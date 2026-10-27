আজকের রাশিফল: পকেট খালি হলেও মন থাকবে দরিয়া, দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে বাস মিস

আজকের রাশিফল: পকেট খালি হলেও মন থাকবে দরিয়া, দিবাস্বপ্ন দেখতে গিয়ে বাস মিস
মেষ রাশি
আজ আপনার মধ্যে হুট করে বিশ্বজয়ের এক অদ্ভুত উদ্দীপনা দেখা দিতে পারে। সকালে ঘুম থেকে উঠেই মনে হবে আপনিই এই দুনিয়ার রাজা, কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে বা ট্র্যাফিক জামে আটকে সেই ভাবখানা নিমেষেই মিলিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে বস আজ এমন কোনো কাজ দিতে পারেন, যা দেখে মনে হবে তিনি আপনাকে কোনো গোপন মিশনে পাঠাচ্ছেন। তবে সতর্ক থাকুন, চায়ের কাপে চিনি বেশি পড়ে যাওয়া আর অফিসে বসের মুখে হাসি দেখা দুটাই আজ সমান বিপজ্জনক। প্রেমিকার ফোন এলে আজ বীরত্বের চেয়ে ‘হ্যাঁ জি, ঠিক বলেছ’ নীতি অনুসরণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে।
বৃষ রাশি
খাবারের প্রতি আপনার প্রেম আজ তুঙ্গে থাকবে। সকাল থেকেই মস্তিষ্ক বিরিয়ানি কিংবা সিঙাড়ার কল্পনায় মশগুল থাকবে, অথচ খাদ্যনালী হয়তো কোনো সেদ্ধ সবজির প্রত্যাশায় প্রহর গুনছে। আর্থিক দিক দিয়ে আজকের দিনটি ‘মানিব্যাগ খালি কিন্তু মন দরিয়া’ টাইপ। অনলাইন শপিং অ্যাপে অযথা জিনিস কার্টে জমা করে মনকে সান্ত্বনা দিন, ভুলেও বাই বা চেকআউট বাটন চাপবেন না। সন্ধ্যায় কোনো পুরোনো বন্ধু এমন কোনো পুরোনো ঘটনা মনে করিয়ে দিতে পারে, যা শুনে আপনার ইচ্ছে করবে পৃথিবীর কোনো গর্তে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে।
মিথুন রাশি
আজ আপনার কথার তোড়ে বাড়ির টিভি বা এফএম রেডিও-ও হার মেনে যাবে। এক মুখে আপনি বিশ্বরাজনীতি থেকে শুরু করে পাশের বাড়ির আন্টির রান্নার রেসিপি—সবকিছু নিয়ে পিএইচডি পর্যায়ের বক্তৃতা দিয়ে দেবেন। তবে সাবধান, অতিরিক্ত কথা বলতে গিয়ে আজ নিজের কোনো গোপন হাঁড়ি হাটে ভেঙে ফেলতে পারেন। কাজের জায়গায় একসঙ্গে দশটা কাজ মাথায় নিয়ে ঘুরবেন, আর দিনশেষে দেখা যাবে আসল কাজটাই করা হয়নি। আপনার জন্য আজকের টিপস: কথা কম বলুন, আর অন্যের ফোন বাজলে সেটা নিজের ভেবে পকেটে হাত দেবেন না।
কর্কট রাশি
আজ আপনার আবেগ একেবারে বাঁধভাঙা নদীর মতো উথলে উঠবে। কোনো ছোটখাটো কথাতেই মনে হতে পারে জীবনটা একটা বড়সড় মেলোড্রামা সিনেমা, আর আপনি তার দুঃখী নায়ক বা নায়িকা। ইউটিউবে দু’লাইনের কোনো স্যাড সং শুনলেই আজ চোখের কোণে পানি চলে আসতে পারে। তবে সংসারের কোনো মানুষ যদি আপনাকে ঘর পরিষ্কার করতে বলে, তবে সেই কান্নাকে শক্তিতে রূপান্তর করে কাজে লেগে পড়ুন। প্রেমজীবনের অবস্থা আজ কিছুটা মেঘাচ্ছন্ন, তাই সঙ্গীর প্রশ্নের উত্তরে ‘কিছু না’ বলা বন্ধ করুন, তাতেই অর্ধেক ঝামেলা মিটে যাবে।
সিংহ রাশি
রাজকীয় ভাব বজায় রাখা আপনার জন্মগত অধিকার, কিন্তু আজ গ্রহদের ইচ্ছা আপনাকে সামান্য ধুলাবালির স্বাদ চাখানো। রাস্তায় হাঁটার সময় কোনো কুকুরের ঘেউ ঘেউ আপনাকে মনে করিয়ে দিতে পারে যে আপনি শুধুই একজন সাধারণ নাগরিক। কর্মক্ষেত্রে আপনার দেওয়া দারুণ কোনো আইডিয়াকে আজ সহকর্মীরা এমনভাবে উপেক্ষা করবে যেন আপনি কোনো এলিয়েনের ভাষায় কথা বলছেন। তবে মন খারাপ করবেন না, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটা সেলফি তুলে নিজেকে নিজে বলুন—‘আমিই সেরা!’ আর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লাইকের অপেক্ষা করুন।
কন্যা রাশি
খুঁতখুঁতে স্বভাবের চরম সীমায় পৌঁছাবেন আজ। টেবিলের ওপর রাখা পেনসিলটা দু’ইঞ্চি বাঁকা থাকলে বা ঘরের ফ্যানের ওপর ধুলা জমে থাকলে আপনার রক্তচাপ হু হু করে বেড়ে যাবে। কাজের জায়গায় সবকিছু নিখুঁত করতে গিয়ে সহকর্মীদের কাছে খিটখিটে বুড়ো বা বুড়ি হিসেবে খ্যাতি পেতে পারেন। শারীরিক দিক থেকে আজ পিঠের ব্যথা বা ঘাড়ের যন্ত্রণার যোগ আছে, কারণ সারাদিন সবার ভুল ধরতে গিয়ে ঘাড় তো বাঁকা করতেই হবে! আজ একটু নিজেকে ছাড় দিন, পৃথিবীটা নিখুঁত নয়—একটু অগোছালো থাকলেই বা কী ক্ষতি!
তুলা রাশি
সিদ্ধান্তহীনতা আজ আপনাকে চূড়ান্ত নাচ নাচাবে। সকালে দোকানে গিয়ে ‘চা খাব না কফি খাব’ ভেবেই ১৫ মিনিট পার হয়ে যাবে। আর অনলাইনে জামাকাপড় পছন্দ করতে বসলে তো দিন পার! প্রেমে আজ রোমান্সের বাতাস বইলেও, হয়তো দ্বিধায় পড়ে যাবেন—পপকর্ন শেয়ার করবেন নাকি একা খাবেন। কাজের ক্ষেত্রে সব কাজ ব্যালেন্স করতে গিয়ে মাথার চুল ছেঁড়ার জোগাড় হতে পারে। গ্রহরাজদের স্পষ্ট নির্দেশ: আজ জীবনের যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে অন্য কারও ওপর চাপিয়ে দিন।
বৃশ্চিক রাশি
আজ আপনার রূপ রহস্যময় গোয়েন্দার মতো। ঘরের লোক ছোট কোনো ভুল করলেও আপনার মনে হবে এর পেছনে নিশ্চয়ই আন্তর্জাতিক কোনো ষড়যন্ত্র আছে। বন্ধু বা সহকর্মীরা আপনাকে খুব সাধারণ কোনো কথা বললেও তার ভেতরে লুকোনো অর্থ খুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। এই রহস্যজনক মেজাজের চক্করে পরে নিজের চাবি বা ফোন কোথাও ফেলে রেখে সারা বাড়ি খোঁজাখুঁজি করবেন। আজ কারও সঙ্গে অযথা কুস্তিতে যাবেন না, নিজের ভেতরের গোয়েন্দা মাসুদ রানাকে একটু শান্ত থাকতে বলুন।
ধনু রাশি
আপনার আজকের মূলমন্ত্র—‘কাজকাজ বন্ধ করো, ব্যাগ গুছিয়ে পালাও!’ আজ হঠাৎ করেই পাহাড় কিংবা সমুদ্র আপনাকে আকুলভাবে ডাকবে। তবে ব্যাংক ব্যালেন্সের দিকে তাকালে সেই ডাক নিমেষেই মিলিয়ে গিয়ে মনে পড়বে যে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা হলো ঘরের বিছানাটা। আজ কোনো বিষয়ে জ্ঞান দান করতে যাবেন না, বিশেষ করে যে বিষয়ে আপনার জ্ঞান শূন্যের কোঠায়। কোনো বন্ধু আজ আপনাকে স্পন্সরশিপ ছাড়া নিখরচায় কোনো জ্ঞান দিয়ে যেতে পারে, ধৈর্য ধরে হাসিমুখে তা হজম করুন।
মকর রাশি
কাজের মেজাজ আজ তুঙ্গে থাকবে, যেন একাই পুরো পৃথিবীর সমস্ত কাজ এক দিনে শেষ করে ফেলবেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে আজই ইন্টারনেটের স্পিড সবচেয়ে স্লো থাকবে কিংবা কম্পিউটার স্লো হয়ে আপনার সহনশীলতার পরীক্ষা নেবে। টাকা পয়সার ব্যাপারে আজ চরম কৃপণ হয়ে উঠবেন, চা খেয়ে চায়ের দোকানের দু’টাকা ফেরত নিতেও ভুলবেন না। দিনশেষে একটু রিল্যাক্স করুন, কাজ তো সারাজীবন থাকবে কিন্তু মাথার চুল একবার উঠলে আর ফিরবে না!
কুম্ভ রাশি
নতুন কোনো বিচিত্র আর আজগুবি আইডিয়া আজ মাথায় কিলবিল করবে। হয়তো ভাববেন কীভাবে পানি ছাড়াই গোসল করা যায় কিংবা চায়ে চিনির বদলে লবণ দিলে রাসায়নিক প্রভাব কী হবে! আশপাশের মানুষজন আপনাকে আজ একটু ভিন্ন গ্রহের প্রাণী বলে মনে করতে পারে। আজ কাউকে উপচে পড়া উপদেশ দিতে যাবেন না, বিপদ হতে পারে। সোশাল মিডিয়ায় অচেনা কারও স্ট্যাটাসে বৈপ্লবিক কমেন্ট করা থেকে বিরত থাকুন, না হলে মাঝরাতে কমেন্ট বক্সে তুমুল তর্কযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।
মীন রাশি
আজ দিনভর দিবা স্বপ্নে মশগুল থাকার দারুণ যোগ রয়েছে। অফিসে বা ক্লাসে স্যার যখন দরকারি কথা বলছেন, তখন হয়তো ভাবছেন যে কোনো জাদুকরী লটারি উঠলে টাকাগুলো কোথায় কোথায় ওড়াবেন! স্বপ্নে ভাসতে ভাসতে চলন্ত বাস মিস করা কিংবা হাঁটতে গিয়ে ফুটপাতে হোঁচট খাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেমিক বা প্রেমিকা আজ আপনাকে বাস্তবতা শেখাতে আসতে পারে, কিন্তু আপনি তাতে কান না দিয়ে নিজের বানানো ফ্যান্টাসি বুদবুদেই ভাসতে থাকুন। আজকের দিনটি বাস্তবতার চোখ রাঙানি এড়িয়ে একটু হালকাভাবে নেওয়ারই দিন!