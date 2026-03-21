Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

৪ হাজার কিমি দূরের ব্রিটিশ-মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ ইরানের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২১ মার্চ ২০২৬, ১৭: ১১
জনসাধারণের জন্য প্রদর্শিত ইরানি ক্ষেপণাস্ত্রের ডামি। ছবি: এএফপি

ইরান ভারত মহাসাগরে অবস্থিত মার্কিন-ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটি দিয়েগো গার্সিয়ার দিকে দুটি মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছিল। তবে সেগুলো লক্ষ্যভেদ করতে পারেনি বলে একাধিক মার্কিন কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছে দেশটির সংবাদমাধ্যম ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল।

প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্ষেপণাস্ত্রগুলোর একটি মাঝপথেই বিকল হয়ে যায়। অন্যটিকে লক্ষ্য করে একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ থেকে এসএম-৩ প্রতিরোধী ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়া হয়, যদিও সেটি সফলভাবে ভূপাতিত করতে পেরেছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। শুক্রবার প্রকাশিত প্রতিবেদনে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সুনির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি।

যুক্তরাজ্যের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র সিএনবিসিকে জানিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রস্তুত করছে। হোয়াইট হাউস এবং ওয়াশিংটনে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাস রয়টার্সের মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল বলেছে, এই হামলা ছিল ইরানের মধ্যম পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের প্রথম বাস্তব সামরিক ব্যবহার এবং মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে অনেক দূরে আঘাত হানার সক্ষমতা প্রদর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা, যা মার্কিন স্বার্থকে হুমকির মুখে ফেলতে পারে।

এর আগে, ২০২৫ সালের মে মাসে যুক্তরাজ্য সম্মত হয় যে দিয়েগো গার্সিয়া ঘাঁটি যেখানে অবস্থিত সেই চাগোস দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব মরিশাসের কাছে হস্তান্তর করা হবে। ভারত মহাসাগরের এই দ্বীপপুঞ্জের মালিকানা নিয়ে মরিশাস দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাজ্যের সঙ্গে বিরোধে জড়িত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বারবার যুক্তরাজ্যের এই পরিকল্পনার সমালোচনা করেছেন।

উল্লেখ্য, ইরান থেকে ভারত মহাসাগরের দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপের দূরত্ব প্রায় ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার কিলোমিটার বা প্রায় ২ হাজার ৩৫০ থেকে ২ হাজার ৫০০ মাইল। ইরানের উপকূলরেখা থেকে দিয়েগো গার্সিয়ার দূরত্ব প্রায় ৩ হাজার ৮০০ কিলোমিটার। তবে রাজধানী তেহরান থেকে এই দূরত্ব প্রায় ৫ হাজার ২৫০ কিলোমিটার।

এই দ্বীপটি ভারত মহাসাগরের মাঝামাঝি অবস্থিত এবং এখানে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সাম্প্রতিক বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরান এই দূরত্বে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের সক্ষমতা প্রদর্শন করেছে, যা তাদের পূর্বঘোষিত দুই হাজার কিলোমিটার সীমার চেয়ে অনেক বেশি।

ইরান আক্রমণ: ৫০ বছর কোনো প্রেসিডেন্ট সাহস করেননি, ট্রাম্প কেন ঝুঁকি নিলেন

