ঈদের পর ফিরে আসুন আগের নিয়মে

দীর্ঘ এক মাস সিয়াম সাধনার পর আমাদের শরীরের পরিপাকতন্ত্র এবং মেটাবলিজম একটি নির্দিষ্ট ধারায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। ঈদের পর হঠাৎ অনিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস আপনার শরীরে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ঈদের আনন্দকে বিষাদে রূপ না দিতে চাইলে খাবারের গুণগত মান ঠিক রেখে পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করুন। মনে রাখবেন, পরিমিত খাবার এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপনই আপনাকে দীর্ঘ মেয়াদে সুস্থ রাখবে।
পরিপাকতন্ত্র পুনরায় সচল করা
হালকা শুরু: ঈদের পর প্রথম কয়েক দিন সকালে ভারী খাবার এড়িয়ে চলুন। ওটস, দই বা ফলের মতো পুষ্টিকর ও হালকা খাবার দিয়ে দিন শুরু করুন। এরপর দুপুরে ভাত, মাছ বা মাংস, সবজি, ডাল, সালাদের মতো খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেন চট্টগ্রাম ডায়াবেটিক জেনারেল হাসপাতালের জ্যেষ্ঠ পুষ্টি কর্মকর্তা মো. ইকবাল হোসেন। চাইলে দুপুরে সবজি খিচুড়িও খাওয়া যাবে বলে জানান তিনি। পুষ্টিবিদ ইকবাল হোসেন আরও জানান, রাতেও কম পরিমাণে ব্যালান্স ডায়েট খেতে হবে। মাঝে একবার বা দুবার হালকা নাশতা হিসেবে ফ্রুট সালাদ বা টক দইয়ের লাচ্ছি খাওয়া যেতে পারে।
অল্প অল্প বারবার খাওয়া: একবারে বেশি না খেয়ে অল্প পরিমাণে কয়েকবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। এতে পেট ফাঁপা বা অ্যাসিডিটি হওয়ার ঝুঁকি কমে।
চিনি ও ভাজাপোড়া বর্জন: অতিরিক্ত মিষ্টি, চর্বিযুক্ত মাংস, বিরিয়ানি বা ভাজাপোড়া খাবার এড়িয়ে চলুন। এগুলো শরীরের জন্য পুষ্টির বদলে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন পরামর্শ দেন, ফল, সবজি ও শস্যের মতো খাবারগুলো খাদ্যতালিকায় রাখুন। শাক কম খেতে চেষ্টা করুন। আমিষের উৎস হিসেবে মাছ, ডাল ও ডিম খান। মাংস হিসেবে চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস খাওয়া ভালো এ সময়। রেড মিট খেলে চর্বি ছাড়া মাংস খাবেন এবং মাংসের ঝোল না খেতে চেষ্টা করবেন।
পানিশূন্যতা রোধ ও সঠিক পানীয়
প্রতিদিন ৮ থেকে ১২ গ্লাস বিশুদ্ধ পানি পান করুন। গ্রিন টি এবং বিশুদ্ধ পানি শরীর থেকে টক্সিন বের করতে সাহায্য করে।
গরমের সময় শরীরের ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স ঠিক রাখতে ডাবের পানি, ঘরে তৈরি ফলের জুস বা টক দইয়ের লাচ্ছি পান করুন।
চা বা কফি পানের পরিমাণ কমিয়ে দিন। কারণ, এগুলো শরীর আরও পানিশূন্য করে তুলতে পারে।
পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন বলেন, ‘দুধ-চায়ের পরিবর্তে গ্রিন টি পানের চেষ্টা করুন। এটি উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করবে।’
অন্ত্রের স্বাস্থ্য ও সুখ হরমোন ডোপামিন
সকালের নাশতার পর এক কাপ টক দই খান। এটি অন্ত্রে ভালো ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ বাড়ায়, যা ডোপামিন নিঃসরণে সাহায্য করে। এই ডোপামিন মানসিক প্রশান্তি আনে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও হজমের সমস্যা এড়াতে শস্য দানা, বাদাম, ফল এবং সবজি খাদ্যতালিকায় রাখুন। তবে এ সময় অতিরিক্ত শাক না খাওয়াই ভালো। মাছ, ডিম, ডাল বা চামড়া ছাড়া মুরগির মাংস প্রোটিনের ভালো উৎস। রেড মিট খেলে চর্বি ছাড়া অংশটি বেছে নিন।
মেটাবলিজম ও শারীরিক সক্রিয়তা
ঈদের পর মেটাবলিজমের গতি বাড়াতে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ মিনিট হাঁটাহাঁটি বা যোগব্যায়াম করুন। এতে রক্ত সঞ্চালন বাড়বে এবং কোষে অক্সিজেন সরবরাহ নিশ্চিত হবে। পুষ্টিবিদ মো. ইকবাল হোসেন জানান, রাতে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করুন। নিয়মিত ঘুমানোর অভ্যাস শরীরকে প্রাকৃতিকভাবে ডিটক্সিফিকেশন করতে সাহায্য করে।
বিশেষ সতর্কতা
যদি নিচের যেকোনো সমস্যা এক সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, তবে অবশ্যই পুষ্টিবিদ বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।
এক মাস রোজা রাখার পর শরীরের বিপাকীয় হার বা মেটাবলিজম একটি ভিন্ন ছন্দে অভ্যস্ত হয়ে যায়। এরপর ঈদের আনন্দ আর খাওয়াদাওয়ার উৎসব শেষে অনেকে দ্রুত ওজন কমাতে বা সুস্থ হতে আবারও ডায়েট শুরু করেন। কিন্তু ভুল তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা ডায়েট পরিকল্পনা উপকারের চেয়ে শরীরের বেশি ক্ষতি করতে পারে...২১ ঘণ্টা আগে
ঈদে মেকআপ আর সাজগোজ কে না করে? কিন্তু টানা কয়েক দিন মেকআপ করা, রোদে ঘুরে বেড়ানো, ঘাম আর ধুলাবালুর কারণে ত্বকের খানিকটা ক্ষতি তো হয়েছেই। সে ক্ষয়ক্ষতি সারাতে কেবল ক্লিনজিং, এক্সফোলিয়েটিং কিংবা প্যাক ব্যবহার করলেই চলবে না। ত্বকে ভেতর থেকে হাইড্রেশন দেওয়া, ভালো খাবার খাওয়া এবং পর্যাপ্ত ঘুমাতেও হবে...১ দিন আগে
সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে কিছুদিনের বাৎসরিক ছুটি কি আসলেই যথেষ্ট? পরিবারকে সময় দেওয়া, ঘুরতে যাওয়া কিংবা নিজেকে একটু সময় দেওয়ার জন্য এটুকু ছুটি অনেক সময়ই কম মনে হয়। আর এ সুযোগে বিশ্বজুড়ে করপোরেট কর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এক নতুন ট্রেন্ড—সফট অফ ডে। ইন্টারনেটে একে এলিট করপোরেট হ্যাক বলা...১ দিন আগে
ঈদের দিন একটু ভিন্ন স্বাদের কিন্তু সুস্বাদু খাবার খেতে সবার মন চায়। এবার গরুর মাংসটা একটু ভিন্ন ঘরানায় রান্না করে দেখতে পারেন। রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা...১ দিন আগে