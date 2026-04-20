আজকের রাশিফল: ফেসবুকে আপনার ছবি ভাইরাল হবে, নিজের কথার প্যাঁচে পড়বেন

মেষ

আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে। হয়তো ভাবছেন আজ চাইলেই বিশ্ব জয় করে ফেলবেন। কিন্তু সাবধান! সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা-পাতা খুঁজতে গিয়ে যদি নুনের কৌটা নামিয়ে ফেলেন, তবে হিরো থেকে জিরো হতে সময় লাগবে না। সঙ্গীর সঙ্গে আজ ‘পিকনিক মুড’ থাকবে, কিন্তু দামি রেস্তোরাঁর মেনু কার্ড দেখলে আপনার হার্টবিট বেড়ে যেতে পারে। আজ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুব বেশি সময় দেবেন না, অফিসের দেরি হয়ে গেলে বস কিন্তু আপনার ‘সুপারহিরো’ ইমেজ মানবেন না।

বৃষ

আজ আপনার ওপর ‘আলস্যের দেবতা’ বিশেষ কৃপা করবেন। বিছানা আপনাকে আজ এমনভাবে জাপটে ধরবে যে মনে হবে হয়তো গত জন্মে কোনো অজগর ছিলেন। অফিসের কাজ আজ আপনার চোখে পাহাড়ের সমান উঁচু মনে হবে। বসের সামনে আজ যতটা সম্ভব ‘অদৃশ্য’ থাকার চেষ্টা করুন। ঘনঘন হাই তোলা দেখে তিনি যদি আপনাকে ‘কুম্ভকর্ণের বংশধর’ ভেবে বসেন, তবে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ল্যাপটপ অন করে ভুলে ঘুমিয়ে পড়বেন না, জুম মিটিংয়ে নাক ডাকার শব্দ বিপত্তি ঘটাতে পারে।

মিথুন

আজ আপনার কথার তোড়ে মানুষ খড়কুটোর মতো ভেসে যেতে পারে। আপনার যুক্তির সামনে আজ হার্ভার্ডের প্রফেসররাও টু শব্দ করতে সাহস পাবে না। কিন্তু সাবধান! এই পাণ্ডিত্য যেন বাড়ির অন্দরমহলে না ঢোকে। গিন্নির বা সঙ্গীর যুক্তির সামনে আপনার সব থিওরি আজ ‘ফেল’ মারবে। বিশেষ করে যদি আজ বাজার করার দায়িত্ব আপনার থাকে। কথা বলুন মেপে, না হলে আজ নিজের কথাতেই নিজে প্যাঁচে পড়ে যেতে পারেন।

কর্কট

আজ আপনি একটু বেশিই সেন্টিমেন্টাল। সকালের সিরিয়ালে নায়ক-নায়িকার ঝগড়া দেখেও আপনার দুচোখ প্লাবিত হতে পারে। আপনার আবেগ আজ শেয়ার বাজারের মতো ওঠানামা করবে। আজ কাউকে টাকা ধার দেবেন না। সেই টাকা ফেরত পাওয়া আর ডাইনোসরের দেখা পাওয়া—দুটোই এখন প্রায় অসম্ভব। আজ পুরোনো প্রেমিকের বা প্রেমিকার প্রোফাইল ঘাঁটাঘাঁটি করবেন না, পুরোনো ক্ষত খুঁচিয়ে কোনো লাভ নেই।

সিংহ

আজ আপনি ‘বনের রাজা’ মোডে থাকবেন। চারপাশের সবাই আপনার হুকুম তামিল করবে—এমন একটা আকাশকুসুম কল্পনা মাথায় ঘুরপাক খাবে। তবে বাস্তবতা হলো, আজ পোষা বিড়ালটিও আপনার ডাক শুনলে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। নতুন কোনো জামাকাপড় কিনলে ফিটিং চেক করে নিন। ট্রায়াল রুমে বোতাম আটকে গিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করার মতো পরিস্থিতি হতে পারে।

কন্যা

আজ আপনার খুঁতখুঁতে স্বভাব অনন্য উচ্চতায় পৌঁছাবে। লবণের দানার আকার কেন সমান নয় বা ফ্যানের ব্লেডে কত মিলিগ্রাম ধুলা জমেছে—এসব নিয়ে আজ পিএইচডি করে ফেলতে পারেন। আপনার পারফেকশন দেখে আশপাশের মানুষ ভয়ে কুঁকড়ে থাকবে। একটু শান্ত হোন। মনে রাখবেন, পৃথিবীটা আপনার জ্যামিতি বক্সের স্কেল দিয়ে মাপা সম্ভব নয়।

তুলা

আজ আপনার মনে চলবে এক বিশাল দ্বন্দ্ব। একদিকে স্বাস্থ্য সচেতনতা, অন্যদিকে লোভনীয় বিরিয়ানি। আপনার মন আজ পেন্ডুলামের মতো দুলবে। শেষমেশ হয়তো বিরিয়ানিই জিতবে এবং আপনি ভাববেন—‘ডায়েট তো কাল থেকেও করা যায়!’ ফেসবুকে আজ আপনার কোনো অদ্ভুত ছবি ভাইরাল হওয়ার যোগ আছে, ট্যাগ হওয়ার আগে সাবধান থাকুন। যেকোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে টস করতে পারেন, কারণ আজ আপনার মস্তিষ্ক ঠিকঠাক সিগন্যাল দেবে না।

বৃশ্চিক

আজ আপনার ভেতরকার ‘শার্লক হোমস’ জেগে উঠবে। হয়তো সঙ্গীর ফোনের পাসওয়ার্ড আন্দাজ করার চেষ্টা করবেন কিংবা প্রতিবেশীর ময়লার ব্যাগে কী আছে তা নিয়ে গবেষণা করবেন। এই অতি-তদন্ত আপনাকে বিপদে ফেলতে পারে। রোমান্টিক হওয়ার চেষ্টা করুন, তবে অতিরিক্ত রহস্যময় আচরণ করলে সঙ্গী আপনাকে ‘ভিলেন’ ভাবতে পারে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে নাক গলাতে গিয়ে নিজের নাকটি না ঘষেন, সেদিকে খেয়াল রাখুন।

ধনু

আজ আপনার লক্ষ্য হবে দিগন্তের ওপারে, কিন্তু শরীর থাকবে সোফায়। আজ অনেক বড় বড় পরিকল্পনা করবেন—জিমে জয়েন করবেন, নতুন ভাষা শিখবেন, মহাকাশে যাবেন। দিন শেষে দেখা যাবে কেবল রিমোট টিপে চ্যানেলের সংখ্যাই গুনেছেন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডায় আজ বেশি বড়াই করবেন না, কোনো পুরোনো বন্ধু আপনার ছোটবেলার কোনো কেলেঙ্কারির কথা ফাঁস করে দিতে পারে।

মকর

আজ কাজের চাপে নিজেকে একটা ‘অফিস ফাইল’ ছাড়া আর কিছুই মনে করতে পারবেন না। মনে হবে আপনার জন্মই হয়েছে কেবল ই-মেইল রিপ্লাই দেওয়ার জন্য। তবে দুশ্চিন্তা নেই, দিনের শেষে এক কাপ আদা-চা আপনাকে আবার মানুষ হিসেবে ফিরিয়ে আনবে। অনলাইন শপিংয়ে আজ বড়সড় ডিসকাউন্ট দেখে সঞ্চয় ভাঙার প্রবল সম্ভাবনা। বসকে আজ কোনো সাজেশন দিতে যাবেন না, হিতে বিপরীত হয়ে অতিরিক্ত কাজের বোঝা আপনার কাঁধে চাপতে পারে।

কুম্ভ

আজ আপনার মাথায় অদ্ভুত সব আইডিয়া আসবে। হয়তো ভাববেন লোহা দিয়ে কীভাবে আইফোন বানানো যায় কিংবা কীভাবে পানি দিয়ে গাড়ি চালানো যায়। আপনার সৃজনশীলতা আজ নিয়ন্ত্রণের বাইরে। আপনার এই ‘বৈজ্ঞানিক’ আইডিয়াগুলো আপাতত ডায়েরিতে লিখে রাখুন। জনসমক্ষে বললে লোকে আপনাকে এলিয়েন ভাবতে পারে। আজ হারিয়ে যাওয়া কোনো জরুরি কাগজ (বা মোজা) হঠাৎ খুঁজে পেতে পারেন।

মীন

আজ দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকবেন। কল্পনা করবেন আপনি লটারি জিতেছেন এবং প্রাইভেট জেটে করে সুইজারল্যান্ড যাচ্ছেন। কিন্তু হঠাৎ কলিং বেলের শব্দে সেই মেঘ কেটে যাবে এবং দেখবেন দরজায় ইলেকট্রিক বিল হাতে নিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। আজ কল্পনা এবং বাস্তবতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা বজায় রাখুন। না হলে হাঁটার সময় ল্যাম্পপোস্টের সঙ্গে ধাক্কা খাওয়ার জোরালো যোগ রয়েছে।

