গরমে মাথার ত্বকের সুস্থতায়

সানজিদা সামরিন, ঢাকা 
মডেল: মীম। ছবি: মঞ্জু আলম

‘স্ক্যাল্প ডিটক্স’ বলে একটা শব্দ আছে। এর মানে হলো, মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করা। আর সেটি করতে একগাদা টাকা নিয়ে পারলারে ছোটার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তা করা সম্ভব। চুল সুস্থ-সুন্দর রাখতে মাথার ত্বকে মনোযোগ দিতে হবে। বেশির ভাগ সময় আমরা চুলের যত্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ভুলে যাই মাথার ত্বকের কথা। মাথার ত্বকে অতিরিক্ত তেল, ময়লা আর খুশকি পরিষ্কার করা না হলে চুল ভালো রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। স্ক্যাল্প ডিটক্স করতে পারলে মাথার ত্বক পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারে চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পৌঁছাবে।

কেন স্ক্যাল্প ডিটক্স জরুরি

আমাদের মাথার ত্বকে মরা কোষ জন্মায়। নিয়মিত শ্যাম্পু ব্যবহার করলেও এই মরা কোষ সহজে অপসারণ সম্ভব হয় না। তাই মাথার ত্বকেরও এক্সফোলিয়েশন জরুরি। এর মাধ্য়মে চুলের গোড়ায় আটকে থাকা সব ধরনের ময়লা, মরা কোষ ও তেল দূর হয়। তা ছাড়া গরমে মাথার ত্বক প্রচুর ঘামে। ঘাম জমেও হতে পারে সংক্রমণ। তাই সপ্তাহে অন্তত এক দিন মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে নারকেল তেল খুব ভালো এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। তবে কত দিন পরপর এটি করতে হবে, তা মাথার ত্বকের অবস্থার ওপর নির্ভর করে।

স্ক্যাল্প ডিটক্সের ৫ ধাপ

  • মাথার ত্বকে অল্প পানি স্প্রে করুন। এবার আঙুল দিয়ে আলতো করে ম্যাসাজ করতে থাকুন। এতে মাথার ত্বক থেকে ময়লা আলগা হতে থাকবে।
  • নারকেল তেল হালকা গরম করে আঙুল দিয়ে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করুন। খুব ভালো হয় নারকেল তেলের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা টি-ট্রি অয়েল মিশিয়ে নিলে। কারণ, এতে রয়েছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল ও প্রদাহবিরোধী উপাদান। এটি মাথার ত্বকের চুলকানি এবং অন্যান্য সমস্যা কমিয়ে আনতে সাহায্য করে। ম্যাসাজ করা হয়ে গেলে একটি শাওয়ার ক্যাপ দিয়ে পুরো চুল ঢেকে রাখুন।
  • মাথার ত্বকে ৩০ মিনিট তেল রাখার পর স্টিম নিতে হবে। মাথা থেকে শাওয়ার ক্যাপ খুলে নিন। সহনীয় মাত্রার গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে পুরো চুল জড়িয়ে রাখুন ৩০ মিনিট। এতে চুলের গোড়া থেকে ময়লা সহজে বেরিয়ে আসবে।
  • চুল ধোয়ার জন্য ভালো মানের শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। শ্যাম্পু একটি বাটিতে ঢেলে আঙুল দিয়ে মাথার ত্বকে ম্যাসাজ করে নিন। এরপর আঙুলের ডগা দিয়ে মাথার ত্বক ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ম্যাসাজ করে পানি দিয়ে ভালোভাবে ধুয়ে ফেলুন।
  • এবার চুলের আর্দ্রতা ও জেল্লার জন্য চুলে ভালো কোনো কন্ডিশনার লাগিয়ে রাখুন ৫ মিনিট। এরপর ঠান্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। চুলের গোড়া থেকে এক ইঞ্চি বাদ রেখে তারপর কন্ডিশনার লাগাতে হবে। কারণ, কন্ডিশনার শুধু চুলের জন্য, স্ক্যাল্প বা মাথার ত্বকের জন্য নয়।
মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প গভীরভাবে পরিষ্কারের জন্য চুল ভালোভাবে ব্রাশ করতে হবে। এরপর নারকেল তেল হালকা গরম করে এর সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে চুলের গোড়ায় সার্কুলার মোশনে ম্যাসাজ করতে হবে। তারপর গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে চুলে জড়িয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। এটি করতে হবে দু-তিনবার। এরপর চুলে খুব ভালোভাবে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পর ভালো মানের কন্ডিশনার লাগিয়ে কয়েক মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ডিপ ক্লিনজিংয়ের জন্য সপ্তাহে অন্তত এক দিন হেয়ার মাস্ক দেওয়া জরুরি।
শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ ও স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার

ডিআইওয়াই ডিটক্স প্যাক

  • ২ টেবিল চামচ ফ্রেশ অ্যালোভেরা জেল, ২ টেবিল চামচ নারকেল তেল আর ১ চা-চামচ মধু একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। তারপর চুলের গোড়ায় লাগান। ১ ঘণ্টা রেখে শ্যাম্পু করে ফেলুন।
  • একটি ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নিন। তাতে ১ টেবিল চামচ আমন্ড অয়েল মেশান। মাথার ত্বক ও চুলে দিন। একটি শাওয়ার ক্যাপ পরে অপেক্ষা করুন ১৫ থেকে ২০ মিনিট। এরপর শ্যাম্পু করে নিন।
  • মধু মাথার ত্বক খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে। নারকেল তেলের সঙ্গে মধু মিশিয়ে মাথার ত্বকে ব্যবহার করে রাখুন আধা ঘণ্টা। এরপর শ্যাম্পু করে ধুয়ে ফেলুন।

