটি মানবদেহে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় বলে নিয়মিত মধু পানে রোগ-বালাই কমে। ঠান্ডায় মধু ভালো কাজ করে। শীতকালে মধু খাওয়ার অভ্যাস আপনার সুস্থতার একটি বড় হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। খালি পেটে মধু খেলে হজমশক্তি বৃদ্ধি পায়, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। এ ছাড়া, এটি ওজন কমাতে, অ্যাসিডিটি ও আলসারের সমস্যা কমাতে এবং ফুসফুসের রোগ নিরাময়ে সাহায্য করে। তাই সকালে মধু খাওয়া শরীরের জন্য ভালো। মধুতে কোনো চর্বি নেই। এতে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন ও আঁশ থাকে।

মধুর স্বাস্থ্য উপকারিতা

মধুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম ও টাইপ২ ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। ছবি: পেক্সেলস
মধুতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম ও টাইপ২ ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। ছবি: পেক্সেলস

মধু পুষ্টি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর। এতে ব্যাকটেরিয়াবিরোধী বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একটি সুষম খাদ্যের অংশ হিসেবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারে। মধু অনেক খাবারে একটি সাধারণ উপাদান এবং বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। ১ টেবিল চামচ বা ২০ গ্রাম মধুতে থাকে,

  • ক্যালরি ৬১
  • শর্করা ১৭ গ্রাম
  • রাইবোফ্ল্যাভিন দৈনিক মানের ১ শতাংশ
  • কপার দৈনিক মানের ১ শতাংশ
  • অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ

ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত মধুতে ফ্ল্যাভোনয়েড ও ফেনোলিক অ্যাসিডের মতো অনেক গুরুত্বপূর্ণ জৈব-সক্রিয় উদ্ভিদ যৌগ এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। হালকা রঙের মধুর চেয়ে গাঢ় রঙের মধুতে সাধারণত বেশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে। এগুলো শরীরের রিঅ্যাকটিভ অক্সিজেন নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। এ ধরনের অক্সিজেন কোষে জমা হয়ে ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতি অকালবার্ধক্য, টাইপ২ ডায়াবেটিস এবং হৃদ্‌রোগের মতো অবস্থার জন্ম দিতে পারে।

রক্তে শর্করার মাত্রার জন্য ভালো

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে মধু সাধারণ চিনির চেয়ে কিছুটা বেশি সুবিধা দিতে পারে। যদিও মধু অন্যান্য চিনির মতোই রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়ায়। তবে এতে থাকা অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট মেটাবলিক সিনড্রোম ও টাইপ২ ডায়াবেটিস থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে। গবেষকেরা দেখেছেন, মধু অ্যাডিপোনেকটিন নামক একটি হরমোনের মাত্রা বাড়াতে পারে, যা প্রদাহ কমায় এবং রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণ উন্নত করে। এমন প্রমাণও রয়েছে, প্রতিদিন মধু খাওয়া টাইপ২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের খালি পেটে রক্তে শর্করার মাত্রা ভালো রাখতে পারে। তবে, ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য পরিশ্রুত চিনির চেয়ে মধু সামান্য ভালো হলেও, তাদের এটি পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করা উচিত।

হৃদ্‌রোগের জন্য উপকারী

মধু হৃদ্‌রোগ প্রতিরোধেও সাহায্য করতে পারে। একটি পর্যালোচনা অনুসারে, মধু রক্তচাপ কমাতে, রক্তের চর্বির মাত্রা উন্নত করতে, হৃৎস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ করতে এবং স্বাস্থ্যকর কোষের মৃত্যু প্রতিরোধ করতে সাহায্য করতে পারে। এসব কারণে হৃদ্‌যন্ত্রের কার্যকারিতা ও স্বাস্থ্য ভালো থাকে। ৪০ বছরের বেশি বয়সী ৪ হাজার ৫০০ জনের বেশি মানুষ নিয়ে করা একটি পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণায় দেখা গেছে, নারীদের পরিমিত পরিমাণে মধু খাওয়া উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমায়। এ ছাড়া, কাঁচা মধুতে সাধারণত প্রোপোলিস থাকে। মৌমাছিরা গাছের রস বা আঠা-উৎপাদনকারী গাছ থেকে তৈরি করে এটি। প্রোপোলিস কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা উন্নত করতে পারে। তবে হৃদ্‌যন্ত্রের স্বাস্থ্যের ওপর মধুর প্রভাব ভালোভাবে বোঝার জন্য আরও গবেষণা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

শিশুদের কাশি কমাতে মধু

শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণজনিত সমস্যায় ভোগা শিশুদের জন্য কাশি একটি সাধারণ সমস্যা। এ সংক্রমণ শিশু ও মা-বাবার ঘুমের এবং জীবনযাত্রার মানকে প্রভাবিত করতে পারে। শিশুদের কাশি ও মধুর ওপর করা বেশ কয়েকটি গবেষণার একটি পর্যালোচনায় মনে করা হয়েছে, কাশির উপসর্গের জন্য ডাইফেনহাইড্রামিনের চেয়ে মধু বেশি কার্যকর। এটি কাশির স্থায়িত্ব কমাতে সাহায্য করতে পারে। উপরন্তু, কাশির ওষুধের মতো মধুর কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে, এক বছরের কম বয়সী শিশুদের মধু খাওয়ানো উচিত নয়।

শিশুদের কাশির উপসর্গের জন্য ডাইফেনহাইড্রামিনের চেয়ে মধু বেশি কার্যকর। ছবি: পেক্সেলস
শিশুদের কাশির উপসর্গের জন্য ডাইফেনহাইড্রামিনের চেয়ে মধু বেশি কার্যকর। ছবি: পেক্সেলস

খাদ্যের সঙ্গে মধু মেশানো সহজ

মধু খাদ্যের সঙ্গে যোগ করা সহজ। এ থেকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের সামান্য বাড়তি সুবিধা পেতে, আপনি সাধারণত যেভাবে চিনি ব্যবহার করেন, সেভাবে এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি দই, কফি বা চায়ে মিষ্টির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। রান্না ও বেকিংয়েও ব্যবহার করতে পারেন মধু। মনে রাখতে হবে, মধু হলো একধরনের চিনি। তাই এটি গ্রহণ করলে রক্তে শর্করার মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিকভাবে পরিমাণে মধু খেলে ওজন বৃদ্ধি ও টাইপ২ ডায়াবেটিস বা হৃদ্‌রোগের মতো রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে।

সূত্র: হেলথ লাইন

আজকের রাশিফল: সবাই আপনাকে ভুল বোঝে, পার্টনারের ভুল ধরে রোমান্স নষ্ট করবেন না

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ নভেম্বর ২০২৫, ১০: ৫২
আজকের রাশিফল: সবাই আপনাকে ভুল বোঝে, পার্টনারের ভুল ধরে রোমান্স নষ্ট করবেন না

মেষ

আপনার এনার্জি আজ হাই ভোল্টেজ! কিন্তু গ্রহের চাল বলছে, এই বিপুল শক্তি কোনো মহৎ কাজে লাগাতে পারবেন না। বরং সমস্ত মনোযোগ থাকবে ঘরে লুকিয়ে থাকা মশাটিকে খুঁজে বের করে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত ‘ওয়ান-টু-ওয়ান’ ফাইট করার দিকে। এই যুদ্ধে জয় না এলে আপনার মেজাজ সপ্তমে চড়বে। একটা পুরোনো প্যান্টের পকেটে ১০-২০ টাকা খুঁজে পেতে পারেন। ব্যস, আজকের আর্থিক সফলতা এতটুকুই। কাউকে ফোন করে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে গিয়ে ভুলে যাবেন কী বলতে চেয়েছিলেন। এটা আপনার উইট নয়, গ্রহের ষড়যন্ত্র। গরম কফি মুখে দেওয়ার আগে একবার ফুঁ দিয়ে নিন। নয়তো আপনার সমস্ত এনার্জি এক মিনিটেই বরফ হয়ে যাবে।

বৃষ

শুক্র গ্রহ আপনার দিকে তাকিয়ে হাসছে। আজ আপনার প্রধান কাজ হবে সোফায় এমন একটি জায়গা খুঁজে বের করা, যেখানে মহারাজাধিরাজের মতো বসতে পারেন। একবার বসলে, নড়বেন না। গ্রহ বলছে, আপনার স্থূলতা আজ চরম! আলস্যের জন্য সবচেয়ে ভালো প্ল্যানটি হাতছাড়া হতে পারে—হয়তো বিরিয়ানি অর্ডার দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়বেন। দিনের বেলায় বারবার ওয়ালেট চেক করবেন, কোনো কারণ ছাড়াই। হ্যাঁ, আপনি জানেন যে টাকা বাড়েনি, তবু। প্রিয়জনেরা আপনার জন্য আজ বিশেষ কিছু রান্না করতে পারে। চোখ বন্ধ করে খেয়ে নিন, সমালোচনা করলে গ্রহদের অভিশাপ পেতে পারেন। নিজেকে বোঝান যে রি-রান করা সিরিয়াল দেখতে দেখতে বিস্কুট খাওয়া কোনো স্পোর্টস ইভেন্ট নয়।

মিথুন

মন আজ ফুটবলের মাঠ। দুই দলই আপনাকে চাচ্ছে: এক মন বলছে, ‘সিরিয়াস কাজ করো।’, আরেক মন বলছে, ‘ফেসবুকে কার কী হচ্ছে, দেখে নাও।’ কোনো সিদ্ধান্তই নিতে পারবেন না। শিঙাড়া না সমুচা, ডাল না মাছের ঝোল—এসব দ্বন্দ্বে আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। আজ একাধিক জিনিসের দাম জানতে ফোন করবেন, কিন্তু কিনবেন না কিছুই। বিক্রেতারা আপনাকে নিয়ে গবেষণা শুরু করে দেবে। কথা বলার সময় এত দ্রুত বলবেন যে পার্টনার আপনার কথা টুকে রাখার জন্য কাগজ-কলম নিয়ে বসতে বাধ্য হবেন। একটি মাত্র ফোন হাতে রাখুন। দুটি ফোন একসঙ্গে চালালে নিজের কথাই নিজে ভুলে যাবেন।

কর্কট

আজ বিনা কারণে ইমোশনাল হয়ে পড়বেন। পুরোনো একটি জামা বা ছেঁড়া বই দেখে মনে হবে, জীবনের সমস্ত দুঃখ যেন সেখানেই লুকিয়ে আছে। দিনের অধিকাংশ সময় কাটবে পুরোনো স্মৃতি হাতড়ে এবং নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে ভুল বোঝা মানুষ হিসেবে ভেবে। শপিং করতে গিয়ে এমন একটি জিনিস কিনে ফেলবেন, যেটা কোনো দিনও দরকার ছিল না। পরে মনে হবে, কেন কিনলাম? গ্রহ বলছে, এটাই ছিল আজকের ‘আবেগের বিনিয়োগ’। পার্টনার বা বন্ধু আপনার সামান্যতম নীরবতাকে ভুল বুঝে দুশ্চিন্তা করবে। আপনার উচিত, ‘আমি শুধু ফ্রিজে কী আছে, সেটা ভাবছি’—এইটা বলে দেওয়া। আলুর চিপস আর কোমল পানীয়র চেয়ে পানি বেশি খান। এতে আবেগের বাঁধ কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

সিংহ

আপনি হলেন আজকের দিনের ‘সুপারস্টার’! মনে হবে সবাই আপনার দিকে তাকিয়ে আছে এবং আপনার প্রশংসা করছে। যদি কেউ প্রশংসা না করে, তবে আপনি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নেবেন। অফিস বা বাড়িতে একটুখানি নাটকীয়তা তৈরি করে মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আজ এমন একটি জিনিস কিনবেন, যেটা দেখতে খুবই দামি, কিন্তু আদতে তার কোনো দরকার নেই। আপনার রাজকীয় রুচির দাম তো দিতেই হবে, তাই না? ভালোবাসার মানুষের কাছে বারবার জানতে চাইবেন, ‘আমাকে কেমন লাগছে?’ উত্তর যত ভালোই হোক, সন্তুষ্ট হবেন না। সেলফি তোলার আগে ভালো করে দেখে নিন ব্যাকগ্রাউন্ডে যেন বাড়ির ঝুল না থাকে। আপনার স্টারডমের সঙ্গে এটা মানায় না!

কন্যা

আজ ভেতরের গোয়েন্দা জেগে উঠবে। ঘরের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবেন—কোথায় একটুও ধুলো আছে, কোন ফাইলটি ঠিক জায়গায় নেই। এমনকি নিজের হাঁচি-কাশির শব্দ বিশ্লেষণ করে দেখবেন, কোনো বড় রোগের লক্ষণ কি না। অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সচেতনতা আপনার মনকে ক্লান্ত করে দেবে। আজ কোনো বিল বা হিসাব মেলাতে গিয়ে এক টাকার গরমিল হবে। সেই এক টাকার হিসাব না মেলা পর্যন্ত আপনার ঘুম হবে না। পার্টনারের কোনো ভুল উচ্চারণ বা ব্যাকরণগত ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে মুহূর্তের রোমান্স নষ্ট করতে পারেন। প্লিজ, পার্টনারের দাঁত মাজার স্টাইল বা ঘরের গাছগুলোর পাতা গোনা বন্ধ করুন। জীবনটা একটু এলোমেলো হোক!

তুলা

আজকের দিনটি আপনার জন্য একটি ভারসাম্যহীনতার খেলা। একসঙ্গে চারজনের মন রাখতে গিয়ে শেষমেশ সবার কাছেই খারাপ হবেন। আজ টি-শার্টের সঙ্গে কোন প্যান্ট মানাবে, তা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভেবেও কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। গ্রহ বলছে, কোনো একটি দিকে ঝুঁকুন, ক্ষতি নেই! কোনো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এত বেশি অপশন নিয়ে ভাববেন যে শেষ পর্যন্ত সেই সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যাবে। পার্টনারের সঙ্গে সামান্য ঝগড়া হলে সেটা মিটিয়ে ফেলার জন্য অতিরিক্ত চেষ্টা করবেন। ফলে ঝগড়ার মূল কারণ ভুলে গিয়ে মীমাংসার টেকনিক নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে যাবে। দুটি অপশনের মধ্যে যেটি সহজ মনে হচ্ছে, চোখ বন্ধ করে সেটি বেছে নিন। পৃথিবী ধ্বংস হবে না।

বৃশ্চিক

আজ মুখে যতই গম্ভীর বা রহস্যময় ভাব নিয়ে থাকুন না কেন, মন সারা দিন ভাববে—রাতে কী ডিনার হবে। গভীর দৃষ্টি, যেটা দিয়ে আপনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রহস্য ভেদ করার ভান করেন, সেটা আসলে ডিনারে মাংসের টুকরার সংখ্যা গুনছে। দীর্ঘদিন ধরে জমিয়ে রাখা একটি প্রাচীন কচ্ছপের মতো পার্স আজ খুঁজে পেতে পারেন, যেখানে কিছু খুচরা পয়সা থাকতে পারে। এটা আপনার গোপন সম্পদের অংশ। কেউ সামান্য কোনো প্রশ্ন করলেও আপনি এমন একটি কঠিন উত্তর দেবেন, যেন আপনি কোনো স্পাই থ্রিলারের হিরো। প্লিজ, আজ অন্তত একটা রহস্য ফাঁস করে দিন। বলুন, ‘আমি কাল রাতেও ঘুমাইনি, পায়ের নখ কাটতে কাটতেই ভোর হয়ে গেছে!’

ধনু

আপনার মন আজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিতে চাইবে। হয়তো ভাববেন, ‘আজই চাকরি ছেড়ে হিমালয়ে যাব!’ কিন্তু দিনের শেষে দেখা যাবে, পাড়ার মোড়ের দোকানে চপ খেতে গিয়ে লাইনের শেষে দাঁড়িয়ে আছেন। এইটাই আপনার আজকের অ্যাডভেঞ্চার। কিছু টাকা ধার নেওয়ার প্ল্যান করতে পারেন, কিন্তু প্ল্যানটা এতটাই জটিল হবে যে কেউ আপনাকে বিশ্বাস করে টাকা দেবে না। ভাগ্য ভালো! আজ জীবনের উদ্দেশ্য নিয়ে এমন গভীর কোনো দার্শনিক আলোচনা শুরু করবেন, যা শুনতে শুনতে প্রিয়জনেরা মাঝপথেই ঘুমিয়ে পড়বে। অ্যাডভেঞ্চার করার আগে অন্তত টয়লেট টিস্যু পকেটে নিয়েছেন কি না, দেখে নিন। দার্শনিকতা টয়লেটে কাজে আসে না।

মকর

গ্রহ আজ আপনাকে ‘ওয়ার্কহোলিক’ করে তুলবে। এমন সব কাজের দায়িত্ব কাঁধে নেবেন, যা আপনার করার দরকারই নেই। মনে রাখবেন, পৃথিবী আপনার সাহায্য ছাড়াই ঘুরছে। আপনি দাঁত ব্রাশ করার সময়ও অফিসের ই-মেল চেক করে নিজেকে একজন ‘শহীদ কর্মী’ প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। একটি বিশাল অঙ্কের অর্থ সঞ্চয় করার প্ল্যান করবেন, কিন্তু দিনের শেষে একটি ছোট জিনিসের জন্য সেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে; যেমন একটি নতুন হেডফোন। পার্টনার আপনার কাছ থেকে একটু মনোযোগ চাইবে, আর আপনি তাকে একটি প্রেজেন্টেশনের ডেডলাইন সম্পর্কে জ্ঞান দেবেন। প্রেম আজ কিছুটা পিছিয়ে থাকবে। আজ অন্তত ২০ মিনিট বই পড়ে বা ছাদে হেঁটে ‘অলস’ থাকুন। কাজ না করেও যে বাঁচা যায়, গ্রহকে তা দেখিয়ে দিন।

কুম্ভ

আজ সমাজের জন্য কোনো অদ্ভুত বা নতুন কিছু করার কথা ভাববেন; যেমন বিড়ালদের জন্য যোগ ক্লাব বা পিঁপড়াদের জন্য সিগন্যাল লাইট। আপনার বন্ধুরা আপনার এই আইডিয়াতে হাসি চাপতে না পেরে সাপোর্ট করবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন একটি পোস্ট করবেন, যা নিয়ে পরিচিতরা ব্যাপক তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দেবে। আজ এমন একটি অ্যাপে সাবস্ক্রাইব করবেন, যা কেউ ব্যবহার করে না। শুধু এই ভেবে এটা করবেন, যেন আপনি একজন ট্রেন্ডসেটার। প্রিয়জনের সঙ্গে সম্পর্ক আজ বেশ বন্ধুত্বপূর্ণ থাকবে। তবে প্রেমের চেয়ে আলোচনা বেশি হবে, তা-ও এমন সব বিষয় নিয়ে, যা সচরাচর কেউ আলোচনা করে না। আপনার উদ্ভাবনী আইডিয়াগুলো একটি ডায়েরিতে টুকে রাখুন। সেগুলো এখনই বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করলে পাগলা গারদে চলে যেতে পারেন।

মীন

মীন রাশির জাতক-জাতিকার আজ সারা দিন ঘোরের মধ্যে কাটবে। স্বপ্ন আর বাস্তবতার মধ্যেকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি ভুলে যাবেন। হয়তো ভাববেন, বস সত্যিই একটা ক্লাউন ড্রেস পরে অফিসে এসেছিল, অথবা পোষা মাছটি আপনার প্রেমে পড়েছে। পানি বেশি খান, নয়তো এই ঘোর আরও বাড়বে। আজ কেউ টাকা ধার চাইতে পারে, আর আপনি ইমোশনাল হয়ে তাকে টাকা দিয়ে দেবেন। পরে মনে হবে, লোকটা টাকা শোধ করবে তো? এই চিন্তায় নির্ঘুম রাত কাটবে। ভালোবাসার মানুষকে একটি রূপকথার গল্প শোনাবেন, যেটা শোনার পর সে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা করতে পারে। হেঁটে রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনটি পকেটে রাখুন। গ্রহ বলছে, আপনার মনোযোগ আজ রাস্তায় নয়, বরং মেঘের দিকে।

রূপচর্চায় ঘরোয়া উপাদান ব্যবহারের আগে যা জানা জরুরি

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তারপর ঘরে বানানো সৌন্দর্যচর্চার পণ্যগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ। ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।
বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তারপর ঘরে বানানো সৌন্দর্যচর্চার পণ্যগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ। ছবিটি এআই দিয়ে তৈরি।

হোম মেড বা ঘরে তৈরি সৌন্দর্যচর্চার পণ্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে ক্রমাগত। আমাদের রান্নার কাজে ব্যবহার করা বহু উপাদান দিয়ে রূপচর্চা করা যায়। সে চর্চার ধারাও বেশ পুরোনো আমাদের দেশে। তবে সেসব পণ্য দিয়ে রূপচর্চার উপকরণ তৈরির আগে জানতে হবে কোন উপাদান কোন ধরনের ত্বক প্রভাবিত করতে পারে।

বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে তারপর ঘরে বানানো সৌন্দর্যচর্চার পণ্যগুলো ব্যবহার করা নিরাপদ। তা না হলে সমস্যা হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। রান্নাঘরের এমন কিছু উপাদান আছে, যেগুলো আমাদের ত্বক বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করতে পারে। কারও তেলতেলে ত্বক, আবার কারও শুষ্ক ত্বক। অনেককে ব্রণ বা সংবেদনশীলতার মতো সমস্যাও মোকাবিলা করতে হয়। তাই ত্বক পরিচর্যার চেষ্টা করার আগে আপনার ত্বকের ধরন জানা গুরুত্বপূর্ণ।

যে উপাদানগুলো ত্বক প্রভাবিত করতে পারে

সাইট্রাস ফল: সাইট্রাস অর্থাৎ টকজাতীয় ফল ত্বক উজ্জ্বল করতে সহায়তা করে। তবে এর কিছু নেতিবাচক দিকও আছে। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ও হেয়ার ট্রান্সপ্লান্ট সার্জন ড. বি এল জংগিদ বলেছেন, ‘এগুলোতে উচ্চমাত্রায় অ্যাসিডিটি থাকে। এগুলো আপনার ত্বক সূর্যের আলোর প্রতি আরও সংবেদনশীল করে তুলতে পারে।’ এই সংবেদনশীলতা কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্যকর উজ্জ্বলতার বদলে সানবার্ন ঘটাতে পারে।

ত্বকে সাইট্রাস জাতীয় ফলের ব্যবহার সূর্যের আলোর প্রতি ত্বককে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। ছবি: পেক্সেলস
ত্বকে সাইট্রাস জাতীয় ফলের ব্যবহার সূর্যের আলোর প্রতি ত্বককে সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। ছবি: পেক্সেলস

হলুদ: হলুদ প্রদাহবিরোধী বৈশিষ্ট্যের জন্য পরিচিত। এটি ত্বক আরও উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করতে পারে। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে হলুদে অ্যালার্জি থাকতে পারে।

দই: দইয়ে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে, যা মৃদু এক্সফোলিয়েশনে সাহায্য করে। এটি অনেকের কাছেই আকর্ষণীয় উপকরণ। তবে এটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকত হবে। দই সংবেদনশীল ত্বকের জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে এবং জ্বালা বা ব্রেকআউট সৃষ্টি করতে পারে।

স্ক্রাব: একটি ভালো স্ক্রাব ত্বকের জন্য অনেক উপকারী। কফি ও চিনির স্ক্রাব অনেক জনপ্রিয়। তবে সংবেদনশীল ত্বকে এই উপাদানগুলো ছোট ছোট ফাটল সৃষ্টি করতে পারে। তাই পরীক্ষা না করে এই ধরনের স্ক্রাব নিয়মিত ব্যবহার করা এড়িয়ে চলা উচিত।

ত্বকের জন্য ভালো ঘরোয়া উপাদান

কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগে দ্রুত সতেজতার জন্য দুর্দান্ত উপাদান হতে পারে ডিমের মাস্ক। ছবি: পেক্সেলস
কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগে দ্রুত সতেজতার জন্য দুর্দান্ত উপাদান হতে পারে ডিমের মাস্ক। ছবি: পেক্সেলস

অ্যালোভেরা জেল: এই রসালো উদ্ভিদ হালকা হাইড্রেশন সরবরাহ করে। এটি ত্বকে আর্দ্রতা দেয়। বিশেষত যাদের গুরুতর ত্বকের সমস্যা নেই তাদের জন্য এটি খুবই ভালো একটি উপাদান। তবে ব্যবহারের আগে বুঝে নিতে হবে এতে ত্বকে অ্যালার্জির সৃষ্টি হচ্ছে কি না।

উপটান: ছোলা, ময়দা ও মসলার এই মিশ্রণ মৃদু স্ক্রাব হিসেবে কাজ করে। এটি বাড়িতে স্পা করার জন্য দারুণ।

ডিমের মাস্ক: এটি অস্থায়ীভাবে ত্বক টান টান করতে পারে। কোনো গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের আগে দ্রুত সতেজতার জন্য দুর্দান্ত উপাদান হতে পারে ডিমের মাস্ক।

ত্বকের জন্য ৭ স্বাস্থ্যকর অভ্যাস

ত্বক হাইড্রেটেড রাখুন: পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করা স্বাস্থ্যকর ত্বক বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি স্থিতিস্থাপকতা ও সতেজ চেহারা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

হালকা ক্লিনজার ব্যবহার করুন: প্রতিদিন হালকা ক্লিনজার দিয়ে ত্বক ধুয়ে নিলে এর প্রাকৃতিক তেল না সরিয়ে পরিষ্কার থাকবে। একটি কার্যকরী ক্লিনজিং রুটিন তৈরি করুন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে। ক্লান্তি বা ঘামের পর, সকালে ঘুম থেকে উঠে এবং ঠিক ঘুমানোর আগে মুখ ধোয়া সাধারণত স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য আদর্শ সময়।

সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন: সানস্ক্রিন শুধু সমুদ্রসৈকতে যাওয়ার জন্যই নয়, এটি স্কিনকেয়ারের জন্য অপরিহার্য; যা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক রক্ষা করে।

ধোঁয়া থেকে দূরে থাকুন: যেকোনো ধরনের ধোঁয়া এড়িয়ে চলুন। ত্বক যখন সিগারেটের ধোঁয়ার সামনে আসে, তখন মুখে সব ধরনের রাসায়নিক বিষাক্ত পদার্থ দিয়ে আবরণ তৈরি করে। এটি আপনার ত্বকের কোষগুলোতে চাপ বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে ত্বক সময়ের আগেই বুড়িয়ে যায়।

ফল খান: ত্বকে পুষ্টি জোগাতে প্রচুর পরিমাণে ফল ও সবজি খান। এতে আপনার শরীরে ভিটামিন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পাবে। মাছের তেলের মতো স্বাস্থ্যকর চর্বি খাওয়া এবং প্রচুর প্রিজারভেটিভযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে থাকা; স্বাস্থ্যকর ত্বকের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

সূত্র: হেলথলাইন, হেলথ শর্টস

ধনেপাতার যত উপকারিতা: ব্যথা, উদ্বেগ ও রক্তে শর্করা কমায়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ধনেপাতা এমন এক ভেষজ, যা নিয়ে মতভেদ চরমে। কেউ একে ভীষণ ভালোবাসেন; আবার কারও কাছে এটি অত্যন্ত অপছন্দের।

অনেকের জন্য সালাদে ধনের কয়েকটি পাতা স্বাদে এনে দেয় নতুন মাত্রা। তবে বিশেষ জিন বহনকারী কিছু মানুষের কাছে এর স্বাদ ঠিক সাবানের মতো।

‘ইন দ্য কিচেন উইথ শেফ বে’-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ব্রুক বেভস্কি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ৪ থেকে ১৪ শতাংশ মানুষের দেহে এই জিনগত বৈচিত্র্য আছে; যার ফলে ধনেপাতার স্বাদ তাঁদের কাছে সাবানের মতো লাগে। অন্যদের কাছে এটি একদমই তাজা ও সুগন্ধি ভেষজ।

তবে ধনেপাতা খাওয়ার কিছু অপ্রত্যাশিত স্বাস্থ্য উপকারিতাও রয়েছে। নিয়মিত খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করলে এটি ব্যথা কমাতে সাহায্য করতে পারে—যে ব্যথা অটোইমিউন, স্নায়ুবিক অবক্ষয়জনিত, পরিপাকতন্ত্রের বা হৃদ্‌রোগের কারণ হতে পারে, এমনকি কিছু ক্যানসারের সঙ্গেও সম্পর্কিত। এ ছাড়া এই ভেষজ উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করে।

ক্লিভল্যান্ড ক্লিনিকের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপী মোট মৃত্যুর অর্ধেকের বেশি ঘটে প্রদাহজনিত রোগের কারণে।

ভিটামিন ‘সি’ সমৃদ্ধ এই উদ্ভিদ—যা ধনেবীজও উৎপাদন করে—তাতে এমন কিছু যৌগ রয়েছে, যা গবেষকদের মতে, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

২০২৩ সালে ইতালির গবেষকেরা বলেন, ধনে নির্যাসের জৈব কার্যকারিতার কারণে ভেষজটিকে স্থূলতা, মেটাবলিক সিনড্রোম ও ডায়াবেটিসের বিরুদ্ধে মূল্যবান কার্যকর খাদ্য হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র: দি ইনডিপেনডেন্ট

৫৪ বছরে টাবু, রূপের রহস্য কী

ফিচার ডেস্ক, ঢাকা 
৩৪ বছরের অভিনয় জীবনে টাবুকে গ্ল্যামারের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
৩৪ বছরের অভিনয় জীবনে টাবুকে গ্ল্যামারের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

৪ নভেম্বর ছিল ভারতীয় অভিনেত্রী টাবুর জন্মদিন। সে উপলক্ষে বোল্ড স্কাই ডট কম প্রকাশ করেছিল রিনি জনের একটি লেখা। এই লেখা তারই অনুবাদ।

‘ম্যায় হু না’, ‘হায়দার’, ‘চিনি কম’, ‘চাঁদনি বার’ কিংবা ‘আন্ধাধুন’ সিনেমার কথা মনে আছে নিশ্চয়? তাহলেই মনে পড়বে টাবুর কথা। সু-অভিনয়, সাধারণ জীবনযাপন আর সময়ানুবর্তিতা—এই তিন মিলে তিনি টাবু। ৪ নভেম্বর ছিল তাঁর জন্মদিন। এই দিনে সামনে এসেছে তাঁর রূপরহস্যের কথা।

চুয়ান্নতম জন্মদিনে টাবু পার করছেন ভারতীয় সিনেমার জগতে তাঁর ৩৪ বছরের কর্মজীবন। এই দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তাঁকে গ্ল্যামারের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। দক্ষ অভিনয়, অভিব্যক্তি, কণ্ঠস্বর আর ব্যক্তিত্ব তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। পর্দায় সহজ-সরল উপস্থিতি আসলে তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপনেরই যেন প্রতিচ্ছবি। তাই বলে তিনি কি নিজের যত্নে উদাসীন? তা নয়; বরং তিনি নিজের ত্বক, চুলসহ শরীরের যত্নে বেশ সংবেদনশীল।

সহজে বিশ্বাসী

হ্যাঁ, টাবু জটিল ধরনের ত্বক পরিচর্যায় বিশ্বাসী নন। বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তিনি সহজ ও ধারাবাহিকভাবে রুটিন মেনে চলার কথা জানিয়েছেন বহুবার। তাঁর সকালের রুটিনে সাধারণত ক্লিনজিং ও ময়শ্চারাইজিং এবং সান প্রোটেকশন বা সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে সুরক্ষার বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। এগুলোর কোনো ধাপ তিনি কখনোই বাদ দেন না।

দীর্ঘদিনের অভ্যাস

গোসলের আগে সি সল্ট ও পেট্রোলিয়াম জেলির মিশ্রণ দিয়ে এক্সফোলিয়েট করা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। তিনি মনে করেন, এটি তাঁর ত্বক নরম ও মসৃণ রাখতে সাহায্য করে। তিনি হালকা, নন-গ্রিজি ময়শ্চারাইজার পছন্দ করেন এবং চরিত্রের প্রয়োজনে না হলে ভারী মেকআপ এড়িয়ে চলেন।

ত্বকের যত্ন শুধু পণ্য ব্যবহারের বিষয় নয় বলে মনে করেন টাবু। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
ত্বকের যত্ন শুধু পণ্য ব্যবহারের বিষয় নয় বলে মনে করেন টাবু। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

খাদ্য, পানি ও বিশ্রাম

ত্বকের যত্ন শুধু পণ্য ব্যবহারের বিষয় নয় বলে মনে করেন টাবু। তিনি জ্বালানি হিসেবে শরীর কোন ধরনের খাদ্য-পানীয় দিচ্ছেন, সেদিকেও মনোযোগ দেন। টাবু জানিয়েছেন, তিনি পর্যাপ্ত পানি পান করেন, প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলেন এবং তাঁর খাদ্যতালিকায় থাকে সুষম খাবারের উপস্থিতি। তাতে থাকে তাজা ফল, সবজি ও ঘরে তৈরি পুষ্টিকর সাধারণ ও সহজ খাবার।

টাবু বিশ্বাস করেন, তিনি কেমন বোধ করছেন এবং কেমন দেখাচ্ছেন, এ দুয়ের ওপর ঘুমের বড় ভূমিকা আছে। দীর্ঘ সময় কাজ করা এবং রাতের শুটিং স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সুযোগ পেলেই তিনি বিশ্রাম নেওয়ার চেষ্টা করেন।

সেই একটি দামি ক্রিম

টাবু একবার কোনো সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, নিজের মেকআপ আর্টিস্টের পরামর্শে তিনি প্রায় ৫০ হাজার টাকা মূল্যের একটি ফেস ক্রিম কিনেছিলেন। পরে তিনি সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে হাসাহাসি করেন। তিনি সে ধরনের পণ্য আর কিনবেন না বলেও জানিয়েছিলেন। ‘ফিল্ম কম্প্যানিয়ন’কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি এটি একবার কিনেছিলাম এবং সেটাই শেষ।’ এসব দেখে বোঝা যায়, আর যা-ই হোক, তিনি ট্রেন্ড বা দামের ট্যাগ দেখে আবেগতাড়িত হন না। তাঁর জন্য সৌন্দর্য সব সময়ই স্বাচ্ছন্দ্য, ধারাবাহিকতা এবং একটি এমন রুটিনের বিষয়, যা বিলাসিতার চেয়ে অনেক বেশি প্রাকৃতিক।

টাবু নিউট্রাল টোন, হালকা আইশ্যাডো এবং প্রাকৃতিক লুক পছন্দ করেন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম
টাবু নিউট্রাল টোন, হালকা আইশ্যাডো এবং প্রাকৃতিক লুক পছন্দ করেন। ছবি: ইনস্টাগ্রাম

ন্যূনতম মেকআপ, সর্বোচ্চ স্বাচ্ছন্দ্য

সাধারণত পাবলিক ইভেন্টেও টাবুকে কখনো ভারী মেকআপে দেখা যায় না। তিনি নিউট্রাল টোন, হালকা আইশ্যাডো এবং প্রাকৃতিক লুক পছন্দ করেন। এই ন্যূনতম মেকআপের জন্য তাঁর ত্বক স্বাভাবিকভাবে শ্বাস নিতে পারে। তিনি যেমন মিতভাষী ও আত্মবিশ্বাসী, তাঁর মেকআপও তেমনি মৃদু কিন্তু পূর্ণ।

তিনি দীর্ঘ শুটিংয়ের পর মেকআপ ঠিকঠাকমতো তুলে ফেলার বিষয়েও বিশেষ যত্নবান, যাতে তাঁর ত্বক সারা দিনের ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধারের সময় পায়।

বয়সের সঙ্গে বদলে যাওয়া

টাবুকে অনন্য করে তুলেছে যে বিষয়টি, তা হলো তিনি কখনো বয়স লুকানোর চেষ্টা করেন না। তিনি এটিকে তাঁর জীবনের যাত্রাপথের একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে মেনে নেন এবং এটিই সম্ভবত তাঁর সবচেয়ে বড় রহস্য। কোনো নির্দিষ্ট চেহারা বজায় রাখার চাপ নেই বা তার চেয়ে কম দেখানোরও কোনো তাড়না নেই; বরং তিনি সুস্থ বোধ করা, সক্রিয় থাকা এবং অনায়াসে জীবনযাপনের ওপর অনেক বেশি মনোযোগী।

সে জন্যই হয়তো তিনি বলতে পারেন, ‘আমি শুধু সেই গল্প বলতে চাই, যা আমাকে অনুভব করতে শেখায়।’

