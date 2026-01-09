Ajker Patrika
আজকের রাশিফল: মৌনব্রত পালন করুন, মা-বাবার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আজকের রাশিফল: মৌনব্রত পালন করুন, মা-বাবার স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখুন

মেষ

আজ আপনার আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে! মনে হবে আপনি একাই পুরো পৃথিবী বদলে দেবেন। তবে সাবধান, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে রাস্তা পার হওয়ার সময় ফোনের বদলে ট্রাফিক সিগনালের দিকে তাকান। কর্মক্ষেত্রে নিজের আইডিয়াগুলো বসকে দিন, কিন্তু ক্রেডিট অন্য কেউ নিলে তাকে মনে মনে অভিশাপ দেবেন না, ফল পাবেন! অফিসে অতিরিক্ত কথা বলে বিপদ ডাকবেন না।

বৃষ

প্রেমের হাওয়া আজ বেশ মনোরম। সঙ্গী আজ আপনার সব দোষ ভুলে গিয়ে আপনাকে রাজপুত্তুর বা রাজকন্যা ভাববে (অন্তত বিকেলের চা পর্যন্ত)। তবে টাকা খরচের বেলায় একটু রাশ টানুন। আজ লটারি কেনার ভূত মাথায় চাপতে পারে, কিন্তু মনে রাখবেন—লটারি জেতার চেয়ে রাস্তা কুড়িয়ে পাওয়া ১০ টাকা বেশি বাস্তব। আত্মীয়দের ফোন ধরুন, মাথা হালকা হবে (অথবা নতুন অশান্তি শুরু হবে)।

মিথুন

অন্যের সমালোচনা করা আজ আপনার প্রিয় শখ হবে। কিন্তু মনে রাখবেন, যাকে নিয়ে পরচর্চা করছেন, সে হয়তো ঠিক আপনার পেছনেই দাঁড়িয়ে আছে! অফিসে বসের মুড আজ খিটখিটে থাকতে পারে, তাই ‘উইশ’ করার সময় একটু দূরত্ব বজায় রাখুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিতর্কিত কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন।

কর্কট

মানসিক চাপ আজ একটু বেশি মনে হতে পারে। সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে নিজেই নতুন সমস্যা তৈরি করবেন না। আজ আপনার জন্য সেরা কাজ হবে—চুপচাপ খেয়েদেয়ে একটা ঘুম দেওয়া। কর্মক্ষেত্রে কোনো সহকর্মী প্রশংসা করলে বুঝবেন ডাল মে কুছ কালা হ্যায়! শান্ত থাকুন, আজ আপনার জন্য মৌনতাই পরম ধর্ম।

সিংহ

আজ আপনি পার্টি বা আড্ডার প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠবেন। আপনার হাসি আর জোকস আজ সবার মন জয় করবে। তবে ব্যবসায়িক লেনদেনে কাউকে চোখ বুজে বিশ্বাস করবেন না, নাহলে পরে চোখ খুললে দেখবেন পকেট খালি! মা-বাবার শরীরের দিকে একটু নজর দিন। আপনার ক্রিয়েটিভিটি আজ প্রশংসা পাবে।

কন্যা

রাস্তায় চলতে চলতে আজ কোনো দামি জিনিস বা টাকা পেতে পারেন, কিন্তু সেটা তোলার আগে ১০ বার ভাবুন—আসলে ওটা সিসিটিভির প্র্যাঙ্ক ভিডিও নয় তো? পুরোনো কোনো সম্পর্ক আজ আবার চাঙ্গা হতে পারে। বাড়িতে আজ আপনার জন্য স্পেশাল কোনো রান্না হতে পারে। বিকেলের দিকে কোনো শুভ সংবাদ আপনার দরজায় কড়া নাড়তে পারে।

তুলা

আপনি সাধারণত শান্ত, কিন্তু আজ কথার ধার তলোয়ারের মতো হবে। তাই কাঁচি চালানোর আগে একটু মেপে কথা বলুন। প্রিয়জনের সাথে ঝগড়া হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা, তাই তর্কে না গিয়ে বরং তাকে একটা চকোলেট দিয়ে মুখ বন্ধ করে দিন। টাকা জমাবার চেষ্টা করুন, কিন্তু মোমো দেখে জিভ সামলানো কঠিন হবে।

বৃশ্চিক

আপনার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আজ খুব কাজ করবে। কার মনে কী চলছে তা সহজেই ধরে ফেলবেন। তবে সব জানলেও একটু না জানার ভান করে থাকাই ভালো। ব্যবসায় নতুন অংশীদার হওয়ার সুযোগ আসবে, তবে চুক্তিপত্রে সই করার আগে চশমাটা ভালো করে মুছে নিন। ছোট ছোট বিষয়ে সুখ খুঁজুন, আজ কোনো সারপ্রাইজ গিফট পেতে পারেন।

ধনু

মনটা আজ একটু উড়ু উড়ু করতে পারে। কাজের পাহাড় দেখে মনে হবে হিমালয়ে চলে যাই। কিন্তু মনে রাখবেন, হিমালয়ে গিয়েও আপনাকে বাসনই মাজতে হতে পারে! লোন নেওয়া বা দেওয়া থেকে বিরত থাকুন। পরিবারে নতুন কোনো অতিথির আগমনের খবর পেতে পারেন। আজ আপনার রসিকতা কেউ না বুঝলে অবাক হবেন না, সবার বুদ্ধি এক নয়!

মকর

আপনি আজ পরিবারের মধ্যমণি। সবাই আপনার ওপর ভরসা করবে। কিন্তু এর মানে এই নয় যে সবার ঘরের কাজ আপনাকেই করতে হবে! স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন, বাইরের তেল-ঝাল খাবার আজ এড়িয়ে চলাই মঙ্গল। আটকে থাকা টাকা আজ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাবার সাথে তর্কে যাবেন না, ওনার পরামর্শ শুনতে তেতো হলেও কাজে দেবে।

কুম্ভ

আপনার বুদ্ধিমত্তা আজ সবার মুখে মুখে ঘুরবে। অফিসে কোনো জটিল সমস্যার সমাধান করে আপনি হিরো বনে যেতে পারেন। তবে বাড়ি ফিরে হিরো-গিরি দেখাতে যাবেন না, সেখানে আপনি সাধারণ মানুষই! বিদেশ যাত্রার কোনো ভালো সুযোগ আসতে পারে। আজ যোগব্যয়াম করার চেষ্টা করুন, এতে মেজাজ ঠান্ডা থাকবে।

মীন

আজ আপনার কল্পনাশক্তি খুব প্রখর। মনে মনে হয়তো সিনেমার স্ক্রিপ্ট লিখে ফেলবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজ বাড়লেও সেটা হাসিমুখে সামলাতে পারবেন। তবে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে গিয়ে রাত করবেন না, নাহলে ঘরের সদর দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ পেতে পারেন! ধর্মেকর্মে মন দিন, তাহলে দিনটি আরও উজ্জ্বল হবে।

