আজকের রাশিফল: সন্ধ্যায় কনফিউজড করবে পুরোনো প্রেমের টেক্সট, দিবাস্বপ্নে কাটবে দিন

মেষ
দিনের শুরুতেই এমন এক আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকবেন যে মনে হবে আপনি হেঁটে নয়, মেঘে চড়ে বেড়াচ্ছেন। সাবধান! সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় হোঁচট খেতে পারেন, কারণ মেঘের ওপর ভরসা করে সিঁড়ি টপকানো উচিত নয়। কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ করেই বস আপনাকে এমন একটি কাজ দেবেন, যা স্বপ্নেও দেখেননি, যেমন পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে হারিয়ে যাওয়া একটি পেনসিল খুঁজে বের করা। অর্থভাগ্য ভালো, তবে সেই টাকাটা খরচ হবে একটি দামি ফুচকা পার্টিতে, যেখানে ফুচকাগুলো হবে খুবই ছোট। একটি সহজ প্রশ্নের সহজ উত্তর দেওয়াই হবে আপনার আজকের চ্যালেঞ্জ।
বৃষ
ভোজনরসিক মন আজ আপনাকে চরম পরীক্ষার মুখে ফেলবে। ফ্রিজে রাখা মিষ্টির দিকে বারবার চোখ যাবে, কিন্তু ডায়েটের ভূত তাড়া করবে। এই দোটানা দেখে মনে হবে যেন আপনি শেক্সপিয়ারের নাটকের প্রধান চরিত্র। দুপুরের দিকে প্রতিবেশীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি পুরোনো কড়াই উপহার পেতে পারেন—আপনার রান্নার শখকে হয়তো মহাজাগতিক শক্তিরাও সমর্থন করছে। সন্ধ্যায় প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হলে, খাবার ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা বলতে ব্যর্থ হবেন। অতিরিক্ত ঘুম আপনার আজকের দিনের সেরা কাজগুলো নষ্ট করে দিতে পারে।
মিথুন
আজ আপনার দুটি সত্তার মধ্যে চরম সংঘাত হবে। এক মন চাইবে জগৎ জয় করতে, আরেক মন চাইবে কম্বলের নিচে শুয়ে নেটফ্লিক্স দেখতে। এই কনফিউশনের কারণে আপনি বন্ধুর কাছে ভুলবশত বসের একটি হাস্যকর মিম পাঠিয়ে দিতে পারেন। আপনার কৌতুকবোধ আজ তুঙ্গে থাকবে, কিন্তু সাবধান, সেই কৌতুক যেন জীবনসঙ্গীর বিরক্তির কারণ না হয়। সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিলে ভুল নামে ডাকা বা ভুল মানুষের সঙ্গে হাত মেলানোর সম্ভাবনা আছে। আজকের জন্য আপনার মন্ত্র হোক: ‘আমি কে? আমি কোথায়?’
কর্কট
আজ আপনি ভীষণ সংবেদনশীল থাকবেন, তাই পোষা প্রাণী বা প্রিয়জনের সামান্য দুঃখও চোখে জল এনে দিতে পারে। তবে দিনের মাঝখানে একটি দারুণ খবর আপনার মন ভালো করে দেবে—হয়তো জানতে পারবেন, আপনার পছন্দের চায়ের দোকানে নতুন করে শিঙাড়া ভাজা শুরু হয়েছে। সৃজনশীলতা আজ উথলে উঠবে; তাই পুরোনো বালতির গায়ে রং করে সেটিকে ফুলদানি বানানোর মতো অদ্ভুত শখ জাগতে পারে। দিনের শেষে সমস্ত আবেগ কাটিয়ে বাস্তব জীবনে ফিরতে আপনাকে একটি কফি বা দুটি চপ খেতে হতে পারে। যখন আপনি পুরোনো জুতায় লুকানো ২০ টাকার নোট খুঁজে পাবেন। এটাই হবে আপনার দিনের সেরা মুহূর্ত।
সিংহ
আপনার মধ্যে থাকা ‘রাজকীয়’ ভাবটি আজ একটু বাড়াবাড়ি পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। নিজেকে রাজা/রানি ভাবতে গিয়ে হয়তো ঘরে থাকা সবার কাছে ‘আপনার চেয়ারটি’ নিয়ে আসবেন। প্রশংসা না পেলে আজ মেজাজ খিঁচড়ে যেতে পারে। তাই কেউ প্রশংসা না করলে নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে নিন, দোষের কিছু নেই। কর্মক্ষেত্রে কেউ আইডিয়া চুরি করতে এলে এমনভাবে গর্জন করবেন যেন আপনি এখনই সিংহের বেশে রূপ নিচ্ছেন। এই কারণে আজ আপনার জন্য পরামর্শ হলো: লাইমলাইটে থাকার জন্য সারা দিন মাথায় একটি সোনালি টুপি পরে থাকুন।
কন্যা
আজ আপনার ‘পারফেকশন’-এর নেশা চরম পর্যায়ে পৌঁছাবে। হয়তো সকালে উঠে গোনা শুরু করবেন যে টুথব্রাশের ব্রিসেলগুলো ঠিকভাবে সাজানো আছে কি না। আপনার এই খুঁতখুঁতে স্বভাবের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় জিনিস গোছানোয় বেশি সময় কাটাবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে, সঙ্গীর চুল সামান্য এদিক-ওদিক হলেও তা ঠিক করার জন্য ঝগড়া শুরু করতে পারেন। দিনের শেষে আপনি আবিষ্কার করবেন, গোছানো ডেস্কের নিচে আপনি গত সপ্তাহে চাবির গোছা ফেলে রেখেছিলেন।
তুলা
আজ ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে বারবার হোঁচট খাবেন। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আপনার এত সময় লাগবে যে ততক্ষণে পরিস্থিতি নিজেই পাল্টে যাবে; যেমন কোন জামা পরবেন ভাবতে ভাবতেই হয়তো দিনের অর্ধেকটা পার হয়ে যাবে। কেউ আপনার কাছে পরামর্শ চাইলে একই সঙ্গে হ্যাঁ এবং না দুটোই বলবেন—যেন আপনি একজন দার্শনিক, যিনি কোনো নিশ্চিত উত্তর দিতে চান না। সন্ধ্যায় পুরোনো প্রেমিক/প্রেমিকার টেক্সট পাবেন, যা আপনাকে আরও বেশি কনফিউজড করে তুলবে। আপনার জন্য পরামর্শ হলো: দু’দিকেই থাকুন, কিন্তু কোথাও পা পিছলে পড়ে যাবেন না যেন!
বৃশ্চিক
আজ আপনার রহস্যময়তা এবং তীব্রতা আপনাকে ঘিরে রাখবে। এমনভাবে হাঁটবেন যেন আপনি হলিউডের কোনো স্পাই থ্রিলারের প্রধান চরিত্র। সবাই ভাববে আপনার জীবনে হয়তো কোনো বিশাল গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে, যদিও আসল সত্য হলো আপনি দুপুরে কী খাবেন, সেটাই ঠিক করতে পারেননি। কারও সামান্য কথায় খুব সহজে রাগ করে যেতে পারেন এবং প্রতিহিংসা নিতে গিয়ে হয়তো তাদের খাবারের প্লেট থেকে একটি আলু তুলে নিয়ে নেবেন। আপনার আজকের লক্ষ্য হবে: কাউকে না জানিয়ে গোপনে অন্যের কফি মগে সামান্য লবণ মেশানো।
ধনু
আজ ভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তুঙ্গে থাকবে। আপনি হয়তো বিছানায় শুয়েই বিশ্বের ৭টি অত্যাশ্চর্যের ভিডিও দেখতে দেখতে ঠিক করে ফেলবেন যে কোন দেশে কবে যাবেন। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মনে পড়বে পকেটে একদমই টাকা নেই! অতি-আশাবাদী স্বভাবের কারণে আপনি এমন সব প্রতিশ্রুতি দেবেন যা পূরণ করা প্রায় অসম্ভব। যেমন, আগামীকালের মধ্যেই সব কাজ শেষ করে ফেলার প্রতিশ্রুতি। আপনার বন্ধুদের জন্য সতর্কবার্তা হলো—আপনার সঙ্গে আড্ডায় বসলে তারা আপনার জীবনের অ্যাডভেঞ্চারের অবিশ্বাস্য গল্প শুনতে বাধ্য হবেন।
মকর
আজ আপনার ভেতরের সেই কাঠখোট্টা বস জেগে উঠবে। সকালে উঠেই টু-ডু লিস্টের দিকে এমনভাবে তাকাবেন যেন আপনি একটি যুদ্ধ জেতার পরিকল্পনা করছেন। মজা করার সময়ও কাজ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। প্রেমের ক্ষেত্রেও সঙ্গীর সঙ্গে একটি ‘পাঁচ বছরের কর্মপরিকল্পনা’ নিয়ে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আপনার আজকের বিনোদন হলো—অন্যেরা কীভাবে কাজ করছে, তা খুঁটিয়ে দেখা এবং মনে মনে তাদের ভুলগুলো নিয়ে আলোচনা করা।
কুম্ভ
বিপ্লবী মন আজ আপনাকে অদ্ভুত কিছু করতে প্ররোচিত করবে। হয়তো হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নেবেন যে উল্টো গেট দিয়ে অফিসে ঢুকবেন। কারণ, আপনি মনে করেন সবাই এক পথে চলে বলে আপনারও চলতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। বন্ধু মহলে আপনি আজ এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু করবেন যা কেউ আগে শোনেনি এবং ভবিষ্যতেও হয়তো শুনবে না। আজকে অদ্ভুত চিন্তা মাথায় ঘুরপাক খাবে: মানবজাতিকে কীভাবে পিঁপড়াদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচানো যায়!
মীন
কল্পনাপ্রবণ মন আজ আপনাকে এমন এক জগতে নিয়ে যাবে, যেখানে সব স্বপ্ন পূরণ হয়েছে। অফিসের মিটিংয়ে বসেও হয়তো সমুদ্র সৈকতে থাকার স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন এবং সহকর্মীরা আপনার দিকে তাকিয়ে থাকবে। বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার এই সংঘাতের কারণে হয়তো গুরুত্বপূর্ণ কোনো ফাইল বা মোবাইল ফোনটি ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। সন্ধ্যায় সৃজনশীলতা এমন বাড়বে যে আপনি একটি টুথপেস্টের খালি টিউব দিয়ে একটি শিল্পকর্ম বানিয়ে ফেলতে পারেন। সারা দিন শুধু মিষ্টি মিষ্টি স্বপ্ন দেখাই আজ আপনার শুভ কাজ।
ঘর অন্ধকার না হলে অনেকে ঘুমাতে পারেন না। অনেকের আবার মৃদু আলো জ্বলে উঠলেই ঘুম ভেঙে যায়। ফলে শোয়ার ঘরের ইন্টেরিয়র নিয়ে মানুষের ভাবনার অন্ত নেই। ভাবনা হবে না কেন? নতুন একটি গবেষণা জানাচ্ছে, ঘুমের সময় আলোর সংস্পর্শ কার্ডিওভাসকুলার রোগের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে তোলে।
বেশির ভাগ মানুষ জানেন, ভালো ঘুমের জন্য অন্ধকার ও শান্ত পরিবেশ দরকার। এটি নিছক প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম ধরে চলে আসা জ্ঞানের কথা নয়। এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এখন ভীষণ মজবুত। অন্ধকার পরিবেশে ঘুমের গুরুত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল বিভিন্ন গবেষণা। যেখানে এমন তথ্য একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গবেষকেরা বলছেন, ঘুমের সময় পারিপার্শ্বিক কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শ মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়, যা ধমনিতে ব্যথা সৃষ্টি করতে পারে। আর এই ধমনির প্রদাহ বা ব্যথাই ভবিষ্যতে হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের ঝুঁকি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।
আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন সায়েন্টিফিক সেশনস ২০২৫-এ এ গবেষণাটি উপস্থাপন করা হয়েছে। যদিও এটি এখনো কোনো পিয়ার-রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত হয়নি। তবে এর প্রাথমিক ফলাফল স্বাস্থ্যের জন্য গভীর অন্ধকার ঘুমের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরছে।
যেভাবে কৃত্রিম আলো হৃদ্রোগের জন্ম দিচ্ছে
ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালের ৪৬৬ জন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ২০০৫-০৮ সালের মধ্যে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে এ গবেষণাটি পরিচালিত হয়। অংশগ্রহণকারীদের ঘুমের পরিবেশে আলোর মাত্রা পরিমাপ করতে গবেষকেরা স্যাটেলাইট ডেটা ব্যবহার করেন। ফলাফলে দেখা গেছে, রাতে কৃত্রিম আলোর সংস্পর্শ যত বেড়েছে, পরবর্তী সময়ে হৃদ্রোগের ঝুঁকিও তত বেড়েছে। আলোর তীব্রতা বৃদ্ধির পরিমাপকের বিচ্যুতির কারণে পরবর্তী পাঁচ বছরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী ১০ বছরে হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়ে ২২ শতাংশ।
গবেষণাটিতে আরও দেখা যায়, যাঁরা পরিবেশগত বা সামাজিক বিভিন্ন চাপ, যেমন ট্রাফিকের শব্দ বা নিম্ন আয়ের সমস্যা নিয়ে বসবাস করেন, তাঁরা আলোর কারণে সৃষ্ট স্বাস্থ্যঝুঁকিতে আরও বেশি সংবেদনশীল। সুইডেনের উপসালা ইউনিভার্সিটির ঘুম বিশেষজ্ঞ জোনাথন সিডেরনায়েস জানান, মানুষ ও প্রাণীদের ওপর পরিচালিত গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, কৃত্রিম আলো কেবল বিপাক নয়; বরং প্রদাহকেও প্রভাবিত করে একাধিক স্নায়ু শারীরবৃত্তীয় ব্যবস্থায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে।
২০২২ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে অংশগ্রহণকারীরা ঘরের সাধারণ আলোতে ঘুমিয়েছিলেন, তাঁদের হার্ট রেট বেড়ে গিয়েছিল। এমনকি তাঁদের গভীর ঘুম কমে গিয়ে ইনসুলিনের সংবেদনশীলতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।
হৃদ্যন্ত্র ও মস্তিষ্কের যোগসূত্র
হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ ড. জেন মর্গান এই প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন, ‘প্রদাহ বা ব্যথা হলো চাপের ফল এবং এই প্রদাহই এথেরোস্ক্লেরোসিস বা ধমনি শক্ত হওয়ার প্রাথমিক চালক, যা হৃদ্রোগ এবং স্ট্রোকের দিকে নিয়ে যায়।’ তিনি আরও বলেন, ‘হৃদয় ও মস্তিষ্ক একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। হৃৎপিণ্ডের ধমনিতে যা ঘটে, মস্তিষ্কের রক্তনালিগুলোতেও একই ঘটনা ঘটে।’
অন্ধকার পরিবেশ শরীরকে মেলাটোনিন তৈরি করার সংকেত দেয় এবং রক্তচাপ কমানোসহ শরীরের প্রক্রিয়াগুলোকে ধীর করে দেয়। রাতে শোয়ার ঘরে যত বেশি সময় ধরে আলো জ্বলে, রক্তচাপের এই স্বাস্থ্যকর পতন তত বেশি বিলম্বিত হয়। ড. মর্গান সতর্ক করে বলেন, ৬ ঘণ্টার কম ঘুমও হৃদ্রোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। মোবাইল ফোনের স্ক্রিন থেকে আসা নীল আলো ঘুমের বড় বাধা। তেমনই পারিপার্শ্বিক আলোও হৃৎপিণ্ডের জন্য ক্ষতিকর। ২০১৪ সালের এক গবেষণায় বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত্রিম আলো এবং এথেরোস্ক্লেরোসিসের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক পাওয়া গিয়েছিল।
সর্বোত্তম ঘুমের পরিবেশ তৈরির উপায়
বিভিন্ন গবেষণা বারবার প্রমাণ করছে, ঘুমের পরিবেশ যত অন্ধকার, স্বাস্থ্যের জন্য ততই মঙ্গলজনক। আপনার ঘুমের পরিবেশকে অনুকূল করতে কিছু টিপস অনুসরণ করা যেতে পারে।
জানালা ঢেকে দিন: আপনার ঘরে পর্দা বা শেড থাকলে তা শক্তভাবে বন্ধ করুন। যদি তা বাইরের আলো আটকাতে না পারে, তবে ব্ল্যাকআউট পর্দা ব্যবহার করুন। স্বল্প খরচে অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়েও জানালা ঢেকে দেওয়া যেতে পারে।
দরজার ফাঁক বন্ধ করুন: শোয়ার ঘরের দরজার নিচে থাকা ফাঁক দিয়েও উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আলো প্রবেশ করতে পারে। দরজার ফাঁকে একটি ভাঁজ করা তোয়ালে বা কাপড় গুঁজে দিয়ে অবাঞ্ছিত আলো আটকাতে পারেন।
স্লিপ মাস্ক ব্যবহার করুন: অনেকের কাছে আই মাস্ক ব্যবহার করা আরামদায়ক এবং এটি আলো প্রবেশে কার্যকরভাবে বাধা দিতে পারে।
মোশন-সেন্সিং নাইট লাইট: সব সময় জ্বলে থাকা নাইট লাইট ব্যবহার না করে, শুধু প্রয়োজনের সময় জ্বলে ওঠে এমন মোশন-সেন্সিং নাইট লাইট ব্যবহার করতে পারেন।
সূত্র: হেলথ লাইন
যাদের প্রতিদিন বাড়ির বাইরে যেতে হয় বিভিন্ন কাজে, তাঁদের অনেকেই রোজ শ্যাম্পু না করে থাকতে পারেন না। যদিও এখন গরমকাল নয়, ফলে মাথার ত্বক ও চুল সেভাবে ঘামছে না। কিন্তু বায়ুদূষণের এ শহরে ধুলাবালুর প্রকোপ তো থেমে নেই। আবহাওয়া যত শুষ্ক হবে, ধুলাবালু তত উড়বে। পাশাপাশি গাড়ির ধোঁয়াও চুলের তরতাজা ভাব নষ্ট করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। আর তাই তো, রোজ রাতে বাড়ি ফিরে শ্যাম্পু না করলে স্বস্তি মেলে না অনেকের। কিন্তু এটাও ঠিক, প্রতিদিন শ্যাম্পু করার ফলে মাথার ত্বক দ্রুত শুষ্ক হয়ে ওঠে, আর্দ্রতা হারায় চুল। ফলে এর ঝলমলে ভাব ও মাথার ত্বকের সুস্থতার কথা বিবেচনায় রেখে জেনে নিন, শীতকালে সপ্তাহে ঠিক কতবার শ্যাম্পু করবেন।
চুলের ধরন বুঝে শ্যাম্পু করতে হবে
শীতে মাথার ত্বক ও চুল উভয়ই পানিশূন্যতায় ভোগে। এ সময় চুল প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে যেমন শুষ্কতা বেড়ে যেতে পারে, তেমনি কম ধুলেও জট পড়া বা চুলকানির সমস্যা হতে পারে। তাই সপ্তাহে কতবার চুল ধোবেন, তা নির্ভর করে প্রত্যেকের মাথার ত্বক, জীবনযাপনের ধরন ও চুলের ধরনের ওপর।
মাথার ত্বক ও চুল শুষ্ক হলে
যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল এমনিতেই শুষ্ক, তাঁরা শীতকালে এ সমস্যায় আরও বেশি ভোগেন। ফলে প্রতিদিন শ্যাম্পু করলে চুলের ক্ষতি ছাড়া ভালো কিছু হবে না। তাই যাঁদের মাথার ত্বক ও চুল স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি শুষ্ক, তাঁরা সপ্তাহে দুদিনের বেশি শ্যাম্পু করবেন না। চুল ধোয়ার জন্য সালফেটমুক্ত বা ময়শ্চারাইজারযুক্ত শ্যাম্পু বেছে নিন। প্রতিবার ধোয়ার পর চুল হাইড্রেট করবে, এমন কন্ডিশনার ব্যবহার করুন। কন্ডিশনার কেনার সময় তাই লেবেল দেখে কিনতে হবে। যেহেতু বেশি শ্যাম্পু করতে নিষেধ করা হচ্ছে, তাই বাইরে বের হলে চুলে স্কার্ফ জড়িয়ে বের হোন। এতে ঠান্ডা ও ধুলাবালু দুটো থেকেই বাঁচা যাবে।
মাথার তৈলাক্ত ত্বক ও চুল
সারা বছর মাথার ত্বক তৈলাক্ত থাকলেও শীতের সময় এ সমস্যা খানিক কমে যায় বলে মনে মনে খুশি হচ্ছেন নিশ্চয়ই। এতে কাজ কমল। রোজ শ্যাম্পু করার ঝক্কি নেই। শীতে সপ্তাহে ২ থেকে ৩ বার শ্যাম্পু করাই আপনার জন্য যথেষ্ট। এর ফলে একদিকে যেমন মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে, অন্যদিকে জট পড়ার সমস্যা থাকে না। তবে চুলে মৃদু এক্সফোলিয়েশনের ক্ষমতা রয়েছে, এমন শ্যাম্পু ব্যবহার করুন। এতে মাথার ত্বক পরিষ্কার থাকবে। শ্যাম্পু ব্যবহারের পর সুরক্ষাকবচ হিসেবে কন্ডিশনার ব্যবহার করতে হবে।
কোঁকড়ানো চুলে শ্যাম্পু করার নিয়ম
শীতে কোঁকড়া চুল যেন আরও রুক্ষ হয়ে ওঠে। এ ধরনের চুল যদি ঢেকে বাইরে বের হতে পারেন, তাহলে সপ্তাহে এক বা দুবারের বেশি শ্যাম্পু করার প্রয়োজন নেই। তবে যেহেতু এ ধরনের চুল রুক্ষতার সমস্যায় বেশি ভোগে এই ঋতুতে, তাই সপ্তাহে একবার চুলে ঘরোয়া প্যাক লাগালে উপকার পাবেন। সপ্তাহে এক দিন মধু, টক দই ও নারকেল তেলের মিশ্রণ মাথার ত্বক ও পুরো চুলে মেখে রাখুন ২০ মিনিট। টক দইয়ে রয়েছে প্রোবায়োটিকস ও ফ্যাটি অ্যাসিড, যা মাথার ত্বকের শুষ্ক ভাব দূর করে আর্দ্র রাখে। মধু ও নারকেল তেল প্রাকৃতিক ময়শ্চরাইজার। এগুলো চুল নরম ও মসৃণ রাখতে খুব ভালো কাজ করে।
শ্যাম্পু করার আগে খুশকি তাড়াবেন না?
সপ্তাহে যে কদিন চুলে শ্যাম্পু করবেন, সে কদিন মাথার ত্বক ও চুলে পাতিলেবুর রস ব্যবহার করুন। ১৫ মিনিট রেখে শ্যাম্পু করে ধুয়ে দিন। এটি খুশকি বা মাথার ত্বকের সংক্রমণ দূর করে। তবে অনেকের পাতিলেবুর রসে অ্যালার্জি রয়েছে। তাই ব্যবহারের আগে কানের পেছনের ত্বকে লেবুর রস লাগিয়ে পরীক্ষা করে নিন, চুলকানি হচ্ছে কি না। কোনো সমস্যা না দেখা গেলে ব্যবহার করুন।
সূত্র: স্কিনস্ক্র্যাফট, হেলথলাইন ও স্টাইলক্রেজ
শীত আসছে। নতুন চালে তৈরি হবে দারুণ সব পিঠাপুলি। ঐতিহ্যবাহী পিঠাগুলো তো তৈরি হবেই, সেই সঙ্গে দুই-একটা ফিউশন ঘরানার পিঠা তৈরি করে চমকে দিতে পারেন প্রিয়জনদের। আপনাদের জন্য পনির দিয়ে তৈরি ভাপা পিঠার রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী মরিয়ম হোসেন নূপুর।
উপকরণ
আতপ চালের গুঁড়া ২ কাপ, লবণ পরিমাণমতো, কুসুম গরম পানি সামান্য, ঢাকাই পনির আধা কাপ, ১টি কাঁচা মরিচ কুচি, পুদিনা পাতা কুচি ২ চা-চামচ, ধনেপাতা কুচি ১ চা-চামচ।
প্রণালি
চালের গুঁড়ার সঙ্গে লবণ ও পানি মিশিয়ে ভালোভাবে মেখে চালনিতে চেলে নিতে হবে। পনির ছোট কিউব করে কেটে নিয়ে এর সঙ্গে কুচি করা ধনেপাতা, পুদিনা পাতা ও মরিচ দিয়ে একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে।
একটি সরু মুখের পাতিলে পানি ফুটতে দিন। পিঠার মোল্ডে তিন স্তরে চালের গুঁড়া ও পনিরের মিশ্রণ দিতে হবে। এ জন্য প্রথমে অল্প পরিমাণ চালের মিশ্রণ দিয়ে একটি স্তর তৈরি করুন। তার ওপর পনিরের মিশ্রণ দিয়ে দ্বিতীয় স্তরটি তৈরি করুন। তার ওপরে আবারও চালের গুঁড়ার মিশ্রণ দিয়ে তৃতীয় স্তরটি শেষ করুন। এবার একটি ভেজা পাতলা সাদা কাপড় দিয়ে মোল্ডটি শক্ত করে ঢেকে দিয়ে কাপড়সহ ফুটন্ত পানির পাত্রের মুখে বসিয়ে দিন। তারপর মোল্ডটি তুলে ফেলে কাপড় দিয়ে আটার মিশ্রণ ঢেকে দিন। এভাবে ভাপে রাখুন তিন থেকে চার মিনিট। এরপর ঢাকনা সরিয়ে কাপড় থেকে পিঠা নামিয়ে নিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন।
মানবেতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ইসলামি স্বর্ণযুগ। বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ থেকে শুরু করে একাডেমিক গবেষণা—সব ক্ষেত্রেই তখন অসাধারণ অগ্রগতি ঘটেছিল। অষ্টম থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়কাল শিল্প, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানচর্চার দুর্লভ বিকাশ ঘটেছিল। প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণ, চর্চা ও গবেষণার মাধ্যমে তখন মৌলিক জ্ঞান সৃষ্টির জোয়ার এসেছিল। তখনকার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক সম্পদই পরে ইউরোপীয় রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ভিত্তি স্থাপন করে। এর কৃতিত্ব মুসলিমদের। জ্ঞান–বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদানের টানা ৬০০ বছরের এই সময়কাল ‘ইসলামি স্বর্ণযুগ’ হিসেবে পরিচিত।
সপ্তম শতকে ইসলাম ধর্মের উত্থানের মধ্য দিয়ে ইসলামি স্বর্ণযুগের সূচনা হয়। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) ওহির মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মাধ্যমে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করে। এর সঙ্গে বিশ্বজুড়ে গড়ে ওঠে মাদ্রাসা বা ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র, যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি গ্রিক, রোমান, পারস্য ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন জ্ঞানচর্চাও হতো। এভাবে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ, যার প্রভাব ভারত থেকে ইউরোপ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে।
৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত আব্বাসীয় খিলাফতের প্রতিষ্ঠা এই স্বর্ণযুগকে আরও শক্তিশালী ও দৃঢ় ভিত্তি গড়ে দেয়। আব্বাসীয় খিলাফতের রাজধানী বাগদাদ শহরে গড়ে ওঠে হাউস অব উইজডম বা বাইতুল হিকমাহ, যা অল্প সময়েই জ্ঞানচর্চা, গবেষণা, অনুবাদ ও নতুন নতুন আবিষ্কারের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। বাগদাদের পাশাপাশি কর্ডোবা বা কায়রোর মতো আরব শহরগুলোতেও গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন ও চিকিৎসাক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। তখন হাউস অব উইজডমসহ এসব প্রতিষ্ঠানই ছিল প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণ ও নতুন জ্ঞান সৃষ্টির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।
আরব পণ্ডিতদের হাতে প্রাচীন জ্ঞানের নবজাগরণ
আরব পণ্ডিতেরা প্রাচীন জ্ঞানকে শুধু সংরক্ষণই করেননি, বরং তা আরও উন্নত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ইবনে সিনা, যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানে অসাধারণ অবদান রেখেছেন। তাঁর লেখা ‘কানুন অব মেডিসিন’ গ্রন্থটি চিকিৎসাবিদ্যায় এক অনন্য সংকলন হিসেবে পরিচিত, যা পরে মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের চিকিৎসাক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
এ ছাড়া মুসলিম পণ্ডিতেরা ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। আল ফাজারি ও ইবনে তারিকের মতো গবেষকেরা অনূদিত গ্রন্থের সাহায্যে ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আরও পরিশিলীত ও সমৃদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে, তাঁরা জ্যোতির্বিদ্যাভিত্তিক সারণি প্রস্তুত ও বিশ্লেষণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।
এই পণ্ডিতেরা ভারতীয়, পারস্য ও গ্রিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জ্ঞান একত্র করে সেটিকে সহজবোধ্য ও ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তৈরি হয় অ্যাস্ট্রল্যাব। এই যন্ত্র সূর্য ও নক্ষত্রের অবস্থান এবং সময় নির্ধারণে সাহায্য করত। নাবিকরা অ্যাস্ট্রল্যাব যন্ত্র ব্যবহার করে সূর্য বা নক্ষত্রের উচ্চতা মেপে নিজেদের অবস্থান নির্ধারণ করতেন।
ইতিহাসের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তুলনামূলকভাবে কম আলোচিত বিষয় ছিল কাগজ তৈরিতে নতুন উদ্ভাবন, যা ইসলামি স্বর্ণযুগে এক নতুন মাত্রা যোগ করে। এর আগে চীন ও মধ্য এশিয়ায় কাগজ তৈরির প্রক্রিয়া ধীর, জটিল ও ব্যয়বহুল ছিল। কিন্তু স্বর্ণযুগের শুরুর দিকে পুরোনো লিনেন কাপড় ও জলচালিত মিল ব্যবহারের মাধ্যমে কাগজ তৈরি অনেক সহজ, দ্রুত ও সাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। এর ফলে জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিক্ষা বিস্তারে এক বিপ্লব ঘটে।
ইসলামি স্বর্ণযুগের অনন্য অর্জন
মুসলিম পণ্ডিতেরা শুধু প্রাচীন জ্ঞান সংরক্ষণই করেননি, বরং তাঁদের কৃতিত্ব ইতিহাসের গতিপথকেই পরিবর্তন করেছেন। তার অন্যতম উদাহরণ গণিতবিদ আল-খাওয়ারিজম। তিনি বীজগণিতকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং সরল ও দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধানের জন্য নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি তৈরি করেন।
ইসলামি স্বর্ণযুগে বিজ্ঞানচর্চা ও আবিষ্কারের জন্য এক অনন্য পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। এ সময়ের কিছু প্রকৌশলী চমকপ্রদ যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, যেগুলোর বেশির ভাগ আজও ব্যবহৃত হচ্ছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আল-জাজারির উদ্ভাবিত ক্র্যাঙ্কশাফট। এই যন্ত্রাংশের ব্যবহার কৃষি ও শিল্প থেকে শুরু করে আধুনিক প্রযুক্তিতেও বিস্তৃত। বিস্ময়কর বিষয় হলো—সব মোটরগাড়িতেই ক্র্যাঙ্কশাফট ব্যবহৃত হয়, যা শত শত বছর আগে আবিষ্কৃত হলেও আজও সমানভাবে অপরিহার্য।
আল-জাজারি তাঁর প্রকৌশল দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বিখ্যাত হাতির ঘড়ি তৈরি করেছিলেন। এটি ছিল হাতির মতো দেখতে জলঘড়ি। মুসলিম বিজ্ঞানীরাই প্রথম অটোম্যাটা নামে রোবট বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেন। এই অটোম্যাটা যন্ত্র হাত ধোয়ার পানি সরবরাহ করত এবং হাত মোছার টাওয়েল পৌঁছে দিত।
জ্ঞান বিস্তারের পথ ও প্রান্তর
ইসলামি স্বর্ণযুগ বিকশিত হয়েছিল এমন এক সময়ে, যখন বিশ্বে যোগাযোগব্যবস্থা অনেকটাই সহজ হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের বিরাট অংশ তখনো বিকশিত হতে না পারলেও বাণিজ্য ও জ্ঞানের প্রবাহ থেমে ছিল না। জ্ঞান আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সিল্ক রুট ও বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে ভূমিকা রাখত। এসব পথে মুসলিম পণ্ডিতদের অসাধারণ অগ্রগতির খবর ধীরে ধীরে বিশ্বের অন্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, বিশেষ করে, ক্রুসেড চলাকালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ আরও গভীর হয়। ধর্মীয় সংঘাত হলেও এর ফলে দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ, প্রভাব ও জ্ঞানবিনিময়ের সুযোগ তৈরি হয়। পণ্ডিতেরা তখন সহজে ও কম খরচে বই প্রকাশ করতে পারতেন। অষ্টম শতকের পর ব্যয়বহুল চামড়ার পরিবর্তে কাগজের ব্যবহার শুরু হয়, যা জ্ঞান সংরক্ষণ ও বিস্তারে বিরাট অবদান রাখে। যদিও ধর্মীয় ও মূল্যবান লেখার ক্ষেত্রে চামড়ার ব্যবহারকে গুরুত্ব দেওয়া হতো।
মূলত ইসলাম চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার প্রভাবে ইতিহাসের গতিপথও পরিবর্তিত হয়। মুসলমানরা অনেক অঞ্চল জয় করেন এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের পাশাপাশি সেই অঞ্চলগুলোতে নতুন নতুন চিন্তাধারা, জ্ঞান ও সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিয়েছেন। অনেকে সেসব গ্রহণ করেন এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। এই পরিবর্তনের পেছনে জ্ঞানচর্চা ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি ও জোট গঠনের ফলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আরও গভীর হয়। অর্থনৈতিক প্রয়োজন আর এই সিল্করোডের মতো বাণিজ্যপথ এই চুক্তিগুলোকে আরও বাস্তব ও প্রয়োজনীয় করে তোলে।
ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল
ইসলামি স্বর্ণযুগ এমন এক সময়ে শুরু হয়, যখন রোম ও পারস্যের প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে, চারপাশে ভাইকিং, বর্বর ও পরে মোঙ্গলদের আক্রমণের ভয় ছিল সর্বত্র। ফলে বহু মূল্যবান সংরক্ষিত জ্ঞান হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এ সময় ইসলাম চারদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার কারণে জ্ঞানচর্চার পথ অনেকটাই সহজ ও উন্মুক্ত হয়।
মুসলিম পণ্ডিতেরা নানা ভাষা থেকে প্রাচীন জ্ঞান অনুবাদ করে তা সংরক্ষণ করেন। শুধু সংরক্ষণে সীমাবদ্ধ না থেকে তাঁরা নতুন নতুন চিন্তা, গবেষণা ও উদ্ভাবন করেছেন। এভাবেই তাঁরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে জ্ঞানের সেতুবন্ধন তৈরি করেন। ইসলামি স্বর্ণযুগে উদ্ভাবিত জ্ঞান ইউরোপের রেনেসাঁয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যার প্রভাব আধুনিক যুগেও টিকে আছে। শুধু মুসলিম বিশ্বের জন্য নয়, ইসলামি স্বর্ণযুগ বিশ্বের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল। তখন থেকেই হারিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে জ্ঞানের পুনর্জন্ম হয় এবং বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।
