গরমে মাথার ত্বকের সুস্থতায়

‘স্ক্যাল্প ডিটক্স’ বলে একটা শব্দ আছে। এর মানে হলো, মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করা। আর সেটি করতে একগাদা টাকা নিয়ে পারলারে ছোটার প্রয়োজন নেই। ঘরে বসেই তা করা সম্ভব। চুল সুস্থ-সুন্দর রাখতে মাথার ত্বকে মনোযোগ দিতে হবে। বেশির ভাগ সময় আমরা চুলের যত্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকি। ভুলে যাই মাথার ত্বকের কথা। মাথার ত্বকে অতিরিক্ত তেল, ময়লা আর খুশকি পরিষ্কার করা না হলে চুল ভালো রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। স্ক্যাল্প ডিটক্স করতে পারলে মাথার ত্বক পরিচ্ছন্ন থাকবে এবং বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারে চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টিও পৌঁছাবে।
কেন স্ক্যাল্প ডিটক্স জরুরি
আমাদের মাথার ত্বকে মরা কোষ জন্মায়। নিয়মিত শ্যাম্পু ব্যবহার করলেও এই মরা কোষ সহজে অপসারণ সম্ভব হয় না। তাই মাথার ত্বকেরও এক্সফোলিয়েশন জরুরি। এর মাধ্য়মে চুলের গোড়ায় আটকে থাকা সব ধরনের ময়লা, মরা কোষ ও তেল দূর হয়। তা ছাড়া গরমে মাথার ত্বক প্রচুর ঘামে। ঘাম জমেও হতে পারে সংক্রমণ। তাই সপ্তাহে অন্তত এক দিন মাথার ত্বক গভীরভাবে পরিষ্কার করা জরুরি। এ ক্ষেত্রে নারকেল তেল খুব ভালো এক্সফোলিয়েটর হিসেবে কাজ করে। তবে কত দিন পরপর এটি করতে হবে, তা মাথার ত্বকের অবস্থার ওপর নির্ভর করে।
স্ক্যাল্প ডিটক্সের ৫ ধাপ
মাথার ত্বক বা স্ক্যাল্প গভীরভাবে পরিষ্কারের জন্য চুল ভালোভাবে ব্রাশ করতে হবে। এরপর নারকেল তেল হালকা গরম করে এর সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপসুল ভেঙে চুলের গোড়ায় সার্কুলার মোশনে ম্যাসাজ করতে হবে। তারপর গরম পানিতে তোয়ালে ভিজিয়ে নিংড়ে চুলে জড়িয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ। এটি করতে হবে দু-তিনবার। এরপর চুলে খুব ভালোভাবে শ্যাম্পু করে নিতে হবে। কিছুক্ষণ পর ভালো মানের কন্ডিশনার লাগিয়ে কয়েক মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলতে হবে। ডিপ ক্লিনজিংয়ের জন্য সপ্তাহে অন্তত এক দিন হেয়ার মাস্ক দেওয়া জরুরি।
শারমিন কচি, রূপবিশেষজ্ঞ ও স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
ডিআইওয়াই ডিটক্স প্যাক
আজকাল অবসর মানেই স্মার্টফোনের স্ক্রিনে বুঁদ হয়ে থাকা। আর ইনস্টাগ্রাম বা ফেসবুকে রিলস স্ক্রল করতে করতেই আমাদের চোখে পড়ে নজরকাড়া সব বিউটি হ্যাকস। কাচের মতো স্বচ্ছ ত্বক বা মুহূর্তেই চেহারা উজ্জ্বল হয়ে ওঠার জাদুকরি সব টিপস দেখে আমরা সহজে প্রলুব্ধ হয়ে পড়ি।১৩ মিনিট আগে
পরিচ্ছন্নতার কোনো বিকল্প নেই। স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা মেনে চললে ঋতুভিত্তিক রোগের ভয় অনেকটা কমে যায়। যেসব শিশু সবে স্কুলে যেতে শুরু করেছে, তাদের পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া জরুরি। এরই মধ্যে অনেক গরম পড়েছে।২ ঘণ্টা আগে
আপনার আত্মবিশ্বাস আজ মাউন্ট এভারেস্টের চূড়ায় থাকবে। হয়তো ভাবছেন আজ চাইলেই বিশ্ব জয় করে ফেলবেন। কিন্তু সাবধান! সেই আত্মবিশ্বাস নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে চা-পাতা খুঁজতে গিয়ে যদি নুনের কৌটা নামিয়ে ফেলেন, তবে হিরো থেকে জিরো হতে সময় লাগবে না।২ ঘণ্টা আগে
ঘাম একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তবে অতিরিক্ত ঘাম স্বাভাবিক নয়। বিভিন্ন কারণে মানুষের অতিরিক্ত ঘাম হতে পারে। এটি দূর করতে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। তবে ঘামের অস্বস্তি থেকে রক্ষা পেতে কিছু বিষয় মেনে চলতে পারেন।৩ ঘণ্টা আগে